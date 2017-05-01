Vekil Artırdıkça Artırıyor!.

16 Nisan’daki Anayasa Değişikliği Referandumu’ndan sonra ilçelere teşekkür ziyaretini sürdüren AKP Milletvekili Mustafa Şahin, ülke genelinde “Evet” oylarının “Hayır” oylarından “1.5 milyona yakın daha fazla” olduğu söylemindeki rakamı, bir gün sonra “1 milyon 800 bin fark” olarak artırdı. YSK, 27 Nisan’da kesin sonuçları açıklamış, Evet oylarının Hayır oylarından 1 milyon 378 bin 322 fazla olduğunu bildirmişti.

Şahin’in Hekimhan, Kuluncak ve Darende ilçelerini kapsayan önceki günkü ziyaretinde yaptığı konuşmalarda, “Şuanda almış olduğumuz yüzde 50 artı 1 oyda olsa demokrasilerde bu 1 kişinin bu ülkenin kaderini belirleyecek bir nitelikte oyun olduğunu ifade eder ama biz şuanda yaklaşık 1,5 milyona yakın bir oy fazlamız var, buna saygı duyuyoruz.”dediği, parti tarafından basın kuruluşlarına gönderilen bültende yeralmıştı.

Milletvekili Şahin, son olarak Arguvan ve Arapgir ilçe teşkilatlarını ziyaretindeki konuşmasındaki, “Ve vatandaşlarımızın ikna noktasında anlatılanların yüzde 50 artı 1 olması yeterliyken aşağı yukarı bir milyon 800 bin oy farkla, hayır tarafında yer alan ekipten daha farklı bir tablo çıkmış oldu.” sözleriyle, Evet- Hayır arasındaki farkı 1 milyon 800 bine yükseltti.

Şahin’in, Arapgir ve Arguvan ilçelerini ziyaretiyle ilgili parti tarafından yayınlanan basın bülteni şöyle:

“…Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Arguvan ve Arapgir İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti.

Şahin, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, referandumun gelecek nesillere güzel bir yönetim mirası bırakılmasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Geçmiş dönemlerde yaşanan sıkıntıların bir daha yaşanmaması adına 16 Nisan’da önemli bir halk oylaması gerçekleştirildiğini dile getiren Şahin, “Bu yönetim bizden öncekilerin bize bırakmış oldukları artık bu bedene dar geldiğini gördük. Artık bu ülkenin temel zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamaz bir noktaya geldiğini gördük. Demokratik usullerle bağdaşmayan bir takım çalışmaların, ayak oyunlarının milletin özellikle iradesini ortaya koymuş oldukları beş yılda bir, dört yılda bir yapılan seçimlerden sonra yetki vermiş oldukları hükümetleri yok sayarak bu ülkede ki demokratik hayatın kendilerine vermedikleri yetkileri kullanan birçok sıkıntılar yaşadık. Bu dönemlerin bir daha yaşanmaması için adına da yeni baştan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni 18 maddeyle tanımlanmaya gayret gösterdik ve bunu seçim süreci içerisinde vatandaşlara yeterince anlattığımızı biliyoruz. İster milletvekillerimiz ister teşkilatlarımız basında, medyada ve bizlerde sahaya geldiğimizde ifade etmeye çalıştık. Ve vatandaşlarımızın ikna noktasında anlatılanların yüzde 50 artı 1 olması yeterliyken aşağı yukarı bir milyon 800 bin oy farkla, hayır tarafın yer alan ekipten daha farklı bir tablo çıkmış oldu. Arada 3 puan fark var. Buda demokratik kurallar içerisinde yeterli olduğunu gördük. Biz, belki yüze 99’unu da almış olsaydık, müzmin bir muhalefet olan ana muhalefet partisi, o yüzde 1’lik bir desteği bile görseydi, oradan da hareketle muhakkak karşı bir duruş gösterirdi” dedi.

Milletvekili Şahin, 16 Nisan’daki halk oylamasının adil ve çok seviyeli bir şekilde yapıldığını kaydederek, şunları söyledi: “Ana muhalefet partisi iç hukuku tüketti. Kendilerine karşı bir nebze olsun bir ışık göremediler. YSK, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, mevcut yasalar çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin itirazına mahal bırakmayacak seçim olduğunu, itirazın yersiz olduğunu söylediler. Ana muhalefet partisi buradan ibret alması gerekirken, yüksek yargının tamamının karşı çıkmış olduğu bir şeye ‘hayır siz bilmezsiniz, bizim uzmanlarımız daha iyi bilir’ mantığıyla bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürmeye hazırlanıyor. Orada da alacakları cevap açık ve nettir. Seçimlerin adil, çok seviyeli, özellikle asayiş noktasında en ufak bir müdahalenin olmadığı, herkesin kendi özgür iradesini sandığa yansıyacak şekilde kullandıklarını gördük.”

AK Parti’nin iktidarları döneminde ülkede güzel çalışmalar yaptığını dile getiren Şahin, “Alevi’de kendini öteki gözünde görmüyor, Kürt vatandaşlarımızda öteki gözünde görmüyor. İstismara yönelik hiçbir açık kapı bırakmadık. Dindar kesimdeki kardeşlerimizde aynı duygularla, aynı hassasiyetlerle hayatlarını bu güzel ülkede devletle omuz omuza vererek sürdürmeye çalışıyorlar. Bu birlikten gerçekten kuvvet doğuyor. Ekonomimiz güçleniyor” dedi.”

Bülten- malatyahaber.com