Vukuat Raporu

İNŞAATTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Sivas Caddesi

Suçun Tarihi 21.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki A B: Y oğlu Kahta 1960 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti 21.08.2011 günü müşteki inşaatta bekçilik yaptığını inşaat içerisinde malzemeleri koyduğu deponun kilidinin kırılmak sureti ile içeride bulunan 1 adet spiral makinesi ve 1 adet hitli aletinin çalınmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 20.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki H M: R kızı Sivas doğumlu,

Şüpheli C E: H oğlu Üsküdar 1984 doğumlu,

Olayın Özeti 20.08.2011 günü müşteki şüpheli şahsın annesi ele birlikte yaşayan kişi olduğunu bu şahsın eve geç geldiği için nerde olduğunu sorduğunu cevap vermeyince şüphelinin kendisini darp ettiğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Konu ile ilgili şüphelinin ifadesi alınmış olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

Suçun Yeri Hasan Varol Mah.

Suçun Tarihi 10/11/2010

İntikal Tarihi 21/08/2011

Müşteki E B: F oğlu Baskil 1990 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti 21/08/2011 günü müşteki yaklaşık 10 ay kadar önce aldığı 44 ** 326 plakalı motosikleti ikametinin önüne zincirle kilitleyip park ettikten sonra askere gittiğini, askerden geldiğinde bahse konu motosikletinin yerinde olmadığını görüp, çalındığını öğrendiğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 21/08/2011

İntikal Tarihi 21/08/2011

Mağdur A K: M oğlu Gaziosmanpaşa doğumlu,

Müşteki Y K: H oğlu Malatya 1943 doğumlu,

Şüpheli L K: Y oğlu Malatya 1969 doğumlu,

Olayın Özeti 21.08.2011 günü Mağdur Bisikletiyle seyir halindeyken önüne şüpheli şahsın kullandığı 55 ** 044 plakalı aracın çıktığını, araca çarptığını ve yaralandığını şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Kernek Mah.

Suçun Tarihi 21/08/2011

İntikal Tarihi 21/08/2011

Müşteki Ü K: O oğlu Çankaya 1990 doğumlu,

Şüpheli B O: B oğlu Malatya 1985 doğumlu,

Olayın Özeti 21.08.2011 günü Müşteki şüpheli şahıs ile aralarında tartışma çıktığını ve tartışma neticesi bu şahsın kendisini darp ettiğini, şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Yenihamam Mah.

Suçun Tarihi 21/08/2011

İntikal Tarihi 21/08/2011

Müşteki S A: O oğlu Malatya 1981 doğumlu,

Şüpheli S B ve Bir Erkek Şahıs

Olayın Özeti 21/08/2011 günü Müşteki şüphelilerin kendisini darp ettiğini beyanla şikayetçi olmuştur. Tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA VE TEHDİT

Suçun Yeri Çöşnük Mah.

Suçun Tarihi 21/08/2011

İntikal Tarihi 21/08/2011

Müşteki S G: A oğlu Genç 1980 doğumlu,

Şüpheli T Y: O oğlu Gaziantep -1972 doğumlu,

Olayın Özeti 21/08/2011 günü Müşteki şüpheli şahsın kendisini tehdit ettiğini kendisine yumruk attığını ve dudağından yaralandığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah

Suçun Tarihi 20.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki G K: M kızı Malatya 1977 doğumlu,

Şüpheli(Firar) A K: A oğlu 1968 doğumlu,

Olayın Özeti 20.08.2011 günü müşteki psikolojik rahatsızlığı olan eşi ile araçlarında giderken aniden rahatsızlanıp kendisini araçtan aşağı attığını durumunun iyi olduğunu ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat devam etmektedir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Çarmuzu Mah.

Suçun Tarihi 21.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki H S: Ç oğlu Besni 1954 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti 21.08.2011 günü müşteki 2800 metre civarında telinin kesilip, çalınmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah.

Suçun Tarihi 21.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki/Şüpheli A L: R oğlu Malatya 1956 doğumlu,

Olayın Özeti 21/08/2011 günü Şüpheli/Müşteki alınan beyanında; iş yerine ait 44 ** 623 plakalı tır ve bu tıra ait 44 ** 634 plakalı dorsesi ile kum boşaltmak üzere damperi kaldırdığı sırada araç dorsesi ile birlikte sol tarafa yattığını, yaralandığını, tedavisinin yapıldığını sağlık durumunun iyi olduğunu, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikat merkezimizce başlatılmıştır.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Taştepe Mah.

Suçun Tarihi 21.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki Ş K: M oğlu Malatya 1950 doğumlu,

Kayıp Şahıs E K: Ş kızı Akçadağ 1982 doğumlu,

Olayın Özeti 21/08/2011 günü Müşteki öz kızının kayıp olduğunu beyan etmiştir. Tahkikata başlatılmıştır.

4320 SKM (AİLENİN KORUNMASI)

Suçun Yeri Topsöğüt Turgut Özal Mah.

Suçun Tarihi 21.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki M D: A kızı 1985 doğumlu,

Şüpheli B D M oğlu Kahta 1973 doğumlu,

Olayın Özeti 21.08.2011 günü Müşteki eşi olan şüpheli şahıs ile tartıştığını ve daha sonra eşinin kendisine vurmaya başladığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Tahkikata başlanmıştır.

4320 SKM (AİLENİN KORUNMASI), AİLE FERTLERİNE KÖTÜ MUAMELE

Suçun Yeri Aslanbey Mah

Suçun Tarihi 20.08.2011 günü saat: 21:00

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki L İ: A kızı Akçadağ 1971 doğumlu,

Mağdur M İ O kızı Malatya doğumlu,

Şüpheli O İ: A oğlu Akçadağ 1961 doğumlu,

Olayın Özeti 20.08.2011 günü müşteki şüpheli şahsın eşi olduğunu eşinin kendisini ve kızı mağduru darp ettiğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri İnönü Mah.

Suçun Tarihi 20.08.2011 günü saat: 23:5030

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki G E: B kızı Malatya 1991 doğumlu,

Müşteki K E: M kızı Besni 1964 doğumlu,

Şüpheli(Firar) F B

Olayın Özeti 20/08/2011 günü Müşteki şüphelinin ve yanında bulunan şahısların kendisini ve annesini darp ettiklerini beyanla şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

KASTEN BIÇAKLA YARALAMA

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 20.08.2011 saat 19.45

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki R A: V oğlu Malatya 1979 doğumlu,

Müşteki A A: V oğlu Malatya 1975 doğumlu,

Şüpheli(Firar) Ç lakaplı şahıs ve yanında bulunan 5 erkek şahıs

Olayın Özeti 20.08.2011 günü müştekiler tartıştıkları şüphelerin kendilerini darp ederek bıçakla yaraladıklarını beyanla şikayetçi olmuşlardır. Tahkikat devam etmektedir.

KASTEN YARALAMA-TEHDİT VE HAKARET İDDİASI

Suçun Yeri Çukurdere Mah.

Suçun Tarihi 21.08.2011 saat 04.30

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki G Ç: B kızı Malatya 1979 doğumlu,

Şüpheli A Y: M oğlu Malatya 1967 doğumlu,

Olayın Özeti 21.08.2011 günü müşteki şüphelinin eski eşi olduğunu bu şahsın geç saatte alkollü olarak evinin önüne gelip kendisini rahatsız edip darp ettiğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikata başlanılmıştır.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Kavaklıbağ Mah.

Suçun Tarihi 20.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki D G M kızı Malatya 1956 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti 20.08.2011 günü müşteki ikametinin çatısında bulunan bakır kazanını kontrol ettiğinde, kazanın yerinde olmadığını çalınmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Çukurdere Mah.

Suçun Tarihi 21.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki A İ: Ş oğlu Yeşilyurt 1969 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti 21.08.2011 günü müşteki ikametinde hırsızlık olayının gerçekleşmiş olduğunu yaptığı kontrolde 1 adet matkap, 2 adet bakır leğen, 1adet sunta delme makinesi ve el takımının çalındığını ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Kavaklıbağ Mah

Suçun Tarihi 20.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki E D İ kızı Hekimhan 1974 doğumlu,

Mağdure E D: V kızı Hekimhan doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki öz kızı olan mağdurenin mutfakta sandalyede oturduğu esnada sandalyeden düştüğünü, düşme neticesi sağ eli orta parmağından yaralandığını şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

BANKA VEYA KREDİ KARTLARINI KÖTÜYE KULLANMA

Suçun Yeri Özalper Mah.

Suçun Tarihi 20.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki M D: M oğlu Malatya 1979 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 21.08.2011 günü Müşteki yürüyüş yaptığı esnasında cüzdanını düşürmüş olduğunu cüzdanının bulunduğunu, cüzdanını incelediğinde cüzdanının içinde eksik bir şeyin olmadığını gördüğünü, eksiksiz bir şekilde cüzdanını teslim aldığını, para çekmek için bankamatiğe gittiğinde maaş kartından 3 seferde toplam 1100,00tl çekildiğini gördüğünü beyan etmiş, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Çukurdere Mah.

Suçun Tarihi 21.08.2011 günü saat: 14:30

İntikal Tarihi 21.08.2011

Şüpheli V Ö: M oğlu Malatya 1972 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki M K: H oğlu Adıyaman 1969 doğumlu,

Olayın Özeti 21.08.2011 günü müşteki plakasız motosikleti ile seyir halinde iken kırmızı bir aracın sağına soluna bakmadan yola çıktığını, fren yapmasına rağmen duramadığını, araca çarptığını, yaralandığını, konu ile alakalı şikayetçi olduğunu söylemiş, kazaya karışan 44 ** 166 plakalı araç sürücüsü Şüpheli şahısın alınan ifadesinde; olay ile alakalı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup; düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

YANGIN

Suçun Yeri Şifa Mah.

Suçun Tarihi 21.08.2011 günü saat: 17:00

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki/Şüpheli H K: M oğlu Darende 1962 doğumlu,

Olayın Özeti 21.08.2011 günü işyerinde meydana gelen yangınla ilgili müştekinin alınan ifadesinde; işyerinde tek başına çalıştığı esnada sanayi tüplerinden birinin alev aldığını, konu ile alakalı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup; düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Samanlı Mah.

Suçun Tarihi 21.08.2011 günü saat: 17:15

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki M G R kızı Malatya 1976 doğumlu,

Mağdure B G: M kızı Malatya doğumlu,

Şüpheli/Müşteki M G: O oğlu Malatya 1971 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki İ A: İ oğlu Malatya 1980 doğumlu,

Olayın Özeti 21.08.2011 günü 44 ** 833 plakalı araç sürücüsü M G seyir halinde iken 44 ** 396 plakalı aracın, kendi aracının ön tarafına vurduğunu, aracının içerisinde bulunan kızı ve eşinin hafif şekilde yaralandığını, konu ile alakalı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup; tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Çilesiz Mah.

Suçun Tarihi 21.08.2011 günü saat: 18:30

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki S Ö: M kızı Malatya 1960 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki U M: K oğlu Çetiksuyu 1967 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki Y Ö: N oğlu Malatya 1990 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki N Ö: F oğlu Kurtalan 1962 doğumlu,

Şüpheli H D: H oğlu Çelikhan doğumlu,

Olayın Özeti 21.08.2011 günü şahısların birbirleri ile laf atma meselesi yüzünden tartıştıkları ve birbirlerini darp ettikleri anlaşılmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALANMA

Suçun Yeri Akçadağ, Doğu Mah.

Suçun Tarihi 21:08:2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki/şüpheli A B: İ kızı Akçadağ 1978 doğumlu,

Olayın Özeti 21.08.2011 günü müşteki kullandığı araç ile seyir halinde iken, aracın içine düşen telefonunun almak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığını ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Akçadağ, Kültür Mah.

Suçun Tarihi 21.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Şüpheli/Müşteki A Ç: A oğlu Akçadağ 1966 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki A Ö: Y oğlu Akçadağ 1993 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki O İ H oğlu Akçadağ 1993 doğumlu,

Olayın Özeti 21.08.2011 günü taraflar birbirlerini darp etmiş, taraflar alınan ifadelerinde; şikayetçi olmadıklarını beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Battalgazi, Karabağlar Mah.

Suçun Tarihi 12.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki İ B: A oğlu Malatya 1981 doğumlu,

Mağdur A B: İ oğlu Malatya doğumlu,

Şüpheli G B: A kızı Çelikhan 1985 doğumlu,

Olayın Özeti 21.08.11 günü Müşteki oğlunun oyun oynarken kafasını çarptığını ve alnından yaralandığını, hastanede gerekli tedavisinin yapıldığını, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALANMA (Trafik Kazası)

Suçun Yeri Hekimhan, Taşbaşı Mah.

Suçun Tarihi 21.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki/Şüpheli N Ç İ oğlu Hekimhan 1973 doğumlu,

Olayın Özeti 21/08/2011 günü N Ç kullanmakta olduğu 44 ** 444 plakalı aracın taş kırma makinesine kasasındaki yükü boşaltmak için yanaştığında, taş kırma makinesinin içinin boş olup olmadığını kontrol etmek için indiği esnada aracın geri geri gitmiş, aracı durdurmak için koşarak şoför kapısını açıp eliyle frene basmış fakat araç durmayıp kaza olayının meydana geldiği kendisinin bundan dolayı yaralanmış olduğu alının ifadesinden anlaşılmış olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK

Suçun Yeri Hekimhan, Malatya Sivas Karayolu

Suçun Tarihi 21.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki F G: F oğlu Hekimhan 1990 doğumlu,

Şüpheli F G: H oğlu Hekimhan 1965 doğumlu,

Olayın Özeti 21/08/2011 günü meydana gelen tek taraflı yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasında alkollü olan sürücü F G ve yanında yolcu olan öz oğlu F G yaralanmış, tarafların tedavisi devam ettiğinden henüz ifadeleri alınamamış olup tahkikat devam etmektedir.

DARP

Suçun Yeri Yazıhan, Yeni mahalle

Suçun Tarihi 21.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki H Y M kızı Yazıhan 1961 doğumlu,

Şüpheli S Ş Ö kızı Hekimhan 1987 doğumlu,

Şüpheli B Ş M kızı Hekimhan 1962 doğumlu,

Olayın Özeti 21.08.2011 günü müşteki ile komsuları olan şüpheli şahıslar arasında tartışma olduğu, birbirlerini karşılıklı darp ettikleri ve birbirlerinden şikayetçi olduklarını beyan etmeleri üzerine tahkikata başlanmıştır.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Yeşilyurt, Yavuz Selim Mah.

Suçun Tarihi 20.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Müşteki M Ç: A oğlu Pütürge 1955 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti 21.08.2011 günü müşteki ikametinde olmadıkları sırada ikametinde hırsızlık olayının olduğunu yaptığı kontrolde, iki adet pırlanta yüzük, 450 TL para, 50000 (ellibin) TL lik senet, kart numaralarını bilmediği 3 adet banka kartının, işinde kullandığı bazı evrakların yerinde olmadığını ayrıca ikametinin bütün odalarının dağınık vaziyette olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Yeşilyurt, Karakavak

Suçun Tarihi 13.08.2011

İntikal Tarihi 21.08.2011

Mağdur A İ: A oğlu Çelikhan 1974 doğumlu,

Olayın Özeti 21.08.2011 günü Mağdur makinenin içindeki banttan geçen bıçağın sağ elinin üç parmağını sıyırdığını ve sağ elinin üç parmağından yaralandığını olayın tamamen kendi dikkatsizliğinden kaynaklandığını ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

ARGUVAN’DA CİNSEL SALDIRI: 18 Ağustos 2011 günü saat 22.30 sıralarında, Arguvan-İsa Köyü yakınlarında D.T. (20 yaşında bayan) 44…617 plakalı araç ile köy yakınlarında bulunan gölete gezmeye gittiği arkadaşı T.A (19 yaşında erkek) tarafından cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle şahıs hakkında şikayette bulunmuştur. Araçta yapılan aramada (1) adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmiştir. C.Savcısının talimatıyla şüpheli T.A. gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır.

HEKİMHAN’DA KİŞİYE VEYA HATIRASINA HAKARET: 19 Ağustos 2011 günü saat 10.00 sıralarında, Hekimhan-Güzelyurt Beldesinden F.K. (44 yaşında bayan) bahçe sulama sırası nedeniyle tartıştığı E.A. (20 yaşında bayan ) tarafından kendisine hakaret edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuştur. C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

DOĞANŞEHİR’DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: 19 Ağustos 2011 günü saat: 09.00 sıralarında, Doğanşehir-Reşadiye Köyü mevkiinde; E.K. (42 yaşında erkek) yönetimindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada yaralanan sürücü E.K. ile motosiklette bulunan S.T. (44 yaşında erkek) Hastanede tedavileri yapılarak taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.

DARENDE’DE KASTEN YARALAMA: 19 Ağustos 2011 günü saat 13.00 sıralarında, Darende Günpınar köyünden R.T. (39 yaşında bayan) arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu S.A (42 yaşında bayan)’nın kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayette bulunmuştur. C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

AKÇADAĞ’DA YÜKSEKTEN DÜŞME: 19 Ağustos 2011 günü saat 14:00 sıralarında, Akçadağ Güzyurdu köyünde N.B.( 37 yaşında erkek) elektrik arızasını gidermek amacıyla çıktığı direkten düşmesi sonucu yaralanmıştır N.B’nin Hastanede tedavi altına alınmış olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

DARENDE’ DE TEHDİT: 19 Ağustos 2011 günü saat 15.30 sıralarında, Darende-Yenice Beldesinden R.E. (39 yaşında erkek) arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı U.Y. (35 yaşında erkek) tarafından telefonda ölümle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuştur. C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.

ARGUVAN’DA TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: 18 Ağustos 2011 günü saat 12.00 sıralarında, Arguvan-Koyuncu Köyünden Y.D. (29 yaşında erkek.) yönetimindeki 44…145 plakalı traktör ile tarlada çalışırken zeminin engebeli ve bozuk olmasından nedeniyle traktörde yolcu olarak bulunan Ş.K. (32 yaşında erkek) dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanmıştır. Ş.K.’nin Hastanede tedavi altına alınmış olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

YAZIHAN’DA KASTEN YARALAMA: 19 Ağustos 2011 günü saat 11.30 sıralarında, Yazıhan-Sürür Köyünden E.Y. (29 yaşında erkek), B.Y.(24 yaşında erkek), H.Y. (55 yaşında erkek ) arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştıkları M.S. (34 yaşında erkek), S.S.(24 yaşında erkek) ve A.S (54 yaşında erkek) aralarında çıkan kavgada birbirlerini yumrukla darp ederek yaralamışlardır. Hastanede tedavileri yapılan yaralılar taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

AKÇADAĞ’DA KASTEN YARALAMA: 19 Ağustos 2011 günü saat 17.00 sıralarında, Akçadağ Karapınar Köyünde Y.Ç.(52 yaşında erkek) bahçe sulama sırası nedeniyle tartıştığı Ş.H.K. (56 yaşında erkek)’nın bacağını bıçakla yaralanmıştır. Yaralı Ş.H.K. Hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

DOĞANŞEHİR’DE KASTEN YARALAMA: 19 Ağustos 2011 günü Doğanşehir-Kurucaova Beldesi Göltarla mevkiinde Y. B. (39 yaşında erkek) tarla sulama sırası yüzünden tartışan E. K. (28 yaşında erkek), N.K. (26 yaşında erkek ), M.K.(79 yaşında erkek) ve A.K.(35 yaşında erkek ) tarafından darp edilerek yaralanmıştır. Yaralı Y.B. Hastanede tedavisi yapılarak taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır

ARAPGİR’ DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: 19 Ağustos 2011 günü Arapgir-Ağın karayolunun 4 km sinde A.E. (59 yaşında erkek) yönetimindeki 54…445 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada yaralanan A.E. Hastanede tedavisi yapılarak taburcu olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.

İL MERKEZ’DE İNTİHARA TEŞEBBÜS: İl Merkez Şahnahan Beldesinde 20 Ağustos 2011 günü saat 00.00 sıralarında, psikolojik tedavi gören B.T.(23 yaşında kadın) sinir krizi geçirerek kendisini evlerinin ikinci katında bulunan balkondan aşağı atması sonucunda sağ ayağı kırılmıştır. Hastaneye sevk edilen şahsın, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

DARENDE’DE KAZAEN YARALANMA; Darende-Ayvalı Beldesinde 20 Ağustos 2011 günü saat 09.15 sıralarında, E.K. (27 yaşında erkek) arabasını yıkarken daha önceden kırık ve çatlak olan aracının pencere camı rüzgârın etkisiyle şahsın başına düşmesi sonucu yaralanmıştır. Hastanede yapılan tedavisine müteakip taburcu edilmiştir. C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

ARAPGİR’DE KAZAEN EV YANGINI: Arapgir-Onar Köyünde; 20 Ağustos 2011 günü saat 08.30 sıralarında, S.A. (53 yaşında erkek)’a ait evin alt katında kazanda süt pişirildiği sırada yanan sobadan sıçrayan alevin bacadaki kurumları tutuşturması sonucu yangın çıkmıştır. Yangında herhangi mal ve can kaybı meydana gelmemiştir. C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

AKÇADAĞ’DA YÜKSEKTEN DÜŞME: Akçadağ-Bahri Beldesinde; 20 Ağustos 2011 günü saat 14.00 sıralarında, bisikletle gezen E.K.(12 yaşında erkek) bisikleti mıcıra kaptırması sonucu düşerek yaralanmıştır. Yaralı E.K. ‘nin Hastanede yapılan tedavisine müteakip taburcu edilmiştir. C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.

AKÇADAĞ’DA YÜKSEKTEN DÜŞME: Akçadağ-Bahri Beldesinde; 20 Ağustos 2011 günü saat 14.00 sıralarında, bisiklet ile gezen A.Ö.(17 yaşında erkek) dengesini kaybedip düşerek yaralanmıştır. Yaralı A.Ö. Hastanede tedavisi yapılarak taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

AKÇADAĞ’DA MALA ZARAR VERME: 20 Ağustos 2011 günü saat 17.00 sıralarında, Kayseri’den Malatya istikametine giden M.K.(41 yaşında erkek) yönetimindeki 42…756 plakalı aracın Akçadağ-Gürkaynak köyü mevkiinde fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kontrolden çıkarak F.K. (68 yaşında kadın)’e ait eve çarpması sonucunda araçta ve evin merdiven kısmında maddi hasar meydana gelmiştir. C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

YEŞİLYURT’TA KASTEN YARALAMA: 20 Ağustos 2011 günü saat 15.30 sıralarında, Yeşilyurt-Gözene Köyünde C.A.(41 yaşında erkek) bahçe sulama sırası nedeniyle tartıştığı G.Ö.(17 yaşında erkek)’ı yumruk vurmak suretiyle darp etmiştir. Yaralı G.Ö. Hastanede tedavisi yapılarak taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

ARAPGİR’DE TEHDİT: 20 Ağustos 2011 günü saat 10.00 sıralarında, Arapgir-Taşdibek Köyü Sarı Çiçek Yaylasında hayvancılık yapan A.Y.(48 yaşında erkek) kendisini telefonla arayan P.D.(48 yaşında erkek) tehdit ettiğini iddiasıyla şikayette bulunmuş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

KALE’ KARAYOLUYLA YASADIŞI GİRİŞ: 20 Ağustos 2011 günü saat 18.00 sıralarında, alınan ihbar üzerine Kale-Kömürhan Köprüsü Siyahtaş mevkii Van’dan İstanbul’a gitmekte olan 76…300 plakalı otobüste yapılan kimlik kontrolünde AFGAN uyruklu (8) yolcunun sahte izin belgesiyle seyahat ederken yakalanmışlardır. C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

YEŞİLYURT’TA KİŞİYE VE HATIRASINA HAKARET: 20 Ağustos 2011 günü saat 14.30 sıralarında,Yeşilyurt-Oluklu Köyünden F.A. (61 yaşında kadın) aralarında adam öldürme suçundan husumet bulunan Ş.T. (32 yaşında kadın)’ın kendisine hakaret ettiğini beyan etmiştir. C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

YAZIHAN’DA KASTEN YARALAMA: 20 Ağustos 2011 günü saat 21.45 sıralarında, Yazıhan-Sürür köyünden B.Y. (24 yaşında erkek) arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı S.S. (24 yaşında erkek)’ın darp ederek yaralamıştır. Yaralı S.S. Hastanede tedavisi yapılarak taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

İL MERKEZ’DE YASADIŞI GİRİŞ: 21 Ağustos 2011 günü saat 02:00 sıralarında, Van-Malatya istikametine seyir halinde olan 34…7013 plakalı, 65…032 plakalı ve 34…005 plakalı otobüslerde Çolaklı J.Krk.K.lığınca yapılan kontrolde (11) İRAN, (15) AFGAN yabancı uyruklu yolcuların pasaportlarının gümrükten girişlerinin olmadığı evrakların sahte olduğu bildirilmiştir. C. Savcısına bilgi verilerek talimatıyla Malatya İl Emniyet müdürlüğü yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmek üzere tahkikata başlanılmıştır.

DARENDE’DE İŞ KAZASI: 21 Ağustos 2011 günü saat 13.30 sıralarında, Darende- Ayvalı Beldesi Kaynarca Köyü yol ayrımında, C.Ö. (30 yaşında erkek) yönetimindeki çapa motoru ile tarla yolunda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada yaralanan C.Ö. Hastanede tedavisi yapılarak taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

PÜTÜRGE’DE KİŞİLERE AİT MALA ZARAR VERME: 21 Ağustos 2011 günü, saat:07.00 sıralarında, Malatya-Pütürge-Bakımlı Köyünde, E.K. (41 yaşında erkek)’a ait (300) adet, K.K. (67 yaşında erkek)’a ait (100) adet, C.S. (45 yaşında erkek)’a ait (100) adet, İ.K. (43 yaşında erkek)’a ait (250) adet, İ.K. (78 yaşında erkek)’a ait (100) adet ve D.K. (37 yaşında erkek)’a ait (150) adet kayısı ağacı fidanlarını kimliği meçhul kişi/kişilerce kesilerek zarar verilmiştir. Olay yeri İnceleme Birimi olay mahallinde incelemelerde bulunmuş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

ARGUVAN’DA TEHDİT: 21 Ağustos 2011 günü saat 12.00 sıralarında, Arguvan-Yürektaşı Köyünden H.Ç (62 yaşında erkek) müracaat ederek kendisine ait saman yığınlarını R.Y (60 yaşında erkek) ve B.Y. (34 yaşında erkek)’ın büyükbaş hayvanları dağıttığı için aralarında çıkan tartışmada, R.Y ve B.Y kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetti bulunmuş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.