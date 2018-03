Vukuat Raporu

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Yeni Hamam Mahallesi

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki O D: M oğlu Hekimhan 1978 doğumlu,

Şüpheli(Firar) B B Yanında bulunan 3 şahıs

Olayın Özeti 29.08.2011 günü müşteki alış veriş yapmak amacıyla çarşıya çıktığını, komşusu olan B B isimli şahısla karşılaştığını, şahsın kendisine bir adet takım elbise alacağını beraber bakalım diyerek bir mağazanın önüne götürüp mağazaya zorla girdirip şüpheli ve mağaza bulunan 3 şahıs tarafından darp edildiğini yanında bulunan telefonunun şüpheli tarafından alındığını ifade edip şikayetçi olmuştur Tahkikat devam etmektedir.

KASTEN YARALAMA (Kendi Kendine Zarar Verme)

Suçun Yeri Sarıcıoğlu Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki A Ş: H oğlu 1986 doğumlu,

Olayın Özeti 30.08.2011 günü ikametinde bulunduğu sırada canının sıkıldığını psikolojik sorunlarında etkisi ile elindi bulunan bıçakla kendi kendisine zarar verdiğini ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat devam etmektedir. evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA, TEHDİT, HAKARET, MAHKEME KARARINA UYMAMA

Suçun Yeri Fuzuli Cad.

Suçun Tarihi 30/08/2011

İntikal Tarihi 30/08/2011

Müşteki O G: A oğlu 1974 doğ.

Şüpheli E E S kızı 1985 doğ.

Şüpheli S E: A oğlu 1959 doğ.

Şüpheli M E: S oğlu 1987 doğ.

Olayın Özeti 30/08/2011 günü müşteki mahkeme kararı ile kendisine verilen çocuğunu almak için eski eşinin yanına gittiğini çocuğu vermeyince şikayet için polis merkezine gittiği sırada merkez önünde şüphelilerin kendisine saldırdıklarını ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

DEPODAN KAYISI HIRSIZLIĞI

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 28/08/2011

İntikal Tarihi 30/08/2011

Müşteki M U: K oğlu Akçadağ 1970 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki polislerin kendisini arayarak kaysısının çalınıp çalınmadığını sorduklarını, kendisinin de kaysının çalındığını söylediğini, bir gön önce kaysının çalındığının farkına vardığını, az olduğu için müracaata gitmediğini, ancak çalınan kaysısının bulunduğunu öğrenince gerekli müracaatta bulunduğunu, çalınan kaysını şüpheli şahısların bırakarak kaçtıklarını öğrendiğini ve görevli polisler tarafından bulunduğunu 110 kg kaysısının kendisine teslim edildiğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri ELMASUYU Mah.

Suçun Tarihi 30/08/2011

İntikal Tarihi 30/08/2011

Müşteki S İ: İ kızı Malatya 1981 doğumlu,

Mağdur İ İ H kızı Malatya doğumlu,

Mağdur Ş İ H kızı Malatya doğumlu,

Mağdur Ş İ H kızı Malatya doğumlu,

Şüpheli/Müşteki H İ: H oğlu Malatya 1979 doğumlu,

Şüpheli A B M oğlu 1992 doğumlu,

Olayın Özeti 30/08/2011 meydana gelen kazada H İ’nin kullandığı 44 ** 418 plakalı sayılı araca Ehliyetsiz Şüphelinin kullandığı 23 ** 368 plakalı aracı ile çarpması sonucu mağdurlar ve şüpheli/müşteki yaralanmış alınan ifadelerinde şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Kaza yaparak kaçan şüpheli yakalanarak konu ile ilgili ifadesi alınmış olup tahkikat devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 29/08/2011

İntikal Tarihi 30/08/2011

Müşteki R İ: A oğlu Kahta 1959 doğumlu,

Kayıp Şahıs M İ R oğlu Malatya doğumlu,

Olayın Özeti 29/08/2011 günü müşteki kayıp şahsın oğlu olduğunu ifade edip müracaatta bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

HAKARET, TEHDİT İDDİASI

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki İ D: K kızı Malatya 1985 doğumlu,

Müşteki K Y: M oğlu Kangal 1959 doğumlu,

Müşteki B D: H oğlu Çetinkaya 1969 doğumlu,

Şüpheli S D: H oğlu Manisa 1978 doğumlu,

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müştekilerin alınan ifadelerinde; şüpheli şahsın İ D’ın eşe olduğunu şüphelinin aralarında olan anlaşmazlıktan dolayı kendilerini tehdit edip hakaret ettiğini ifade edip şikayetçi olmuşlardır. Konu ile ilgili şüphelinin ifadesi alınmış olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

HAKARET, TEHDİT

Suçun Yeri Başharık Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011 günü saat: 18:30

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki S T: S ve kızı Diyarbakır 1970 doğumlu,

Müşteki Ş N: S kızı Diyarbakır 1989 doğumlu,

Mağdur S T: H kızı Malatya doğumlu,

Mağdur T T: H kızı Malatya doğumlu,

Şüpheli H T: M oğlu Malatya 1966 doğumlu,

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müracaatçı bir bayan şahsın olduğunu anonsu üzerine bahse konu adrese görevlilerimizce intikal edilmiş, olay yerinde T T ile görüşüldüğünde, babasının eve gelerek kendilerini zorla götürmek istediğini, şikayetçi olduğunu beyan ettiğinden, kız çocuğunun ikametine gidildiğinde, S T ve Ş N ile görüşüldüğünde H T’in kendilerine hakaret ettiğini şikayetçi olduğunu beyan etmeleri üzerine müşteki şahıslar polis merkezine intikal ettirilerek ifadeleri alınmış, konu ile ilgili şüphelinin ifadesi alınmış olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

HAKARET, MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 30.08.2011 günü saat: 19:10

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki N U: İ oğlu Akçadağ 1963 doğumlu,

Şüpheli 44 ** 471 plaka sayılı oto sürücüsü

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müştekinin alınan müracaatında; aracı ile seyir halinde iken yol istediği şüpheli araç sürücüsü tarafından hakarete uğradığını ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

HAKARET – GÖREVLİ MEMURA HAKARET

Suçun Yeri Mişmiş Orduzu Mesire Alanı

Suçun Tarihi 30.08.2011 günü saat: 18:20

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki Kamu Hukuku

Müşteki/Şüpheli F A: A oğlu Erfelek 1966 doğ,

Şüpheli(Firar) Ş Ö

Olayın Özeti 30.08.2011 günü Pınarbaşı mesire alanı girişinde darp edilen bir bayan olduğunu anons etmesi üzerine bahse konu adrese görevlilerimizce intikal edilmiş, olay yerinde F A ile görüşüldüğünde, kendisine Ş Ö isimli şahsın hakaret ettiğini beyan etmesi üzerine şahıs ekip otosuna alınmış, şahıs ekip otosunda iken, ekip otosunda olmayan Ş Ö isimli şahsa yüksek sesle hakaret de bulunmuş, görevlilerimizce sakin olması söylenmesine rağmen F A isimli şahıs görevlilerimize, hitaben sizden ders mi alacağım, şikayetçi olan benim, benim vergimle yaşıyorsunuz diye sözler sarf etmiş, C.Savcısının talimatı ile şüpheli ifadesi akabinde serbest bırakılmıştır. Tahkikat devam etmektedir.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki N O: H oğlu Malatya 1988 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müşteki aynı gün evinin önüne bıraktığı aracını kontrol ettiğinde maddi hasar olduğunu gördüğünü ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Hasan Varol Mah

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki G T: Ş oğlu Malatya 1966 doğumlu,

Kayıp Şahıs B T: G kızı Malatya doğumlu,

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müşteki öz kızının kayıp olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK NETİCESİ YARALANMA

Suçun Yeri Göztepe Mah Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki İ P: İ oğlu Malatya 1992 doğumlu,

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müştekinin alınan ifadesinde; tellerin arasından geçerken dikkatsizliği sonucu kolundan yaralandığını ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

MALA ZARAR VERME (IZRAR), TEHDİT, HAKARET

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki S Ç: M oğlu Malatya 1964 doğumlu,

Şüpheli 44 ** 492 plakalı araç sürücüsü

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müşteki aracı ile seyir halinde iken yavaşladığı sırada 44 ** 492 plakalı araç sürücüsünün yanına yaklaşarak kendisine hakaret ettiğini, şahsın alkollü olduğu düşüncesi ile oradan uzaklaştığı sırada şüphelinin aracı ile kendisini takip ettiğini görüp, merkeze yöneldiğini merkeze yaklaştığında şahsı durdurmak için aracını yolun ortasında durdurduğunda, şahıs durmayarak aracına zarar vererek olay yerinden aracı ile uzaklaştığını ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

TAKSİRLE YARALAMA(Çift Taraflı Yaralamalı ve Maddi Hasarlı Trafik Kazası)

Suçun Yeri Yeşilkaynak Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki N K: B oğlu Karakoçan 1991 doğumlu,

Müşteki G K: Z Kızı Karakoçan 1976 Doğumlu,

Şüpheli E K A oğlu Karakoçan 1978 doğumlu,

Şüpheli Ö Y S oğlu kangal 1992 doğumlu,

Olayın Özeti 30.08.2011 günü Şüphelilerin kullandığı 44 ** 926 Plaka sayılı Kamyonet ile 24 ** 421 Plaka sayılı kamyonun kazaya karışması sonucu kaza meydana gelmiş kazada taraflar yaralanmış tedavileri akabinde alınan ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını beyan etmişlerdir. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Yeşiltepe Şehit Mezarlığı yanı

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Şüpheli A İ A oğlu Akçadağ 1965 doğumlu,

Şüpheli A M Y oğlu Akçadağ 1968 doğumlu,

Olayın Özeti 30.08.2011 günü 44 ** 309 Plaka sayılı oto ile 44 ** 784 Plaka sayılı otobüsünün maddi hasarlı kazaya karıştıkları anlaşılmış, kaza ile ilgili tarafların ifadeleri alınmış olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA, HAKARET, TEHDİT

Suçun Yeri Hanımınçiftliği Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki Y G: D oğlu Akyazı 1968 doğumlu,

Şüpheli(Firar) H P, F P

Olayın Özeti 30.08.2011 günü Müşteki şüphelilerin kendisini darp edip hakaret ettiklerini, tehdit ettiklerini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ

Suçun Yeri Milli Egemenli Cad.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki H A: M oğlu Malatya 1977 doğumlu,

Şüpheli(Firar) B isimli şahıs

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müşteki kiracı olarak ikamet ettiği evinde kimsenin olmadığı sırada evinin boşaltılmış, eşyalarının ikametinde bulunmadığını, ev sahibinin evden çıkması için sürekli ısrar ettiğini, olayı gerçekleştirenin ev sahibi olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Çilesiz Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki M Ö: L oğlu 1983 doğ.

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti 29.08.2011 günü müşteki ikametinde kimsenin olmadığı sırada hırsızlık olayının gerçekleşmiş olduğunu, yaptığı kontrolde televizyon ve dizüstü bilgisayarının çalınmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Zaviye Mah

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki H B: A oğlu Malatya 1973 doğumlu,

Şüpheli V M B oğlu Malatya 1980 doğumlu,

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müşteki 44 ** 917 plakalı aracın çarpmasıyla yaralandığını ifade edip şikayetçi olmamıştır. kaza ile ilgili şüphelinin ifadesi alınmış olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Turgut Özal Mah

Suçun Tarihi 29.08.2011 günü saat: 20:00

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki M T: H oğlu Trabzon 1975 doğumlu,

Mağdur B T: M kızı Yenimahalle doğumlu,

Olayın Özeti 30.08.2011 günü Müşteki mağdurun kızı olduğunu kızının oyun oynadığı esnada merdivenden düşerek yaralanmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Şifa Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki A Ö: Ş oğlu Malatya 1993 doğumlu,

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müşteki perde taktığı sırada üzerine çıktığı plastik sandalyenin ayağının kırılması üzerine yere düşerek yaralandığını, ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Turgut Özal Mah.

Suçun Tarihi 26.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Kayıp Şahıs M Y: C oğlu Malatya 1992 doğumlu,

Müşteki C Y: C oğlu Malatya 1968 doğumlu,

Olayın Özeti 26.08.2011 günü müşteki kayıp şahsın oğlu olduğunu, oğlunun ikametinden ayrılarak, tekrar gelmediğini, hayatından endişe ettiğini ifade edip müracaatta bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK

Suçun Yeri Hekimhan, Yeni Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki K.H.

Şüpheli M Ö: B oğlu Hatay 1992 doğumlu,

Olayın Özeti 30/08/2011 günü trafik uygulamasından kaçan 31 * 8001 plakalı aracın görülmesi üzerine; Şüpheli M Ö polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp geri geri hızla kaçmak istemiş, ancak şahıs kaçamaktan vaz geçerek aracın anahtarını görevli memurlara teslim etmiştir. C.Savcısının talimatı ile tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Yeşilyurt, Taşköprü Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki C S M oğlu Malatya 1943 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müşteki kaysı kurutmak ve depolamak için kullandığı deponun içinde bulunan 2 ton kaysısının yerinde olmadığını çalınmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

KASTEN YARALAMA, 6136 SKM

Suçun Yeri Yeşilyurt, Fatih Mah.

Suçun Tarihi 29.08.2011

İntikal Tarihi 29.08.2011

Şüpheli Ö D: H oğlu Hekimhan 1966 doğ

Şüpheli T D:Ö oğlu Malatya 1986 doğ.

Şüpheli Z D: H oğlu 1956 doğumlu,

Şüpheli H D: Hacı oğlu 1969 doğumlu,

Şüpheli Me D B oğlu 1986 doğ.

Şüpheli M D:B oğlu doğ.

Olayın Özeti 29.08.2011 günü haber merkezinin kavga anonsu üzerine bahse konu yere intikal edilmiş, yapılan araştırmada şüphelilerin birbirleri ile karşılıklı olarak kavga ettikleri, Me D isimli şahsın, silah ile karşı tarafı tehdit ettiği anlaşılarak, bahse konu 7,65 mm silah ve bir adet boncuk atar oyuncak silah elde edilmiş olup tarafların ifadeleri alınmıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

İŞYERİNDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Yeşilyurt, Özsan Sanayi Sitesi

Suçun Tarihi 26.08.2011-30.08.2011

İntikal Tarihi 30.08.2011

Müşteki R Ş: M oğlu 1973 doğ.

Şüpheli F.M

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müşteki işyerini geldiğinde işyerinin kapısının açık olduğunu gördüğünü, içeriye girdiğinde 10 tane makine motorunun, 20 metre üçlü siyah seyar kablonun, 30 metre ikili seyyar kablonun , hiç kullanılmamış olan oksijen şalamasının, takma sökme makinesinin, ispral makinesinin , matkap makinesinin, takım sandığının , kesme makinesi hunisi ve iki adet kaynak makinesinin kablolarının yerinde olmadığını çalınmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

6136 SKM

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Şüpheli A A: V oğlu Malatya 1975 doğ

Olayın Özeti 30.08.2011 günü haber merkezinin elinde satır bulunan bir şahsın yürüdüğü, sonrasında 44 * 0650 Plakalı araç ile çevre yoluna doğru gittiği bildirilmesi üzerine şüpheli çevre yolu üzerinde bıçak ile birlikte yakalanmış, şüphelinin ifadesi alınmış olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VEYA ALIKONULMASI

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 31.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Mağdur B T: İ kızı Malatya doğ.

Müşteki İ T: R oğlu Malatya 1969 doğ.

Şüpheli (firar) F A

Olayın Özeti 31.08.2011 günü Müşteki kızının odasını kontrol ettiğinde kızının kendine ait eşyalarını alarak ikametten ayrılmış olduğunu anladığını, daha önce arkadaşlık yaptığı şüpheli tarafından kaçırıldığını tahmin ettiğini, şüphelinin evine gittiğini, aile ile görüştüğünü kızını onların kaçırmadığını kendisinin geldiğini beyan ettiklerini, kızının bu şahıs tarafından kandırıldığını düşünmekte olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Hasan Varol Mah.

Suçun Tarihi 31.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki M D: M oğlu Malatya 1973 doğ.

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 31.08.2011 günü müşteki kendisine ait olan motosikletini direksiyon kilidini kilitleyip ikametinin önüne park ettiğini, motosikleti park ettiği yere gittiğinde yerinde olmadığını şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

DOLANDIRICILIK

Suçun Yeri İnönü Cad.

Suçun Tarihi 31/08/2011

İntikal Tarihi 31/08/2011

Müşteki S S: B oğlu Malatya 1991 doğ

Şüpheli (firar) A Ö

Olayın Özeti 31/08/2011 günü saat müşteki kendisinin internette tanıştığı ismini A Ö diye bildiği şahısla oyun karakteri almak için 200,00 TL ye anlaştığını daha sonra bu parayı şahsın hesabına bankamatikten yolladığını daha sonra şahısla görüştüğünde dolandırıldığını anladığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır.

İLAÇ İÇMEK SURETİYLE İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri B.Hüseyinbey Mah.

Suçun Tarihi 23/08/2011

İntikal Tarihi 31/08/2011

Şüpheli S D: M kızı Malatya 1991 doğumlu,

Olayın Özeti 23/08/2011 günü şüpheli evde bulunan isimleri bilmediği tansiyon ilacından 5-6 adet içtiğini, bu konudan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

ZEHİRLENME

Suçun Yeri Kernek Mah.

Suçun Tarihi 31/08/2011

İntikal Tarihi 31/08/2011

Müşteki Y Y: H kızı Malatya 1975 doğumlu,

Olayın Özeti 31/08/2011 günü müşteki ikametinde bulunduğu sırada kronik migren hastası olması dolayısıyla, ağrısının geçmesi için 3 adet ilaç içtiğini şikayetçi olmadığını beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA-6136 SKM

Suçun Yeri Battalgazi Mah.

Suçun Tarihi 31.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki M A: Ö oğlu Karlıova 1980 doğumlu,

Mağdur S A: Ö oğlu Karlıova doğumlu,

Şüpheli F D: H oğlu Malatya doğumlu,

Olayın Özeti 31.08.2011 günü mağdur F D ile şakalaştıkları sırada elinde bulunan bıçağın sağ bacağının diz üstüne denk geldiğini, F D nin herhangi bir kastının olmadığını, şahıstan şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TEHDİT

Suçun Yeri Fatih Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki M B: H kızı Akçadağ 1945 doğ.

Şüpheli A B: K oğlu Malatya 1985 doğ.

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müşteki oğlu şüpheli ile yaşadığını, şüphelinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğundan sürekli kendisine zarar verdiğini ve kendisini tehdit ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah.

Suçun Tarihi 28.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki H E: E oğlu Akçadağ 1989 doğumlu,

Şüpheli(Firar) O A: M oğlu Malatya 1992 doğumlu,

Olayın Özeti 28/08/2011 günü Müşteki kendisinin yanına ismini O olarak bildiği şahsın geldiğini ve kendisiyle tartıştığını, arkasından kırık bire şişesi ile kolunu kestiğini kendisinden şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

4320 SKM, KONUT DOKUNULMAZLIĞI İHLALİ

Suçun Yeri Seyran Mah.

Suçun Tarihi 31.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki G E: C kızı Doğanşehir 1980 doğumlu,

Müşteki M B: İ kızı Doğanşehir 1964 doğumlu,

Şüpheli C E: M oğlu Doğanşehir 1968 doğumlu,

Olayın Özeti 31/08/2011 günü Müşteki eşinin kendisini komşularına gitmesi sebebiyle komşularında darp ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelinin ifadesi alınmış olup, tahkikat merkezimizce başlatılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Şifa Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki O Ş: C oğlu Malatya 1992 doğ

Şüpheli K G isimli bir erkek şahıs (Açık adres ve kimliği tespit edilemedi)

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müşteki tanımadığı ancak görse tanıyabileceği iki erkek şahsın ve küçük bir kız çocuğu ile birlikte yanına geldiklerini, şüphelinin kendisini darp ettiğini şikayeti olduğunu beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Şifa Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki-Şüpheli H Y: E kızı Van 1992 doğ.

Müşteki-Şüpheli S Y: Ş kızı Malatya 1990 doğ

Müşteki-Şüpheli Ş Y: M oğlu Malatya 1960 doğ.

Şüpheli-Müşteki M A: İ oğlu Malatya 1980 doğ.

Şüpheli-Müşteki A A: Ş oğlu Akçadağ 1969 doğ.

Olayın Özeti 30.08.2011 günü meydana gelen Maddi Hasarlı kaza neticesi taraflar aralarında anlaşma tutanağı tuttukları esnada aralarında tartışma çıkmış ve neticesinde kavga olayı meydana gelmiş, tarafların alınan ifadelerinde kimseden şikayetçi olmadıklarını beyan etmişlerdir. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Tecde Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki-Şüpheli M C: R oğlu Malatya 1972 doğ

Müşteki-Şüpheli Y C: M oğlu Malatya 1993 doğ.

Müşteki-Şüpheli M C: R oğlu Malatya 1969 doğ.

Şüpheli-Müşteki M K: A oğlu Yeşilyurt 1983 doğ

Şüpheli-Müşteki Ö Y: Ş oğlu Yeşilyurt 1986 doğ

Olayın Özeti 30.08.2011 günü meydana gelen Kasten Yaralama olayı ile ilgili olarak M C, Y C, M C isimli şahıslar ile M K, Ö Y isimli şahıslar arasında kavga olayı meydana gelmiş, şahıslar alınan ifadelerinde karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını beyan etmişler, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Hacı Abdi Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Kayıp Şahıs E T: H kızı Malatya 1930 doğ.

Müşteki A T: R oğlu Malatya 1960 doğ

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müşteki annesinin kayıp olduğunu bulunmasını istediğini, olay ile ilgili kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, tahkikata başlanmıştır.

HAKARET

Suçun Yeri Malatya Merkez

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki M E: O oğlu 1975 doğ

Şüpheli R Ö: H kızı Malatya 1960 doğ.,

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müşteki şüphelinin kendisine hakaretlerde bulunduğunu, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüpheli müştekinin kendisine hakaretlerde bulunduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Turgut Özal Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki T D: F oğlu Yeşilyurt 1973 doğ.

Şüpheli(firar) M B:

Olayın Özeti 31/08/2011 günü müşteki kayınbabası olan şüphelinin kendisini darp ettiğini şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT, HAKARET

Suçun Yeri Şifa Mah.

Suçun Tarihi 31.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki E Ş: C kızı Malatya doğumlu,

Müşteki D Ç: H oğlu Malatya 1976 doğumlu.

Şüpheli A G: N kızı Akçadağ 1992 doğumlu,

Olayın Özeti 31/08/2011 günü mağdur şüphelinin ikametlerine gelerek tehdit ve hakarette bulunduğunu, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

ZEHİRLENME

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki S D: M oğlu Doğanşehir 1977 doğ

Olayın Özeti 30.08.2011 günü müşteki ikametinde bulunduğu sırada ağrılarından dolayı ağrı kesici ilaçtan belli aralıklarla iki adet içtiğini, bunun üzerine zehirlendiğini şikâyetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Çukurdere Mah.

Suçun Tarihi 31.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Mağdur A B: A kızı Malatya doğumlu,

Müşteki A B: İ oğlu Akçadağ 1976 doğumlu,

Şüpheli M G: V oğlu Akçadağ 1977 doğumlu,

Olayın Özeti 31.08.2011 günü şüpheli sevk ve idaresindeki 44 ** 515 plaka sayılı araç ile A B isimli şahsa çarpması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş, müşteki kızına çarpan araç sürücüsünden şikâyetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VEYA ALIKONULMASI –MAHKEME KARARINA UYMAMA

Suçun Yeri Turgut Özal Mah.

Suçun Tarihi 31.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki M K H oğlu Sandıklı 1981 doğumlu,

Şüpheli(Firar) Me K: M kızı Akçadağ 1983 doğumlu,

Şüpheli(Firar) : M G

Olayın Özeti 31.08.2011 günü müşteki mahkeme kararı olmasına karşın çocuklarını eşi Me K’ nin kendisine göstermediğini, eşinin ikametine gittiğinde eşinin orada olmadığını, ayrıca bu konu ile ilgili kayınbiraderi olan M G’ nin kendisine göstermemek için çocuklarını kaçırdığını beyan etmiş, konu ile ilgili eşi ile kayınbiraderinden şikâyetçi olduğunu beyan etmesi üzerine, tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Koyunoğlu Mah.

Suçun Tarihi 31.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki B K: A oğlu Yazıhan doğumlu,

Müşteki A K: M oğlu Mısırdere 1968 doğumlu,

Şüpheli Y S: Ar oğlu Pütürge 1966 doğumlu,

Olayın Özeti 31.08.2011 günü şüpheli sevk ve idaresindeki 44 ** 625 plaka sayılı araç ile bisikletli B K isimli şahsa çarpması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş, mağdur şikâyetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

4320 SKM ,KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 31.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki İ G: M oğlu Malatya 1948 doğumlu,

Şüpheli(Firar) Z G: M kızı Malatya 1961 doğumlu,

Olayın Özeti 31.08.2011 günü müşteki eşinin kendisine hakaret ve küfürler ettiğini, kendisine tokat attığını, konu ile ilgili eşinden şikâyetçi olduğunu beyan etmiş olup, şüpheli şahsın araştırılmasına ve tahkikata başlanılmıştır.

KAYIP EŞYA

Suçun Yeri Arapgir, Yukarıyenice Mah.

Suçun Tarihi 29.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki V Ç: B kızı Divriği 1990 doğ.

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 31.08.2011 günü müştekinin alınan beyanında; cep telefonunu düşürmek suretiyle kaybettiğini beyanla müracaatta bulunmuş olup; tahkikat evrakları ikmalen gönderilmiştir.

KAYIP ŞAHISLAR

Suçun Yeri Yeşilyurt, Yakınca Meydanı

Suçun Tarihi 30.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Kayıp Şahıs M K: T oğlu Yeşilyurt doğ.

Kayıp Şahıs C Ö: M oğlu Akçadağ 1doğ.

Kayıp Şahıs M K: M oğlu Malatya doğ.

Müşteki T K: M oğlu Yeşilyurt 1961 doğ

Müşteki A Ö: M oğlu Akçadağ 1987 doğ.

Müşteki M K Ş oğlu Çelikhan 1969 doğ.

Olayın Özeti 31.08.2011 günü müştekiler çocuklarının beraber iken kaybolduklarını beyanla müracaatta bulunmuşlardır. Tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT (ŞİKAYET DİLEKÇESİ)

Suçun Yeri Yeşilyurt, Bahçelievler Mah.

Suçun Tarihi 28.06.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Müşteki İ S: H kızı Malatya 1962 doğumlu,

Şüpheli(Firar) F Ç, O Ç, A B, G B, İ B

Olayın Özeti Müşteki daha önceden aralarında husumet bulunan ve apartman komşusu olan şüpheli şahısların kendisini tehdit ettiklerini şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI (YANGIN)

Suçun Yeri Yeşilyurt, Yavuz Selim Mah.

Suçun Tarihi 31.08.2011

İntikal Tarihi 31.08.2011

Şüpheli O A: A oğlu Yeşilyurt 1975 doğumlu,

Olayın Özeti 31.08.2011 günü Müşteki/Şüpheli market sorumlusu olduğunu, marketi kapattığını markette yangın çıktığını telefonla kendisine bildirdiklerini, itfaiyenin işyerinde söndürme çalışması yaptığını, itfaiyenin çalışması bittikten sonra işyerini kontrol ettiğinde marketin sol tarafında bulunan kasap reyonunda kıyma makinesinin olduğu kısmın yanmış olduğunu gördüğünü, yangının elektrikten çıkmış olduğunu düşündüğünü, şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Tahkikata başlanılmıştır.

