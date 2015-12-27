“VOF’u Birarada Değerlendireceğiz”

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 4 ilin enerji kaynaklarının değerlendirildiği “Fırat Elektrik Dağıtım Toplantısı” ndan sonra Malatya Valisi Doç. Dr. Ulvi Saran’ı makamında ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, burada basın mensuplarının sorularını da yanıtladı..



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Malatya Valisi Doç. Dr. Ulvi Saran’ı, Malatya belediye başkanı Ahmet Çakır ve AKP Malatya milletvekilleriyle birlikte ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bölgenin elektrik dağıtımındaki özelleştirmeden kaynaklanan sorunları ele almak için ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade edip, bir basın mensubunun, “Elektrik ve doğalgaz’a zam var mı?”sorusunu “Bu toplantıda zam konusunu ele almadık.”diye yanıtladı.



Bakan Yıldız, Malatya’da atıl şekilde bekleyen Vagon Onarı Fabrikası’yla ilgili soruya da, “Arkadaşlarla tekrar bir araya gelip değerlendireceğiz. Buraya uygun yatırımcının çekilip atıl şekilden kurtarılması lazım” yanıtını verdi.



Bu arada, Bakan Yıldız’ın Valilik ziyaretinde, Ziraat Odası Başkanı Bayram Polatbaş, Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ve birlik başkanlarının talebi nedeniyle, ayrı odada basına kapalı bir görüşme yapıldı.



Bakan Yıldız, üreticilerin şeker fabrikasının özelleştirilmesi ve pancar üreticilerin mağduriyetini ileten sorunu iletmelerini basın mensuplarına değerlendirirken, “Görüşme çok güzel geçti. Bu konunun yetkilisi ben değilim. Ama iletilen sorunları arkadaşlara ileteceğim. Birlikte değerlendireceğiz. Farklı yorum, tavsiyeler var” ifadelerini kullandı.



Bakan gittikten sonra görüşmeyle ilgili basın mensuplarına bilgi veren Ziraat Odası Başkanı Bayram Polatbaş, Şeker Fabrikası’nı özelleştirmeden alanların arsası için aldıklarını ifade edip, “Bundan sonra gelen bakanları protesto ile karşılayacağız. Ancak sayın bakanımız bizi dinledi ve sorunumuzu ilgili yerlere ileteceklerini söylediler” ifadelerini kullandı.



Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ise, “Sayın bakanımıza, şeker fabrikasını alan firmanın çalıştırmayacağını bizlere beyan ettiğini söyledim. Geçen hafta küspe için bekleyen bin 200 üreticinin şeker fabrikasında kuyrukta olduğunu ilettim. Devlet ve millet yararına birşey yapılmadığnı söyledim. Eski hal binası yeri 32 dönüm ve 52 milyon TL’ye 4 yıl önce satıldı. 350 dönüm olan şeker fabrikası alanı ise 540 milyon TL civarındadır. Bu da, satılan 4 şeker fabrikası değeridir”dedi.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

