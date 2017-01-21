Voleybolda Büyükşehir Yenildi

Voleybol Erkekler 1. Ligi’nde Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Solhanspor’a 3-2 mağlup oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta İsmail Yıldırım ve Emre Aker hakem ikilisi görev yaparken, takımlar şu kadrolarla mücadele etti:

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Çağatay, Ahmet, Mehrali, Yusuf, Bekir, Emrecan, (Mehmet, Furkan, Ertuğrul),

SOLHANSPOR: Vugan, Mehmetcan, Mahmut, Sergey, Çağlar, Mehmet Ali, (Mustafa, Deha, Berkay, Osman),

Karşılaşmanın ilk seti 25-19 Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, ikinci seti ise 25-15 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor üçüncü sette ortaya koyduğu oyunla ve 25-21’lik skorla 2-1 öne geçse de Solhanspor, dördüncü seti 25-19’luk skorla kazanarak maçta 2-2’yi yakaladı. Son seti 15-9’luk skorla alan Solhanspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Solhanspor Baş Antrenörü Mehmet Akif Gürgen, “Malatya’nın çok zorlu bir takım olduğunu biliyorduk. Bu hafta bizim takım oyuncularımız hastaydı, sıkıntılar çektik. Sahadaki oyunlarım iyi mücadele etti ve kazandık. Kaybedebilirdik de, maç o noktalara geldi. Oyuncularımın direncini kutluyorum 2-1’den aldık. İnşallah süper lige çıkarız Fenerbahçe’yi Galatasaray’ı seyircilerimize izlettiririz.”dedi.

Mehmet GÖRESİYE- malatyahaber.com, Yeni Malatya Gazetesi- AA