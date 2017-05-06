‘VOF İçin 3 Alternatif Proje Var’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vagon Onarım Fabrikası (VOF) için şuanda 3 tane projenin bulunduğunu belirterek, bu dönem içinde bu konuda önemli bir adımın atılmış olacağını kaydetti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, beraberinde AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partili yöneticilerle birlikte Akçadağ ilçesine referandum sonucu nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bakan Tüfenkci, ilk ziyaretini AKP İlçe Başkanlığına gerçekleştirdi ve burada partililerle bir araya geldi.

Referandum sonucu için teşekkür eden Bakan Tüfenkci; “Sizlerin vermiş olduğu oylar sonucu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurucusu olduğu AK Parti’ye üye olarak döndü. İnşallah 21 Mayıs’ta da yine sizlerin takdiri ve isteği doğrultusunda kaptanlığa geçecek ve bu gemiyi yine yüzdürecek ve gerçek anlamda da Türkiye’yi hep beraber şaha kaldıracağız. Bizler sizlere her daim hizmet etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bunu yaparken de ne kendi şahsımızda bir keramet arıyoruz, ne bir başkasında arıyoruz. Biz kerameti bu milletten biliyoruz.” Şeklinde konuştu.

Konuşması esnasında ekonomik gelişmelere de değinen Bakan Tüfenkci şunları söyledi:

“Bakınız 2016 yılı çok zor geçti. Ve bu noktada ekonomik anlamda sanayinin çarkları, üretim durmasın diye hem KOSGEB aracılığı ile hem TESKOMB aracılığı ile esnafımıza faizsiz krediler verdik. Kredi Garanti Fonu ile orta büyüklükte ve büyük şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırdık, onlara yeni kredi imkanları tanıdık. Ve bunu da yaptığımız için 2017 yılına Türkiye a kadar darbe girişimine karşı karşıya kalmasına rağmen, dıştaki bir sürü olumsuzluklara rağmen güçlü bir şekilde girdi, ihracatımız artmaya başladı, üretimimiz artmaya başladı. Burada bir not olarak da ifade edeyim, İnşallah sene sonu itibariyle enflasyonu biz Türkiye’de tekrar tek haneli rakamlar haline getireceğiz, işsizliği tek haneli rakamlara getireceğiz. Ve Türkiye’yi 2018 yılına çok daha güçlü bir şekilde taşıyacağız.”

Üretici birliklerine teşvik verileceğini açıklayan ve bunun Maliye Bakanlığının torba yasası ile çıkartılacağını açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Daha dün Gıda Komitesinde konuştuk, üretici birliklerine biz teşvik vereceğiz. Önümüzde Maliye’nin torbası var onun içerisine de bunu koyacağız.” dedi.

VOF İÇİN 3 PROJE VAR…

Bakan Tüfenkci, “Allah izin verirse Erkenek Tüneli’mizi de bitiriyoruz. Diğer bir konu da Vagon Onarım Fabrikası. Biz Vagon Onarım Fabrikası’nı ‘lojistik merkez’ yapmak istiyorduk. Bununla ilgili biz çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan fabrikaya ilişkin yeni yeni talepler ortaya çıktı. Kızılay Genel Başkanı Malatyalı bir hemşerimiz. 15-20 gün önce ekibiyle Malatya’ya geldi ve Vagon Onarım Fabrikası’nı gezdi. Malatya’da bir prefabrik fabrikası kuracak, çadır. Birde Kızılay Lojistik Merkezi haline getirecek Ortadoğu ile ilgili bir projeleri var. Onlar, ‘Burası bizim işimize yarar’ diye talepte bulundular. Yine Sakarya’da vagon üreten firmada Malatya’da üretim yapmak için Cazibe Merkezleri programı kapsamında başvurdu. Tabi biz biraz daha nazlı davranıyoruz, orayı bir lojistik merkez haline getirmek istiyoruz. Vagon Onarım Fabrikası’nda bu dönem içerisinde belli bir istikameti vermiş olacağız.” şeklinde bilgide verdi.

Bakan Tüfenkci, Akçadağ’a doğalgaz verilmesi ile ilgili olarak ise Haziran ayında sözleşmenin imzalanacağını söyledi. Tüfenkci, Akçadağ Mermer OSB’nin kamulaştırma sorununun da çözüleceğini söyledi.

Bakan Tüfenkci, Akçadağ Kaymakamlığı ve Akçadağ Belediyesi’ni de ziyaret etti. Tüfenkci, ilçe esnaflarıyla da görüştü.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com