Vekili Kızdıran Soru!

AKPnin her hafta yaptığı Nöbetçi vekil uygulaması kapsamında vatandaşların sorunlarını dinleyen milletvekili Mücahit Fındıklı, hükümetin yaptığı yatırımları anlattı.

Yatırımlar noktasında pembe bir tablo çizen, özellikle duble yol çalışmalarından övgü ile söz eden Mücahit Fındıklıya, Son bir haftadır ölümlü kazaların da meydana geldiği Darende-Malatya Karayolunun Tataruşağı-Levent kavşağı arasındaki 8 kilometrelik kısımda çalışmaların aksadığı, müteahhidin işi bırakıp kaçtığı hatırlatılınca sinirlendi.

Kamuoyunun beklediği soruya yanıt arayan basın mensubunu Muhalefet yapmakla suçlayan Fındıklı, soruya yanıt vermek yerine siyaset yapma önerisinde bulundu. Fındıklı soruya, Biz öyle düşünüyoruz. Siz de öyle. Muhalefet tabii ki olacak, muhalefet etmek isterseniz siyasete girin. Bir siyasi partiye girer muhalefet edersiniz yanıtını verdi.

6 yıl bekledikten sonra kadro kanunu çıkartmakla övünen Fındıklıya Bugüne kadar neden beklediniz, bu süre Malatya için kayıp değil miydi? şeklinde soru sorulunca da Fındıklı topu eski dönem milletvekillerine atarak Gidin bunu onlara sorun diye yanıtladı.

AKP İl Teşkilatınca her hafta Cuma günleri yapılan Nöbetçi vekil uygulaması kapsamında bugün Mücahit Fındıklı vatandaşların sorunlarını dinledi.

AKP İl Başkanı Mustafa Şahin, Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, çok sayıda vatandaş da ayni-nakdi yardım talebinde bulunurken, iş arayanlara ise İş Talep Formu dağıtıldı.

PEMBE TALBO ÇİZDİ

Resmi rakamlara göre Türkiye ortalamasının da üzerindeki yüzde 23 işsizlik oranı ile 12 sırada yer alan, her üç aileden ikisinin gerek devlet gerekse belediye yardımlarıyla ayakta kaldığı Malatya için oldukça pembe tablo çizen bir konuşma yapan Mücahit Fındıklı, yatırımları anlattı.

Fındıklı Malatya’ya 2 milyarlık yatırım getirdik. Bunların bir kısmı bitmiş birçoğu da bitme aşamasında. Malatya-Darende arası duble yol çalışması ihale edildi ve çalışmalar hızla devam ediyor. Böylece Malatya karayolları acısından Batıya ve Akdenize acılımı rahatlayacak. Kangrene dönen üniversitemizin kadro sorununu çözdük. Üniversitemizde Hukuk ve Diş Hekimliği Fakülteleri açılıyor. 3 yıl sonraki ki hedefimiz 50.000 öğrencinin öğrenim gördüğü bir üniversite. Yeni Rektörümüzün de üniversiteye büyük katkıları olacak. Ayrıca artan öğrencilerin ihtiyacına binaen yurt yapımı çalışmaları başlatıldı. 850 yatak kapasiteli hastanemizin temelini önümüzdeki günlerde atacağız. Teşvik paketi ile büyük avantaj yakaladık. Malatya, Ak Parti ile bütünleştiği, Malatya Ak Partiyi kucakladığı için hak ettiğimizden fazla yararlandık. Valimiz ile Belediye başkanımız ile TSO ile hep birlikte, 2 yıl içinde 3. OSB’yi açacağız. 5 yıllık hedefimizi 3 yıl içerisinde yakaladık. Şimdi önümüze 2 yıllık yeni bir program bir hedef koymalıyız. Cazibe merkezi olacaksak her alanda, ekonomi, sağlık, spor gibi tüm alanlarda gelişme sağlamalıyız. Onun için spor komplekslerini kazandırmamız lazım. Hedeflerimizden biri de bu olmalı dedi.

AKPnin hedeflerinden birinin de Türkiyedeki çeteleri temizlemek olduğunu söyleyen Fındıklı sözlerini şöyle sürdürdü:

Başbakanımız, partimiz ve milletvekili olarak bizlerin ahdi var. Türkiye’de bir tane çete, mafya kalmayana kadar mücadele etmek. Bizim için iki olmazsa olmaz vardır. Allah ve millet. Başka hiç bir güç karşısında eğilmeyiz. Merhum Adnan Menderes ve Turgut Özal’dan sonra Allah uzun ömürler versin Başbakanımız Erdoğan ile demokrasi taçlanacak.

Fındıklı’nın konuşmasından sonra basın mensubunun Sayın vekilimiz, pembe bir tablo çizdiniz. Ama son bir hafta içinde duble yol çalışmalarında yaşanan aksaklıklardan dolayı 4 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Müteahhidin bulunamadığı söyleniyor…..” diye soru sormaya hazırlanırken Fındıklı araya girerek “Biz öyle düşünüyoruz. Siz de öyle. Muhalefet tabii ki olacak, muhalefet etmek isterseniz girersiniz bir siyasi partiye muhalefet edersiniz yanıtını verdi.

Basın mensuplarına medyada da muhalefet edebilirsiniz diyen Fındıklı O yol bittiği zaman da hep beraber gideriz açılışını yaparız ve o zamanda vatandaşlarımız da rahatça ulaşımını yapabilir şeklinde sözlerini tamamladı.

Fındıklı basın mensuplarının Diş hekimliği için 5 yıl önce kanun çıkmıştı. Kadro kanunu çıkmadığı için açılamadı. Kangrene dönen kadro kanunu için 6 yıl beklediniz. Araştırma hastanesinde, en basitinden ağız maskesi de dahil olmak üzere tıbbi donanım ve cihaz eksikliği parasızlık yüzünden giderilemiyor. Uzman kadroların kaçacağı yönünde iddialar var. Bu gidişle büyük bir sağlık ocağı görüntüsüne kavuşacağı konuşuluyor şeklindeki sorusu üzerine de Tıp merkezinin sağlık ocağı görüntüsünde olacağı daha önceden de konuşuluyordu. Ancak bütün bu sorunlar karşısında onların bizden bir talepleri olursa bizler de Milletvekilleri olarak çözüm için katkı sunarız. Başka talepler olursa elimizden geleni yaparız. Kadro sorununa gelince, bunu çözdüğümüz için ben mutluyum. Teşekkür beklemiyorum ama eline sağlık denilirse mutlu olurum. Bugüne kadar niye çıkarılmadığını da gidin onlara sorun diye yanıtladı.