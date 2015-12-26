“VOF’a İki Müşteri Var”

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Vagon Onarım Fabrikası ile ilgili süreci takip ettiklerini belirterek, şuanda hem Çin hem de Polonya’dan iki ayrı müşterinin bulunduğunu kaydetti.

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberindeki partililerle birlikte Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren, “Hükümet kuruldu, hayırlı olsun. Yoğun bir çalışmanız var. Türkiye’nin çok bir problemi var. Sivil anayasanın yapılması konusunda güzel çalışmalarınız var. Sayın Başbakanımızı halkımız seviyor. Vagon Onarım Fabrikası yıllardır her iktidar değişikliğinde gündeme geliyor, ancak çözüm yoktur. Erzincan’a Vagon Onarım Fabrikası kurulduğu söyleniyor. Çevre yolunun bitirilmesi önemli bir konu” dedi.

Çalık, “Daha önce muhtarların en büyük problemi, milletvekillerinin muhtarları önemsemediği konusunda sitemler vardı. Artık haftada bir muhtarlarımız milletvekillerini ağırlıyor. Sürekli bir kulağımız muhtarlarda. Muhtarlar demokrasimizin vazgeçilmez parçalarından birisi. 12 Haziran’da yapılan seçimde muhtarlarımızın ne kadar önemli iş yaptığını bir kez daha gördük. Muhtarlarımız Malatya’da seçime katılımı yüzde 85 oranına çıkarttı. Yeni anayasa için herkesle hiç bir ön şart olmadan konuşacağız. Yeni anayasa için istişare etmeye hazırız. Yeni bir anayasayı milletimizin önüne getirmeye gayret edeceğiz” dedi.

Vagon Onarım Fabrikası konusunda ise Çalık şunları söyledi:

“Vagon Onarım Fabrikası’nın Erzincan’a verildiği hadisesi Vagon Onarım Fabrikası değildir. Erzincan’a yapılan lojistik bir şubedir. Bizim yapmak istediğimiz Vagon Onarım Fabrikası, hayata geçirip, istihdam oluşturan bir mekan olmasını istiyoruz. Çin’de hızlı tren fabrikası bulunan şirket ile Çin yöneticileri Malatya’da inceleme yapmıştı. Onların çalışması devam ediyor. Polonya’dan gelen heyette bizimle Meclis’te görüştüler ve onları bürokratlarla görüştürdük. Sayın valimizle de görüştüler. Müşterilerimiz var. Geçmiş dönemde iki kez yapılan ihaleye kimse girmedi. Biz milletvekilleri olarak süreci çok iyi takip ediyoruz. Buranın Beylerderesi gibi yapılarak üzerinin çizilmesi gerekiyor. Malatya Kuzey Çevreyolu 24. dönemde Malatyalıların hizmetinde olacak.”

Çalık, kayısı üreticisine avans verilmesi ile ilgili olarak hem Tarım Bakanlığı hem de Ziraat Bankası ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Çalık, vatandaşların TEDAŞ ile ilgili yaşadığı sorun ve gelen şikayetleri ilgili firma yöneticilerine ilettiklerini ve yaşanan sorunların kısa sürede bitirileceği konusunda kendilerine söz verildiğini, sıkıntıların devam etmesi halinde de bu kez ilgili makamlarla görüşeceklerini ifade etti.

Çalık, Malatya Mahalle Muhtarları Derneği ve Malatya Kayısı Kent Mahalle Muhtarları Derneği’ni de ziyaret etti.