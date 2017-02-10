Videolu Çağrı: “Haydi Vodafone Arena’ya..”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular, Denizlispor maçı öncesi bir video çekerek, taraftarları İstanbul’da oynanacak olan karşılaşmaya beklediklerini ifade ettiler.

Sarı kırmızılılar, ligin 20’nci haftasında bugün Denizlispor ile İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’da karşı karşıya gelecek. Malatya İnönü Stadı’nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle İstanbul’da oynanacak olan karşılaşmaya taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Ligde en kritik karşılaşmalardan birisini Denizlispor ile oynayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular bir video çekti ve sosyal medyada yayınladı. Taraftarları zorlu karşılaşmaya davet eden futbolcular, bir anlamda üç puanın da sözünü vermiş oldu.

Defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, ‘Haydi Malatyalılar, Şampiyonluk için Vodafone Arena’ya’, Azubuike, ‘Haydi Malatyalılar Vodafone Arena’ya’, defans oyuncusu Yiğitcan Erdoğan, ‘Haydi Malatyalı hem şehrine hem takımına sahip çıkmaya, Beşiktaş Vodafone Arena’ya’ dedi.

Takım kaptanı Sedat Ağçay ise ‘Haydi Malatyalılar Vodafone Arena’ya, takımına sahip çıkmaya’ dedi. Orta saha oyuncusu İrfan Başaran, ‘Haydi Malatyalılar Vodafone Arena’ya’, forvet oyuncusu Eren Tozlu, ‘Haydi Malatyalılar Vodafone Arena’ya’, defans oyuncusu Murat Akça, ‘Haydi Malatyalılar Vodafone Arena’ya, Amutu, ‘Haydi Malatyalılar Vodafone Arena’ya’ dedi.

Takımın Malatyalı sol bek oyuncusu Osman Fırat da ‘Haydi Malatyalılar, Malatya’mız için Vodafone Arena’ya derken, yeni transfer Ayite, ‘Haydi Malatyalılar Vodafone Arena’ya, Sunday Mba, ‘Haydi Malatyalılar Vodafone Arena’ya, kaleci Ertaç Özbir, ‘Haydi Malatyalılar Vodafone Arena’ya, ‘Pereira, ‘Haydi Malatyalılar Vodafone Arena’ya diyerek, yapılan çalışmada yer aldı.

Takımın yeni transferlerinden Ferhat Kiraz, Dialiba, Ahmet Aras, Sezer Özmen ve bütün futbolcular ‘Haydi Malatyalılar Vodafone Arena’ya sloganına destek verirken, teknik ekipte bu çalışmada yer aldı.

Videonun sonunda konuşan Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, “Haydi Malatyalılar Vodafone Arena’ya. Sizleri bekliyoruz, sizleri seviyoruz. Sizlerle birlikte inşallah 3 puanı alacağız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi