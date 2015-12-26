Vukuat Raporu

 İstiklal Mahallesi Hamikoğlu Sokakta tartışma sonucu birbirlerini döven şahıslardan 18 yaşındaki R.F., sol kolundan bıçakla yaralandı ve 14 yaşındaki A.K. olayın zanlısı olarak 1 adet bıçakla yakalandı.

 Akpınar Civarındaki bir otelde konaklayan İstanbul doğumlu 35 yaşındaki Y.B.Ç. adlı şahsın, yakalama müzekkeresi ile arandığını saptayan polis 02.30 sıralarında şahsı gözaltına aldı. Üzerinde kendi fotoğrafı yapışık, ancak kardeşine ait kimlik çıkan şahıs gönderildiği adliyece tutuklandı.

 Sivas Caddesindeki bir mağazaya giden 32 yaşındaki Z.F. adlı kadının, denemek üzere aldığı 5 elbise ile soyunma kabinine girdiği, çıkışta 4 elbiseyi görevlilere teslim edip, kasaya uğramadan mağazadan çıkmak istediği sırada şüphelenen görevli A.Ö.nün üzerini arattığı, 1 adet badi ve yelek çıkan kadından şikâyetçi olduğu ifade edildi. Polis, bu arada Z.F.nin yanında bulanan 29 yaşındaki S.F. adlı kadının da gelen polislere kimliğinin olmadığını söyleyip agresif davrandığı, çantasında yapılan aramada ise kimliğinin bulunduğu belirtildi. İki kadın, haklarındaki suçlamaları kabul etmediler.

 Hastane Caddesinde 37 yaşındaki A.Ö.ye ait eve 15.00-19.00 saatleri arasında balkon kapısını zorla açarak giren hırsızlar, 1 altın kolye, 4 altın küpe ve 7 adet altın yüzük çaldı.

 Vilayet Parkı önünde boyacılık yapan 15 yaşındaki S.K. adlı çocuğun babası M.K. ve annesi A.K. hakkında Terbiye Yetkisini Kötüye Kullanmak suçundan işlem yapıldı. Anne baba, çocuklarının sözlerini dinlemediklerini, okula gitmeyip, boya sandığı yaptırarak çalıştığını, kendilerinin bu işe zorlamadığını öne sürdüler.

 M.B. adlı şahsın, Niyazi Mısri Caddesine park ettiği minibüse 02.40 sıralarında giren ve torpido gözündeki evrak çantasını para olur düşüncesiyle alıp, Köy Garajındaki çöp kutusuna atan 20 yaşındaki B.K. ve 21 yaşındaki E.T. adlı zanlıların, polis tarafından Cengiz Topel Caddesinde yakalandıkları soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 Fuzuli Caddesi üzerinde 23.30 sıralarında M.A.ya ait taksiye binen daha sonra çıkan tartışma sonucu taksi şoförünü dövdüğü öne sürülen 38 yaşındaki M.G. adlı şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsın götürüldüğü Beydağı Polis Merkezinde de rezalet çıkardığı ve kendisini duvarlara vurduğu, ertesi gün gönderildiği adliyece serbest bırakıldığı bildirildi.

 Milli Egemenlik Caddesinde 15 yaşındaki B.A. adlı kadın, nikâhsız olarak birlikte yaşadığı 23 yaşındaki A.E. tarafından, aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu dövülerek yaralandı. Yakalanan şahıs adliyece serbest bırakıldı.

 İnönü Caddesi Pakkazanç İşhanında A.Y.ye ait işyerine giren hırsızlar 4 adet Momentus marka erkek kol saati çalındı.

 Saray Mahallesi Arpacı Sokakta Şerafettin Arpacıya ait tarihi Arpacı Konağına giren hırsızların, evin kiler kısmında bulunan ve sayısı bilinmeyen 100-150 yıllık bakır eşyaları çaldılar.

 Ferhadiye Mahallesi Hamidiye Sokakta 25 yaşındaki O.B.nin, kendisine sataşan 25 yaşındaki E.T. ve 19 yaşındaki A.K. ile kavga ettiği ve bu şahıslar tarafından dövüldüğü bildirildi. İki şahıs yakalandı.

 Kanalboyunda 23.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 27 yaşındaki Y.Ö., aracıyla birlikte dolaşırken, 29 yaşlarındaki Ö.K. ve M.C. adlı şahıslarla tartıştığını, bu kişilerin kendisini dövdüğünü, elinden bıçakla yaralandığını, ancak kimin yaraladığını görmediğini söyledi. Yakalanan iki şahıs serbest bırakıldı.

 Hasan Varol Mahallesindeki bir evde meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 39 yaşındaki H.K. adlı kadın, 4 yıllık evli olduğu 36 yaşındaki M.E.K.nin kendisini dövdüğünü, olay sırasında eve gelen annesi S.D. ve akrabası A.K.ye kuru sıkı tabancayla ateş ettiğini öne sürdü. M.E.K. ise suçlamaları kabul etmedi, kayınvalidesi ile A.K.nin kendisine saldırmaları üzerine korkutmak için kurusıkı tabancayla havaya ateş ettiğini öne sürdü. Şahıslar serbest bırakıldı.

 Battalgazi Yolu Toptancılar Sitesi civarında M.Y. yönetimindeki 44 FN 318 plakalı otoyla gelirken, önünde giden V.B. yönetimindeki 44 AK 212 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sırasında iki sürücü araçtan inerek, başka kaza olmaması için trafiği yönlendirmek isterken, T.T. yönetimindeki 44 KK 032 plakalı araçla iki sürücüye çarptı ve yaralanmalarına yol açtı. 18.50 sıralarındaki kazada yaralanan sürücülerden 45 yaşındaki M.Y.nin durumunun ağır olduğu, 54 yaşındaki V.B.nin ise tedavisinden sonra taburcu edildiği bildirildi.

 İlyas Mahallesi Belediye Otoparkında alacak verecek yüzünden tartıştığı şahıslarca dövülüp tehdit edildiğini öne süren 41 yaşındaki H.G.nin şikâyeti üzerine 34 yaşındaki İ.K. ve 19 yaşındaki E.G. yakalandı. 21.30 sıralarındaki olayla ilgili ifadeleri alınan iki şahıs daha sonra salıverilirken, olaya karışan N.adlı şahsın da açık kimliğinin belirlenerek yakalanmasına çalışılıyor.

 Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 30 yaşlarındaki F.G. adlı bayan, boşanma davası devam eden eşinin Beydağı Devlet Hastanesinde iken kendisini telefonla arayıp tehdit ettiğini öne sürdü. Yakalanan 34 yaşındaki Y.G. suçlamayı kabul etmedi ve serbest bırakıldı.

 Zaviye Mahallesi 21. Sokakta 45 yaşındaki İ.A.ya ait eve akşam saatlerinde giren hırsızlar 5 çeyrek altın, 1 altın bilezik, 4 harfli altın, 2 cep telefonu, 5 Euro, 80 YTL para ile 2 altın yüzük çaldı.

 Özalper Mahallesi 4. Caddede 36 yaşındaki S.K.ya ait eve giren hırsızların 2 çift altın küpe ile 1 altın kolye çaldıkları bildirildi.

 Yeşilyurt Yolu Kuyuönü Mezarlığı önünde 19 yaşlarındaki F.T. adlı şahsın, kız kardeşini rahatsız ettiği gerekçesiyle 18 yaşındaki C.Ö.yü sırtından ve sol omzundan bıçakla yaraladığı bildirildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken F.T. gözaltına alındı.

 Milli Egemenlik Caddesindeki bir evde 01.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 20 yaşındaki K.K. adlı kadın, 29 yaşındaki R.K. adlı şahıstan boşandığını ve annesinin evine yerleştiğini, evde bulundukları sırada şahsın gelerek kendisini, annesi 54 yaşındaki M.P. ile kız kardeşleri olan 24 yaşındaki H.A. ve 18 yaşındaki S.Y.yi de dövüp, elindeki bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü. Anne ve kardeşlerin tamamının soyadlarının değişik olması dikkat çekerken, alkollü olduğu saptanan ve suçlamayı kabul etmeyen şahsa Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası uygulandığı ve adliyece serbest bırakıldığı bildirildi.

 Cengiz Topel Caddesindeki bir binanın girişinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan kadınlardan 28 yaşındaki S.K., polise başvurarak 47 yaşındaki M.K. adlı kadın tarafından dövüldüğünü öne sürdü.

 Kernek Mahallesi İpek Caddesinde 39 yaşındaki A.A.T.ye ait evden 4 altın künye, 1 altın döküm, 4 altın yüzük, 2 altın küpe ile 1 altın kolye çalındı.

 Vakıfbank Merkez Şubesine para yatırmaya gidip evine dönen 27 yaşındaki E.Ç. adlı kadın, üzerinde bulunan paradan 500 Euronun eksik olduğunu fark ettiğini, bankada para yatırırken kendisine dikkatlice bakan bir kadından şüphelendiğini polise bildirdi. Polis araştırmaya başladı.

 Tandoğan Mahallesinde 50 yaşındaki M.F.ye ait eve camını kırarak giren hırsızlar 1 adet av tüfeğini çalarak kaçtılar.

 Şeker Stadı önünde 21.20 sıralarında meydana gelen olayla ilgili polise ifade veren Ş.T. adlı şahıs, H.I.ya ait otoyla çevreyolunda giderken Opel marka oto ile karşılıklı birbirlerini solladıklarını, Şeker Stadı civarında bu aracın kendilerini solladığı sırada bir ses duyduğunu ve aracı durdurup kontrol ettiğinde sol arka lastiğin indiğini gördüğünü, iki metre ilerisinde de bir cisim bulduğunu söyledi. Polise teslim edilen 1 adet mermi çekirdeği muhafaza altına alınırken, polis olayla ilgili aracın sahibi olduğu belirlenen 26 yaşındaki S.B. ile araçta bulundukları öne sürülen 22 yaşındaki M.S., 45 yaşındaki B.U. ve 28 yaşındaki M.Ç. adlı şahısların ifadelerine başvurdu. Bu şahıslar, Çevreyoluna hiç çıkmadıklarını öne sürdüler ve bu ifadenin ardından serbest bırakıldılar.

 Kiltepe Mahallesinde oturan 41 yaşındaki H.Ö. adlı şahsın evinin önce odunluğunda, sonra da misafir odasında çıkan yangın söndürüldü. Polis Kundaklama olarak saptadığı olayla ilgili araştırmayı sürdürürken, ev sahibi şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Bu olayla ilgili araştırma sürerken, aynı evde 3. kez yangın çıktı ve olay yerinde yapılan araştırmada 1 adet yanmış kibrit çöpü, 1 adet kısmen yanmış karton ve bez parçası bulundu.

 Sümer Polis Merkezine başvuran 15 yaşındaki B.K., yaklaşık 20 gün önce Hacı Ahmet Akıncı Lisesi önünde iken yanına gelen 16 yaşındaki M.B.nin üzerini arayıp cep telefonunu bulduğunu ve alarak kaçtığını, korktuğu için müdahale edemediğini söyledi. Araştırma devam ederken polise teslim olan M.B. Gasp İddiası suçlamasıyla gönderildiği adliyece salıverildi.

 Karakavaktaki bir alışveriş merkezi içerisinde 20 yaşlarındaki M.K. ile aynı yaşlardaki G.H., R.Z. ve B.Z. adlı şahıslar arasında kavga çıktığı, şahısların birbirlerini dövdükleri bildirildi.

 Sümer Polis Merkezine başvuran 27 yaşındaki P.C.A. adlı bayan, 19.30 sıralarında Karakavak Semti Askeri Lojmanlar kavşağında yürürken, iri yapılı 1.75 boylarında bir şahsın arkasından gelerek kendisine cinsel tacizde bulunduğunu bildirdi. Polis tacizciyi belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor.

 MAŞTİ Otobüs Terminali içerisinden 49 yaşındaki D.K.. adlı şahıs yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken, şüpheli olarak ifadesi alınan 34 yaşındaki S.G., çalıştığı firmaya ait otobüsün şoförü olan D.K.nin, aracın altındaki ABS lamba soketine bakmak için aracın altına gireceğini belirtip kendisinin direksiyona geçmesini ve sola doğru çevirmesini söylediğini, direksiyonda iken D.K.nin seslendiğini ancak gürültüden tam olarak anlamadığını ve direksiyonu sağa çevirdiği sırada, muavinin yanına gelerek, D.K.nin teker arasına sıkıştığını söylediğini anlattı.

 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmada esrar bulundurduğu saptanan şahıslardan 24 yaşındaki M.Ö.nün yönetimindeki otonun Yeşiltepe Yeşilkaynak Mahallesinde durdurulduğu, içerisinde 24 yaşındaki K.E. ve 30 yaşındaki M.N.Ö. adlı şahısların da bulunduğu araçta yapılan aramada 1 kilo esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 15 mermi, ayrıca M.Ö.nün işyerinde 44 gram esrar, 4 adet 9 mm çapında mermi bulunduğu, olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 36 yaşındaki Y.S. adlı şahsın da Şahnahandaki evinde yakalandığı, ancak evinde suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi. 4 şahıstan M.N.Ö.nün ifadesi alındıktan sonra polis merkezinden salıverildiği, adliyeye verilen şahıslardan K.E.nin serbest bırakıldığı, M.Ö. ve Y.S.nin ise tutuklandıkları belirtildi.

 Pütürgenin Hatip Mahallesi’nde oturan 18 yaşındaki M.B. polise başvurarak, ailevi nedenlerle kendisine hakaret eden babası 42 yaşındaki M.B.nin dövmeye çalıştığını öne sürdü ve şikâyetçi oldu. Baba suçlamayı kabul etmedi.

 Eski Buğday Pazarı minibüs duraklarında 34 yaşındaki M.K. ile 26 yaşındaki R.K. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında M.K. dövülürken, araya giren 25 yaşındaki V.Y., R.K.nın salladığı bıçağın çenesine gelmesi sonucu yaralandı. R.K. ifadesinde olayın yanlış anlama sonucu meydana geldiğini öne sürdü.

 Cezmi Kartay Caddesindeki bir otelde meydana gelen kavgayla ilgili ifadesi alınan Trabzon doğumlu 25 yaşlarındaki N.D.D. adlı kadın, kendisiyle aynı yaştaki S.D. ile 16 aylık evli olduğunu, eşinin kendisini sürekli dövdüğünü, aldattığını öğrendiği için ayrılıp Ankaraya gittiğini, eşinin kendisini bulup tekrar Malatyaya getirdiğini, kalacak yerleri olmadığı için otele yerleştirdiğini, son olarak boşanmak istediğini söylemesi üzerine tekme tokatla kendisini dövdüğünü öne sürdü. S.D. ise eşiyle tartıştıklarını, ancak dövmediğini öne sürdü. Soruşturma sürüyor.

 Beylerbaşı Mahallesinde oturan 47 yaşındaki Z.K. adlı kadın, polise başvurarak 13 yaşındaki oğlu K.K.nın 6 Şubat günü evden ayrıldığını ve geri dönmediğini, hayatından endişe ettiğini bildirdi ve bulunmasını istedi.

 Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 29 yaşındaki Y.D. adlı kadın, 35 yaşındaki eşi M.D.nin mağazalardan taksitli eşya alıp ilk taksitini ödedikten sonra sattığını, kendisine de bu işleri zorla yaptırdığını, 2004 yılı içerisinde eşinin kendisini 200 YTL karşılığında M.B. adlı şahsa sattığını, burada M. adlı şahsın zorla ırzına geçtiğini, annesi Z.K.nin kendisini başkalarına satmaya çalıştığını, bunun üzerine bir yolunu bulup kaçtığını ve Y.E. adlı şahsın yanına sığındığını, bunu öğrenen eşinin kendisini geri götürmek istediğini, kabul etmeyince çocuğunu kaçırdığını, M.B., eşi ve annesinin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Kadının bu suçlamaları üzerine ifadesi alınan M.B., eşini satmadığını, kaçarken çocuğunu evde bıraktığını, suçlamaları kabul etmediğini söyledi ve bu ifadenin ardından serbest bırakıldı.

 İnönü Caddesindeki olayla ilgili ifadesi alınan 29 yaşındaki M.E. adlı kadın, işyerine gelen 26 yaşındaki H.Y. adlı şahsın kendisine eşini sorduğunu, il dışında olduğunu söylediğini, bu şahsın alacağı olduğunu söylemesi üzerine eşiyle görüşmesini istediğini, şahsın tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürdü. H.Y. ise alacağını almaya gittiğinde M.E.nin kendisine hakaret ettiğini öne sürüp şikâyetçi oldu.

 B.Mustafapaşa Mahallesinde oturan 38 yaşındaki S.C., polise başvurarak, resmi nikâhlı eşi İ.C. tarafından dövüldüğünü bildirdi. Yakalanan İ.C. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

 Kavaklıbağ Mahallesi Halep Caddesinde 29 yaşındaki U.O.ya ait işyerinin kapı kilidini sert bir cisimle kırarak giren hırsızlar 2 monitör, 1 telsiz telefon, 1 web kamera, 1 uydu alıcı, 1 bilgisayar kasası, 1 klavye, maus, havlu ve 10 YTL para çaldı.

 Turgut Özal Mahallesi 3. Caddede 38 yaşındaki T.İ.ye ait eve balkon kapısının asma kilidini sert bir cisimle kırarak açıp giren hırsızlar, çeyiz sandığındaki çeyiz eşyalarını çaldılar.

 İsmetiye Mahallesi Turgut Temelli Caddesinde 18.15 sıralarında meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 36 yaşındaki T.D. adlı şahıs, evde yalnız otururken kapı zilinin çalındığını, açtığında tanımadığı bir şahsın elindeki sopa ile yüzüne vurduğunu, ikinci bir şahısın da bulunduğu olay sırasında bu kişilerin içeriye girmelerini engellemek için kapıyı kapattığını, şahısların kaçtığını, şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Polis araştırmayı sürdürüyor.

 Battalgazi Karahan Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekibinin 02.10 sıralarında durdurduğu 44 EZ 320 plakalı otonun sağ ön koltuk altında 1 adet 7.65 çaplı ruhsatsız tabanca, 3 mermi bulundu. İfadesi alındıktan sonra adliyeye verilen zanlı serbest bırakıldı.

 Darende Gümüşdere mevkiinde B.K. yönetimindeki 06 Y 3996 plakalı kamyon buzlu yolda kayarak şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Kamyonda Vana götürülmekte olan Milli Eğitim Bakanlığına ait okul eşyalarının bulunduğu ve zarar gördüğü belirtildi.

 Malatya- Adıyaman yolu 36. kilometrede S.D. yönetimindeki 44 KE 544 plakalı kamyonet, buzlu yolda şarampole yuvarlanırken, sürücü yaralandı.

 Pütürgenin Hükümet Caddesinde meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan H.B., atı ile tarlasına gübre götürürken, M.A. adlı şahsın kapıları açık vaziyette aracını park ettiğini gördüğünü, yol isteyince bu şahıs ile yanında ulunan Y.B. adlı şahıs ve S.A. ve E.A. adlı kadınların kendisini dövdüklerini öne sürdü. Yakalanan 4 şahıs serbest bırakıldı.

 Arapgir ilçesi Bostancık Köyünde oturan 32 yaşındaki D.S. hayvanlarını yemlemek için girdiği ahırdaki atın saldırısına uğrayarak başından yaralandı ve ilçe devlet hastanesinde tedavi edildi.

 Battalgazi Alişer Köyünde 28 yaşındaki A.H., karısı 29 yaşındaki Z.H. ile 4 yaşındaki çocukları D.H. sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldılar.

 Özsan Sanayi Sitesindeki BMC servisi önünde bulunan ve hurdaya ayrılan 44..580 plakalı araçtan, M.A.S. adlı şahsa ait aracın mazot pompası arızalı olduğu için yedek parça temin etmek üzere O.G., M.A.S. ve R.Ç. adlı şahısların mazot pompasını sökmeye çalıştıkları sırada suçüstü yakalandıkları, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldıkları bildirildi.

 Saat 10.00 sıralarında Yeşilyurt- Ankara Karayolu Beylerderesi Mevkiinde, Ankara istikametine seyir halinde olan R.K (Recep oğlu 1977 d.lu Battalgazi nf. kyt.) yönetimindeki 44 382 plakalı aracın yoldaki kar ve buzlanmadan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampoldeki kayalara çarpması sonucu, tek taraflı maddi hasırlı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaklaşık 1000 YTL maddi hasar oluştu.

 Saat 08.00 sıralarında İl Merkez Dilek Kasabası yolu 7. kilometresinde A.K. (Ramazan oğlu 1976 d.lu Malatya Merkez nf.kyt) nın sevk ve idaresindeki 44 983 plakalı araç ile Dilek kasabası istikametinden Malatya istikametine seyir halinde iken yoldaki buzlanma nedeni ile direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu tek taraflı yaralanmalı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü A.K. ile araçta bulunan E.K. (Mehmet kızı 1989 d.lu Malatya Merkez nf. kyt), Z.Y.(Abuzer kızı 1988 d.lu Adıyaman Kâhta nf. kyt), M.K. (Hasan kızı 1992 d.lu Battalgazi nf.kyt.), A.K. (hasan kızı 1991 d.lu Battalgazi nf. kyt) yaralanırken, bu yaralılar Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 Saat 18.50 sıralarında Yeşilyurt, Malatya-Ankara karayolu 12. kilometresinde R.S (Kürdo oğlu 1970 Akçadağ Duruluova nf.kyt.) yönetimindeki 44 412 plakalı aracı ile Malatya istikametine seyir halinde iken yolun buzlu ve kaygan olması nedeni ile direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun orta refüj kısmına çapması sonucu tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

 Saat:18.00 sıralarında Doğanşehir-Erkenek Beldesi E90 karayolu Destikomlar mevkiinde Y.B (Ömer oğlu 1977 Adıyaman nf. kyt.) 02 794 plakalı aracı ile Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde iken yolun buzlu ve kaygan olması nedeni ile direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkmasını müteakip aracı yolun sağ tarafına devirdir. Kazada hafif şekilde yaralanan şahıs Doğanşehir Devlet Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi.

 Saat 12.00 sıralarında İl Merkez Yaka köyü şehir mezarlığı mevkiinde C.Y. (Ömer oğlu 1975 d.lu Hekimhan nf.kyt) sevk ve idaresindeki 44 699 plakalı araç ile yolda geri dönüş yaptığı esnada aynı yönden gelmekte olan S.T. (M. Celal oğlu 1967 d.lu Malatya-Merkez nf.kyt) yönetimindeki 44 DR 246 plakalı araç ile çarpışması neticesinde çift taraflı maddi hasarlı trafik kazası oldu..

 Saat 12.30 sıralarında Yeşilyurt-Yakınca kasabası Özsan Sanayi sitesi 30 Blok mevkiinde V.G. (Ömer oğlu 1976 d.lu Malatya-Merkez nf.kyt) nin sevk ve idarisinde bulunan 44 919 plakalı minibüs ile seyir halinde iken yolun karlı olması sebebi ile direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan hurda yığınlarına çarpması neticesinde tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

 Saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt Bostanbaşı kasabası Bahçelievler Mahallesi mevkiinde S.G. (M.Çoban oğlu 1983 d.lu Arapgir nf.kyt)  nin sevk ve idaresinde bulunan 44 451 plakalı araç ile seyir halinde iken yolun kaygan olması nedeni ile aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan duvara çarpması neticesinde tek taraflı maddi hasarlı trafik meydana gelirken, yaralanan olmadı.

 1. Organize Sanayi Bölgesi çıkışında M.Y. (Mahmut oğlu 1952 d.lu Elazığ-Merkez nf.kyt) in sevk ve idaresindeki 44 449 plakalı aracı ile sanayi çıkışından ana yola çıkmak istediği esnada aracı buzdan dolayı yerinde patinaj yapmaktayken arkadan gelmekte olan M.Ş.T. (Ziya oğlu 1966 d.lu Doğanşehir nf.kyt) yönetimindeki 44 117 plakalı aracın arkadan çarpması araçlar hasar gördü.

 Yeşilyurt Bostanbaşı Kasabası yakınında A. D. (Hasan oğlu 1971 d.lu Malatya Hekimhan nf. kyt) Bostanbaşı Belediyesine ait iş makinesiyle yol açma çalışması yaptığı esnada M. E. (Ali oğlu 1975 d.lu Malatya Yeşilyurt nf. kyt) yönetimindeki 34 38 plakalı araçla seyir halinde iken yoldaki buzlanmadan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybederek iş makinesine arkadan çarpması neticesinde araçlarda hasar meydana geldi.