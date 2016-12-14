Ve O Özelleştirme İhalesi İPTAL

ÖİB’nin, konut ve ticaret alanı olarak imarını düzenleyip satışa çıkardığı, Yakınca’daki yaklaşık 82 bin metrekarelik 2 arsanın özelleştirme kapsamında satışına ilişkin ihale iptal edildi.

Malatya’da, halen 800 civarında işçi çalıştıran ve bazı önemli markalara da fason üretim yapan 16 konfeksiyon atölyesinin içerisinde faaliyet gösterdiği TEKEL Tütün depolarının üzerinde bulunduğu toplam 82 bin metrekare büyüklüğündeki birbirine komşu 2 ayrı arsanın özelleştirme yoluyla satış ihalesi iptal edildi. malatyahaber.com ve Yeni Malatya Gazetesi‘nin, geçtiğimiz hafta gündeme getirdiği, E Tipi Cezaevi yanında bulunan söz konusu iki parselin satışının “kamu yararına iptal edilmesi gerektiği” yolundaki haberleri kamuoyunda yankı uyandırırken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 14 Aralık 2016 Cuma günkü Resmi Gazete’de yayımlanan ilanı ile ihalenin iptal edildiğini duyurdu.

SON TEKLİF VERME SÜRESİ 22 ARALIK’TAYDI…

Malatya Tekel Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü’ne ait iken kurumun özelleştirilmesi nedeniyle Hazine’ye devrolanYakınca Mahallesi’nde Malatya E Tipi Cezaevi’nin yanında bulunan, halen tekstil atölyeleri olarak kullanılan Yaprak Tütün Depoları’nın üzerinde yer aldığı 477 Ada ve Parsel 1’deki 15 bin 308 metrekare ve 477 Ada- Parsel 2’deki 66 bin 525 metrekare olmak üzere toplam 81 bin 833 metrekarelik arsalar ÖİB tarafından özelleştirme yoluyla satışa sunulmuştu. Özelleştirme İdaresi, tekliflerin 22 Aralık 2016 tarihine kadar alınacağını duyurmuştu.

800 İŞÇİ İŞSİZ KALACAKTI

TEKEL depolarının bulunduğu alanın mülkiyeti, 2013 yılında özelleştirme kapsamına alınarak kamu kuruluşu olan TTA Gayrimenkul A.Ş.’ye devredilen arsaların üzerindeki Tekel Tütün Depoları, 2010 yılında Malatya Valiliği tarafından istihdam ve üretim için konfeksiyon atölyelerine kiraya verilmişti. 800 civarında işçinin çalıştığı ve tanınmış çok sayıda konfeksiyon markasına fason olarak üretim yapan 16 konfeksiyon atölyesi, bu satış yüzünden kapanma, çalışanlar da işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

HÜKÜMETİN POLİTİKALARINA TERS DÜŞÜYORDU

Özelleştirme ihalesinin ilan edilmesinin ardından Yeni Malatya Gazetesi ve malatyahaber.com’un “Bu Satış ‘Kamu Yararı’na İptal Edilmeli” ve “Başbakan ‘İstihdam’ Derken Malatya’da 800 Kişi İşsiz Kalacak!.” başlıklı haberleri ile konuyu kamuoyuna duyurması ve kamuoyunda oluşan rahatsızlık üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AKP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Öznur Çalık, Milletvekili Mustafa Şahin, Vali Mustafa Toprak, eski Milletvekili Ömer Faruk Öz ile TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’un konuyu takip ettikleri öğrenildi.

Kamuoyunda; “Hükümet, yatırım yapmak isteyenlere bedava arsa verdiği bir dönemde, konfeksiyon atölyelerinin faaliyet gösterdiği bir alanın özelleştirilerek, buradaki üretimin durdurulması yaklaşık 800 işçinin işsiz kalacak hükümetin politikaları ile uyuşmuyor” tepkisi oluşurken, söz konusu arsalara Malatya’da bazı büyük müteahhitlik firmalarının konut yapmak üzere talipli oldukları iddia edilmişti.

ÖİB: İHALELER İPTAL EDİLMİŞTİR

ÖİB tarafından, Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda, Tekel Tütün Depolarının bulunduğu alanın satışının iptal edildiği belirtildi. Söz konusu “Yatırımcılara Duyuru” başlıklı ilanda şu ifadeler yer aldı:

“Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Muhtelif taşınmazların “Satış” yöntemi ve “Pazarlık’’ usulü uygulanmak suretiyle ayrı ayrı özelleştirilmelerini teminen 18.11.2016 tarihli ve 29892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhale İlan Metnindeki tabloda 9 ve 10. sırada yer alan Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 477 ada, 1 ve 2 parsellerdeki taşınmazların özelleştirme ihaleleri iptal edilmiştir.”

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAN DA ÇIKARILSIN..

Bu arada, satışı iptal edilen TEKEL Tütün Depoları arazisinin hazır depolarda faaliyet gösteren konfeksiyon atölyelerinin çalışmalarını yürütmesine olanak sağlayacak Konfeksiyon Sitesi olarak ilan edilmesi ve bunlara yeni yer bulunmasından sonra yine kamunun ihtiyacına göre değerlendirilmesi ve kesinlikle satılmaması gerektiği ifade ediliyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com