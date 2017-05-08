Vergi Borcu Olanlara Son Şans

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 6736 sayılı kanunun getirdiği haklardan yararlanmaları için vergi mükelleflerine son bir şans tanındığını ifade ederek, “Yapılan yeni düzenleme gereğince, yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklardır” dedi.

19 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı kanun ile elde edilen haklardan bahseden Poyraz, “Bu kanun ile vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması, borçların taksitler halinde ödenebilmesi, vergi ihtilaflarının sonlandırılması, devam eden vergi incelemeleri için kanundan yararlanılabilmesi, geçmiş yıl beyanlarının arttırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi ve işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi imkanları getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

6736 sayılı kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona erdiğini hatırlatan Poyraz, “Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verilmiştir. Yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir” dedi.

Bazı vatandaşların Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle kanundan yararlanma hakları sona erdiğini ancak kanuna eklenen geçici bir maddeyle kendilerine son bir şans verildiğini kaydeden Poyraz, “Yapılan düzenleme gereğince, yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden de yararlanabileceklerdir. 6736 sayılı kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır. 6736 sayılı kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tescil başvuruları ile belirterek kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir” diye konuştu.

6736 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemelerin büyük önem taşıdığını dile getiren Poyraz, “Zira 6736 sayılı kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesi ne büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir.

Poyraz son olarak, konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden, Vergi Dairelerinden, AVM ve vatandaşların yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezinden bilgi alınabileceğini söyledi.

iha