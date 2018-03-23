‘Vefa Konağı Projesi’ni Anlattı

Malatya Büyükşehir Belediyesinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği “Vefa Konağı Projesi” kapsamında, yaşlılara sağlık hizmetlerinden kişisel ev temizliğine kadar her türlü destek verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi, biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında “Vefa Konağı Projesi”ni hazırladı.

Maliyeti 3 milyon lira olan proje için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 2 milyon lira destek alan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde bulunan Hürriyet Parkı’ndaki eski nikah dairesinin tadilatını yaparak, yaşlılar için sosyal tesise dönüştürdü.

“Vefa konağı” adı verilen binada, yaşlılara haftanın belirli günlerinde sağlık hizmeti ve danışmanlığı ile rehberlik hizmeti verilecek. Yalnız yaşayan ve gelir seviyesi düşük yaşlılara, ev tadilatının yanı sıra ulaşım hizmetinin de verileceği proje ile çınarların yüzünün güldürülmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlıların faydalanabileceği sosyal alanların oluşturulması amacıyla çeşitli çalışmalar çalıştıklarını söyledi.

YADES’ten alınan destekle yaşlılara yönelik proje hazırladıklarını dile getiren Çakır, bu kapsamda, yaptıkları sosyal tesiste çınarlara sağlık hizmetlerinden kişisel ev temizliğine kadar her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

– “Güzel bir merkez oluşturduk”

Çakır, yaşlıların ihtiyaç duyabileceği hizmetleri vermeyi hedeflediklerini belirterek, “Çalışmalarımız tamamlandı, önümüzdeki günlerde Hürriyet Parkı’nın içindeki konağımızı hizmete açacağız. Yaşlılara burada sağlık hizmeti vereceğiz. İçerisinde berberi ve kafeteryası da olan güzel bir merkez oluşturduk. Sağlık hizmeti ve danışmanlığının yanında psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti de vereceğiz. Yaşlılar, burada dinlenecek, kitap okuyacak, sunduğumuz hizmet ve ikramı da alacak.” diye konuştu.

YADES kapsamında 2 milyon lira destek aldıklarını aktaran Çakır, “Hazırladığımız proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlılara ulaşmayı hedefliyoruz. Yıl içinde yaşlılarımıza ev temizliği hizmeti vereceğiz ayrıca yaşlıların basit tadilat ve tamirat işlerini de yapacağız.” dedi.

Çakır, belediyeye bağlı sanat merkezinde düzenledikleri kurslara yaşlıların da ilgi gösterdiğini dile getirerek, Kernek Külliyesi’nde bu yaştakilere yönelik yeni kurslar da açacaklarını sözlerine ekledi.

AA