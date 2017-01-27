Vodafon Arena, EYMS’nin ‘İç Sahası’ Oldu

Evkur Yeni Malatyaspor, iç saha maçlarını İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’da oynamak için Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı.

Malatya İnönü Stadı’nın zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması, takımın geride kalan iki haftada dört sakat vermesi yönetimi harekete geçirdi. Bu sezon TFF 1. Lig’de şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan ve iyi bir gidişat yakalayan sarı kırmızılılar, Malatya Arena Stadı tamamlanana kadar iç saha maçlarını İstanbul’da oynama kararı aldı.

Yönetim, sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarını İstanbul’da oynama yönünde bir karar almış ancak yapılan istişareler sonucu bu karardan vazgeçilmişti. Teknik direktör İrfan Buz’da, takımın iç saha maçlarını İstanbul’da oynaması yönünde olumlu düşüncesini yönetimle paylaştı ve kulüp radikal bir karar aldı.

Sarı kırmızılılar, Malatya İnönü Stadı’nın bozuk zemini nedeniyle TFF 1. Ligin 20’nci haftasındaki Denizlispor karşılaşmasını Vodafone Arena’da oynamak için hem stadın sahibi Beşiktaş hem de rakip Denizlispor ile anlaşmaya vardı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi