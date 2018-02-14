Voleybolda Büyükşehir Mağlup

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 4. Grup’ta Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında Adana Seyhan Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Adem Bulduk, Mustafa Yalkı hakem ikilisi yönetti. Adana Seyhan Belediyespor, setlerini 25-17, 25-19 ve 25-12 alarak, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Adana Seyhan Belediyespor’un antrenörü Serdar Pehlivan, maçın ardından yaptığı açıklamada, hedeflerinin birinci lige çıkmak olduğunu ve karşılaşmadan galip gelen taraf oldukları için mutlu olduklarını belirtti.

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- AA