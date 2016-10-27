Virajdaki Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı
Malatya Çevreyolu Viraj kavşağında yaşanan kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kübra E. yönetimindeki 44 KN 728 plakalı otomobil Viraj kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 34 UF 6517 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs takla atarak yan devrilirken sürücü yaralandı. Otomobil sürücüsünün yaralanmadığı kazada minibüs şoförü 112 acil servis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çevreyolu’nda trafik bir süre aksarken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü girdiği şok nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.
Kazada yan yatan minibüs olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."
Haberde çok güzel! adres tarifi yapmışsınız….
adamlar kaza yapmıs sen adres derdindesin
garaj viraj sigorta akkent kalmasınnnnnnnnnnn 🙂