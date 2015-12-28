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Malatya Haber -

Voleybolun Başarılılarına Kupa

Voleybolun Başarılılarına Kupa
  • 28.12.2015
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Malatya Voleybol Liglerini, 2014-2015 sezonunda ilk üç sırada bitiren takımlara törenle kupa verildi.

Atatürk Spor Salonu’ndaki kupa töreninde, dereceye giren takımlara kupalarını Voleybol İl Temsilcisi Mehmet Aslan, İl Hakem Kurulu Üyesi Numan Öz ve takım antrenörleri verdiler, başarılı olan takımları kutladılar.

Kupa verilen takımlar şunlar:

Küçük Erkekler Orduzuspor birinci, Yeşilyurtspor ikinci Gençlikspor üçüncü. 

Küçük Kızlar Hidayetspor birinci, Tokispor ikinci, Türkiyemspor A üçüncü. 

Yıldız Erkekler Orduzuspor birinci, Öncüspor ikinci, Kurhanspor üçüncü. 

Yıldız Kızlar Konakspor birinci, Hidayetspor ikinci, Uçarlarspor üçüncü. 

Genç Erkekler Malatya Büyükşehir Belediyespor birinci, Orduzuspor ikinci. 

Genç Kızlar Gençlikspor birinci, Türkiyemspor A ikinci, Uçarlarspor üçüncü.

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