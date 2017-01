VOF’un Özelleştirmesi Durduruldu, Lojistik Merkez Oluyor

Bakan Tüfenkci, Kuzey Çevreyolu, eğitim ve sağlık, 2’nci üniversite, OSB, yeni içmesuyu kaynağı, sulama konularında açıklamalarda bulundu..

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vagon Onarım Fabrikası’nın özelleştirmesinin durdurulduğunu belirterek, buranın Lojistik Ticaret Merkezi yapılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını ve bu konuda önemli adımların atıldığını açıkladı.

Bakan Tüfenkci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sanat Sokağı’ndaki Çamlıca Sokağı’ndaki lokantada gazeteciler için kahvaltı verdi.

Kahvaltı sonrası Tüfenkci, Malatya’daki yatırımlar, projeler ve hedeflerle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

Malatya’nın önemli bir kent, önemli bir büyükşehir olduğunu dile getiren Tüfenkci, Malatya’nın Türkiye’de de önemi bilinen, sayılı kentlerden birisi olduğunu belirtti.

Bakan Tüfenkci, Malatya’nın gerek coğrafi konumu itibariyle, gerek iklimi itibariyle, gerekse de insanı ve hoşgörüsü itibariyle Doğu Anadolu’da güven, huzur ve hoşgörü kenti olarak bugüne kadar öne çıktığını ifade etti.

Malatya’nın yetiştirmiş olduğu insanlarla, Türkiye’ye kazandırdığı değerlerle, Türk ekonomisine kattığı değerlerle öne çıktığını dile getiren Tüfenkci, “1 Kasım seçimlerinden sonra kurulan 64’üncü hükümet ve ondan sonra kurulan 65’nci hükümette bizlerde Malatya’nın yetiştirdiği, Malatya’nın bir evladı olarak bu hükümetlerde yer aldık. O günden bugüne bütün Türkiye’ye olduğu gibi Malatya’ya da hizmet etme noktasında elimizden gelen gayreti diğer milletvekillerimizle beraber belediyelerimiz, valiliğimiz, teşkilatlarımızla beraber birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’yı bulunduğu konumdan daha farklı bir konuma; Türkiye’deki şehirlerin yarışında bir adım öne çıkarmak amacıyla koşturmaya devam ettik. Allah’a hamdolsun bakanlık tevdi edildikten sonrada bugüne kadar geçmişte çözülemeyen birçok sorunu da çözme noktasını da Cenap-ı Allah bizlere nasip etti” diye konuştu.

“KUZEY ÇEVREYOLU’NUN İHALESİ VE YER TESLİMİ YAPILDI”

Bakan Tüfenkci, Kuzey Çevreyolu’nun Malatya’da çok konuşulan, her seçim döneminde kendilerinin önüne gelen, her siyasinin birinci gündem maddesi olan, Malatyalılarında merakla beklediği bir konu olduğunu kaydetti.

Süreçle ilgili bilgiler veren Tüfenkci, şunları söyledi: “Orada kamulaştırmalardan dolayı sıkıntılar vardı. Toplulaştırmalardan dolayı yaşanan sıkıntılar vardı. Başka etkenlerle beraber bugüne kadar gelen bir süreç vardı. Allah’a hamdolsun o süreci başarıyla tamamlamış olduk. İhalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Şantiyesi kuruldu. Kalan kamulaştırma işlemleri başladı. Toplulaştırmanın biten kısmıyla beraber, baharla birlikte orada çalışmalar başlamış olacak. İnşallah Kuzey Çevreyolu’nun da kendi seyri içerisinde takip ederek, zamanında bitirtmiş olacağız.”

Bakan Tüfenkci, Güney Çevreyolu ile ilgili ise “Biz daha önce ‘Malatya’ya bir tane çevre yolu yakışmaz’ diye ifade ettik. Güney Çevreyolu ile ilgili de adımları attık. İnşallah süreç içerisinde Güney Çevreyolu’nun da Malatya’ya kazandırılması gerektiğini tarihe not düşmek adına söylüyoruz. Onun da takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“MALATYA EKONOMİSİ İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR”

Malatya’nın komşu ve diğer illere bağlantı yollarının da standardının yükseltilmesi için çalışmaların olduğunu dile getiren Tüfenkci, “Daha önce başlayan ve hızlı bir şekilde devam eden Sivas-Malatya duble yol inşaatı ve tünelleri Allah’a hamdolsun zamanı içerisinde teslim edilecek ve büyük bir sorun görülmüyor. Onu da takip ediyoruz. Yine orada ikinci bir köprünün yapılması noktasında, Yazıhan-Malatya arasındaki demiryolu ve karayolu köprüsünün çalışmaları, projesi bitti, ihalesi yapılıyor. Hızlı bir şekilde, iki sene içerisinde onu da hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Tüfenkci, Erkenek Tüneli’nin bir ay içerisinde işlemlerinin bitip, hayata geçirileceğini kaydederek, şunları belirtti: “O güzergâh, Adana-Mersin-Kahramanmaraş ve limanlara karayoluyla bağlanması noktasında önem arz ediyor. O yolun iyileşmesi Malatya’nın ekonomisi ve sanayisi için önem arz ettiğinin altını çizmiş olalım. Bu bağlamda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız ile görüştük. O da bu yıl ki programa aldırdı. İnşallah Malatya’nın demiryolu bağlantısının da limanlara hızlı tren bağlamında değil ama iyileştirilmiş tren yolu anlamında bir çalışma yapılacak. Bu liman bağlantısını da bugünkünden daha hızlı hale getirerek, burada yatırım yapan işadamlarımızın limanlara erişimi noktasında inşallah önündeki engelleri de kaldırmış oluruz.”

Malatya’nın ulaşımda belirli bir noktaya geldiğine dikkat çeken Tüfenkci, “Elazığ’daki tünelle beraber Elazığ-Malatya aksı ve Doğu aksı gerçekten istenilen düzeye gelmiş olacak. Yapılacak kavşaklarla, gereken sanayi kavşağı gerek üniversite kavşağıyla beraber, Malatya kavşak sorunlarını da halledecek. 2017 yılı içerisinde inşallah bu kavşak inşaatlarına da başlamış olacağız” dedi.

Bakan Tüfenkci, Çelikhan-Yeşilyurt-Adıyaman yoluyla ilgili ise “Bu yılan hikâyesine dönen bir yoldu. İyi veya kötü eski proje hayata geçmiş oldu. Ama eski proje bitirilene kadar çok eskidi. Türkiye’nin ulaşmış olduğu yol standartlarının çok gerisinde kaldı. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız ile yapmış olduğumuz toplantıda bu yolunda yeniden gündeme alınması noktasında talimat verdi ve çalışmaları da benim yanımda başlattılar. İnşallah önümüzdeki günlerde o yolu da mutlaka iyileştirmemiz lazım. Çünkü Adıyaman ile Malatya arasındaki bağlantımızın ve ilişkimizin gelişebilmesi için bu yolun şuandaki standartlara uygun şekilde olması gerekiyor. Umarım bu kadar uzun sürmez, kısa zamanda biz onu da yeniden standarda kavuşmuş şekliyle hayata geçirmiş oluruz” dedi.

“MALATYA İÇİN EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİSİ SULAMA”

Malatya için önemli konulardan birinin de sulamalarla ilgili olduğuna değinen Tüfenkci, “Ulaştırmayla ilgili Kubbe Dağı geçidini, Doğanyol-Pütürge bağlantı yolunu 2017 yılında inşallah ihalesini yapmış olacağız. Akçadağ Develi yolu, Hekimhan Kuluncak yolumuz var. Onun üzerine şehir içerisinde bir köprü geçişini Hekimhan ve Kuluncaklılar çok istiyorlar, bunula ilgili talimatlar verildi. İnşallah onu da yaptıracağız. Malatya için önemli olan noktalardan birisi de Malatya’nın sulamasıdır. Malatya, sulu bir kent olduğu bilinenin aksine, esasen susuz bir kent. Yağış anlamında gerçekten Türkiye ortalamasının altında yağış alan bir kentimiz. Dolayısıyla buradaki ürünlerin yetişmesi, ekonomiye katkısı ve verimliliği sulamayla yakın alakalı bir konu. Dolayısıyla barajlar Malatya için hayati önem arz ediyor. Barajlardan da öte diğer bir hayati noktada bunların sulamalarının sağlıklı yapılabilmesidir. Malatya’nın kapalı sulamaya geçmesi su verimliliği açısından, kaynağı verimli kullanması açısından da yine önem arz etmektedir. Bu anlamıyla Turgut Özal Barajı bitti ama sulama noktasındaki çalışmalarda inşallah 2017 yılı içerisinde inşallah büyük oranda bitirilecek. Yine orada sıkıntılar vardı, o sıkıntıları aşmış vaziyetteyiz. Yine Recai Kutan Barajı’ndaki bir bölümünü 2017’nin Mayıs ayı itibariyle yani sulama mevsimine kavuşturmuş olacağız. Diğer bölümünü de inşallah 5-6 ay sonra onunda sulamasının tamamını bitirmiş olacağız. Yoncalı Barajı da yılan hikâyesine dönmüştü. ‘Yapılacak, yapılmayacak, iptal edilecek’ derken, AK Parti hükümetleri döneminde başladı ve Allah’a hamdolsun fiziki gerçekleştirme oranları yüzde 50’lere yaklaştı. İnşallah o da bitirildiğinde, geniş bir alanı biz sulamayla toprağı buluşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Beylerdesi Göleti’yle ilgili çalışmalara da değinen Tüfenkci, “Beylerderesi’nde Malatya Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediye Başkanlarımızın o alanla ilgili güzel projeleri var. Beylerderesi Göleti’nin su tutmasıyla birlikte inşallah o alanda o projeleri de hep beraber hayata geçirebilirsek, Malatya’mızın yeni bir alanda hem mesire yeri hem peyzaj anlamında şehre girişte yeni bir görüntü ve akabinde de Yeşilyurt’un içerisinde akan çay ve o çayın ıslahıyla beraber sağlı sollu oluşturulacak gezinti ve dinlenme alanlarıyla beraber; Yeşilyurt’tan Gündüzbey’e uzanan bir aks içerisinde hem tarihi dokuyu koruyarak hem kültürü koruyarak hem de Malatya’ya nefes aldıracak bir alanı da hep beraber oluşturmuş olacağız” dedi.

“MALATYA’YA İKİNCİ BİR İÇME SUYU KAYNAĞINI KAZANDIRACAĞIZ”

Malatya’nın içme suyu sorununu çözme noktasında yeni bir kaynak için çalışmalara başlandığını kaydeden Tüfenkci, “İçme suyuyla ilgili Malatya’nın yeni bir içme suyu kaynağına ihtiyacı var. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bizler bu konuda çalışıyoruz. İnşallah yeni bir kaynağında Malatya’ya kazandırılması bu dönem içerisinde hayata geçer. Çünkü Malatya’nın su problemi noktasında, içme suyu noktasında altyapısının yetersiz olduğunu MASKİ’deki arkadaşlar ifade ediyorlar. Malatya yeni büyükşehir oldu. Bu planlamaları büyükşehir olmadan önce belde belediyeleri, ilçe belediyeleri kendi potansiyellerine göre planladıkları için şuanda birbirinden kopuk sistemler var. Bunların yenilenmesi lazım. Büyükşehir belediyesi kendi planı doğrultusunda bunu yapıyor. Ama ikinci alternatif kaynağı da biz hep beraber Malatya’ya inşallah kazandıracağız. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Orduzu’daki tabiat parkını alarak o alanı çok güzelleştirdi. Orayı bir cazibe merkezi haline getirdi. Onun akabinde Çöşnük’teki eski jandarmaya ait yerlerle beraber oranın da tekrardan Malatyalıların hizmetine sunma ve bir tabiat parkı haline getirme noktasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığımız konuyu takip ediyor. Bizlerde o noktada elimizden gelen gayreti inşallah göstermiş olacağız” diye konuştu.

“MALATYA SAĞLIKTA İYİ BİR NOKTADA”

Malatya’da sağlığın iyi bir noktada olduğuna işaret eden Bakan Tüfenkci, “İnşallah daha da iyi olacak. Bugün itibariyle hastanelere baktığımızda gerek araştırma hastanemiz, gerek devlet hastanemiz biliyorsunuz o da artık araştırma ve eğitim hastanesi oldu. Yıllarca kurulduğundan beri ‘burası araştırma ve eğitim hastanesi olsun’ diye çaba sarf ettik. Allah’a hamdolsun bu dönem orayı araştırma ve eğitim hastanesi olarak hayata geçirdik. İki hastanemizde de doluluk oranı yüzde 95’lerin üzerinde. Dolayısıyla Malatya’nın yeni bir hastaneye ihtiyacı var, onu da Battalgazi bölgesinde yapıyoruz. Eski hastanenin yerini yatırım programına aldırdık. Bu sene ihalesi yapılıp, temelleri de atılacak. Kısa sürede orada da bir devlet hastanesini hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Bakan Tüfenkci, Malatya’da Türkiye ve Dünya çapında bir Karaciğer Nakil Hastanesi’nin olduğunu kaydederek, “Buna koşul yeni, yine o değerde 200’ün üzerinde yatak kapasitesine sahip bir Onkoloji Hastanemizin de 2017 yılı içerisinde temellerini atacağız. Yatırım programına aldırdık. Kaynaklarını bulduk ve 2017 yılında faaliyete geçirip, temelini atıp, hızlı bir şekilde bunu da hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

300 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinin de 2019 yılı başında hizmete açılacağını kaydeden Tüfenkci, bunu daha öne çekme adına çalışmaların olduğunu da belirtti.

Tüfenkci, fizik tedavi hastanesinin de bu yıl içerisinde inşaatının hızlı bir şekilde yükseleceğini de sözlerine ekledi.

Doğanşehir’e de 100 yataklı bir devlet hastanesi yapılacağını dile getiren Tüfenkci, bunun yatırım programına alındığını ve yatırım ihalesine de çıkıldığını, kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi.

“MALATYA, EĞİTİMDE TÜRKİYE ORTALAMASINI YAKALADI”

Malatya’nın eğitimde Türkiye ortalamasını yakaladığını ifade eden Tüfenkci, “Malatya eğitim anlamında da okullar noktasında ciddi anlamda fiziki anlamda yeterliliği olan, öğrenci başına düşen dersliklerle Türkiye ortalamasını yakalamış olan bir ilimiz. Bu anlamıyla bundan sonra özellikle şehrin içerisinde kümelenen ve ilin belirlediği okulların şehir dışına çıkartılarak, bu alanların şehirlere kazandırılması, Malatyalı hemşerilerimize kazandırılması noktasında gerekli girişimler yapıldı. İnşallah o okulların yapımıyla da ilgili işadamlarımıza ve çeşitli kaynaklarla yapılma noktasındaki adımlarımızı da attık. Yavaş yavaş bunların protokollerini imzalayıp, inşallah bunları da hayata geçirip, özellikle Gazi İlkokulu’nun karşısındaki alanın meydan ve akabinde de Atatürk Kız Lisesi ve sanat lisesinin olduğu alanları mevcut Yeşil Kuşak projesi çerçevesinde değerlendirerek, Malatya’ya ve Malatyalılara kazandırmak en büyük arzumuz. Bu noktada ciddi anlamda mesafe aldık” şeklinde konuştu.

“OSB’DEKİ KAMULAŞTIRMA İÇİN BU YIL ÖNEMLİ KAYNAK AKTARILACAK”

Bakan Tüfenkci, Organize Sanayi Bölgesindeki çalışmalarla ilgili olarak ise şu bilgileri paylaştı, “Özellikle yeni parseller üretme bizim üçüncü Organize Sanayi Bölgesi dediğimiz, esasında 1. Organize Sanayi Bölgesinin devamı olan bölgedeki kamulaştırma işlemleri bugüne kadar özellikle 1 Kasım’a kadar ciddi anlamda sıkıntıydı. Ondan önceki dönemlerde özellikle kamulaştırma bedelini bulmak ve kamulaştırma yapma noktasında Malatya olarak sıkıntı çekiyoruz. Allah’a hamdolsun hükümet içerisinde yer aldıktan sonra bugüne kadar 24.5 milyon TL kamulaştırma parasını aktarmış bulunmaktayız. İnşallah 2017 yılı içerisinde yine bu miktarın daha üzerinde bir parayı da tekrar oraya aktararak kamulaştırma işlemlerini bitirmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Organize Sanayi Bölgesindeki arkadaşlarımızla, müteşebbis heyetlerle beraber yapmış olduğumuz toplantıda yaklaşık 70 milyon TL tutarında bir kamulaştırma bedelinden bahsettiler. Tabi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütün kamulaştırma için ayırdığı miktarın 30 milyon TL olduğunu düşünürseniz bu rakam çok ciddi bir rakam. Ama Allah’ın izniyle bunu da halledip özellikle Malatya’nın cazibe merkezleri içerisinde yer almasıyla beraber oradaki sanayi parseli ihtiyacımızı hızlı bir şekilde karşılamış olacağız. Tabi Malatya’nın cazibe merkezleri arasında yer alamsı çok önemliydi. Bunu yine, burada mütevazilik yapmak istemiyorum; gerçekten hükümette olmasaydık Malatya’nın cazibe merkezi içerisinde, Elazığ’ın ve Erzincan’ın yer alması mümkün değildi. Ama yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Malatya cazibe merkezi içerisinde yer aldı. Malatya’nın özellikle ekonomisi bakımında, istihdamı bakımından, gençlerin iş bulması bakamından çok önemli görüyoruz. Bununla beraber bizim organize anlamında, sanayi alt yapısı anlamında 23 ilden en hazır illerden biriside Malatya. Dolayısıyla Malatya’nın bu noktadaki şansını bu dönemde iyi kullanmasını, bizlerde çeşitli yatırımcıların Malatya’ya gelmesi noktasındaki teşviklerimiz ve tavsiyelerimizle birlikte Malatya hızlı bir şekilde yeniden sanayi anlamında İnşallah yeni bir atak ve yeni bir başlangıç yapacak. Bu sanayinin özellikle nitelikli sanayi olmasını, özellikli sanayi olmasını ve katma değeri yüksek ürünler ürüten fabrikaların Malatya’ya gelmesi noktasında daha gayret göstereceğiz. Özellikle oraya enerji sağlanması, oraya yeni su kaynakların sağlanması noktasında ki biliyorsunuz enerji trafo noktasında geçmiş dönemde başlayan yatırım son aşamaya geldi ve 2017 yılı içerisinde oda hayata geçmiş olacak. Ama Organize Sanayi bölgesine farklı bir su kaynağı bulunması gerekir veya getirilmesi gerekir. Bu da önemli.”

YENİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI…

Küçük sanayi sitesindeki esnaflara yeni site çağrısıda yapan Bakan Tüfenkci , “Yine sanayi derken, özellikle şehir içerisinde kalan, küçük sanayinin şehrin dışına çıkartılması gerekir. Bu noktada sizin aracılığınızla özellikle küçük sanayide iş yapan ve kooperatif başkanlarımıza da seslenmek istiyorum; bizim hükümette olmamızı iyi değerlendirmeleri lazım. Özellikle bir araya gelerek, şehrin dışında işyerlerini büyüterek, büyütecek ve dolayısıyla da, onlar büyüyence Malatya büyüyecek mantığı içerisinde biz her türlü yardımı yapmaya hazırız. Gerek faizsiz ucuz krediler bulma noktasında, gerek o işyerlerini TOKİ’ye yaptırma noktasında Malatya her zamankinden önde ve şanslı. Ben bu noktada Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanımız ile bire bir görüştük. Sayın Bakanımızda her türlü yardımı, her türlü desteği bu anlamda Malatya’daki küçük sanayi esnafına vermeye hazır olduğunu ifade ettiler. ‘Yeterki siz yer verin, organize olun, bir araya gelin’ diye ifade etti. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı Malatya’ya getireceğiz, bu alanda bire bir yerinde, kendisine de gösterip, gerekli adımları da atmış olacağız. Ama ondan önce buradaki küçük sanayideki arkadaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmeleri lazım. Mobilyacı arkadaşlarımızın böyle bir girişimleri var. Gönül istiyorki, demir ve otomotiv sektöründe ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren arkadaşlarımız bir araya gelerek bu büyüme imkanlarını değerlendirsinler.”

“ÜRETİCİLERDEN BİRLİK VE KOOPERATİFLEŞME NOKTASINDA ÇOK BÜYÜK BİR YANIT GELMEDİ”

Bakan Tüfenkci, Lisanslı Depoculuk konusuna da değinerek şöyle devam etti, “Malatya sanayi kenti olmakla beraber aynı zamanda tarım kenti. Dolayısıyla tarım noktasında Malatya potansiyeli olan, bu potansiyeli enerjiye döndürecek bir yapıya da sahip. Biliyorsunuz kayısı üretiminde Malatya ciddi anlamda söz sahibi. Ve Kayısı noktasında ben her zaman ifade ediyorum; kayısı Malatya’nın muhatabı yok diye, sahibi yok diye. Bu noktada bugüne kadar çağrılarımıza üreticilerden birlik ve kooperatifleşme noktasında çok büyük bir yanıt gelmedi. Ama buna rağmen kayısının hak ettiği noktada olmadığını, bununla ilgili neler yapılabilir noktasında milletvekillerimiz ile beraber, ilin bürokratları, siyasileri, teşkilatları ve işadamları ile beraber bu noktada kafa yoruyoruz. Bunlardan birisi, bunun altını da çiziyorum, bu çözüm değildir, Lisanslı Depoculuk tek başına çözüm değildir, sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının öncülüğünde bunun adımlarını attık. Ama bu tek başına çözüm değildir, bununla beraber mutlaka ve mutlaka birliklerin ve üretici kooperatiflerinin oluşması lazım. İhracatçılarımız, üreticilerimiz ve hatta hatta aracıların bir araya gelerek bu potansiyeli iyi değerlendirmemiz lazım, hak ettiği yere getirmemiz lazım. Bir birimizin ayağını baltalayarak, önünü keserek değil, kayısı noktasında bir birimize yardım ederek katma değerle ne yaparız diye, bunu düşünerek yol almamız gerekir.”

TARIMSAL ALANDA VERİLEN DESTEKLER…

Malatya’da tarımsal alanda verilen destekleri de anlatan Tüfenkci, “Malatya 2016 yılı içerisinde bitkisel üretimi destekleri kapsamında yaklaşık 36.5 milyon TL destek aldı, balıkçılık ve su ürünleri noktasında 2 milyon TL’ye yakın bir destek aldı. Yine hayvancılık ve hibe destekleri Malatya’da, buda önemli bir destek, 9 milyon TL gibi bir destek aldı. Genç çiftçi Projesinde Malatya’da yaklaşık 190 çiftçiye yaklaşık 6 milyon TL destek verdik ve 190 çiftçi bu anlamı ile Malatya ekonomisine ve kendi ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar. Kırsal Kalkınma programı kapsamında da yaklaşık 4 milyon TL destek vermiş olduk. Malatya bu anlamıyla tarımda da, sulamasıyla, yeni tarım projeleriyle beraber, ölçek büyütmeyle beraber farklı bir noktaya gelmiş olacak.” şeklindeki bilgileri paylaştı.

“TOHMA KANYONU TURİZM BÖLGESİ İLAN EDİLECEK”

Turizm çalışmaları hakkında da bilgi aktaran Bakan Tüfenkci şunları söyledi, “Malatya kültür ve turizm noktasında da bu dönem gözle görünür bir atak gerçekleştirecek. Darende ilçemizde Somuncubaba külliyesinden, Köprügözü mevkiine kadar olan kısımda 1.5 kilometrelik kısımda Tohma Kanyonu yeniden projelendirildi. Bu alanın turizm bölgesi ilan edilmesi için bakanımız ile görüşüldü. İnşallah bu dönem içerisine de turizm bölgesi ilan edilmiş olacak. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın illerde ve ilçelerde uyguladığı Kültürhan Projesini de Malatya’da uygulayacağız. Yine en kısa zamanda Malatya’ya yakışır bir müzeyi de kazandırmış olacağız. Belediyelerimizinde kültürel ve müzecilik anlamında güzel çalışmaları var. Takdirle karşılıyoruz. Malatya’nın turizmde potansiyelini öne çıkartmak lazım. Nemrut Dağını değerlendirmek lazım.”

TURGUT ÖZAL MÜZESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI, İNÖNÜ MÜZESİ İÇİN GİRİŞİMLER VAR

Tüfenkci konuşmasına şöyle devam etti; “Malatya’da Turgut Özal için çok güzel bir projeyi de Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde İnşallah bu dönem hayata geçireceğiz. Bununla ilgili adımlarımızı attık, Sayın cumhurbaşkanımız ile görüştük. Sayın cumhurbaşkanımız bu konuda talimatlarını verdiler. Malatya’nın tarihine yakışır şekilde hayata geçireceğiz. Şuanda İnönü Üniversitesi içerisinde yer alan müzeler gibi değil, bir demokrasi tarihi şeklinde dizayn edilecek bir müze konsepti içerisinde burada faaliyete geçecek. Projesini de yine Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde çizdirmiş olacağız. . Gönül istiyorki aynı şekilde rahmetli Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’ye de ait bir müzenin de Malatya’da olmasını istiyoruz. Bununla ilgili İnönü Vakfıyla veya İnönü ailesiyle görüşüp bu noktada arkadaşlarımızı da organize ederek burada bir İnönü Müzesi olması noktasında gayret göstereceğiz.”

VAGON ONARIM FABRİKASI SATILMIYOR, LOJİSTİK TİCARET MERKEZİ OLUYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Vagon Onarım Fabrikası’nın özelleştirmesinin durdurulduğunu ve buranın Lojistik Ticaret Merkezi’ne dönüştürüleceğini belirterek, “Malatya’nın bu dönem içerisinde Lojistik Ticaret Merkezi’ne de artık kavuşması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaları başlattık, adımları attık. Ulaştırma Bakanlığımız ile görüştük, Maliye Bakanlığımız ile görüştük. Ulaştırma Bakanlığımız, özellikle Vagon Onarım Fabrikası’nı Lojistik Ticaret Merkezi olması noktasındaki talebimizi gayet olumlu buldu ve daha önce Yazlak olarak düşündüğü projeyi vagon Onarım Fabrikası olarak revize etti. Maliye Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam ediyor, Vagon Onarım Fabrikası’nın özelleştirmesini durdurdu. İnşallah orayı bu anlamda Lojistik Ticaret Merkezi haline getirmiş olacağız. Bununla ilgili olarak gerek bizim Bakanlığımız, gerek Ulaştırma Bakanlığımız, gerekse özelleştirme anlamında Maliye Bakanlığımızla yakın işbirliğimiz devam ediyor. Bu dönemde Malatya’nın ekonomisin eve kalkınmasında önemli yer tutacak Lojistik Ticaret Merkezi ni İnşallah hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE SÜRECİ SÜRÜYOR…

İkinci üniversite konusunda ise Bakan Tüfenkci şunları söyledi:

“Malatya’ya ikinci üniversite kazandırma noktasında bizim sözümüz vardı. Bunun takipcisiyiz. Bu noktasında girişimlere başlamıştık, bunu belli bir seviyeye getirdik. Önümüzdeki dönem içerisinde bunu da hayata geçireceğiz. Bu noktada kimsenin endişesi olmasına gerek yok. Kendi normal seyri içerisinde bu çalışmamızı devam ediyor.”

Bakan Tüfenkci, “2017 yılı içerisinde Adalet Sarayı’nın temellerini atmış olacağız.” diyerek, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde yapılacak cezaevlerinin yapımı konusunda da bir sorun olmadığını söyledi.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com