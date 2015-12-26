”Vergi Ödemek İçin Önce Kazanmak Şart”

Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) salonunda “AB Sürecinde Gelirler İdaresinin Yeniden Yapılandırılması ve Kamu Finansmanının Önemi” konulu bir panel gerçekleştirildi.

Panele Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çetin Doğan, TSO Başkanı Mücahit Fındıklı ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Altaş konuşmacı olarak katıldı. TSO salonundaki toplantıya, oda başkanı Fındıklı, genel sekreter Sait Kabadayı ile çok az sayıda oda üyesinin katılması dikkat çekti.

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çetin Doğan, konuşmasında, “Hükümetler istediği için değil artık, ekonomik yapıya göre para basılıyor. Ülkemizde herkesin malumu olmak üzere enflasyon en büyük sorundu. Ancak son dönemlerde enflasyon ile yapılan mücadelede başarılı sonuçlar alındı. Enflasyonda alınan bu başarılı sonucun nedeni sıkı mali politikalardır. Alınan bu önlemler sayesinde enflasyon tek haneli rakamlara düştü. Ayrıca faiz düştü ama reel faiz yükseldi, bunu bilmek gerek” dedi.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök de, yaptığı konuşmada, “Bizim amacımız, korkutarak, sindirerek,cezalandırarak bir şeyler elde etmek değildir. Vergilendirmeyle ilgili çalışmalarımızda şuana kadar kayıt dışı kalmışların üzerine gidiyoruz. Malatya’da 14 sektörde ekipler oluşturarak, tüm verileri bilgisayar ortamında değerlendiriyoruz. Kazanmayandan 1 kuruş vergi istemiyoruz. Kimseden matrah artırımı istemiyoruz, gerçek neyse onun beyan edilmesini istiyoruz. Artık geçmiş alışkanlıkları sürdürmeyelim. Şimdiye kadar hep vergi verenin üzerine gidiliyordu. Artık öyle olmayacak, işe vergi vermeyenden başlayacağız. Biz vergide adaleti sağlamak istiyoruz. Artık vergi dairesinde oturmayacağız. Kapı kapı dolaşıp, sorunlara ortak çözümler üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

TSO Başkanı Mücahit Fındıklı ise, konuşmasında, “Esnafın vergi ödemesi için kazanması şart. Bunu bilmek gerekir. Mükellef kazanmaz ise vergisini veremez. Türkiye çok ciddi anlamda bir kriz yaşadı. Bir istikrar oluştu. Ama fatura hepimize düştü. Bunun bedelini ağır ödedik. Mali krizin devam etmesi esnafın sorunlarına çözüm bulamadı. Alışverişin olmadığını görüyoruz. Bunu yaptığımız gezilerde görüyoruz. Bizler bu büyümeyi göremedik. 2004 yılında protestolu senet sayısı 400 bin civarında iken, bu rakam 2005 yılında 900 bin civarında. Yani ekonomide bir sıkıntının olduğunu bu rakamlar gösteriyor. Ayrıca, Türkiye’de üretim olmaz ise büyüme olmaz. Bizler Avrupa ülkeleri gibi değiliz. Türkiye’de üretim şart” dedi.

Panelde son olarak ise Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Altaş konuştu. Altaş, şöyle dedi:

“Gelişen ve Bütünleşen Dünyada AB Sürecindeki Türkiyenin Yol Haritası iş dünyasını önünde;

Ø Türk Ticaret Kanunda Yapılan Düzenleme

Ø Uluslar arası Muhasebe ve Denetim standartları

Ø Basel-II kriterleri

Ø Büyük Türkiye Vergi Dairesi

Uygulamaları kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin temel taşlarını oluşturmaktadır.

Yıllardır yüksek enflasyon ve yüksek oranlı vergiler nedeni ile kayıt dışı işlemlere yönelen iş dünyasında yapılacak olan bu düzenlemeler ile kayıt dışılığın asgari düzeye inmesi amaçlanmaktadır. Bu kadar önemli ve köklü bir değişiklik yapılırken iş dünyasının bunlara kayıtsız kalması ilerde kendileri için önemli problemler doğuracaktır.”