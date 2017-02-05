Voleybolda Büyükşehir Galip

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 19.haftasında deplasmanda konuk olduğu 68 Aksaray Belediyespor’u 3-0 yendi.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig heyecanı oynanan 19.hafta müsabakalarıyla sona erdi. Malatya Büyükşehir Belediyspor, deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor’a konuk oldu. Son dört haftadır galibiyete hasret kalan temsilcimiz, deplasmanda rakibini üstün bir oyun ile 3-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma Aksaray Atatürk salonunda oynandı. Sarı siyahlı temsilcimiz bu skorla 19.haftada kazanan tek deplasmanda takımı olmayı da başardı.

Karşılaşmanın ilk setine hızlı başlayan turuncu yeşilliler, üst üste bulduğu sayılarla skoru 7-15 getirdi. Rakibinin etkili smaçlarına dur demeyi başaran Malatya ekibi, skoru 12-24’e getirmeyi başardı. Set sayısında rakibine bir sayı vererek ulaşan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ilk seti 13-25 üstün tamamladı.

İkinci sete de ilk setteki gibi hızlı başlayan turuncu yeşilliler, skoru 5-14’e getirdi. Savunmada basit hatalar yapan sarı siyahlılar, skorun 13-17’ye getirdi. Set sonunda katı savunmasını ön plana çıkaran Malatya temsilcisi, ikinci sette durumu 24-16’a getirmeyi başardı. Set sayısında hata yapmayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti 25-16 önde tamamladı ve setlerde durumu 2-0’a getirdi.

Üçüncü sette ev sahibi 68 Aksaray Belediyespor, bulduğu sayılarıyla skoru 9-3 getirdi. 6 sayılık farkı kapatmayı başaran turuncu yeşilliler, skoru 13-13’e getirdi. Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşmada skor 20-20’ye gelirken, üçüncü setin sonunda temsilcimiz üst üste bulduğu sayılarla, durumu 24-21’e getirmeyi başardı. Üçüncü sette muhteşem bir geri dönüşe imza atan Malatya Büyükşehir Belediyespor, set sayısında hata yapmadı ve üçüncü seti 25-21 önde tamamladı. Üçüncü seti de galip tamamlayan Malatya ekibi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve dört haftalık hasrete son verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Kamil Özbey, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İkinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak istemiştik. Olmadı. Son dört maçında iyi mücadele eden ve mağlup olan bir Malatya Büyükşehir Voleybol takımı vardı. Fakat bugün güzel mücadele ettik ve bunu skora yansıtmayı başardık. Üstün bir oyun ile rakibimizi deplasmanda mağlup ettik. Mutluyuz. Çocukların eline yüreğine sağlık” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi