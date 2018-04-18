“Veli Ağbaba Söyledi Diye Kapatıyor!”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Su sorununa devlet cümbür cemaat bütün bürokratlarını toplayarak yağmur duasına çıkarak çözüm arıyor.Yani Bakanlığın beceriksizliği Allah’a havale edilerek çözülmeye çalışılıyor. Dua edilsin ama bakanlık da görevini yapsın” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda Malatya’nın sulama sorunlarını gündeme getirdi.Malatya’nın en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu ancak tarım ve sulama konusunda yaşanılan sorunların çözülemediğini dile getiren Ağbaba, Bakan Eroğlu’ndan yatırımların bir an önce bitirilmesini istedi.

2011 DE NASILSA BUGÜN DE ÖYLE

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, 2011’den beri milletvekilliği yaptığını belirterek “Üzülerek söylemek isterim ki 2011 yılında ne konuşmuşsam bugün de benzer şeyleri konuşuyorum. 2011’de yeni milletvekili olduğumda dolaştığım Malatya’nın köylerinin sorunları bugün de aynı. Malatya, Türkiye’nin en önemli tarım şehirlerinden birisi. Toprağı verimli, insanları çalışkan, havası suyu güzel, bu nedenle ne ekersen Malatya’da o yetişiyor. Türkiye’de herhâlde en çeşitli ürünü üreten kentlerin başında Malatya geliyor. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel kayısısı Malatya’da üretiliyor, Türkiye’nin en güzel cevizleri Hekimhan’da üretiliyor. İddiayla söylüyorum, Türkiye’nin en güzel kirazı Yeşilyurt’ta dalbastı kirazı üretiliyor. Fasulyesi, çileği, elması, tütünü Doğanşehir’de, armudu Akçadağ’da, kavunu Arguvan’da yetişiyor. Köhnü üzümü Arapgir’den dünyaya, Türkiye’ye ihraç ediliyor. Ülke ve Malatya ekonomisine bu kadar katkısı olan, Türkiye ekonomisine tarım anlamında çok katkısı olan illerin başında gelen Malatya’nın çözülmeyen sorunlarının başında sulama suyu geliyor”İfadelerini kullandı.

FIKRA GİBİ AMA

Geçtiğimiz hafta sonu Yazıhan’da muhtarlar, STK temsilcileri ve üreticilerle bir araya geldiğini belirten Ağbaba, “1997 yılında yapımına başlanılan Boztepe Recai Kutan Barajı var, 2012 yılında tamamlandı. Sayın bakana defalarca söyledim ama hâlâ sulama kanalları yapılabilmiş değil. Fıkra gibi ama baraj yapılıyor sulama kanalı yapılması unutuluyor. Şimdi, şu anda sol sahil sulama yapılmak isteniyor ama o tazyikten patlayan borular nedeniyle maalesef Yazıhanlı çok zor durumda.Kanalların yapılması için Sayın Veysel Eroğlu ‘nun da imzasının olduğu bir taahhütnameye imza landı.Bu taahhütnameye göre kanalların 2 Haziran 2016’da saat 16.59’da tamamlanması gerekiyordu,ama Boztepe sulama kanalı tamamlanmadı. Eğer tamamlanmaz ise -imza attınız- “Yazıhan ilçe merkezine okul yapılacak.” dediniz ama ne sulama kanalı yapıldı ne de okulun temeli atılabildi. Şu anda Yazıhan’daki bütün köylerdeki ekinler maalesef kurumak üzere, yanmak üzere” şeklinde konuştu.

DUA EDİLSİN AMA SİZ DE GÖREVİNİZİ YAPIN

“Malatya susuzluk çekiyor, bölge susuzluk çekiyor” diyerek konuşmasını sürdüren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Su sorununa devlet nasıl bir tedbir alıyor biliyor musunuz Sayın Bakan? Devlet cümbür cemaat bütün bürokratlarını toplayarak yağmur duasına çıkıyor. Yani Bakanlığın beceriksizliği Allah’a havale edilerek çözülmeye çalışılıyor. Dua edilsin ama lütfen siz de görevinizi yapın.”dedi.

AĞBABA SÖYLEDİ DİYE !

Malatya’nın yaz aylarında en temel probleminin susuzluk olduğunu belirten Ağbaba, “ Şehrin her bölgesinde insanlar susuzluktan isyan ediyorlar. Gözlerinin önünde, çocukları gibi bakmış oldukları kayısı ağaçları kuruyor. Battalgazi, Alişar, Hatunsuyu, Dilek, Topsöğüt, Şahnahan, Gözene, Görgü, Karapınar, Örnek köyü, Sahilköy, Gölpınar yani Akçadağ’ın bütün köyleri aynı sorunu yaşıyor. Malatyalı üretici o kadar çaresiz ki kayısı ağaçları kurumasın diye Malatyalı çiftçi kanalizasyon borusunu kırarak sulama yapıyor. Veli Ağbaba geliyor, kürsüde söylüyor. Devlet ne yapıyor? Devletin almış olduğu tedbir şu: Gidiyor, Veli Ağbaba söyledi diye kanalizasyon borularını kapatıyor. Su sorununu çözmek için herhangi bir çare üretebilmiş değil. Maalesef Malatya’nın tamamında bir sulama problemi var ve Malatyalı müthiş bir şekilde mağdur ediliyor. Kimi rakamlara göre milyonlarca kayısı ağacı her yıl susuzluktan dolayı kesilmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

ARGUVAN SUSUZLUKLA TERBİYE EDİLMEYE DEVAM EDİYOR

İkinci Organize Sanayi’nin akıtmış olduğu suyun Malatya’da bostan eken insanları pişman ettirdiğini kaydeden Veli Ağbaba, “Artık Dilek’te, Şahnahan’da, Topsöğüt’te insanlar bostan ekemiyorlar. Çünkü o sular Malatya’nın en güzel arazilerindeki tarımı yok ediyor. Yoncalı Barajı’yla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Barajın yapımına tam tamına yirmi iki yıl önce başladı. Yoncalı’yla ilgili müjdeyi veren de sayın Bakan. 31 Aralık 2017 de barajın bitirileceğini söyledi. Her yıl ihale yapılıyor. Her yıl milletvekilleri gidiyor, Arguvan’a kocaman kocaman müjde veriyor ama Arguvan da hâlâ susuzlukla terbiye edilmeye devam ediyor.Son olarak HES’lere karşı çıkmıyorsanız, Malatyalı çiftçilerin iki eli sizin yakanızda olsun” dedi.

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