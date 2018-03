Vücudumuzun Hileleri…

Her başınız sıkıştığında doktora gidenlerden misiniz? Belki de ”kocakarı usulü” yöntemlerle dertlere derman arayanlardansınız. Dünyanın dört bir yanında yapılan araştırmalar sonucunda vücudumuzla ilgili şaşırtıcı bilgiler edinmek mümkün. Bunları hem kısa vadede sorunları çözmek hem de arkadaşlarınızı etkilemek için kullanabilirsiniz. Seçim sizin. Aktüel, bilim insanlarının bedeni kandırmak için önerdiği en iyi numaraları derledi.



BOĞAZINIZ KAŞINIYORSA KULAĞINIZI KAŞIYIN



Boğazınız kaşınıyor ve ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Keşke elinizi içeri sokup boğazınızı kaşıyabilseydiniz, ama mümkün değil. İşte size New Jersey, Gibbsboro’da kulak-burun-boğaz üzerine araştırmalar yapan bir klinikte uzman doktor olarak görev alan Scott Schaffer’dan bir ipucu:

Kulağınızı kaşıyın! Çünkü kulağınızdaki sinirlerle boğazınızda bir kas spazmı yaratarak kaşıntıyı önlemek mümkün. Schaffer, “Bu spazm boğazınızı rahatlatmaya yarar” diyor. Denemeye değer.



ÇİŞİNİZ Mİ GELDİ, SEKS DÜŞÜNÜN GEÇER



Sıkıştınız ve yakınlarda bir tuvalet görünmüyor. Ne yapacaksınız? Biraz kafanızı dağıtmanız lazım. Baylor Tıp Fakültesi şefi, ürolog doktor Larry Lipschultz’un tavsiyesine kulak vermekte fayda var: “Seks düşünmek zihninizi meşgul eder ve kendinizi o kadar da rahatsız hissetmediğinizi fark edersiniz.”



İĞNE OLURKEN ÖKSÜRÜNCE ACI AZALIR



Alman araştırmacılar, iğne olurken öksürmenin acıyı o an kestiğini keşfetti.

Bu fenomen üzerine araştırmalar yapan yazar Taras Usichenko’ya göre öksürük göğüs ve omurilik kanalında ani bir basınca neden oluyor ve bu da acının iletilmesini engelleyici bir işlev görüyor.



SARHOŞKEN DENGE İÇİN NE YAPMAK GEREK?



Birden çakırkeyif oldunuz ve başınız dönüyor, dengenizi yitirdiniz. Elinizi sabit duran herhangi bir şeye koyun. Kulağımızın içinde dengemizi sağlayan “kubbe” adı verilen bir bölgedir ve kanla aynı yoğunlukta akışkanlığa sahiptir. Dr. Schaffer’a göre “Alkol kubbedeki kanı seyreltir ve bölge yoğunluğunu kaybeder.” Bu da beyninizin karışmasına sebep olur. Sabit bir objeye dokunmak beyninize ikinci bir opsiyon verir ve kendinizi daha dengede hissedersiniz. Ellerinizdeki sinirler çok hassastır ve bu sayede ayağınızı yere daha sağlam basmaktan daha kolay dengeniz yerine gelir.



GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDA SADECE SOL KULAĞI TIKAYIN



Bir partiye gittiniz ve yüksek sesle çalan müziğe rağmen karşınızdakinin ne dediğini duymaya çalışıyorsunuz.



UCLA David Geffen Tıp Okulu’nun araştırmasına göre sol kulağınızı tıkayıp sağ kulakla işitmeye çalışmak daha faydalı.



Sağ kulağınızla hızlı konuşma ritimlerini sol kulağınızdan daha kolay takip edersiniz. Diğer taraftan, diyelim asansörde derinlerde çalan şarkının kime ait olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Sol kulağınızı şarkının kaynağına doğru dönün. Bu araştırmaya göre sol kulağınız müzik tonlarını seçmekte daha başarılı.



REFLÜNÜZ VARSA SOLA DÖNÜK UYUYUN



Reflüden mi muzdaripsiniz? New York Tıp Fakültesi’nden profesör Anthnoy A. Star-poli’ye göre sol yanınıza yatarak uyumanın faydası var. Yapılan araştırmalar ve deneyler sonucunda sol yanına doğru yatarak uykuya dalan reflü hastaları daha az acı çekerek uyuyor. Bunun nedeni de yemek borusu ve midenin açısı. Sağınıza doğru yatarak uyuduğunuzda mideniz yemek borunuzdan daha yüksek bir mevkide konumlanıyor. Bu da midenizde sindirilen yemeklerden gelen asidin boğazınıza daha kolay iletilmesine yol açıyor.



Ancak solunuza doğru yattığınızda mideniz yemek borunuzdan daha alçakta kalıyor ve yerçekimi sayesinde bu sorunu yaşamıyorsunuz.



KOŞARKEN SOL AYAĞINIZI YERE VURUN



Birçok insan farkında olmadan koşarken nefes verişlerde sağ ayağını yere vurur. Bu da karaciğerinize doğru bir baskı yaratır, çünkü karaciğeriniz sağınızdadır.



Bu da diyaframı çekiştirir ve orada bir yan dikiş oluşmasına sebep olur. “Erkekler İçin Evde Tedavi” kitabına göre çözüm, nefes verirken sol ayağınızı yere vurmak.

