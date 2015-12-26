Vukuat Raporu

Başharık Mahallesinde Ünal S.ile, daha önceden kiracısı olduğu belirtilen Şeyhhamit G.arasında alacak-verecek yüzünden çıkan kavgada şahıslar birbirlerini dövdü ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

 Halfettin Mahallesi Halfettin Sokaktaki internet cafede çalışan Celal Boğagilden dolandırıcılık yoluyla 50 YTL ve cep telefonunu aldığı öne sürülen 25 yaşındaki Ö.P.aranıyor.

 Yeşiltepe Gazi Mahallesinde oturan Mikail A., ailevi nedenlerle kardeşi Ömer A.ile tartıştıklarını, kavga sonrası kardeşinin bacanakları ve onların yakınları olan Kasım E., Celalettin E., Mehmet S., Umut S. Ve Atilla E.yi evine göndererek kendisini dövdürdüğünü öne sürdü. Gözaltına alınan şahıslar suçlamayı kabul etmediler ve serbest bırakıldılar.

 Çarmuzu Mahallesinde ailevi nedenlerle babası Mehmet ve kardeşi Erol T.yi dövüp, maket bıçağı ile tehdit ettiği, oda camlarını kırdığı öne sürülen Fatih T., olaya müdahale eden polis ekibindeki H.A., İ.Y., Y.C. ve Ö.A.ya da karşı koyup, tehditte bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

 Çarmuzu Mahallesi 2. Sokakta park halinde olan Niyazi Karakayaya ait 44 AC 738 plakalı kamyonetin içerisinde bulunan Finansbanka ait post makinesi çalındı.

 Paşaköşkü Mahallesinde, eşi İrfan K.tarafından dövüldüğü bildirilen Nilgün K., özel bir hastaneye kaldırıldı ve burada yapılan muayenede sol kulan zarının patladığı belirlendi.

 Hasanbey Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında alkollü olarak Murat Yabaş ve İbrahim Atara sataşan Fırat S.adlı zanlının, bu şahıslardan İbrahim Atarı bıçakla omzundan yaraladığı bildirildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, 39 yaşındaki zanlı tutuklandı.

 Zaviye Mahallesi 31. sokakta Muhammet C.ile komşusu Necdet D. arasında apartmandaki inşaat işinden dolayı kavga çıktı ve şahıslar birbirlerini dövdü. Necdet D., polisteki ifadesinde komşusunun kendisine silah çektiğini öne sürerken, Muhammet C.suçlamayı kabul etmedi.

 Atatürk Caddesi Turfanda Sokağında ailevi anlaşmazlık nedeniyle boşanmak isteyen ve boşanma dilekçesini imzalatmak için giden Necdet T.adlı şahsın, eşi Emine T.nin sert bir cisimle vurması sonucu sağ omzundan yaralandığı bildirildi. 34 yaşındaki kadın hakkında yasal işleme başlandı.

 Çöşnük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinden yaralı olarak Devlet Hastanesine getirilen Suat B.adlı şahıs, polise verdiği ifadede, iki şahıs tarafından önünün kesilerek, para ve cep telefonunun alınmak istendiğini ve dövüldüğünü öne sürdü. Polisin yaptığı soruşturmada 21 yaşındaki şahsın, 18 yaşındaki kardeşi Mehmet B.tarafından dövüldüğü belirlendi. Suç Uydurma suçlamasıyla gözaltına alınan iki kardeş adliyece serbest bırakıldı.

 Atatürk Caddesindeki Asya Finans Kurumundan çektiği 35 bin YTL paranın 18 bin 500 YTLsini poşet içerisinde, kurumun karşısında park ettiği 34 TV 4675 plakalı aracın ön koltuğuna koyan Hüseyin Çelikbaşın, bu sırada aracın camını tıklatan tanımadığı bir şahsın, araca taş attıklarını söylemesi üzerine, kontrol için araçtan indiği ve geri döndüğünde ön koltuktaki parayı bulamadığı bildirildi. Saat 17.00 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili araştırmaya başlandı.

 Atatürk Caddesinde Vakıfbanka ait ATM makinesinden maaşını çekmek isteyen ancak makineyi kullanamadığı için tanımadığı bir şahıstan yardım isteyen 67 yaşındaki İmam İnin elinden kartını alan şahsın, kartı yerleştirdikten bir süre sonra makinenin bozuk olduğunu söyleyip, İni diğer makineye gönderdiği, bu sırada İnin hesabından 440 YTL paranın çalındığı bildirildi. Polis, İnin parasını yardım istediği şahıs ile yanında bulunan bir başka şahsın ortaklaşa çaldıklarının güvenlik kamerasından belirlendiğini, şahıslarının kimliklerinin belirlenmesine ve yakalanmasına çalışıldığını bildirdi.

 Çavuşoğlu Mahallesi Yatı Mektep Sokaktaki kulübede yaşayan 38 yaşındaki Rüştü Elçi, gece 01.10 sıralarında bıçakla yaralanmış olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde bir adet bıçak bulurken, olayla ilgili soruşturmaya başladı.

 Çavuşoğlu Mahallesi Şifa Sokağında oturan 22 yaşındaki Derya Y.adlı kadın, Sanayi Polis Merkezine başvurarak, eşi Deniz Y.nin kendisine dilendiricilik yaptırdığını, akşam eve para götürmediği için kendisini dövdüğünü bildirdi. Aile Efradına Sui Muamele ve Zorla Dilendirme suçlaması yapılan koca aranıyor.

 Yeşiltepe Seyran Mahallesinde oturan M.K.adlı şahıs, polise başvurarak, 16 yaşındaki kızı C.K.nın, iki yıl önce Cüneyt K.adlı şahıs tarafından kaçırıldığını, akraba oldukları için şikâyet etmediğini, kızının yaşı küçük olduğu için nikâh kıyamadıklarını, şahsın Nisan ayında kızını terk ettiğini ve kızının 22 Kasım günü Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM)de bir bebek dünyaya getirdiğini bildirdi. Polis, 20 yaşlarındaki Cüneyt K.adlı şahsı Küçük Yaşta Kızı Kaçırmak, Hamile Bırakarak Terk Etmek suçlamasıyla arıyor.

 Cemal Gürsel Mahallesinde oturan Leyla S.ile Sultan S.adlı komşu kadınların kavga soncu birbirlerini dövdükleri bildirildi. Birbirlerinden şikâyetçi olan iki kadın adliyece serbest bırakıldı.

 Aşağıbağlar Mahallesinde oturan 50 yaşındaki Songül Algül, yüksekten düşme sonucu ağır yaralanarak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 Yeşilyurt ilçesinin Hamidiye Mahallesinde oturan M.Y., gece yarısı polise başvurarak, kızı N.Y.nin saat 21.00 sıralarında izin alarak okul arkadaşına ders kitabı vermeye gittiğini ve geri dönmediğini, kızının evden kaçmış ya da kaçırılmış olabileceğini bildirdi. Araştırmaya başlandı.

 1. Organize Sanayi Bölgesindeki Kölük İplik Fabrikasında çalışan Erdinç Yiğit, iplik makinesinin arızasını gidermek isterken, sol elinin iki parmağını tarağa sıkıştırdı ve yaralandı. Yiğit, Beydağı Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

 Arapgir ilçesinin Suceyin Köyünde oturan 70 yaşındaki Seyfettin Tunçdemir, evinin merdivenlerinden düşerek ağır yaralandı ve Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 Jandarmaya başvuran Mehmet Polat, trafiğe kayıtlı olmayan motosikleti ile Beylerderesine pikniğe gittiğini, döndüğünde motosikleti bulamadığını bildirdi. 02.15 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayla ilgili araştırmayı başlatan jandarma, motosikletin Tuncay K.adlı şahıs tarafından çalınıp, Şükrü K.adlı şahsa satıldığını belirledi. Motosiklet sahibine teslim edilirken, yakalanan iki şahıs ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

 Yazıhan ilçesi Doğuş Mahallesinde Mehmet Ali B.nin, hazineye ait olan fakat kendi kullandığı tarlanın etrafına 3 sıralı tel çit çektiği, Tahir E.ile Mehmet A.adlı şahısların, tarlanın etrafındaki çitleri ve direkleri söktükleri bildirildi. İki şahıs jandarmaya verdikleri ifadede, tarlanın kendilerine ait olduğunu, Mehmet Ali B.nin tarlayı işgal ettiğini, bu nedenle çitleri söktüklerini söylediler.

 Yeşilyurt ilçesi İkizce Köyü Yazlak mevkiinde bulunan Malatya Belediyesine ait asfalt şantiyesi içerisinde, Hayati Doğan yönetimindeki 44 FR 455 plakalı kamyonla mıcır boşaltırken, kamyonun devrildiği ve hasar gördüğü bildirildi.

 Malatyadan Adıyaman yönüne gitmekte olan İrfan Uçkaç yönetimindeki 01 F 0501 plakalı otomobil 36. kilometrede şarampole uçta. Kazada araç hasar gördü.

 Arapgirden Malatya yönüne gelmekte olan Ali Tunçdemir yönetimindeki 44 KH 463 plakalı araç, yola serilen mıcır nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Araç hasar gördü.