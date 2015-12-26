Vukuat Raporu

 Başharık Mahallesinde oturan 17 yaşındaki E.İ. adlı genç, dershanedeki ara sınavda kötü sonuç alması yüzünden morali bozulduğu için fazla miktarda hap içerek intihara kalkıştı.

 Belediye yanındaki market civarında 62 yaşındaki A.Ö.nün alacak verecek yüzünden 48 yaşındaki M.K. tarafından dövüldüğü bildirildi.

 Polise başvuran 20 yaşındaki G.O., F.E. adlı şahsa ait işyerinden cep telefonu aldığını, 3 kez arızalandığı için garanti kapsamında değiştirilmesini ya da paranın iadesini istediğini, tartışma sonucu şahsın kendisini dövdüğünü öne sürdü.

 Atatürk Kız Lisesi önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen 14 yaşındaki E.G. adlı kız öğrenciye plakası saptanamayan bir araç çarptı ve yaraladı. Polis kaçan aracı ve sürücüsünü belirleyerek yakalamaya çalışıyor.

 İnönü Caddesi Kız Meslek Lisesi civarında M.B. yönetimindeki 44 AU 227 plakalı oto ile D.Ö. yönetiminde bulunan 44 LD 194 plakalı motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

 Melekbaba Mahallesinde oturan 47 yaşındaki Y.Y. adlı kadın, eşi olan 49 yaşındaki İ.Y.nin, oğlu M.Y.yi azmettirip kendisinden para istettiğini, oğlunu tanık göstererek kendisine akıl hastası olduğuna dair rapor düzenletmiş olduğunu öne sürerken, koca suçlamayı kabul etmedi.

 Adliye binası içerisinde aralarında icra davası olan şahıslar arasında kavga çıktığı 48 yaşındaki M.K. adlı şahsın, 26 yaşındaki K.Ö., 39 yaşındaki M.Ö. ve 36 yaşındaki T.F. tarafından dövüldüğü belirtilirken, 3 şahıs suçlamayı kabul etmedi.

 Özalper Mahallesinde A.K. yönetiminde bulunan 23 DS 672 plakalı oto ile S.A. yönetiminde bulunan 44 KD 678 plakalı oto çarpıştı, iki sürücü yaralandı.

 Turgut Temelli Caddesindeki bir işhanında 30 yaşındaki M.E. adlı bayanın yanına tanımadığı bir şahsın gelip V. adlı şahsı sorduğu, tanımadığını söyleyince belinden çıkardığı silah ile kendisini itekleyerek otur yerine kalkma dediği, cep telefonunu alıp numaralara bakarak geri verdiği ve daha sonra işyerini terk ettiği polise ihbar edildi. 13.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili araştırmaya başlandı.

 Polise başvuran 42 yaşındaki F.B. adlı bayan, yanında çalışan A.İ.D.ye 44 LC 429 plakalı aracını verdiğini, ancak daha sonra şu şahsa ulaşamadığını bildirdi ve şikayetçi oldu. Polis araştırmaya başladı.

 Zaviye Mahallesi Paşazade Çıkmazında 69 yaşındaki A.D. adlı şahsa ait evden 35 ABD doları ile 350 YTL para çalındı.

 Hacıabdi Mahallesinde oturan 32 yaşındaki G.A. adlı kadın ailevi nedenlerle fazla miktarda hap içip intihara kalkıştı.

 MAŞTİ Terminal kavşağında M.A. yönetiminde bulunan 44 FK 367 plakalı oto ile T.K. yönetiminde bulunan 34 HMG 44 plakalı otonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada M.A. yaralandı.

 Halep Caddesinde 22 yaşındaki H.Ö.ye ait işyerinde 108 adet bandrolsuz CD/DVD ile bunlara ait kartonet, çerisinde film, oyun ve MP 3 formatında müzik kaydı bulunan 1 adet bilgisayar kasasına el konuldu.

 Fuzuli Caddesi Fırat İlköğretim okulu arkasında park halinde olan 20 yaşındaki F.S.O.ya ait motosiklet çalındı.

 Cevherizade Mahallesi Şiroğlu Sokakta 41 yaşındaki U.A. adlı şahıs ve 32 yaşındaki F.A. adlı bayan ile 41 yaşındaki M.G. ve 72 yaşındaki Z.A. adlı bayanlar ile 16 yaşındaki M.M.G. adlı genç arasında kavga çıktığı, tarafların birbirlerini dövdükleri bildirildi.

 Milli Egemenlik Caddesinde öğrencilere açık sigara sattığı gerekçesiyle yakalanan 38 yaşındaki A.F., maddi durumu iyi olmadığı için sigara sattığını, ancak küçük yaştakilere vermediğini öne sürdü.

 Polise başvuran 32 yaşındaki M.B.O. çarşı merkezinde gezerken ceketinin cebindeki telefonunun çalındığını iddia etti.

 Kernek Mahallesi Kanalboyu Caddesinde 21 yaşındaki İ.A. adlı şahsın evinden 1 adet MP3 çalar, 1 traş makinesi ve 1 parfüm çalındı.

 Yıldıztepe Mahallesinde oturan 43 yaşındaki N.K. adlı kadın, polise başvurarak kardeşi U.Ü.nün kendisini dövdüğünü öne sürdü ve şikayetçi oldu. U.Ü. aranıyor.

 Devlet Hastanesi bahçesinde 23.20 sıralarında meydana gelen kavgayla ilgili ifadesi alınan 26 yaşındaki A.T. adlı kadın dost hayatı yaşadığı M.S. adlı şahsın kendisini dövdüğünü öne sürdü. Polis M.S.yi aramaya başladı.

 Savcılığa başvuran K.K. adlı şahıs bir ihale yüzünden 43 yaşındaki M.Y., 48 yaşındaki A.Ş. ve 55 yaşındaki M.K. adlı şahıslarca tehdit edildiği iddiasında bulunurken, bu şahıslar suçlamayı kabul etmedi.

 Pasaport almak üzere Emniyet Pasaport ve Yabancılar Şube Müdürlüğüne başvuran Tunceli 1977 doğumlu M.K. ve Hozat 1983 doğumlu Ö.Ö.adlı şahısların kimliklerinin sahte olduğu saptandı ve şahıslar hakkında yasal işleme başlandı.

 Çevreyolu Maliye binası yanında park halinde olan 56 yaşındaki Z.Ö.ye ait traktörün 17.00-18.00 saatleri arasında çalındığı bildirildi.

 Bir resmi kuruluşun lojmanında oturan 28 yaşındaki Ş.K. adlı kadının ailevi nedenle eşi 38 yaşındaki B.K. tarafından dövüldüğü, ancak kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

 40 yaşındaki M.S. adlı şahsın bütünletmek üzere Merkez Bankasına götürdüğü metal paralardan 7 adet 1 YTL ile 4 adet 25 YKRnin sahte olduğu saptandı.

 Çukurdere Mahallesinde oturan 51 yaşındaki K.M. adlı şahıs, eşinden boşandığı için yanında kalan kızı 26 yaşındaki A.M.nin, kayıp olduğunu, hayatından endişe ettiğini bildirdi.

 Şeyhbayram Mahallesi Hasanbey Caddesinde gündüz saatlerinde 22 yaşındaki S.T. adlı kadına ait eve giren hırsızlarca 1 altın set ile 5 adet altın bilezik çalındı.

 Çukurdere Mahallesinde oturan 26 yaşındaki F.Ö. adlı kadın, ailevi nedenle 29 yaşındaki eşi E.Ö.Ö. tarafından dövüldüğünü öne sürdü. İfadesi alınan koca salıverildi.

 Yeşiltepe Cumhuriyet Caddesinde 28 yaşındaki A.K. adlı şahsın işyerindeki incelemede 1 adet lisanssız yazılım kullanan bilgisayar saptandığı ve işyeri sahibi hakkında yasal işleme başlandığı bildirildi.

 Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesinde 34 yaşındaki A.Ö. adlı şahıs, 45 yaşındaki ağabeyi M.Ö. tarafından bira şişesi ile vurulmak suretiyle ağır yaralandı ve TÖTMye kaldırıldı. Ağabey adliyece serbest bırakıldı.

 Doğanşehir Milli Eğitim Müdürlüğünde kavga eden 37 yaşındaki E.Z. ile 26 yaşındaki İ.S.ye polisin müdahale ettiği, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları belirtildi.

 Hekimhan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu bahçesinde husumet yüzünden tartıştığı 44 yaşındaki M.A.yı dövdüğü gerekçesiyle 39 yaşındaki Ö.T.Ç. hakkında yasal işlem yapıldı.

 Akpınar Mahallesi Barbaros Sokakta, 02.00 sıralarında 48 yaşındaki N.E.ye ait 3 tekerlekli bisikleti çalan 15 yaşlarındaki H.K. ve M.K. polis tarafından yakalandı. İki şahıs adliyece serbest bırakıldı.

 Başharık Mahallesinde 19.45 sıralarında devriye görevi yapan polis ekibi, iki ayrı şahsın ayrı yönlere kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca sonucu 17 yaşındaki F.E.yi yakaladı. Bu şahsın üzerinde 2 adet bıçak çıkarken, şahısların geldiği yöndeki parkta bulunan büfenin tel ile kaplı penceresinin kırılmış olduğu fark edildi. A.G.ye ait büfede çalınan bir şey olmadığı saptanırken, diğer şahsın da kimliğinin belirlenmesine ve yakalanmasına çalışılıyor.

 Polise başvuran 45 yaşındaki A.F. adlı şahıs, işyerindeki 2 bin YTL değerinde malzemelerin çalındığını bildirdi.

 Savcılığa başvuran 38 yaşındaki İ.K. adlı şahıs, kendi adına kayıtlı hat ile birlikte telefon hediye ettiği CP adlı şahısla aralarında husumet oluştuğunu, bunun üzerine şahsın anlaşmalı olarak kız kardeşi A.P.ye mesaj çektiğini, A.P.nin de savcılığa şikayet ettiğini, hattın kendi adına kayıtlı olması nedeniyle küfür ve hakaretten hakkında dava açıldığını, mesajları C.P.nin çektiğini, bunun üzerine hattı kapattırdığını, ancak telefonun halen bu şahısta olduğunu, bu şahsın anlaşmalı olarak başkalarına mesaj çektiğini ve kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. Polis C.P.yi arıyor.

 Polise başvuran 45 yaşındaki N.K., emekli astsubay olduğunu, kalp hastalığı nedeniyle 3 aydır çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü, eve döndüğünde ruhsatlı 7.65 çaplı tabancasını bulamadığını bildirdi ve silahının bulunmasını istedi.

 İskender Mahallesinde 17 yaşındaki Ü.K. adlı genç, annesi 39 yaşındaki N.K.ye ait 44 KD 855 plakalı otoyla şaka amaçlı olarak üzerine sürdüğü 15 yaşındaki M.E.nin yaralanmasına yol açtı.

 Halfettin Mahallesinde 11 yaşındaki S.adlı kız öğrenciye tacizde bulunduğu öne sürülen aynı yaştaki Y.adlı öğrencinin evine giden kız babası H.B.nin, diğer şahsın yakınları ile kavga ettiği, olayla ilgili olarak U.K., M.U., H.B. ve H.D. hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

 Sarıcıoğlu Mahallesi Otcu Sokakta 40 yaşındaki A.S. adlı şahsa ait işyerinin kapı kilidinin kesilip, toplam 750 kilo ağırlığında 15 çuval kuru kayısının çalındığı, işyeri önündeki el arabası üzerinde bunun 8 çuvalının bulunduğu, 100 kilo ilerdeki 44 EC 509 plakalı kamyonette de 7 çuval kayısının görüldüğü, işyeri bekçisinin ifadesinde 3 şahsı kayısı çalarken gördüğünü ve polisi aradığını belirttiği, aracın ruhsat sahibi H.K. ile aracı satın alan ancak tescilini yapmayan M.Y. ve iş merkezi bekçisinin ifadelerinin bilgiveren olarak alındığı, soruşturmanın sürdüğü, 3 şahsın kimliğinin belirlenmesine ve yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

 Savcılığa başvuran 61 yaşındaki V.Ç., eşinden ayrı olduğunu, herhangi bir gelirinin bulunmadığını, geçimini sağlayamadığı için iki oğluna nafaka davası açtığını, 29 yaşındaki oğlu M.Ç.nin kendisini davadan vazgeçmesi için sürekli tehdit ettiğini öne sürerken, oğlu suçlamayı kabul etmedi.

 Savcılığa başvuran 37 yaşındaki M.V., aralarında bulunan husumet nedeniyle Adliye binasında iken 42 yaşındaki B.A., 47 yaşındaki H.M.A. ve 19 yaşındaki O.A. tarafından tehdit edildiğini öne sürerken, şahıslar suçlamayı reddetti.

 İstasyon Virajında A.A. yönetimindeki 44 KU 373 plakalı motosiklet, M.A. yönetiminde bulunan 44 KU 810 plakalı otoya çarptı. A.A. yaralandı.

 Polise başvuran 34 yaşındaki B.A. adlı kadın, 15 yaşındaki oğlu U.A.yı İstanbula götürdükleri öne sürülen F.G., H.G., H.G., M.G. ile B.T. adlı şahıslardan şikayetçi oldu. Koyunoğlu Mahallesinde oturan B.A. adlı kadının, polise verdiği ifadede, ablası F.G., eniştesi H.G. ve yeğenleri H.G. ile M.G.nin kendisine ait ikamete geldiklerini ve 40-45 gün kaldıklarını, öz oğlu olan mağduru İstanbula götürmek istediklerini ve orada kendilerine ait konfeksiyon dükkanında çalışmasını istediklerini kendisinin de razı olmadığını, oğlunun İstanbul iline çok gitmek istediğini ve ablasının oğlunu da alarak Merkez Mah. Çayır Sok. Gaziosmanpaşa/İstanbul adresine götürdüklerini, 1 hafta sonra oğlunun kendisini arayarak anne beni kurtar bana zorla esrar sattırıyorlar ve zorla içirttiriyorlar dediğini, 13.10.2007 tarihinden bu yana çocuğundan haber alamadığını, ayrıca H.G.nin kendisine çektiği bir mesajda İstanbul da hangi ilçesinde ve hangi okulunda çalıştığını bilmediği ancak 0 536 .. .. numaralı telefonu kullanan beden öğretmeni olan B.T. isimli şahsın kendilerine telefon ile mesaj çekerek benimle para karşılığı beraber olduğunu iddia ettiğini söylediğini, oğlunu zorla alıkoyan ve esrar sattıran ve kullandıran ayrıca kendisine ait telefona küfür ve hakaretli mesajlar çeken ablası F.G., eniştesi H.G., yeğenleri H. ve M.G. ile kendisi ile para karşılığı yattığını iddia eden B.T. isimli şüphelilerden şikayetçi olduğunu, oğlunun bulunarak kendisine teslim edilmesini istediğini söyledi. Polis, şahısları bulmaya çalışıyor.

 Zaviye Mahallesinde oturan 53 yaşındaki Z.B. adlı kadın, savcılığa başvurarak, 3 yıldır gayrimeşru olarak birlikte olduğu aynı yaştaki A.D.K. adlı şahıstan 3 aydır ayrı olduğunu, şahsın kendisini arayıp birlikte olmaları için tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürdü. Polis olayla ilgili araştırmaya başladı.

 Hacı Ahmet Akıncı Lisesinin önünde kavga eden öğrencilerden 16 yaşındaki B.T.nin üzerinde kuru sıkı tabanca çıktı. B.T., kendisini 15 yaşındaki B.Y. ve 17 yaşındaki R.M.nin dövdüğünü öne sürünce, polis 3 öğrenciyi de gözaltına aldı.

 Darendenin Gökyar Mahallesinde 71 yaşındaki A.T. adlı kadının evine mutfak pencere çerçevesini sökerek giren hırsızların 5 adet 6şar metrekarelik halı, 5 bin YTL tutarında iğne oyası, kendi ve oğulları adına olan toplam 9 tapuyu çaldıkları bildirildi.

 Hekimhanın K.Mehmetpaşa Mahallesinde oturan 20 yaşındaki S.Ç. adlı kızın, ailesinin kendisini istediği kişiye vermedikleri gerekçesiyle fazla miktarda hap içerek intihara kalkıştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

 Yeşilyurt Mollakasım Mahallesinde oturan 37 yaşındaki M.B. adlı kadın, gece polise başvurarak alkollü gelen eşi 39 yaşındaki D.B.nin kendisini rahatsız ettiğini belirtirken, Yeşilyurt Aile Mahkemesince şahıs hakkında 6 ay süreyle aile bireylerine karşı şiddet ve korkuya yönelik söz ve davranışta bulunmaması, alkollü veya herhangi bir madde kullanmış olarak müşterek konuta gelmemesi veya konutta bu maddeleri kullanmaması kararı bulunduğundan ve alkollü olduğu saptanan şahıs hakkında idari işlem yapıldığı belirtildi.

 Kernekteki bir markette 18 yaşındaki M.C.nin yazarkasanın yanına bıraktığı cep telefonunu, işyerine müşteri gibi gelen iki kişi tarafından çalındığının güvenlik kamerası kayıtlarından anlaşıldığı, hırsızların kimliğinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

 Halfettin Mahallesinde İ.S. yönetimindeki 44 AS 692 plakalı otoyla giderken, koşarak yola inen 22 yaşındaki H.T.ye çarparak yaralanmasına neden oldu.

 Başharık Mahallesinde ailevi nedenlerle kavga eden 22 yaşındaki M.G. ve 30 yaşındaki E.B. adlı şahıslara polis müdahale etti. E.B.nin üzerinde 1 bıçak, 1 kuru sıkı tabanca bulundu.

 Kernek Mahallesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesinde 31 yaşındaki B.K.ya ait eve giren hırsızlarca 3lü altın set, 2 altın künye ve 3 altın yüzük çalındı.

 Devlet Hastanesine yaralı olarak getirilen 19 yaşındaki F.D., 14.00 sıralarında Fuzuli Caddesinde yürürken 20-25 yaşlarında tanımadığı bir şahsın sebepsiz yere suratına kafa atıp kaçtığını söyledi. Polis olayla ilgili araştırmaya başladı.

 B.Hüseyinbey Mahallesi Turfanda Sokakta 43 yaşındaki N.K. adlı şahsın depo olarak kullandığı işyerinin kapı camını kırarak giren hırsızlar, 1.500 YTL değerinde 5 bin metre uzunluğunda elektrik kablosu çaldılar.

 Polise başvuran 43 yaşındaki H.K., Atatürk İlköğretim Okulu altındaki spor soyunma odasından cep telefonunun çalındığını bildirdi.

 Yeni Sanayi Sitesinde A.E. yönetimindeki 44 DP 700 plakalı otonun çarptığı 33 yaşındaki Ş.K. yaralandı.

 Pütürgenin Arıtoprak Köyü Hesfikan Mezrasında oturan 29 yaşındaki T.T., Tepehan Jandarmasına başvurarak, 3 inek, 1 tosun ve 4 danasının çalındığını, bu hayvanlardan 2sini Malatya Canlı Hayvan Pazarında bulduğunu, hayvanları 62 yaşındaki babası B.T.nin çaldığını düşündüğünü söyledi. B.T. ifadesinde hayvanları M.H. adlı şahsa ait araca yükleyip getirdiğini, 2sini tanımadığı bir şahsa sattığını, kalanları da M.H.nin besi damına götürdüğünü, bu hayvanların oğlunun değil kendisinin olduğunu söyledi. Polis, besi damındaki 5 hayvanı yediemin olarak T.T.ye teslim ederken, ifadesini aldığı baba B.T. ve M.H.yi serbest bıraktı. Soruşturma sürüyor.

 Yeni Sanayi Sitesinde 45 yaşındaki V.K.ya ait işyerine giren hırsızlar 3 adet yeni akü ile 15 adet ikinci el aküyü çaldılar.

 Halfettin Mahallesindeki Vergi Dairesi önünde oto devri yüzünden çıkan kavgada 49 yaşındaki M.H.T.nin, 28 yaşındaki E.T.yi dövdüğü öne sürüldü.

 Yönetimindeki 44 KA 755 plakalı kamyonet ile giderken Yeşiltepe Mezarlığı duvarına çarpan T.İ. hakkında yasal işleme başlandı.

 Polis 19.50 sıralarında MAŞTİ Terminalinde Uşak doğumlu 15 yaşındaki C.A. ve 14 yaşındaki K.Y. adlı kızları görünce bu kişileri sorguladı. C. A. alınan ifadesinde, arkadaşı K. Y. ile birlikte kaçarak daha önce Uşak ilinde tanıştığı Ö. S. yanına Malatya iline geldiklerini bir gece Ö. evinde kaldıklarını olay günü Ö. kendilerini Uşak iline göndermek için Malatya otogarına götürdüğü sırada polislerin kendilerini yakaladığını kimseden de şikayetçi olmadığını söylerken, iki kızın ailesi kızlarının Malatyaya gelmesiyle ilgili 24 yaşındaki Malatya doğumlu Ö.S. ve 19 yaşındaki Uşak doğumlu A.Ş. adlı şahıslardan şikayetçi olduklarını bildirdiler. İki şahıs Küçük Yaşta Kızları Alıkoymak suçlamasıyla gözaltına alınırken, olayla ilgili araştırma devam ediyor.

 1. Organize Sanayi Bölgesinde Yaka Tekstil şirketine ait fabrikanın bahçesinden 5 bin YTL değerinde hurda makine parçalarını bir araca yüklerken suçüstü yakalanan 22 yaşındaki A.O. hakkında yasal işlem yapıldığı, şahsın ifadesi alındıktan sonra salıverildiği bildirildi.

 Adıyamandan Malatya yönüne gelmekte olan 50 yaşındaki A.D. yönetiminde bulunan 02..115 plakalı oto Doğanşehir-Eskiköy yol ayrımında dikkatsizlik sonucu yolun sağındaki kayalıklara çarptı. Sürücü yaralandı, araç hasar gördü.

 Yazıhan Buzluk Köyü Zeynepoğlu Mezrası Tavşancıltepe mevkiinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 25 yaşındaki N.E.K. ve 28 yaşındaki F.G., 1 adet kazma ve 1 adet kürekle yakalandılar.

 Hekimhanın Hasançelebi Kasabasında av tüfeğiyle hedef tahtasına ateş etmekte olan 33 yaşındaki A.S.K., jandarma devriyesi tarafından yakalandı ve hakkında Genel Tehlike Yaratmak suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.