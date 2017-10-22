Vİlayet Parkı’na Turizm Danışma Bürosu

Bütün yerli ve yabancı turist rehberlerinde halen turizm bürosu olarak kayıtlı bulunan Vilayet Parkı’ndaki noktaya Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yeniden Turizm Danışma Bürosu kurulması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Buna göre; modern ve teknolojik yüzüyle yeniden tasarlanan 88 metrekarelik kapalı alana kurulacak olan Turizm Danışma Bürosunun içinde ofis ve turistlerin yararlanacağı sosyal donatı alanı bulunacak.

24 SAAT KESİNTİSİZ BİLGİ AKIŞI

Yapı dış cephesinde Malatya ile özdeşleşen kayısı sarısı kompozit panel kaplama ve silikon cam cephe uygulaması ile yapılan danışma bürosunun çatı alt kaplaması ahşap olacağı ve yarı açık mekanda çelik konstürüksyon uygulaması ile görsel bir zenginlik katıldığı görüldü. Büronun duvarına büyük bir Malatya Kültür Haritasının yerleştirileceği kaydedildi. Büronun teknoloji alt yapısı ile turistlere 24 saat kesintisiz bilgi alma imkanı sunulacağı da aktarıldı.

DİREK GELİNEBİLECEK BİR NOKTA..

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından projesi tamamlanan Turizm Danışma Bürosu için bakanlıktan bütçe talebinde bulunulduğu ve yapımına kısa sürede başlanılacağı öğrenildi. Büronun açılması ile birlikte yerli ve yabancı turist kafileleri şehir merkezinde direk irtibat kurabilecekleri ve hizmet alabilecekleri bir mekana kavuşmuş olacaklar. Ofiste internet sistemi ve tabletlere veri aktarımı sağlanması için server bağlantıları ve diğer elektriksel bütün detaylarda yer alacak.

TEPKİLERE NEDEN OLUYORDU

Valilik arkasındaki Vilayet Parkı’nın yıkılmadan önce içerisinde Turizm Danışma Bürosu faaliyet gösteriyordu. Tüm turizm rehber ve kitapçıklarında burası kayıtlı bulunuyordu. Malatya’ya gelen yabancı turistler direk bu noktaya ulaşıyordu. Vilayet Parkındaki düzenlemeden sonra yıkılan Turizm Danışma Bürosu nedeniyle uzun yıllardır turist kafileleri kent merkezinde gidebilecekleri bir nokta bulamıyorlardı ve bu konu tepkilere neden oluyordu.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Vilayet Parkı’na kurulacak olan Turizm Danışma Bürosu’nun maket görüntüleri