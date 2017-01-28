Voleybolda B.Şehir Hatay’la Oynadı

Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubunda Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 yenildi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Mahmut Karaca ve Rıdvan Bozyiğit hakem ikilisi görev yaptı. Karşılaşmanın ilk setini 25-22, ikinci setini ise 25-16 alan konuk ekip Hatay Büyükşehir Belediyespor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor üçüncü seti 26-24 alarak durumu 2-1’e getirse de Hatay Büyükşehir Belediyespor, dördüncü seti 25-16 skorla kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor antrenörü Ahmet Çoban, maç sonunda yaptığı açıklamada, çok zor bir rakiple oynadıklarını, final grubunu hedefleyen takımlarının hedefine ulaşmak için gelecek maçlarda da iyi sonuçlar almak istediklerini belirtti.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA