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Malatya Haber -

Vedat Çalışmalara Başladı

Vedat Çalışmalara Başladı
  • 04.01.2017
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TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da tecrübeli kaleci Vedat Kapurtu çalışmalara başladı.

Sezon başında üçüncü haftadaki Denizlispor maçı hazırlıkları esnasında sakatlanan başarılı eldivenin çapraz bağları koşmuş ve ameliyat olmuştu.

5 Eylül’de geçirdiği sakatlığın ardından ciddi bir ameliyat geçiren ve bir süredir takımdan ayrı kuvvet çalışmaları yapan Kapurtu (fotoğrafta soldaki), yaklaşık 5 ay sonra ikinci devre hazırlıklarına başladı.

Antalya Side’de devam eden kamp çalışmalarında yer alan tecrübeli kaleci, doktor gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi

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