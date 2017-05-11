Voleybol Grup Şampiyonası Malatya’da Başladı
Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Kulüpler arası Genç kızlar Voleybol Malatya grup şampiyonası başladı. Atatürk Spor Salon’undaki müsabakalarda, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Erzincan ve Tunceli’den takımlar katıldı. 4. gün sürecek müsabakalarda takımlar grup birincisi olmak için mücadele edecekler. Voleybol Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakaların kardeşlik ve centilmenlik içinde geçmesini dileyerek, Malatya grup müsabakalarına katılan tüm sporculara başarılar diledi. Aslan, Malatya grup müsabakasında birinci olan takım Mayıs ayında Bursa’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacak.
Malatyahaber.com
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