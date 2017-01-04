Vedat Çalışmalara Başladı
TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da tecrübeli kaleci Vedat Kapurtu çalışmalara başladı.
Sezon başında üçüncü haftadaki Denizlispor maçı hazırlıkları esnasında sakatlanan başarılı eldivenin çapraz bağları koşmuş ve ameliyat olmuştu.
5 Eylül’de geçirdiği sakatlığın ardından ciddi bir ameliyat geçiren ve bir süredir takımdan ayrı kuvvet çalışmaları yapan Kapurtu (fotoğrafta soldaki), yaklaşık 5 ay sonra ikinci devre hazırlıklarına başladı.
Antalya Side’de devam eden kamp çalışmalarında yer alan tecrübeli kaleci, doktor gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi
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