Vukuat Raporu

 Beydağı Devlet Hastanesine 33 yaşındaki M.A. adına sağlık karnesi ile giriş yaptıran bir kadının yeni doğan bebeği sahiplenmediği yolunda polise bilgi verilmesi üzerine giden polislerce yapılan incelemede, 29 yaşındaki S.A. adlı kadının akrabası olan M.A. adına düzenlenen karneyi kullandığının anlaşıldığı, S.A.nın ifadesinde, yaklaşık 9 ay önce hastane civarında tanımadığı kişilerin tecavüzüne uğradığını, bu olayı ailesine söyleyemediğini, Doğanşehir Devlet Hastanesinde doğum yaptığını ve çocuğu da istemediğini belirttiği, yeni doğan bebeğin Çocuk Yuvasına teslim edildiği, olayla ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi.

 Tekel Fabrikası karşısındaki sokağın arkasında bulunan parkın önünde 02.40 sıralarında bıçakla sol elinden yaralanan 46 yaşındaki C.K. ifadesinde, telefonla görüşürken parkta bulunan bir taksinin arka koltuğundan inen ve kendisine burada telefonla görüşme diyen şahsın kendisini bıçakla yaralayıp kaçtığını söylerken, bildirdiği plakadan taksinin bulunduğu, sürücüsü M.Ş.nin, alkollü olarak aracına binen iki şahsı Yeşiltepe Afet Evlerine yakın cadde üzerine bıraktığını, şahısları tanımadığını söylediği bildirildi.

 Koyunoğlu Mahallesinde oturan 18 yaşındaki B.D. adlı kadın, ailevi nedenle tartıştığı 29 yaşındaki eşi H.D. tarafından dövüldüğü iddiasıyla polise başvurdu. İfadesi alınan H.D. salıverildi.

 Polise başvuran 79 yaşındaki Y.G., Aslantepe Caddesindeki işyerine müşteri olarak gelen 30-35 yaşlarındaki şahsın ayrıldıktan sonra masa üzerindeki cep telefonunu bulamadığını bildirdi. Şahıs kendisine gösterilen Suçlu ve Zanlı Albümünden 34 yaşındaki M.E.S.yi gösterdi. Yakalanan M.E.S. ile yüzleştirildiğinde de, teşhis edemeyince bu kişi serbest bırakıldı.

 Tandoğan Mahallesi Aydemir Caddesinde 17 yaşındaki O.K. yönetimindeki motosiklet ile giderken, aracını parketmeye çalışan 29 yaşındaki Ş.Ö.ye ait otoya çarptı ve yaralandı.

 Battalgazi yolu Toptancılar Sitesi karşısında 29 yaşındaki C.H. yönetimindeki otoyla giderken aniden yola çıkan 59 yaşındaki M.A.ya çarparak yaralanmasına yol açtı.

 Derme İlköğretim Okulu yanında 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 21 yaşındaki U.S. ile 27 yaşındaki İ.S. adlı kardeşler bıçakla ağır yaralandılar. Polis, daha sonra kavgaya karışan taraflardan 25 yaşındaki Y.S., 20 yaşındaki H.A. ile 19 yaşındaki M.S., 42 yaşındaki Y.Y. ve 22 yaşındaki İ.U.yu yakaladı. Şahıslarda 1 adet döner bıçağı, 1 adet ekmek bıçağı ile 1 adet dipçik kısmı kırık tüfek ele geçirildiği, olayla ilgili 18 yaşındaki M.Y. adlı şahsın da arandığı bildirildi.

 Çevreyolu Orduzu otobüs durağında 59 yaşındaki S.O. yönetimindeki araçla gitmekte iken aniden yola çıkan 17 yaşındaki Ö.E.ye çarpıp yaraladı.

 Hüseyin Kölük Anadolu Ticaret Lisesinde birbirlerini dövdükleri gerekçesiyle 17 yaşındaki B.D., D.D., E.K., 18 yaşındaki Y.D. ve 16 yaşındaki F.F.A. ve M.S. adlı öğrenciler hakkında yasal işleme başlandı.

 Özel İdare İlköğretim Okulu önünde 19.30 sıralarındaki kavgayla ilgili ifadesi alınan 16 yaşındaki Y.E.Y., aynı yaştaki S.Y. ve R.Y. tarafından dövüldüğünü öne sürdü. İki genç yakalandı.

 Polise başvuran 20 yaşındaki H.B. adlı kadın, ifadesinde bir yıldır beraber yaşadığı 22 yaşındaki H.D. ile tartıştıktan sonra annesi 48 yaşındaki A.B.nin Uçbağlar Mahallesindeki evine gittiğini, H.D.nin babası A.D. ile birlikte, kendisini ve annesini tehdit ettiklerini öne sürdü. Baba oğul ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Lisesi önünde 17.30 sıralarında öğrencileri gözetleyen 18 yaşındaki M.G.den şüphelenen polislerin, şahsın yanına gittikleri sırada, bu kişinin tehditte bulunarak kaçmaya başladığı ve kovalamaca sonucu yakalandığı, üzerinde 1 adet bıçak bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 Atatürk Kız Meslek Lisesi önünde şüphe üzerine durdurulan şahıslardan 18 yaşındaki E.G.nin üzerinden 1 adet rambo diye adlandırılan bıçak, aynı yaştaki A.C.nin üzerinde ise 1 adet kuru sıkı tabanca bulundu.

 Çöşnük Mahallesindeki halı saha yanında bıçakla yaralanan 26 yaşındaki Y.İ.nin tedavi altına alındığı, yaralının ifadesinde kız kardeşlerini kaçırdığı için 20 yaşındaki E.H. ve ağabeyi 26 yaşındaki E.H.nin kendisini bıçakla sırtından yaraladıklarını öne sürdüğü, iki kardeşin yakalandıkları, ifadelerinde; Y.İ.nin, yanında bulunan bir şahısla birlikte kendilerini dövdükleri iddiasında bulunmaları üzerine 22 yaşındaki R.B.nin de yakalandığı, araştırmanın sürdüğü bildirildi.

 Salköprü Mahallesinde oturan 53 yaşındaki İ.Ç. polise başvurarak, akşam saatlerinde evden ayrılan 17 yaşındaki oğlu M.Ç.nin bir süre sonra kardeşini telefonla arayıp il dışında olduğunu söyleyerek telefonu kapattığını, daha sonra kendisinden haber alamadıklarını bildirdi ve oğlunun bulunmasını istedi.

 Polise başvuran 56 yaşındaki H.B.A. adlı şahıs, Yeşiltepedeki İMKB Lisesi öğrencisi olan oğlunun cep telefonunun çalındığını öne sürdü.

 İnönü Caddesinde meydana gelen kavgaya müdahale eden polis ekibine ifade veren 25 yaşındaki L.G. adlı bayan, 26 yaşındaki D.D.nin kendisini rahatsız ettiğini, kendisinin konuyu nişanlısı olan 35 yaşındaki A.S.ye bildirdiğini, bunun üzerine nişanlısı ile diğer şahıs arasında kavga çıktığını söylerken, birbirlerini döven A.S. ve D.D. ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

 Tekel Fabrikası arkasındaki olayla ilgili polise başvuran 18 yaşındaki B.N., husumet yüzünden kendisini kovalayan 17 yaşındaki M.A.K. ve S.K.dan şikayetçi olduğunu belirtirken, polis şahıslardan M.A.K.yi yakaladı, diğerini arıyor.

 Hakkında bir başka suçtan işlem yapılan 19 yaşındaki M.P., yaralı olduğunun anlaşılması üzerine, 2 gün önce Hastane Caddesinde 18 yaşındaki M.B.Ç. tarafından diz kapağından bıçakla yaralandığını, ancak şikayetçi olmadığını söylerken, daha sonra polise teslim olan M.B.Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

 Battalgazi ilçesi Ziraat Okulu Tren Köprüsü alt geçidinde 30 yaşındaki C.G. yönetimindeki kamyon ile giderken, direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarptı. Kazada kamyonda bulunan 22 yaşındaki İ.B., başını cama vurarak yaralandı.

 Doğanşehirde polisin istihbari çalışmaları sonucu esrar bulundurduğu saptanan 39 yaşındaki A.A., Sürgü yolu üzerindeki bağ evine yapılan baskında 312 gram esrarla yakalandı ve gönderildiği adliyece serbest bırakıldı.

Doğanşehir Doğu Mahallesinde esrar ticareti ile uğraştığı iddiasıyla 25 yaşındaki H.A.ya ait evde yapılan aramada 1 adet kısa tüfek, 1 mühür şeklinde pirinç, 1 bakır kaplı ibrik kulpu, 9 taş parçası bulunduğu, şahsın ifadesinde tüfek ve fişeklerin 28 yaşındaki C.C.ye ait olduğunu, diğer malzemeleri ise tarla sürerken bulduğunu söylediği, ifadesi alındıktan sonra salıverildiği bildirildi.

 Hasan Varol Mahallesinde oturan 55 yaşındaki S.A. adlı kadın, polise başvurarak evinden 500 YTL para ile 1 cep telefonunun çalındığını, olaydan dolayı vefat eden kardeşinin eşi olan ve yaklaşık 1.5 aydır evinde kalan Romen uyruklu, ancak İslam dinini seçerek E.Y. adını alan gelininden şüphelendiğini bildirdi. Polis E.Y.yi bulmaya çalışıyor.

 Akpınar Meydanı Aslantepe Caddesinde 22.00 sıralarındaki olayla ilgili polise başvuran 20 yaşındaki E.Y., 22 yaşındaki E.Y., 19 yaşındaki S.A. ve 24 yaşındaki A.A. adlı bayanlar, yaya olarak yürüdükleri sırada 24 yaşındaki M.Ç.nin kendilerini rahatsız ettiğini, tehditte bulunduğunu öne sürerken, yakalanan şahıs suçlamayı kabul etmedi.

 24.00 sıralarında Dabakhane Mahallesi Sobacılar Sokak üzerinde devriye görevi yapan polis ekibinin şüphe üzerine durdurduğu şahıslardan 21 yaşındaki M.E.nin üzerinde 1 adet tabanca ile 22 mermi, 18 yaşındaki E.B.nin üzerinde ise 1 bıçak ile 6 mermi bulundu. Şahısların gönderildikleri adliyece serbest bırakıldıkları bildirildi.

 Fatih Lisesi bahçesinde öğrenciler arasındaki kavgada 13 yaşındaki M.E.nin, aynı yaştaki M.A.Ş. tarafından dövülerek yaralandığı bildirildi.

 Zafer Mahallesinde 29 yaşındaki R.C. adlı kadın tartışma sonucu 30 yaşındaki eşi G.C. tarafından dövüldü. R.C., ifadesinde, eşinin sürekli hap kullandığını belirtip, evde bulduğunu söylediği 13 adet Akineton ve 3 adet Roch marka hapı polise teslim ederek, eşi hakkında uyuşturucu bulundurmaktan da şikayetçi oldu. Şahıs gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

 Battalgazideki resmi lojmanda oturan 18 yaşındaki C.Ü.nün akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle fazla miktarda ilaç içip intihara kalkıştığı öne sürüldü.

 Hasan Varol Mahallesi Çağlayan Sokakta park halinde olan N.Ö.ye ait 44 FS 592 plakalı otodan 1 adet teyp çalındı.

 Hidayet Mahallesinde oturan 21 yaşındaki İ.K. adlı kadının tartışma sonucu 23 yaşındaki eşi Ö.K. tarafından dövüldüğü öne sürülürken, kadının şikayetçi olması üzerine yakalanan Ö.K. ifadesi alındıktan sonra savcı talimatıyla salıverildi.

 Gece yarısından sonra şüpheli hareketleri nedeniyle ihbar üzerine polis tarafından Hasanbey Caddesinde yakalanan 19 yaşlarındaki M.P. ve H.B.K. adlı şahısların, sorgularında, 15 gün önce Mimar Sinan Caddesinde 29 yaşındaki A.D.ye ait işyerinden sigara çaldıklarını itiraf ettikleri, bu nedenle tutuklandıkları belirtildi.

 Turgut Özal Mahallesi 3. Caddede park halinde olan 71 yaşındaki Ö.B.ye ait 06 GST 94 plakalı otoda 02.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Oto sahibi, olaydan dolayı kızıyla boşanma davası süren damadından şüphelendiğini polise bildirirken, damat aranıyor.

 Afra karşısında E.E. yönetimindeki 44 KE 559 plakalı oto, aniden yola çıkan 27 yaşındaki A.Ö.ye çarparak yaralanmasına neden oldu.

 Polis Haber Merkezine 16.00 sıralarında Turgut Temelli Caddesindeki bir evde fuhuş yapıldığı yolundaki ihbar üzerine düzenlenen baskında, evini fuhuş amacıyla kullandırdığı ve fuhuştan menfaat sağlandığı gerekçesiyle yakalanan 29 yaşındaki V.C. adlı kadının adliyece tutuklandığı bildirildi.

 Hacıabdi Mahallesinde oturan 15 yaşındaki R.D. adlı kızın gece fazla miktarda ilaç içerek intihara kalkıştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

 Fırat Mahallesinde C.K. yönetimindeki 44 EN 082 plakalı araç ile N.K. yönetimindeki 44 EV 252 plakalı aracın çarpıştıkları, C.K.nın aracının park halinde olan M.V.ye ait 44 DL 503 plakalı otoya da çarptığı, C.K.nın hafif yaralandığı belirtildi.

 Çevreyolu Eski Buğday Pazarı civarında M.A. yönetimindeki 44 LD 479 plakalı otoyla giderken, karşıdan karşıya geçmek isteyen 64 yaşındaki H.Y.ye çarparak yaralanmasına yol açtı.

 Zafer Mahallesinde oturan 51 yaşındaki Ş.A. polise başvurarak, öğle saatlerinde özel eşyalarını toplayıp evden ayrılan 17 yaşındaki kızı A.A.yı tüm aramalarına rağmen bulamadığını, kızını erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği 18 yaşındaki S.K.nın kaçırmış olabileceğini bildirirken, polis kızı ve şahsı bulmaya çalışıyor.

 K.Hüseyinbey Mahallesi Azizler Sokakta park halinde olan M.G.ye ait 44 KR 493 plakalı araçtan 1 CD çalar ile, 19 yaşındaki G.A. adlı bayana ait kimlik fotokopileri çalındı.

 Savcılığa başvuran 37 yaşındaki H.Ö., kardeşi 28 yaşındaki İ.Ö.nün, 1994 yılında işe gideceğini söyleyip evden ayrıldığını, ancak geri kalmadığını ve hayatından endişe ettiğini bildirdi. Şahsın, 13 yıl önce kaybolan kardeşiyle ilgili olarak 16 Nisan 2007de dilekçe verdiği belirtildi.

 Savcılığa başvuran 33 yaşındaki B.B. adlı şahıs, 42 yaşındaki M.Ç., 26 yaşındaki V.K. ve 35 yaşındaki B.Ç. adlı şahısların kendisine zorla 5 bin YTLlik senet imzalatıp 2 aracını aldıklarını öne sürerken, yakalanan M.Ç. suçlamaları kabul etmedi ve şahsın araçları borcuna karşılık olarak kendisine verdiğini bildirdi. M.Ç. ve V.K. adliyece serbest bırakılırken, polis B.Ç.yi arıyor.

 Saat 23l00 sıralarında Kubilay Lisesi civarında kavga olduğu ihbarı üzerine giden polis, olay yerine gelirken İlyas Mahallesi 5. Sokakta 44 AH 489 plakalı açık kasalı kamyonetin farları sönük şekilde gitmesinden şüphelendiler ve bu aracı takibe aldılar. Araç, sokak üzerinde park halinde olan F.K.ya ait 44 KK 213 plakalı araca çarptıktan sonra polislerin dur ihtarına uymaması üzerine takip sonucu yakalandı. Araçta bulunan 26 yaşındaki İ.E., 44 yaşındaki V.T., 35 yaşındaki R.Ç., 38 yaşındaki Y.A., 31 yaşındaki C.A., 26 yaşındaki A.A. ve 17 yaşındaki E.T.nin yakalandıkları, araçta 1 tüfek, 2 bıçak, 1 levye, 2 demir sopa bulunduğu, şahıslar hakkında araştırmanın sürdüğü belirtildi.

 Melekbaba Mahallesinde oturan 30 yaşındaki Y.K. adlı kadın savcılığa başvurarak, 68 yaşındaki eşi M.K. adlı şahsın kendisine zorla fuhuş yaptırmak istediğini öne sürerken, M.K. suçlamaları kabul etmedi.

 Adliye binasına tanık olarak bir duruşmaya katılmak için gelen 25 yaşındaki V.S. adlı şahsın üzerinde 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Bulundurma ruhsatlı tabancayı taşıyan şahıs hakkında yasal işleme başlandı.

 Cirikpınar Mahallesinde 29 yaşındaki M.G.ye ait eve gündüz saatlerinde giren hırsızlarca 1 adet 72 ekran televizyon çalındı.

 Selçuklu Mahallesinde ailevi nedenle çıkan kavganın ardından 37 yaşındaki F.T. adlı kadın, gece yarısından sonra fazla miktarda ilaç içerek intihara kalkıştı.

 İnönü Caddesi Barutçu Sokakta 32 yaşındaki E.E.ye ait işyerine giren hırsızlarca 1.500 YTL para çalındığı bildirildi.

 Hacıabdi Mahallesinde oturan 16 yaşındaki E.K. adlı genç kız, derslerinin yoğunluğu nedeniyle bunalıma girip fazla miktarda ilaç içerek intihara kalkıştı.

 İnönü Caddesinde 48 yaşındaki H.D.ye ait işyerinin vitrininde bulunan 5 adet dijital fotoğraf makinesinin çalındığı belirlendi.

 Karakavaktaki bir alışveriş merkezinin A.C.ye ait teşhir dolabında bulunan cep telefonunun çalındığı bildirildi.

 Koyunoğlu Mahallesindeki hırsızlık iddiasıyla ilgili olarak ifadesi alınan 33 yaşındaki S.T. adlı ev sahibi kadın, evinin merdiven altındaki un, bulgur gibi malzemeleri karıştırırken gördüğü 43 yaşındaki M.P. adlı kadını kolundan tutup dışarı çıkardığı sırada, kadının eline aldığı taş ile omzuna vurduğunu öne sürdü. M.P. ise suçlamayı kabul etmedi.

 Nuriye Mahallesindeki olayla ilgili ifade veren 29 yaşındaki S.Y. adlı kadın, daha önce birlikte yaşadığı 24 yaşındaki M.G. adlı şahsın 22.30 sıralarında evinin mutfak balkonu penceresine tırmanarak cama vurup kendisini rahatsız ettiği iddiasında bulunurken, M.G. suçlamayı kabul etmedi.

 Zapçıoğlu Caddesi Yunuslar Parkında 22.30 sıralarındaki olayda 19 yaşındaki S.D., tartıştığı 25 yaşındaki G.Ç.yi çakı ile kalçasından bıçakladı ve yakalanan zanlı ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

 Turgut Özal Mahallesinde oturan 21 yaşındaki E.E. adlı genç, üniversite sınavlarını kazanamadığı gerekçesiyle bunalıma girdi ve fazla miktarda ilaç içerek intihara kalkıştı.

 Microsoft Şirketinin şikayeti üzerine Halep Caddesinde 52 yaşındaki N.K.ye ait işyerinde arama kararı ile yapılan aramada 2 lisanssız iletişim sistemi kurulu bilgisayar, 39 bandrolsuz oyun ve program CD/DVDsi, Cezmi Kartay Caddesinde 31 yaşındaki Z.A.ya ait işyerinde 2 lisanssız iletişim sistemi kurulu bilgisayar ve 100 adet bandrolsuz oyun ve program CD/DVDsinin ele geçirildiği, iki şahsın Lisanssız Yazılım Kullanmak, Bandrolsuz Oyun ve Program CDsi Bulundurmak suçlamasıyla ifadeleri alındıktan sonra salıverildikleri bildirildi.

 Doğanşehir Sürgü Caddesinde okul öğrencileri siviller arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan 17 yaşındaki İ.C.U., 16 yaşındaki D.K. ve 17 yaşındaki B.Y.nin, 17 yaşındaki F.K. tarafından başlarına taşla vurulmak suretiyle yaralandıkları, yaralıların hastanede tedavi edildikleri, F.K.nın yakalandığı ve adliyece serbest bırakıldığı öğrenildi.

 Doğanşehir Yeni Mahallede oturan 43 yaşındaki A.Ç. adlı kadın polise başvurarak, 17 yaşındaki kızı G.Ç.nin kaçırıldığını bildirdi. Soruşturma sürerken gece 19 yaşındaki A.A. ile birlikte polise gelen G.Ç. kaçırılmadığını, kendi isteğiyle gittiğini söyledi.

 Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi Halime Sokaktan 23.40 sıralarında ambulans ile Beydağı Devlet Hastanesine kaldırılan 29 yaşındaki H.E. adlı şahıs, burada yaşamını yitirdi. Ceset ölümü şüpheli görülerek Adli Tıp Morguna kaldırılırken, H.E.nin yakınları, H.E.nin evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu ölmüş olabileceğini söylediler. Soruşturma sürüyor.

 Şehirgösterendeki alışveriş merkezinin arkasındaki inşaatta 15.00 sıralarında alkol almak isteyen 29 yaşındaki E.T. ve 27 yaşındaki U.S. adlı şahıslarla, bunlara engel olmak isteyen 28 yaşındaki M.S. ve 20 yaşındaki G.K. arasında kavga çıktığı, şahısların birbirlerini dövdükleri, üzerlerinde 1 bıçak, 1 biber gazı ve 1 sopa ele geçirildiği, birbirlerinden şikayetçi olmayan 4 şahsın ifadeleri alındıktan sonra salıverildiği bildirildi.

 Malatya Belediye binası karşısındaki bir işyerinin önüne öğle saatlerinde 10 dakikalığına aracını kapılarını kilitlemeden bırakan 19 yaşındaki M.T., polise başvurarak aracındaki cep telefonunun çalındığını bildirdi.

 Yukarı Çöşnükte oturan 45 yaşındaki H.H. adlı kadın, 24 yaşındaki kızı Ü.İ.nin akşam saatlerinde vinin önünden bir araç ile kaçırıldığını, daha önceden kızını istemeye gelen 26 yaşındaki Y.İ.nin kaçırmış olabileceğini söyledi. Araştırma sürerken, polise gelen Y.İ., Ü.İ.yi isteğiyle kaçırdığını, Ü.İ. ise kendi rızası ile kaçtığını ve resmi nikah yaptıklarını söyledi.

 Akpınar Meydanında 19.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili müşteki olarak ifadesi alınan 28 yaşındaki B.Ö., yanında 27 yaşındaki M.Y., 35 yaşındaki R.D. ve 25 yaşındaki M.Ö. olduğu halde bir yerde bulunurken, 26 yaşındari R.A. adlı şahsın elinde tabanca gördüğünü, aralarında para yüzünden tartışma çıktığını, tartışma sırasında satır ve kama ile R.A., 47 yaşındaki B.L. ve 28 yaşındaki E.D.nin saldırdıklarını, şahısların aracın arka camını kırdıklarını, uzaklaşırken arkalarından iki el silah sesi duyduklarını öne sürdüler. Yakalanan 3 şahıs ise suçlamaları kabul etmezken, soruşturma sürüyor.

 Zafer Mahallesi 5. Sokakta park halinde olan 35 yaşındaki H.B.ye ait otonun sol ön camını açan hırsızlarca 1 CD çalar ile kumandası çalındı.

 Hastane Caddesinde bir işyerinin tahrip edilmesi ile ilgili ifadesi alınan 21 yaşındaki F.Ç. adlı bayan, elindeki su anahtarı ile işyerine zarar veren 33 yaşındaki Ü.Ü.den şikayetçi olduğunu söyledi. Polis Ü.Ü.yü arıyor.

 Yeşiltepede oturan 71 yaşındaki M.Ç. savcılığa başvurarak, hasta olduğu sırada emekli maaşını bankadan alması için vekaletini alan 32 yaşındaki oğlu H.Ç.nin bir yıldır maaşını aldığını ve bu yüzden mağdur duruma düştüğünü, oğlundan şikayetçi olmadığını ancak vekaletinin iptalini istediğini söylerken, H.Ç. suçlamaları kabul etmedi.

 Yeşiltepe Seyran Mahallesinde 30 yaşındaki A.A. adlı kadına ait eve 03.00- 04.00 sıralarında kapısını açarak giren hırsızlarca 25 YTL, 1 altın küpe, 1 altın yüzük ile 1 altın künye çalındı.

 22.00 sıralarında 39 yaşındaki A.U. adlı şahıs, göbeğinden bıçaklanmış halde Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs komada olduğundan olayın nerede ve nasıl olduğu, kim tarafından şahsın saldırıya uğradığı yolunda bilgi alınamadı.

 Turgut Özal Mahallesinde oturan 47 yaşındaki M.A. polise başvurarak, 18 yaşındaki kızı B.A.nın bir arkadaşına gideceğini söyleyip evden ayrıldığını, geri dönmediğini, kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği C.H. ile kaçmış olabileceğini bildirdi. Polis araştırmaya başladı.

 Beydağı Devlet Hastanesindeki olayla ilgili ifade veren 31 yaşındaki F.B. adlı kadın, eşi 41 yaşındaki Ö.B. ile aralarında boşanma davasının sürdüğünü, yanına gelen eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini, telefonla hakarette bulunduğunu öne sürerken, şahıs iddiaları kabul etmedi ve kendisinin F.B. tarafından tehdit edildiği iddiasında bulundu.

 İnönü Mahallesinde oturan 24 yaşındaki N.S. adlı bayan savcılığa başvurarak, daha önceden arkadaşı olan O.G. adlı şahsın cep ve ev telefonunu arayıp kendisini ve ailesini rahatsız ettiğini, evin kapısına tehdit sözleri içeren mektup bıraktığını öne sürdü. Yapılan araştırmada O.G.nin askerlik görevi için Malatyadan ayrıldığı belirlenirken, yasal işlem sürüyor.

 Savcılığa başvuran 40 yaşındaki İ.D., evinde kiracı olarak oturan ve kirasını ödemeyen R.T. taafından telefonla tehdit edildiğini öne sürerken, polis şahsın babası A.T.nin ifadesini aldı. A.T., oğlunun Ankara Cezaevinde olduğunu söyledi.

 FEDAŞ avukatı savcılığa başvurarak Niyazi Mısri Caddesi7nde 61 yaşındaki A.T. adlı şahsın işyerinde kaçak elektrik kullanıldığı şikayetinde bulundu. A.T. ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi ve elektrik kablosunu kimin çektiğini bilmediğini öne sürdü.

 Savcılığa başvuran 23 yaşındaki B.G. adlı bayan, 1 aylık maaşını almadan ayrıldığı Hasanbey Caddesindeki işyerine gidip parasını istediğinde, 34 yaşındaki B.B.nin parasını vermeyip kendisini tehdit ettiği iddiasında bulunurken, B.B. suçlamayı kabul etmedi.

 Tevfik Temelli Caddesinde 63 yaşındaki Ş.O.ya ait eve 03.30- 09.30 arasında mutfak balkon penceresini açarak giren hırsızlar 1 banka kartı, kimlik ve 150 YTL para bulunan cüzdanın yanhı sıra cep telefonunu çaldılar.

 İsmetpaşa Caddesinde evin garajında park halinde olan 39 yaşındaki R.T.ye ait aracın iki tarafının çizildiği, kaportanının ezildiği ve araca böylece zarar verildiği belirtilirken, olayla ilgili araştırmaya başlandı.

 Koyunoğlu Mahallesinde oturan 36 yaşındaki N.K. adlı kadın, evden gitmesi için üvey oğulları A.K. ve Y.K. tarafından tehdit edildiğini dövüldüğünü öne sürerken iki kardeş suçlamayı reddetti.

 Hekimhanda polise başvuran 18 yaşındaki S.Ö., Sivas Caddesinde kahvehanede 20 yaşındaki H.G. ile aynı masada otururken masa üzerinde bıraktığı cep telefonunu bulamadığını, telefon alım satımı yapan M.K.ya ait işyerinde telefonu gördüğünü, kimden aldığını sorduğunda, H.G.den aldığını söylediğini bildirdi ve şikayetçi oldu. Polis H.G.yi arıyor.

 Pütürge Yatılı Bölge Okulunda hizmetli olarak çalışan 38 yaşındaki N.A. ile 40 yaşındaki S.M., gece temizlik yaparken tuz ruhu ve çamasır suyunu solumaları yüzünden zehirlenerek Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

 Yakınca kasabasındaki özel bir ilköğretim okulunun kapısı önünde öğrenci H.İ.T. ile öğrenci ziyaretine gelen E.K. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı, E.K.nin demir çubukla diğer şahsı kafasından yaraladığı bildirildi.

 Yeşilyurt Kadiruşağı Köyünde L.A. yönetimindeki 34..27 plakalı araçla giderken sol arka lastiğinin patlaması sonucu araç takla attı. Sürücü ile araçta bulunan M.G. yaralandılar.

 Hanımınçiftliği Kasabasında Ö.T. yönetimindeki 44.. 728 plakalı oto ile Malatya yönüne gelirken aynı yöne giden M.B. yönetimindeki 10.. 829 plakalı araca arkadan çarptı. Sürücüler ile yolculardan O.A. ve R.B. yaralandılar.

 Doğanyol İlköğretim Okulu bahçesinde A.K. yönetiminde Doğanyol Belediyesine ait traktörle çöp toplarken, oyun oynayan M.N.E. adlı kız öğrencinin sağ ayağı römorkun altında kaldı ve yaralı ilçe sağlık ocağında tedavi edildi.

 Yazıhan ilçesinde Y.K. adlı şahsın, alkolun etkisiyle eski eşi Y.B.nin evine giderek rahatsız ettiği, eski kayınbiraderi M.B. ile aralarında tartışma çıktığı, birbirlerini dövdükleri bildirildi.

 Çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan ve tutuklanan S.C., Ş.G., C.A. ve O.G. adlı şahısların, Battalgazi ilçesi Kadıçayırı Köyünde V.D.nin evinden de 3 adet mutfak eşyası çaldıkları belirtildi.

 Hekimhan İpekyolu Beldesinde H.K. adlı şahıs evlerinin bahçesine kepçe ile çukur açmak isterken akrabası H.K. adlı kadınla kavga etti ve kadını döverek hafif yaraladı.

 Yeşilyurt Gündüzbey Kasabasında şüphe üzerine 22.30 sıralarında 44.. 547 plakalı aracın jandarma devriyesi tarafından durdurulduğu, araçta bulunan şahıslardan kimlik istendiği, E.K. adlı şahsın kimlik göstermeyip, görevlilere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

 Doğanyoldaki tekel bayiinde işyeri sahibi Z.M.Ç. ile S.Y. arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktığı, S.Y.nin yumruklandığı bildirildi.

 Hekimhan Güzelyurtta A.C. adlı şahsın, eşi G.C.yi ailevi geçimsizlik yüzünden döverek yaraladığı belirtildi.

 Hanımınçiftliğinde İ.D. adlı şahsın, ailevi nedenle eşi S.D.yi döverek yaraladığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapıldı.

 İnönü Üniversitesi yeşil sahada yürüyüş yaparken ayaklarının kayması sonucu düşerek yaralanan T.S. adlı bayan, TÖTM Acil Servisinde tedavi edildi.

 İnönü Üniversitesi kampusündeki kafeteryada E.K. tezgahı toplarken, ekmek bıçağını göremeyip sağ kolunu çarpınca bileğinden yaralandı ve TÖTMye kaldırıldı.