Vİlayet Parkı’na Turizm Danışma Bürosu
Bütün yerli ve yabancı turist rehberlerinde halen turizm bürosu olarak kayıtlı bulunan Vilayet Parkı’ndaki noktaya Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yeniden Turizm Danışma Bürosu kurulması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Buna göre; modern ve teknolojik yüzüyle yeniden tasarlanan 88 metrekarelik kapalı alana kurulacak olan Turizm Danışma Bürosunun içinde ofis ve turistlerin yararlanacağı sosyal donatı alanı bulunacak.
24 SAAT KESİNTİSİZ BİLGİ AKIŞI
Yapı dış cephesinde Malatya ile özdeşleşen kayısı sarısı kompozit panel kaplama ve silikon cam cephe uygulaması ile yapılan danışma bürosunun çatı alt kaplaması ahşap olacağı ve yarı açık mekanda çelik konstürüksyon uygulaması ile görsel bir zenginlik katıldığı görüldü. Büronun duvarına büyük bir Malatya Kültür Haritasının yerleştirileceği kaydedildi. Büronun teknoloji alt yapısı ile turistlere 24 saat kesintisiz bilgi alma imkanı sunulacağı da aktarıldı.
DİREK GELİNEBİLECEK BİR NOKTA..
Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından projesi tamamlanan Turizm Danışma Bürosu için bakanlıktan bütçe talebinde bulunulduğu ve yapımına kısa sürede başlanılacağı öğrenildi. Büronun açılması ile birlikte yerli ve yabancı turist kafileleri şehir merkezinde direk irtibat kurabilecekleri ve hizmet alabilecekleri bir mekana kavuşmuş olacaklar. Ofiste internet sistemi ve tabletlere veri aktarımı sağlanması için server bağlantıları ve diğer elektriksel bütün detaylarda yer alacak.
TEPKİLERE NEDEN OLUYORDU
Valilik arkasındaki Vilayet Parkı’nın yıkılmadan önce içerisinde Turizm Danışma Bürosu faaliyet gösteriyordu. Tüm turizm rehber ve kitapçıklarında burası kayıtlı bulunuyordu. Malatya’ya gelen yabancı turistler direk bu noktaya ulaşıyordu. Vilayet Parkındaki düzenlemeden sonra yıkılan Turizm Danışma Bürosu nedeniyle uzun yıllardır turist kafileleri kent merkezinde gidebilecekleri bir nokta bulamıyorlardı ve bu konu tepkilere neden oluyordu.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Vilayet Parkı’na kurulacak olan Turizm Danışma Bürosu’nun maket görüntüleri
bir zamanlar vilayet parkı..malatyamızın şehiriçindeki en güzel parklıydı..cıvıl cıvıldı..yani bir park bu kadar bitirilir ancak…bu parkı bu hale getirenleri Allah a havale ediyorum
Eski belediyenin yeri de uygun bunun için tam merkezde.
Bunu görünce Aklıma namı diğer İngiliz Kemal abimiz geldi. Allah rahmet eylesin
güzelim parkı mahvettiler
ÇOK GEÇ KALINDI..TURİSTLER PARKIN İÇİNDE BUROYU GÖREMEYINCE MALATYA BU KONUDA BUYUK DARBE ALDI..ARTIK TURİSTLERIN EL KITABINA GIRMEK İÇİN İNGİLİZ KEMAL GİBİ BİRİ BULUNACAK VE NEMRUT İÇİN GIDILECEK YER KONUSUNDA MALATYA İSMİ İÇİN UZUN ZAMAN BEKLENECEK..
Fevzi çok akıllı fevziye kulak verin ey yetkililer bina diyor park diyor
Bina yapacak parktan başka yer mi yok yeşil alanlar öyle ya da böyle yok ediliyor paralı bir yer kiralansın
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ne teşekkür ediyorum önemli bir hizmet
Merhum Kemal abimiz o kadar uğraştı ömründe bu parka bir turizm danışma bürosu kurdurmak için
hatırladığım kadarıyla buradaki parkı ve ağaçları yeni cami’nin görünümünü kapattığı için kaldırılmıştı….
Vilayet parkı ve turist denince aklıma ilk gelen Merhum İngiliz Kemal (Kemal Anıl) abimiz geliyor.