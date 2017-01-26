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Malatya Haber -

Vezir Parmağı

Vezir Parmağı
  • 27.01.2017
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Aralarında Diyarbakırlı Hamdullah’ın (Mahsun Kırmızıgül) da bulunduğu, ülkenin farklı bölgelerinden gelmiş, farklı kültürlerde yetişmiş 5 hamal, savaşa katılacakları söylenerek pazardan seçilir. Ancak gerçek öyle değildir, bu hamalların savaşta eşini, babasını veya çocuğunu kaybetmiş 31 kadınla evlendirilmesi planlanmaktadır.
Vezir Parmağı filminin çekimleri İstanbul, Kapadokya, İzmit, Kayseri ve Aksaray gibi Türkiye’nin değişik şehir ve bölgelerinde gerçekleştirildi.

Vizyon Tarihi: 25 Ocak 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Mahsun Kırmızıgül
Oyuncular : Mahsun Kırmızıgül , Peker Açıkalın , Ali Sürmeli , Selim Bayraktar , Orçun Kaptan
Senaryo : Mahsun Kırmızıgül
Yapımcı : Mahsun Kırmızıgül , Murat Tokat

sinemalar.com

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