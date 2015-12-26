Vukuat Raporu

6136 S.K.M. (Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun)

Suçun Yeri Akpınar Mah.

Suçun Tarihi 04.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki Kamu Hukuku

Şüpheli F G: P oğlu Malatya -1968 doğ.,

Olayın Özeti 04.10.2011 günü 6136 S.K.M. (Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun) olayı meydana gelmiş olup, alkollü olması nedeni ile ifadesi alınamayan şüpheli şahıs, C.Savcısının talimatı ile 05.10.2011 günü mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilecektir.

TEHDİT, SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME/GİZLEME/DEĞİŞTİRME, GENEL GÜV. TEH. SOKULMASI

Suçun Yeri Akpınar Mah.

Suçun Tarihi 04.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki D D: M oğlu Çelikhan 1975 doğ.,

Müşteki A D: M oğlu R 1964 doğ.,

Şüpheli M A S: K oğlu Malatya 1987 doğ

Şüpheli A S: K oğlu Hekimhan1982 doğ.,

Şüpheli S G: G oğlu Hekimhan 1970 doğ.,.

Şüpheli M Ş: R B oğlu Hekimhan 1971 doğ.,

Olayın Özeti 04.10.2011 Günü Tehdit, Suç Delillerini Yok Etme/Gizleme/Değiştirme, Genel Güv. Teh. Sokulması olayı meydana gelmiş müştekiler şüpheli şahıslardan şikayetçi olduklarını beyan etmişler, tahkikata başlanılmıştır.

6136 S.K.M.

Suçun Yeri İstiklal Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki Kamu Hukuku

Şüpheli M A: M oğlu Malatya1987 doğ.,

Olayın Özeti Şüphelinin alınan ifadesinde; kaynak ustası olarak çalışmakta olduğunu, iş yerinde herhangi bir suçta değil de hobi olduğu için yaptığı sallama diye tabir edilen cismi üzerine alıp çıktığını, Polis ekibini görünce sabıkasının olduğu ve korktuğu için yan tarafta bulunan apartmanın içerisine attığını, polislerin üzerini aradıklarında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlamadıklarını, etrafta yaptıkları aramada apartman içerisinde sallamayı bulduklarını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA, 4320 S.K.M. (AİLENİN KORUNMASI)

Suçun Yeri Çöşnük Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki Z A: B kızı Karakoçan 1966 doğ.,

Müşteki S U: S kızı Malatya 1990 doğ.,

Şüpheli S A: H oğlu Mendo 1966 doğ.,

Olayın Özeti Müştekiler alınan ifadelerinde; ailevi nedenlerden dolayı tartıştıkları şüphelinin kafasına çay bardağı ile vurduğunu beyan etmişler, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

YANKESİCİLİK

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 04.10.2011 günü saat: 16:00

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki M B: H oğlu Kulukuşağı 1936 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; görse tanıyamayacağı bir şahısın geldiğini ve ceketinin omuz kısmında kuş pisliğinin olduğunu söyleyerek kendisine yardımcı olduktan sonra ayrıldığını, ikametine gittiğinde ise ceketinin cebindeki içerisinde nüfus cüzdanı, 15-20TL tutarında parası olan cüzdanının olmadığını fark ettiğini ve çalınmış olduğunu anladığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 27.09.2011 günü saat: 11:00

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki M T: H oğlu Malatya 1964 doğ.,

Mağdure S T: M kızı Malatya doğ.,.

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Mağdure alınan ifadesinde; olay yerinde yürüdüğü sırada plakasını alamadığı bir motosikletin hafif şekilde kendisine çarptığını ve yere düştüğünü, sürücünün yanına gelip bir şeyinin olup olmadığını sorduğunu, bu olaydan dolayı şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Üçbağlar Mah.

Suçun Tarihi 04.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki T G: M A oğlu Malatya-1962 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; işyerinde bulunduğu sırada kontörleri bırakmış olduğu yere baktığında kontörlerin olmaması sebebi ile kamera görüntüsünü izlediğinde 2 şahsın işyerine geldiğini, şahıslardan birisinin eşini oyaladığını, diğer şahsın ise yazar kasanın altında bulunan 100 lük, 150 lik ve 250 lik olmak üzere toplamda 800-900 TL arasında olan kontörleri ve 50 TL para aldığını ve şahısların işyerinden ayrıldığını tespit ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (Emniyeti Suiistimal)

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki E E:T oğlu Hekimhan 1986 doğ.,

Şüpheli T Ç:M oğlu Malatya1985 doğ.,

Olayın Özeti 05/05/2011 günü Güveni Kötüye Kullanma (Emniyeti Suiistimal) olayı meydana gelmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

DOLANDIRICILIK (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 23.05.2011

İntikal Tarihi 05/10/2011

Müşteki M Ş: A kızı Malatya – 1970 doğ.,

Şüpheli A S: A oğlu Adana – 1980 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; işyerinde çalıştığı dönemlerde maaş kartının şirkette kaldığını, bu nedenle maaşını elden idareden aldığını, vadesiz hesap cüzdanında yaptığı kontrollerde hesabından ATM den üç kez 1000,00 TL olmak üzere toplamda 3000,00 TL para çekilmiş olduğunu tespit ettiğini, paranın kim tarafından çekildiğini bilmediğini ancak işyeri yetkilileri tarafından çekildiğini düşündüğünü, şüpheliden şikayetçi olduğunu beyan etmiş, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA (Yaralamalı Trafik Kazası)

Suçun Yeri Başharık Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki F Ö:H Ö kızı Çat 1974 doğ.,

Şüpheli M K:T oğlu Hekimhan 1975 doğ.,

Olayın Özeti 05/10/2011 günü şüphelinin 44 ** 0236 plaka sayılı halk minibüsünün seyir halinde iken önünde aniden bir aracın durması ile ani fren yapması neticesi minibüs içerisinde yolcu olarak bulunan müşteki F Ö isimli şahısın kafasını ön koltuğa vurarak sol gözünden yaralandığı, durumunun iyi olduğu alınan ifadelerden anlaşılmış olup, konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

TEHDİT (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 22/06/2011

İntikal Tarihi 05/10/2011

Müşteki L K: C oğlu Yeşilyurt 1973 doğ.,

Şüpheli (Firar) E U isimli şahıs.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüphelinin kendisini tehdit etiğini söylemiş olup şikayetçi olmuştur, tahkikata devam edilmektedir.

HAKARET

Suçun Yeri Beydağı Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011 günü saat: 15.00

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki M H: H oğlu Eskihamal 1938 doğ.,

Şüpheli (Firar) S H: M oğlu Gürün 1978 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki; oğlu olan şüphelinin kendisinden para istediğini, vermeyince de kendisine hakaret ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Saray Mah.

Suçun Tarihi 30.09.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki N G: N kızı Malatya 1993 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; çantasında bulunan cüzdanının çalındığını, cüzdanının içerisinde 150 TL para, nüfus cüzdanı ve değişik kartvizitlerin bulunduğunu, cüzdanını çalan meçhul şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Saray Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki M G: M Ş oğlu Akçadağ 1957 doğ.,

Şüpheli (Firar) 44 ** 367 Plaka sayılı aracı kullanan şahıs.

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; 44 ** 868 plaka sayılı otosunu park ettiğini, aynı gün saat: 17.30 sıralarında ikametinden çıkarak ekmek almaya gittiğinde sokak içerisinde park görevlisinin, aracına 44 ** 367 plaka sayılı bir aracın çarparak kaçtığını beyan ettiğini, kendisinin de hemen durumu polise bildirdiğini, aracına çarparak zarar veren 44 ** 367 plaka sayılı araç sürücüsünden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 03.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Mağdur A F S:S S oğlu Malatya doğ.,

Müşteki S S S:O oğlu Malatya 1975 doğ.,

Şüpheli(Firar) C G isimli şahıs.

Olayın Özeti Mağdur alınan ifadesinde; bahçede oturmak için bulunan bankı yerinden kaldırmaya çalışırken şüphelinin yanına gelerek hiçbir şey söylemeden kulağını burkarak çektiği ve yüzünün sağ tarafına tokat attığı, konu ile ilgili şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Tandoğan Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki N K:Ş oğlu Malatya 1970 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; ikametinin çatı katında bulunan 3 adet banyo kazanı ile 2 adet bulgur kaynatmada kullanılan bakır kazanın çalındığını, çatı katında hırsızlığı gerçekleştiren meçhul şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KAYIP ŞAHISLAR

Suçun Yeri Orduzu Elmasuyu Mah.

Suçun Tarihi 03.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki İ E:A oğlu Malatya1964 doğ.,

Kayıp Şahıs H E:İ oğlu Malatya1990 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; işe gidiyorum diye ikametten ayrılan oğlundan bu zamana kadar bir daha haber alamadıklarını, oğlunun hayatından endişe ettiğini, polis marifeti ile bulunmasını istediğini, oğluna zarar veren şahıs veya şahıslar var ise şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

DİĞER KAZALAR (Düşme Neticesi Yaralanma)

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki F C:H oğlu Malatya 1992 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri TOKİ Yolu

Suçun Tarihi 06.10.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Mağdure G G U:İ kızı Malatya doğ.,

Şüpheli M G A:N oğlu Malatya 1989 doğ.,

Olayın Özeti 06.10.2011 günü taksirle yaralama olayı meydana gelmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

YARALAMALI – MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Sancaktar Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki T Y: S oğlu Elazığ – 1984 doğ.,

Müşteki M Ç: Y oğlu Malatya – 1991 doğ.,

Şüpheli-Müşteki İ İ: E oğlu Elazığ – 1980 doğ.,

Şüpheli-Müşteki S U: Ş oğlu Malatya – 1990 doğ.,

Olayın Özeti 05.10.2011 günü Olay Yeri Terk Yaralamalı ve Maddi Hasarlı Trafik Kazası olayı meydana gelmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

4320 S.K.M. (AİLENİN KORUNMASI)

Suçun Yeri Hoca Ahmet Yesevi Mah.

Suçun Tarihi 04.10.2011 günü saat: 22.00

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki G Ç: Ü kızı Hekimhan – 1988 doğ.,

Şüpheli(Firar) E Ç: D oğlu Hekimhan – 1988 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki alınan beyanında; eşinin sürekli kendisine hakaret ederek darp ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

ZEHİRLENME

Suçun Yeri Yaka Mah.

Suçun Tarihi 04.10.2011 – 19:00

İntikal Tarihi 05.10.2011

Mağdure S A: H kızı Darende 1993 doğ.,

Olayın Özeti Mağdure alınan beyanında, kas gevşetici ilaçtan 9 adet birden içtiğini, daha sonra rahatsızlandığını, ilaçları intihar amacı ile içmediğini, olayla ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Sarıcıoğlu Mah.

Suçun Tarihi 04.10.2011 günü saat: 10.30

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki C G: İ oğlu Deliktaş 1968 doğ.

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki alınan beyanında; depodaki kayısıları iş yeri önündeki araca taşıyan hamalın, dışarıda el arabası üzerine koymuş oldukları 3 torba yaklaşık 200 kg kuru kayısının yerinde olmadığını söylemesi üzerine polisi aradığını, kayısıları kimin çaldığını bilmediğini, olayla ilgili olarak şüpheli şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Hidayet Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki/Şüpheli İ D:O oğlu Malatya 1974 doğ.,

Müşteki/Şüpheli A D:O oğlu Malatya 1970 doğ.,

Olayın Özeti 05.10.2011 günü saat: şahıslar arasında çıkan tartışma neticesi Kasten Yaralama olayı meydana gelmiş, taraflar müşteki/şüpheli olarak alınan ifadelerinde konu ile ilgili şikayetçi olmadıklarını beyan etmişler olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Gazi Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki B K:G oğlu Adana.1976 doğ.,

Kayıp Şahıs Ç K:B kızı Mersin 1993 doğ.,

Şüpheliler(Firar) Y L ve Amcası

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde eşinin kendisini telefonla arayarak kızının kaçtığını söylemesi üzerine hemen eve gittiğinde Y L ve amcasının siyah bir arabayla gelerek kızını alarak gittiklerini öğrendiğini, şüphelilerden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Melekbaba Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki İ Ç:A oğlu Malatya 1962 doğ.,

Kayıp Şahıs H Ç:İ kızı Malatya doğ.,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; iş yerinde çalıştığı esnada eşinin kendisini telefon ile arayarak kızının eşyalarını alarak evden ayrıldığını bildirmesi üzerine kendisinin ifade vermek için Polis Merkezine geldiğini, kızının başına kötü bir şey gelmesi halinde sorumlularından şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Seyran Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki A Ç:S oğlu Bingöl 1966 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; kaldırım taşı döşerken plakasını ve modelini bilmediği yolcu otobüsünün kendisine çarptığını, konuyla ilgili şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

4320 S.K.M. (AİLENİN KORUNMASI)

Suçun Yeri Taştepe Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki G Ş:M kızı Malatya 1975 doğ.,

Şüpheli (Firar) M Ş:A oğlu Baskil 1974 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; hiç bir sebep yokken eşi olan şüphelinin kendisini darp ettiğini ve evden kovduğunu, şikayetçi olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili günün Nöb. C.Savcısına bilgi verilmiş olup, talimatları doğrultusunda tahkikata devam edilmektedir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK (Kamyondan Mazot Hırsızlığı)

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011 günü saat: 08.00

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki N P: A oğlu Malatya 1957 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; 44 ** 498 plaka sayılı kamyonunu park ederek ikametine gittiğini ertesi gün aracının başına geldiğinde, mazot depo kapağının kilidinin kırılmış ve açık olduğunu, mazot deposunu gözle kontrol ettiğinde deponun tamamen boş vaziyette olduğunu gördüğünü, mazot deposu içerisinde yaklaşık 100 lt civarında mazot bulunduğunu, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs ya da şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA

Suçun Yeri Karakavak Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011 günü saat: 08:15

İntikal Tarihi 05.10.2011

Şüpheli-Müşteki M S B: Ö oğlu Malatya 1963 doğ.,

Şüpheli – Müşteki H K: M oğlu Akçadağ 1956 doğ.,

Olayın Özeti 05.10.2011 günü 48 ** 3361 plakalı araç ile 44 ** 198 plakalı aracın çarpışması neticesi olay yeri terk maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA

Suçun Yeri Çevre yolu

Suçun Tarihi 05.10.2011 günü saat: 11:45

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki – Şüpheli K Ö: M oğlu Malatya 1960 doğ.,

Müşteki – Şüpheli V Y:O oğlu Çanakpınar 1953 doğ.,

Olayın Özeti 05.10.2011 günü 44 **156 plakalı araç ile 38 ** 676 plakalı aracın çarpışması neticesi maddi hasarlı kaza meydana gelmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri İnönü Caddesi

Suçun Tarihi 05.10.2011 günü saat: 11.00

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki-Şüpheli İ B: M oğlu Malatya 1986 doğ.

Olayın Özeti 05.10.2011 günü müşteki-şüpheli 44 ** 425 plakalı motosikleti ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve yere düşerek yaralandığını, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK (OTODAN )

Suçun Yeri Abdulgaffar Mah.

Suçun Tarihi 03.10.2011 günü saat: 20.00 ile 04.10.2011 günü saat: 16.00 arası

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki S Ç:T kızı Ardahan 1974 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki; 44 ** 220 plakalı aracı açık otoparka park ettiğini, kol çantasını araçta unuttuğunu, çantasının içerisinde adına kayıtlı nüfus cüzdanı, kredi kartları, banka maaş kartları, 40 TL para ve siyah deri cüzdanının olduğunu, 04.10.2011 günü saat: 16.00 sıralarında aracının yanına gittiğinde sağ ön camının açık olduğunu, çantasının araçta olmadığını gördüğünü, hırsızlık olayını gerçekleştiren meçhul şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Beydağı Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011 günü saat: 14.00

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki F A: A kızı Çelikhan 1981 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; yolcu olarak bulunduğu aracın bir araca çarptığını, çarpmanın etkisiyle kendisinin de başını ön koltuğa çarptığını, yaralanması ile ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

GÖREVLİ MEMURUN GÖREVİNİ ENGELLEME-KASTEN YARALAMA, TEHDİT

Suçun Yeri Şifa Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011 günü saat: 15.50

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki M T:F oğlu Malatya 1978 doğ.,

Müşteki H H T:V Y oğlu Malatya 1977 dğ.,

Şüpheli Ö S:R oğlu Kurtalan1975 doğ.,

Olayın Özeti 05.10.2011 günü Görevli Memurun Görevini Engelleme-Kasten Yaralama, Tehdit olayı meydana gelmiş olup, şüpheli şahıs, düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte 06.10.2011 günü mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır.

TEHDİT

Suçun Yeri İsmetiye Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki S D:S oğlu Yeşilyurt 1962 doğ.,

Bilgi Veren (Tanık) Y B:H oğlu Malatya 1966 doğ.,

Şüpheli (Firar) M S C isimli şahıs.

Olayın Özeti Müşteki; şüphelinin kendisini tehdit ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri İnönü Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011 günü saat: 17:00

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki G K:H kızı Elazığ 1982 doğ.,

Şüpheli A D B:Ş kızı Balıkesir 1983 doğ.,

Olayın Özeti 05.10.2011 günü şüpheli 34 ** 745 plaka sayılı aracı ile yaya olarak seyir halinde olan müşteki şahısa çarpması neticesi müşteki yaralanmış, yaralanan şahıs ambulans ile hastaneye intikal ettirilmiş, şüpheli Nöb. C.Savcısının talimatları doğrultusunda 06.10.2011 günü hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır.

AİLE EFRADINA KÖTÜ MUAMELE ( 4320 S.K.M.), KASTEN YARALAMA, TEHDİT

Suçun Yeri B.Mustafa Paşa Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011 günü saat: 19.30

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki S K:Ö kızı Yeşilyurt 1981 doğ.,

Şüpheli F K:A oğlu Malatya 1975 doğ.,

Şüpheli(Firar) N K isimli şahıs.

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; eşinin kendisini darp edip tehdit ettiğini, şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Çilesiz Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki F Y:Ş kızı Akçadağ 1984 doğ.,

Şüpheli C İ:A oğlu Yeşilyurt 1969 doğ.,

Şüpheli D E Y:H N oğlu Doğanşehir.1983 doğ.

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; yolcu olarak bulunduğu 44 ** 479 plakalı aracın 44 ** 825 plakalı araca çarpması ile kendisinin kafasını cama vurduğunu, kafasının ağrıdığından dolayı hastaneye gittiğini, konu ile ilgili herhangi bir kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA-KASTEN YARALAMA-TEHDİT-6136 S.K.M.

Suçun Yeri Şifa Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011 günü saat: 19.30

İntikal Tarihi 05.10.2011

Mağdure A G:N kızı Akçadağ 1992 doğ.

Müşteki N G:B oğlu Akçadağ 1969 doğ.

Şüpheli F T:İ oğlu Akçadağ 1987 doğ.

Olayın Özeti 05.10.2011 günü Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma-Kasten Yaralama-Tehdit-6136 S.K.M. olayı meydana gelmiş olup, şüpheli günün nöbetçi C.Savcısının talimatları doğrultusunda düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte C.Başsavcılığına mevcutlu sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır.

ATEŞLİ SİLAHLA YARALAMA

Suçun Yeri Paşaköşkü Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki M B:H oğlu Darende 1987 doğ.

Şüpheli E D: Ş oğlu Yeşilyurt 1980 doğ.

Şüpheli H K: Ş oğlu Malatya 1985 doğ.

Olayın Özeti 05/10/2011 günü Ateşli Silahla Yaralama olayı meydana gelmiş olup, her iki şüphelide görevlilerimizce yakalanarak C.Savcısının talimatı ile gözaltına alınmıştır.

KASTEN YARALAMA-HAKARET-TEHDİT

Suçun Yeri Akçadağ, Kültür Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki – Şüpheli A İ: O oğlu Akçadağ – 1978 doğ.,

Müşteki – Şüpheli S G: H oğlu Elazığ -1980 doğ.,

Olayın Özeti 05.10.2011 Kasten Yaralama, Hakaret ve Tehdit olayı meydana gelmiş, tarafların konu ile ilgili ifadeleri alınmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALANMA (Tek Taraflı Yaralamalı Trafik Kazası)

Suçun Yeri Akçadağ, Kotangölü Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Mağdur/Şüpheli H K:M oğlu Akçadağ 1960 doğ.,

Olayın Özeti 05.10.2011 günü H K isimli şahıs, çapa motoru tabir edilen araç ile gözüne toz kaçması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın arka tekeri trafik levhasına çarpmış ve araç takla atmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

TEK TARAFLI YARALAMALI, MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Akçadağ, Kayseri Yolu

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Mağdure A Ö:M kızı Malatya 1976 doğ.,

Mağdure E Ö:Ö kızı Akçadağ doğ.,

Mağdur A Ö:Ö oğlu Akçadağ doğ.,

Mağdur E Ö:Ö oğlu Akçadağ doğ.,

Mağdur/Şüpheli Ö Ö:A oğlu Akçadağ.1975 doğ.,

Olayın Özeti 05.10.2011 günü kaza olduğu bildirilmesi üzerine görevlilerimizce olay yerine intikal edildiğinde kaza yapan aracın 44 ** 091 plaka sayılı araç olduğu anlaşılmış olup, tahkikata devam edilmektedir.

KASTEN YARALAMA, TEHDİT, HAKARET

Suçun Yeri Battalgazi, Alacakapı Mah.

Suçun Tarihi 04.10.2011 günü saat: 11:20

İntikal Tarihi 05.10.2011

Mağdur-Şüpheli Ö M: A oğlu Malatya 1947 doğ.,

Mağdur-Şüpheli Ö M: Ö oğlu Malatya 1973 doğ.,

Mağdur-Şüpheli Ö M: Ö oğlu Malatya 1975 doğ.,

Mağdur-Şüpheli M M: Ö oğlu Malatya.1978 dğ.,

Mağdur-Şüpheli A M: Ö oğlu Malatya 1976 doğ.,

Mağdur-Şüpheli A D: A oğlu Çelikhan 1973 doğ.,

Mağdur-Şüpheli N D: Ş oğlu Malatya.1978 doğ.,

Mağdur-Şüpheli A D: A oğlu Malatya.1977 doğ.,

Mağdur-Şüpheli O D: A oğlu Malatya 1965 doğ.,

Mağdur-Şüpheli Z D: A oğlu Malatya.1971 doğ.,

Mağdur-Şüpheli V D: M oğlu Malatya.1955 doğ.,

Mağdur-Şüpheli H D: H B oğlu Çelikhan.1975 dğ.,

Mağdur-Şüpheli M D: Ş oğlu Malatya.1974 doğ

Olayın Özeti 04.10.2011 günü “Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret” olayı meydana gelmiş, olayın şüphelileri birbirlerini darp etmiş, tehdit ve hakarette bulunmuşlar, olayla ilgili kimse birbirinden şikayetçi olmayıp tüm şahıslar uzlaşmayı kabul etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK NETİCESİ YARALANMA

Suçun Yeri Battalgazi, Karabağlar Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Mağdur E A:S oğlu Battalgazi doğ.,

Müşteki S A:O oğlu 1965 doğ.,

Şüpheli Z A:M kızı Kahta 1970 doğ.,

Olayın Özeti 05.04.2011 günü su ısıtıcısının patlaması sonucu Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik Neticesi Yaralanma olayı meydana gelmiş, olayda yüzünün yan tarafı yanan mağdurun, ailesi tarafından intikal ettirildiği T.Ö.T.M. de gerekli tedavisi yapılmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

ATEŞLİ SİLAH İLE ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Doğanşehir, Yeni Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki/Şüpheli Z D: M oğlu Doğanşehir 1964 doğ.,

Şüpheli B A: İ oğlu Doğanşehir1975 doğ.,

Olayın Özeti 05.10.2011 günü meydana gelen Ateşli Silah İle Adam Öldürmeye Teşebbüs olayı ile ilgili olarak şüpheli yakalanmış ve talimat gereği gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Yeşilyurt, Hıroğlu Mah.

Suçun Tarihi 04.10.2011

İntikal Tarihi 04.10.2011

Müşteki Ş Ç T:V N oğlu Yeşilyurt 1992 dğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; 8-10 kişi tarafından bilinmeyen bir sebepten dolayı darp edildiğini, kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

GÖREV YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME (GÖR. MEM. MUKAVEMET), TEHDİT, HAKARET

Suçun Yeri Yeşilyurt, Hocalar Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 05.10.2011

Müşteki Kamu Hukuku

Şüpheli S A:Y oğlu Malatya 1993 doğ.,

Olayın Özeti 05.10.2011 günü görevlilerimize tehdit ve hakarette bulunan şüpheli şahıs alınan ifadesinde; polis memurları ile tartışmak istemediğini, pişman olduğunu, şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK/ ÇALINTI MAL ALMAK/SATMAK/KABUL ETMEK

Suçun Yeri Hamidiye Mahallesi

Suçun Tarihi 03/10/2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki M A; H oğlu Akçadağ 1943 doğumlu,

Şüpheli İ B; M oğlu, Batman 1984 doğumlu,

Şüpheli M B; Z oğlu, Malatya 1986 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; işyerinden şüphelilerin hırsızlık yaptığını beyan etmiş, şüpheliler yapılan çalışma sonucu yakalanmış, şüphelilerin ifadeleri alınmış olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

MAHKEME KARARINA UYMAMA

Suçun Yeri Çöşnük Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki S Y: F kızı Malatya – 1981 doğumlu,

Şüpheli(Firar) K Y: V oğlu Arguvan – 1978 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; mahkemenin eşine ikamete yaklaşmama kararı verdiğini, balkondan baktığında apartmanın aşağısında şüphelinin beklediğini görerek, mahkeme kararına uymayan şüpheli şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanmıştır.

TEHDİT VE HAKARET

Suçun Yeri Göztepe Mah.

Suçun Tarihi 06/10/2011

İntikal Tarihi 06/10/2011

Müşteki A A: A R oğlu Akçadağ -1954 doğumlu,

Şüpheli İ G: İ oğlu Doğanşehir -1961 doğumlu,

Şüpheli H Ç: Ö oğlu Sivrice – 1966 doğumlu,

Şüpheli S D: A oğlu Hekimhan – 1972 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; kendisine hakaret ve tehdit eden bu 3 şahıstan şikayetçi olduğunu bildirmiş olup, tahkikat devam etmektedir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Çöşnük Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011 08:30

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki F S: H kızı Malatya – 1930 doğumlu,

Şüpheli C K: M oğlu Yazıhan -1988 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; karşıya geçmek istediği sırada plakasını bilmediği bir aracın kendisine çarptığını, konuyla ilgili kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata başlanmıştır.

TEHDİT-HAKARET

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 06.10.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki A Ö: M oğlu Hekimhan – 1985 doğumlu,

Şüpheli A M: M N oğlu Palu – 1979 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; şüphelinin kendisini tehdit ve hakaret ettiğini, şikayetçi olduğunu söylemiş olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 06/10/2011

İntikal Tarihi 06/10/2011

Müşteki N A: S oğlu Arapkir-1944 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; el çantasını balkona astığını, daha sonra balkonu kontrol ettiğinde çantasını bulamadığını, çantasının içerisinde 100,00 TL para, markasını bilmediği cep telefonu, nüfus cüzdanı, emekli memur kimliği, çantasının balkondan çalındığını düşündüğünü, çalan meçhul şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.

DOLANDIRICILIK (ŞİKAYET DİLEKÇESİ)

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 20/09/2011

İntikal Tarihi 06/10/2011

Müşteki İ A: A oğlu Malatya 1983 doğumlu,

Şüpheli O K: H oğlu Malatya 1981 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüpheli şahısın iş yerinde çalışmasına rağmen kendisinin başka yerde sigortalı olarak çalıştı şeklinde göstererek kendisini dolandıran ve vergi indiriminden alması gereken parayı kendisine vermeyen şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Tandoğan Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 11:30

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki Z K: B kızı Pütürge 1988 doğumlu,

Mağdur Ö K: M S oğlu Malatya doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; çocuğunun birden yola fırladığı ve 44 ** 311 plakalı aracın çocuğa çarptığını, şüphelinin kendilerini alarak hastaneye götürdüğünü, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, tahkikata başlanmıştır.

KASTEN YARALAMA, HAKARET

Suçun Yeri Saray Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 16:30

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki A T B: H oğlu Malatya 01.05.1971 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüphelinin bir şey söylemeden yüzüne kafa atarak kaçmaya başladığını, kendisini darp ederek kaçan şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 12:30

İntikal Tarihi 06.10.2011

Mağdur S N A: A kızı Malatya doğumlu,

Müşteki Y A: M oğlu Malatya 1949 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti Mağdur ifadesinde; otobüslerin önünden süratli bir şekilde gelen plakasını alamadığı beyaz renkli otonun sağ ayağının üzerinden geçtiğini, bu olaydan dolayı şikayetçi olmadığını beyan etmesi üzerine düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA, TEHDİT VE HAKARET

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Şüpheli S Ç: R kızı Malatya 1991 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli H Ç: R kızı Malatya1983 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli A Ç: Ş kızı Silvan 1963 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki S A: Ş oğlu Akçadağ.1967 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki G A: T kızı Baskil 1970 doğumlu,

Olayın Özeti 06/10/2011 günü taraflar arasında tartışmadan dolayı kavga çıkmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 19:00

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki G O: E kızı Malatya 1977 doğumlu,

Şüpheli(Firar) 0541 *** ** ** nolu hattan arayan Faili Meçhul şahıs

Olayın Özeti Müşteki; 0541 *** ** ** nolu hattan kendisinin kullanmış olduğu telefonu arayan sesinden bay olduğu anladığı şahsın kendisine sürekli rahatsızlık verdiğini, kendisini sürekli olarak rahatsızlık veren şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KAYIP ŞAHISLAR

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 17:20

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki M M: A oğlu Baskil 1982 doğumlu,

Kayıp Şahıs E M: B kızı Baskil 1986 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki; eşinden haber alamadığını, eşinin bulunmasını istemesi üzerine, kayıp şahsın aranmasına ve olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Çöşnük Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 16:00

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki St A: H oğlu Şeyhan 05.06.1958 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; aynı gün saat:16.00 sıralarında ikametinde bulunduğu sırada kendisine ait olan ayakkabısının çalınmış olduğunu beyanla şikayeti üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

HAKARET

Suçun Yeri Hürriyet parkı

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 22:41

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki E K: E oğlu Malatya 1978 doğumlu,

Şüpheli N K: M kızı Malatya 1977 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki; şüphelinin kendisine hitaben hakaret ettiğini, kendisine hakaret de bulunarak toplum içerisinde kendisini rencide eden şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Sancaktar Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki/Şüpheli C E: İ oğlu Baskil 1976 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli O Y: H oğlu Kahta 1970 doğumlu,

Olayın Özeti 06.10.2011 günü Kasten Yaralama olayı meydana gelmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE ÖLÜM

Suçun Yeri Topsöğüt Sancaktar Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Maktul B K:A oğlu Malatya doğ.,

Müşteki A K:H oğlu Malatya 1981 doğ.,

Müşteki S K:M kızı Malatya 1988 doğ

Olayın Özeti 06.10.2011 günü Taksirle Ölüm olayı meydana gelmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

TEK TARAFLI YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki H O: M oğlu Malatya – 1958 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; 44 ** 646 plaka sayılı aracı ileseyir halinde ilerlerken başının dönmesi sonucu elektrik direğine çarptığını, kazanın tamamen kendisinin rahatsızlanmasından dolayı meydana geldiğini ve bu olayla ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, olay ile ilgili evrak ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah.

Suçun Tarihi 01.07.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki Y Y: M oğlu Çelikhan – 1974 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; ikametine gittiği esnada bir grup insanın tartıştığını gördüğünü ve olay büyümesin diye aralamak için araya girdiğini, bu esnada tanımadığı bıçaklı şahısın bıçağı salladığını ve yaralandığını, şahısları tanımadığını ve şikayetinin olmadığını beyan etmiş olup, konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMAYA TEŞEBBÜS, HAKARET

Suçun Yeri Çevre Yolu

Suçun Tarihi 06.10.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki – Şüpheli T G: Y oğlu Hekimhan – 1981 doğumlu,

Şüpheli – Müşteki Y İ: A oğlu Malatya – 1981 doğumlu,

Olayın Özeti 06.10.2011 günü Kasten Yaralamaya Teşebbüs, Hakaret olayı meydana gelmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

İŞYERİNDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Hoca Ahmet Yesevi Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki R C: M oğlu Malatya – 1980 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki alınan beyanında; işyerinde yapılan kontrollerde 3300 TL, 900 TL civarında sigara, 3000 TL civarında jilet, her birisi 1000 dolar olmak suretiyle 2 adet el terminalinin çalınmış olduğunu fark ettiklerini, işyerine girerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu ve uzlaşmak istemediğini beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Taştepe Mah.

Suçun Tarihi 15.09.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki G P: Ş kızı Malatya – 03.08.1990 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; çaydanlığın üzerine düştüğünü ve diz kapağını yaralandığını, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Çevre Yolu

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 14:10

İntikal Tarihi 06.10.2011

Şüpheli S Ç: A oğlu Yeşilyurt 1974 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli U A: N oğlu Yeşilyurt 1988 doğumlu,

Şüpheli G G: A oğlu Akçadağ 1987 doğumlu,

Şüpheli O G: A oğlu 1975 doğumlu

Olayın Özeti 06.10.2011 günü taraflar arasında kasten yaralama olayı meydana gelmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Sarıcıoğlu Mah.

Suçun Tarihi 21.09.2011 günü saat: 15:00

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki O D: A oğlu 1942 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti Müşteki alınan beyanında; kıyafetlerinin dağınık vaziyette olduğunu fark ettiğini ve cebinde Nüfus Cüzdanı, tespih, çakı ile 15,00 TL paranın yerinde olmadığını fark ettiğini, eşyalarını çalan şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu, uzlaşmak istemediğini beyan etmiştir. Olayla ilgili olarak tahkikata merkezimizce başlanılmıştır.

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

Suçun Yeri Samanlı Mah.

Suçun Tarihi 05.10.2011 günü saat: 23:30

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki F Y: C kızı Malatya -1985 doğumlu,

Şüpheli A A: S oğlu Pazarcık – 1965 doğumlu,

Şüpheli İ Ç: M oğlu Akçadağ – 1961 doğumlu,

Şüpheli Y T: Y oğlu Malatya – 1973 doğumlu,

Şüpheli M A: İ oğlu Kırışkal – 1959 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; kendisinin araca zorla bindirildiğini ve 200 TL parasının alındığını şahıslar hakkında şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ile birlikte şüpheliler mevcutlu gönderilecektir.

TEHDİT VE HAKARET

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 20.09.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki M Y: A oğlu Malatya – 1980 doğumlu,

Şüpheli(Firar) F A

Şüpheli(Firar) H A

Olayın Özeti Müştekiifadesinde; şüphelilerin kendi anne ve babasına hakarette ve tehditte bulunduğunu, konuyla ilgili şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tanzim edilen evraklar gönderilmiştir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Turgut Özal Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki L D: R kızı Malatya – 1952 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; çantasını kontrol ettiğinde çantasının içerisindeki para cüzdanının olmadığını gördüğünü, bu cüzdanının içerisinde kendisine ait nüfus cüzdanı ve 95.00 TL para olduğunu, cüzdanını çalan meçhul kişiden şikâyetçi olduğunu beyan etmesi üzerine, meçhul fail veya faillerin araştırılmasına ve tahkikata başlanmıştır.

YÜKSEKTEN DÜŞME NETİCESİ YARALANMA

Suçun Yeri Tecde Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 16:00

İntikal Tarihi 06.10.2011

Mağdur F A: M kızı Malatya doğumlu,

Olayın Özeti 06.10.2011 günü Yüksekten Düşme Neticesi Yaralanma olayı meydana gelmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA

Suçun Yeri Koyunoğlu Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 16:00

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki M İ: S oğlu Hekimhan 1980 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde: 44 ** 528 plakalı aracı ikametinin önüne park ettiğini, daha sonra aracının yanına geldiğinde aracında hasar olduğunu gördüğünü, aracına başka bir aracın vurup kaçtığını düşündüğünü, bu sebeple aracını vurup kaçan plakasını tespit edemediği araçtan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, olay ile ilgili tahkikat başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA (YARALAMALI TRAFİK KAZASI)

Suçun Yeri Aşağı Bağlar Mah

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 19:30

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki R Y: H oğlu Hekimhan 1963 doğumlu,

Şüpheli M Ç: M oğlu Malatya 1970 doğumlu,

Şüpheli Y İ: S oğlu Malatya 1984 doğumlu,

Olayın Özeti 06.10.2011 günü 34 ** 6979 plakalı araç ile 44 ** 658 plakalı motosiklet belirtilen adreste çarpışmış ve çarpışma neticesinde R Y isimli şahıs hafif şekilde yaralanmış tarafların alınan ifadelerinde şikayetçi olmadıkları anlaşılmış olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

TAKSİRLE YARALAMA (KENDİ KENDİNE ZARAR VERME)

Suçun Yeri İnönü Cad.

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 19:25

İntikal Tarihi 06.10.2011

Mağdur M Ş: H kızı Malatya doğumlu,

Müşteki P Ş: B kızı Malatya 1975 doğumlu,

Olayın Özeti Mağdur alınan beyanında; ailevi nedenlerden dolayı moralinin bozuk olduğunu, bir anlık sinirle cam parçasıyla sol kolunu kestiğini, olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakları C. Başsavcılığına ikmalen gönderilmiştir.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri B.Mustafa Paşa Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 19:00

İntikal Tarihi 06.10.2011

Mağdur Ü G

Müşteki N G: C kızı Malatya 1980 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; ikametinde bulaşık makinesine tuz ve deterjan koyduğu esnada tuzun tezgaha hafifçe döküldüğünü, daha sonra çocuğunu bu tuzu parmağı ile yediğini öğrendiğini ve akabinde hastaneye intikal ettirdiğini, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri İnönü Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 12:30

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki Y C: S kızı Alacahan 1969 doğumlu,

Mağdur M C: İ oğlu Malatya doğumlu,

Şüpheli S Ö: A oğlu Malatya 1960 doğumlu,

Şüpheli A Ö: S oğlu Malatya doğumlu,

Şüpheli H O Ö: S oğlu Malatya doğumlu,

Olayın Özeti Mağdur ifadesinde, şüphelilerin kendisini darp ettiklerini söylemiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA

Suçun Yeri Aşağı Bağlar Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 15:00

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki A T: M oğlu Çelikhan 1969 doğumlu,

Şüpheli(Firar) A TK

Olayın Özeti 06/10/2011 günü Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma olayı meydana gelmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA (YARALAMALI TRAFİK KAZASI)

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 06.10.2011 günü saat: 20:30

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki İ U: M oğlu Akçadağ 1977 doğumlu,

Şüpheli 44 ** 711 plakalı araç sürücüsü (Firar)

Olayın Özeti 06.10.2011 günü 44 ** 11 plakalı aracın müştekiye çarpması neticesinde müşteki hafif şekilde yaralanmış, müşteki ifadesinde kendisine çarparak kaçan 44 ** 711 plakalı araç sürücüsünden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA-HAKARET

Suçun Yeri Akçadağ, Kültür Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki G B: F kızı Akçadağ 1986 doğumlu,

Şüpheli D D: H kızı Akçadağ 1956 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; ailevi bir konudan dolayı şüphelinin kendisini darp ettiğini, bu sebeple şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Yeşilyurt, Gündüzbey kasabası

Suçun Tarihi 06.10.2011

İntikal Tarihi 06.10.2011

Müşteki M G: A T oğlu Eskişehir 1962 doğumlu,

Şüpheli(Firar) A E: A oğlu Yeşilyurt 1975 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüpheli şahsın kendisini darp ettiğini, şikayetçi olduğunu söylemiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

VUKUAT RAPORU: 07.10.2011