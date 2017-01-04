Vekil Müdür Göreve Başladı

Bu güne kadar Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten Ramazan Barman Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2016 tarih ve 136822 sayılı yazısına istinaden görevini Rasim Bulut’a devretmesi dolayısı ile Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret ettiler.

İl Müdür Vekilliği görevini Vali Toprak’ın emir ve direktifleri doğrultusunda bu güne kadar en iyi şekilde sürdürmeye gayret gösterdiğini belirten ve bundan sonrada bu görevi layığı ile sürdüreceğine inandığı mesai arkadaşı İl Müdür Vekili Bulut’a devretmenin huzur ve sükûnunu hissettiğini belirten İl Müdür Yardımcısı Barman, İl Müdür vekili Bulut’a görevi devretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

İl Müdür vekili Bulut ise, mesai arkadaşının bu güne kadar bu görevi Vali Toprak’ın emir ve direktifleri ile ayrıca kurumun mevzuatları ve yasal sorumlulukları çerçevesinde en iyi şekilde yürüterek kendisine devretmesinden dolayı hem Vali Toprak’a hem de görevi devraldığı İl Müdür Yardımcısı Barman’a şükran ve teşekkürlerini iletti.

İl Müdür vekili Bulut görevi devir alması münasebeti ile Vali Toprak’ı ziyaret ettiklerini, Vali Toprak’ın emir, direktif, talimat ve bu güne kadar ülkenin huzur, güven, kalkınma ve daha ileriye gitmesi noktasında edinmiş olduğu tecrübelerinin ışığı altında Malatya’yı, ihtiyaç sahibi insanlarını, yaşlılarını, gazilerini ve şehit aileleri ve yakınlarını refah ve huzur içerisinde yaşatmayı hedeflediklerini ifade etti.

Vali Toprak göreve başlaması dolayısı ile İl Müdür vekili Bulut’a hayırlı olsun dileklerini iletirken görevinde başarılar diledi. İl Müdür Yardımcısı Barman’ a da bu güne kadar ki süreçte göstermiş olduğu özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı da teşekkür etti.

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