Vodafon Arena, EYMS’nin ‘İç Sahası’ Oldu
Evkur Yeni Malatyaspor, iç saha maçlarını İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’da oynamak için Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı.
Malatya İnönü Stadı’nın zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması, takımın geride kalan iki haftada dört sakat vermesi yönetimi harekete geçirdi. Bu sezon TFF 1. Lig’de şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan ve iyi bir gidişat yakalayan sarı kırmızılılar, Malatya Arena Stadı tamamlanana kadar iç saha maçlarını İstanbul’da oynama kararı aldı.
Yönetim, sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarını İstanbul’da oynama yönünde bir karar almış ancak yapılan istişareler sonucu bu karardan vazgeçilmişti. Teknik direktör İrfan Buz’da, takımın iç saha maçlarını İstanbul’da oynaması yönünde olumlu düşüncesini yönetimle paylaştı ve kulüp radikal bir karar aldı.
Sarı kırmızılılar, Malatya İnönü Stadı’nın bozuk zemini nedeniyle TFF 1. Ligin 20’nci haftasındaki Denizlispor karşılaşmasını Vodafone Arena’da oynamak için hem stadın sahibi Beşiktaş hem de rakip Denizlispor ile anlaşmaya vardı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Passolig olduğu sürece istanbul da da 3 bin kişiden fazla olmaz 400 küsür bin malatya lı var ama diğer tarafta da passolig var
30000 kişiye oynarız, hasılat da yüksek olur.
İş tamam. Artık her maçı alacağız. Sahamızda kaybettiğimiz o güzel puanları tekrar toplayacağız. Malatya spor olarak iç saha maçlarımızı İstanbul’da oynama şerefine nail olduk! YAŞASIN! OLEY!!OLEY!!! Eşofmanlı şevket hoca ve ekibini de aldınız mı ŞAMPİYONLUK ÇANTADA KEKLİK! Değil mi? Bu saha hep bize bozuktu!
Bu fikri ilk ortaya atan benim ama bazı kanalar bizi canlı canlı yayında bir dövmedikleri kaldi
Süper yerinde bir karar tv başından bıktık şimdi stadta takımızı testekleyeceğiz İstanbul’daki Malatyalılar olarak 👏👏👏👏
Iyi bir karar simdi görsünler MALATYA nasil futbol oynuyor oyuncular sakatlik korkusi olmadan oynuyacak göztepe bak gör takim nasil olur istanbul bursa bütün malatyalilar maca gelecek tebrikler baskan
Çok isabetli karar olmuş, Yönetime tebrikler.
ilk maçta Beşiktaş’a gerek futbolcular gerekse taraftarlar teşekkür pankartı hazırlanmalı ve yapılan bu jeste karşılık Beşiktaş yönetimine ve kulübe kaysı ikramı yapılmalıdır. taraftarlar stadı çok temiz kullanmalıdır.
bu olumsuz yorum yapanlara cevabım olsun… özellikle maçlara gitmeyip sanalda taraftarmış gibi yorum yapan ahkam kesenler özellikle malatya yerel tv lerde futbol alimleri , bakalım malatyanın menfatleri doğrultusunda yorum ve eleştiri yaptığınızı söylüyosunuz hadi buyrun ist deplasmanlarına gelip maçı canlı izleyin biraz meşakatli olacak ama görüyüm sizleri..
şampiyonluğa oynayan şehrin takımı üç bin kişi ile maç izliyor bu mu destek…yapmayın, bari nefesinizle dualarınızla destek olun birşey yapamıyosanız , şeker hoca gibi yapın bari..sevgilerimle
İstanbul da 400 bin küsür Malatyalı var diye biliyorum. Stadın boş kalacağını düşünmüyorum, yerinde bir karar, Malatya İnönü stadı patates tarlası gibi.
Bencilce yorumlamayın lütfen ama istanbuldaki bir Malatyalı kardeşiniz olarak bu habere çok sevindim. Takım şampiyonluğa oynamıyor olsa Malatyada seyirci kapasitesi olmayan alternatif bir saha kullanılabilirdi. Ama şu durumda desteğe ihtiyaç var ve istanbul mantıklı bir çözüm. Bu konuda eleştiri zamanı değil bence.