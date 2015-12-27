Vukuat Raporu

 Yamaç Mahallesinde 22.50 sıralarında 52 yaşındaki Y.K. adlı vatandaşın evinin camlarını alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden kırdığı öne sürülen 41 yaşındaki M.Ç. hakkında yasal işleme başlandı.

 Zafer Mahallesinde oturan 31 yaşındaki E.K. ve 24 yaşındaki R.K., tanımadıkları birinden 0534.. no.lu bir telefonla kendilerine hakaret içerikli mesajlar geldiğini polise bildirdiler. Polis araştırmaya başladı.

 Cezmi Kartay Caddesinde oturan 34 yaşındaki Ç.T.Y. adlı kadın, eski eşi S.Ç. tarafından ölümle tehdit edildiği iddiasında bulununca şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

 Cezmi Kartay Caddesindeki bir birahanede alkol alıp, 100 YTL tutan hesaba rağmen üzerinde 60 YTL olduğu için cep telefonunu rehin bıraktığı belirtilen 36 yaşındaki A.K., polisin haberdar olduğu bu olayla ilgili işyeri sorumlusu 34 yaşındaki H.Ö.den şikayetçi olmadı.

 Polise başvuran 20 yaşlarındaki M.C. adlı kadın, çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle 32 yaşındaki eşi İ.C. ile birlikte özel hastaneye gittiklerini, burada çocuk yüzünden eşi ile tartıştığını, eşinin kendisini ve hasta çocuğunu dövdüğünü öne sürdü. Polis İ.C.yi arıyor.

 Cengiz Topel Caddesinde S.K.Y. yönetiminde bulunan 44 KN 019 plakalı otonun çarptığı 47 yaşındaki Z.A. adlı kadın yaralandı.

 Atatürk Caddesindeki bir mağazada meydana gelen dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak polise başvuran 22 yaşındaki R.Y.nin ifadesinde; kendisinin kasiyer olarak çalıştığını, işyerine gelen bir şahsın bozuk paraya ihtiyaçları olup olmadığını sorduğunu, kendisinde bayram yaklaştığı için beş-on’luk bozuk paraya ihtiyaçlarının olacağını söylediğini bu şahısın bozuk paraların üzerinde olmadığını bir personel gönderilmesini istediğini, bu personel ile bozuk paraları göndereceğini söylediğini kasadan 500 YTL para alarak bu şahıs ile birlikte işyerinden çıktığını ve Sevgi Hastanesinin ikinci katına kadar birlikte çıktıklarını, ikinci katın koridorunda bu şahısın kendisine koridorda beklemesini söylediğini ve parayı istediğini, kendisinin de bu şahsa parayı verdiğini ve bu şahısın bir üst kata çıktığını, kendisinde ikinci katta yaklaşık 20 dakika kadar beklediğini şahsın gelmemesi üzerine hastanenin muhasebe bölümüne çıktığını, olayı anlattığında bu şahısı tanımadıklarını, bu tür bir talepte bulunmadıklarını öğrendiğinde dolandırıldığımı anladığını bildirdi ve şikayetçi oldu.

 Başharık Mahallesinde oturan 48 yaşındaki S.T. adlı vatandaş polise başvurarak, 21.30 sıralarında evinde iken eski komşusu olan N.K.nın yanında iki kişiyle geldiğini, oğlunun kızlarını kaçırdığını söylediğini, 23.00e kadar kızlarını ve oğlunu bulmasını ihtar edip Yoksa ölümlerden ölüm beğen diye tehdit ettiğini bildirdi. Polis N.K.yı arıyor.

 22.25 sıralarında Söğütlü Cami civarından yaralı olarak Devlet Hastanesine kaldırılan 36 yaşındaki Ö.B. adlı şahıs, kaldırımdan inmek isterken takılarak düştüğünü öne sürdü.

 Yeşiltepe Köprüsünde 22.15 sıralarında 26 yaşındaki K.D.nin yönetimindeki bisikletle giderken, plakasını alamadığı bir aracın arkadan çarptığı ve kendisinin yaralandığı bildirildi. Polis araştırmaya başladı.

 Melekbaba Mahallesinde 42 yaşındaki İ.A. adlı kadının, ailevi nedenle kayınpederi 41 yaşındaki Y.A. tarafından dövüldüğü bildirildi.

 Mimar Sinan Caddesinde oturan 29 yaşındaki E.A. adlı şahıs, 23.30 sıralarında polise başvurarak, 24 yaşındaki karısı G.A.nın hastaneye gideceğini söyleyerek ayrıldığı evlerine dönmediğini bildirdi ve bulunmasını istedi.

 Darende ilçesi Zaviye Mahallesinde 13 yaşındaki M.D. ve 14 yaşındaki M.H.Ş. adlı çocukların, 31 yaşındaki M.A.ya ait evden çaldıkları bileziği bozdurmak istedikleri, yaşları küçük olduğu için bozduramadıkları, bunun üzerine rastladıkları 54 yaşındaki B.B.ye Okul için para lazım diyerek bileziği bozdurması için verdikleri, bu şahsın bileziği 550 YTLye bozdurduğu, çocukların paranın 100 YTLsini de bu şahsa verdikleri , olayın farkına varan M.A.nın şikayeti üzerine iki çocuk ve B.B. hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

 Darende ilçesi Zaviye Mahallesi Ulucami tuvalet girişinde 1 adet tabanca şarjörü ile 14 mermi bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 Göztepe Mahallesinde 54 yaşındaki A.G.ye ait evde 00.30 sıralarında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev sahibi yayılan bir koku üzerine uyandığını, boş olan çocuk odasındaki buzdolabının alev almış olduğunu gördüğünü, çevredeki eşyaların da tutuşması nedeniyle itfaiyeyi aradığını, yangının buzdolabı motorundan çıkmış olabileceğini söyledi.

 Başharıkta oturan 50 yaşındaki N.K. adlı kadın 04.30 sıralarında polise verdiği ifadede, kızı A.S.K.nın bir önceki akşam 18.30 sıralarında markete gitmek üzere ayrıldığını, 20.30a kadar gelmeyince aramaya başladığını, kızının bir süredir arkadaşlık yaptığı 22 yaşındaki U.T. adlı şahıs tarafından alıkonulduğunu ve babası S.T.nin evine götürüldüğünü düşündüğünü, S.T.nin evine gittiğinde aydınlatıcı bir cevap alamadığını, kızının daha önce de U.T.nin evine gidip kaldığını, ancak U.T.nin ailesi tarafından getirilip kendilerine teslim edildiğini öne sürdü. Polis kızın yanı sıra U.T. adlı genci de arıyor.

 Öğle saatlerinde polise yapılan bir şahsın esrar kullandığı ihbarı üzerine İpek Caddesine giden polis ekibi, 23 yaşındaki İ.A. adlı şahısta, sigara kağıdına sarılı vaziyette 7 gram esrar ele geçirdi ve şahsı gözaltına aldı.

 Polise başvuran 27 yaşındaki E.T., motosikletini H.Y. adlı şahsa sattığını, ancak parasını alamadığını, motosikleti geri istediğinde şahsın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Polis H.Y.yi arıyor.

 Polise başvuran 45 yaşındaki H.B. adlı şahıs, Cezmi Kartay Caddesindeki bir işyerinde İ.Ç. adlı şahıs tarafından 1.000 YTL parasının kimliği ile birlikte çalındığını öne sürdü. İ.Ç. aranıyor.

 Saray Mahallesinde saat 16.30 sıralarında şüphe üzerine durdurulan 26 yaşındaki A.Ç. adlı şahısta 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 mermi ve 1 bıçak bulundu. Şahıs gözaltına alındı.

 Fırat Mahallesinde park halinde olan 25 yaşındaki M.Y. adlı şahsa ait otodan teybi çalındı.

 Fırat Mahallesinde oturan 39 yaşındaki E.Ö. adlı kadın, ailevi nedenlerle bunalıma girdi ve hap yutarak intihara kalkıştı.

 Melekbaba Mahallesinde 22 yaşındaki N.D. adlı kadına ait eve gece balkon kapısından giren hırsız ya da hırsızlarca 9 adet altın bilezik, 3 çeyrek, 1 yarım ve 1 tam altın, nüfus cüzdanı ile evlilik cüzdanı kayındı.

 Aşağıbağlar Mahallesinde 27 yaşındaki B.S.ye ait işyerine, asma kilidini açarak giren hırsız, 500 YTL değerinde çeşitli marka sigara ile 110 YTL civarında para çaldı.

 19 yaşındaki G.G. adlı gencin, gece yarısından sonra kullandığı stres ilacından fazla miktarda alarak intihara kalkıştı.

 Okul arkadaşı 15 yaşındaki E.T.yi dövüp bıçak çektiği öne sürülen F.E. aranıyor.

 Zaviye Mahallesinde oturan 31 yaşındaki S.B. polise başvurarak, sokak üzerinde park halinde olan otosunun direksiyon altındaki kabloların sökük olduğunu fark ettiğini belirterek, otosunu çalmaya çalışan hırsızın yakalanmasını istedi.

 Hekimhan Karşıyaka Mahallesinde 16 yaşındaki kızı F.Ş.yi döven 40 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, kızı ve karısının şikayeti üzerine yakalandı.

 15 yaşındaki Ü.A. adlı kız, İpek Caddesinde 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Lisesi civarında bisiklet ile gezerken, frenin tutmaması sonucu sokak köşesindeki eve çarpıp düşünce yaralandı..

 Hastane Caddesinde sürücüsü saptanamayan 44 KA 887 plakalı otonun çarptığı 11 yaşındaki M.B.U. adlı çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

 Yeşiltepe Mehmet Akif Caddesinde 27 yaşındaki H.C.nin yönetimindeki otoyla çarptığı 9 yaşındaki Ö.H. yaralandı.

 16 yaşındaki E.B. adlı genç, Yavuz Selim Mahallesinde tanımadığı iki kişi tarafından dövülerek yaralandığı gerekçesiyle 22.40 sıralarında Devlet Hastanesine gelerek tedavi oldu. Polis araştırmaya başladı.

 Niyazi Mısri Caddesinde 19 yaşındaki F.S. yönetiminde bulunan motosiklet ile 31 yaşındaki O.G. yönetimindeki oto çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

 Çevreyolunda R.Y. yönetimindeki 44 FF 669 plakalı oto ile giderken, H.H.Y. yönetiminde bulunan 44 AY 775 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada 27 yaşındaki R.Y. ile aracında bulunan 29 yaşındaki E.K. yaralandı.

 Hekimhanda polise başvuran 48 yaşındaki İ.D. adlı kadın, aralarındaki bir meseleden dolayı 58 yaşındaki T.D. adlı abisi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. T.D. aranıyor.

 Yazıhan ilçesi Gayret Mahallesi Kuruçay mevkiinde 54 yaşındaki S.K.ya ait bağ evine demir parmaklıkları keserek giren hırsızlarca su dinamosu, elektrik kabloları ile av tüfeği çalındı.

 Polise başvuran 31 yaşındaki Ü.T. adlı kadın, Fuzuli Caddesindeki bir işyerinde 28 yaşındaki B.T. tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. B.T. polis merkezine götürüldükten sonra, bu şahsın arkadaşı olduğu bildirilen 31 yaşındaki C.A.nın Beydağı Polis Merkezi önüne giderek bağırdığı ve çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

 Şehit Hamit Fendoğlu Caddesinde oturan 27 yaşındaki S.Y. adlı bayan, 21.55 sıralarında polise başvurarak, 27 yaşındaki E.E. adlı şahsın sürekli kendisine rahatsızlık verdiğini, aynı akşam evine gelip posta kutusuna mektup bıraktığını, kapı zilini çaldığın, bunun üzerine nişanlısı 23 yaşındaki F.Ç.yi çağırdığını, aralarında tartışma yaşandığını bildirdi ve şikayetçi oldu. E.E. adliyece salıverildi.

 Milli Eğemenlik Caddesinde saat 21.15 sıralarında 22 yaşındaki M.K. ve 16 yaşındaki Ö.İ. ile 23 yaşındaki E.D. arasında araçlarıyla birbirlerine yol vermeme meselesi yüzünden kavga çıktığı, 3 şahsın birbirlerini yaraladıkları, olay yerinde 4 adet tahta sopa bulunduğu, şahısların gözaltına alındıkları, ancak birbirlerinden şikayetçi olmadıkları bildirildi.

 Akpınar Meydanında 27 yaşındaki B.D. ile aynı yaştaki G.E. ve 29 yaşındaki abisi İ.E. arasında nara atma yüzünden kavga çıktığı, şahısların birbirlerini dövdükleri, alkollü oldukları saptanan şahısların birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi.

 Cevherizade Mahallesi Evliyaoğlu Sokak kavşağında karşıdan karşıya geçmek isteyen 60 yaşındaki H.O. adlı şahsa, harf grubu alınamayan 44..843 plakalı kırmızı bir minibüsün çarptığı, şahsın hastaneye kaldırıldığı, minibüsün ise kaçtığı öğrenildi.

 İstiklal Mahallesi 1. Sokakta 49 yaşındaki M.E.K. adlı şahsın depoya koyduğu 1 ton kuru kayısının çalındığı, kapıda herhangi bir zorlama izi bulunmadığı bildirildi.

 Mehmet Buyruk Caddesinde M.N.Ş. yönetimindeki 44 EZ 684 plakalı oto karşıdan karşıya geçmek isteyen 78 yaşındaki M.E.ye çarparak yaralanmasına neden oldu.

 Polise başvuran 45 yaşındaki B.K., kendisinin belediye otobüsü şoförü olduğunu, sefere çıktığında cep telefonunun yanında olduğunu, ancak bir süre sonra telefonunun olmadığını fark ettiğini bildirdi ve çalınmış olabileceğini söyledi.

 İstiklal Mahallesinde işyeri olan 22 yaşındaki D.K. adlı bayan, 21.00 sıralarında polise başvurarak, 17.20 sıralarında işyerine gelen 45-50 yaşlarındaki bir şahsın kendisine saldırarak tecavüze kalkıştığını, bağırması üzerine kendisini döven şahsın kaçtığını öne sürdü. Polis araştırmaya başladı.

 Çöşnükte oturan 18 yaşındaki S.A. adlı bayan polise başvurarak, Nisan ayında kaçıp 17 yaşındaki H.Y. ile birlikte yaşamaya başladığını, kaçtığında yaşının 17 olduğunu, kendisine 18 yaşına girince nikah yapacağını söyleyen H.Y.nin henüz resmi nikah yapmadığını, son olarak tartışınca kendisini dövdüğünü öne sürdü. Yakalanan H.Y., 17 yaşında olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne verildi ve hakkında Evlenmek Vaadi İle Kızlık Bozma ve Darp İddiasından işlem başlatıldı.

 Yeşiltepede oturan 47 yaşındaki M.Y. adlı şahıs, dayak nedeniyle geldiği hastanede tedavi edilirken, polise verdiği ifadede ailevi nedenlerle tartıştığı 41 yaşındaki eşi H.Y. ve 16 yaşındaki kızı M.Y. tarafından dövüldüğünü söyledi ve şikayetçi oldu. Polis ana kızı bulmaya çalışıyor.

 Sarıcıoğlu Mahallesinnde 30 yaşındaki Ö.K. yönetimindeki 44 AT 2556 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptı. Kazada kendisi ve motorun arkasında bulunan 28 yaşındaki B.K. yaralandı.

 Ataköy Mahallesinde oturan 37 yaşındaki H.Ö. adlı kadın, 59 yaşındaki A.T. ile imam nikahlı olarak birlikte yaşadıklarını, bu kişinin sürekli alkol aldığını, çocuklarına ve kendisine bakmadığını, son olarak alkollü eve gelip kendisini ölümle tehdit ettiğini polise bildirdi. Polis şahsı gözaltına aldı.

 Fahri Kayahan Bulvarı Çilesiz yönünde 31 yaşındaki İ.S., ağabeyi 34 yaşındaki M.S., 24 yaşındaki A.Ö., 42 yaşındaki M.E. ile 37 yaşındaki E.F.B. arasında yol verme yüzünden kavga çıktığı, tarafların birbirlerini dövdükleri bildirildi.

 Doğanşehir ilçesi Malatya Caddesinde park halinde olan 31 yaşındaki H.L.ye ait 44 FR 814 plakalı traktör çalındı.

 Fırat Mahallesinde 55 yaşındaki annesi P.Y.den zorla para isteyen ve vermediği için ölümle tehdit eden 31 yaşındaki B.Y. adlı şahıs, annenin şikayeti üzerine yakalandı.

 Sivas Caddesinde 18.00 sıralarında meydana gelen kavgayla ilgili ifadesi alınan 51 yaşındaki C.S., 25 yaşındaki O.A.nın daha önce kiracısı olduğunu, başka yere taşındığını, taşınmadan önce gelen faturaları ödemesini, kendisinin daha sonra ödeyeceğini söylediğini, 20 YTL elektrik borcu gelince şahsa bilgi verdiğini, kendisine telefonda hakaret eden O.A.nın, 63 yaşındaki babası N.A. ve annesi A.A. ile birlikte geldiği buluşmada kendisini dövdüğünü öne sürdü. Polis O.A. ile anne ve babasını arıyor.

 Yeni Hamam Mahallesinde 38 yaşındaki H.B.K. adlı şahsın işyerinde horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine giden polis, C.D., A.Ö. ve A.B. adlı şahısları parasına horoz dövüştürürken yakaladı. İşyeri sahibi hakkında Kumar Oynatmaktan adli işlem, diğer 3 şahıs hakkında ise para cezasını gerektiren idari işlem yapıldığı bildirildi.

 İpek Caddesinde 13.15 sıralarında meydana gelen ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma İddiasından polisin işlem yaptığı olayla ilgili verilen bilgide, 50 yaşındaki F.Y. adlı kadının 30 yaşındaki N.Ö. adlı şoför yönetimindeki ticari bir taksiye binmek istediği, ancak aracın camlarının renk koyulaştıran filmle kaplanmış olması nedeniyle rahatsızlık duyarak binmekten vazgeçtiği ve yoldan geçmekte olan başka bir tahsiye bindiği, bindiği taksi hareket ettikten sonra, daha önce binmek istediği taksinin, bindiği taksinin önünü kestiği ve araç şoförüne kızarak gittiği, bundan dolayı rahatsız olduğu için polise şikayette bulunduğu bildirildi. F.Y. adlı kadının şikayeti ile ilgili işlem yapılırken , taksi şoförü N.Ö.nün özür dilemesi üzerine şikayetinden vazgeçtiği bildirildi.

 Yeşiltepe Hocaahmet Yesevi Mahallesinde 28 yaşındaki Y.Y. adlı şahsın, 23.30 sıralarında park halindeki araç içerisinde alkol aldığı, bu sırada kendisini bıçakla yaraladığı, bunun üzerine polisin müdahale edip şahsın tedavisini yaptırdığı, sonra da hakkında işleme başladığı bildirildi.

 Çavuşoğlu Mahallesinde 28 yaşındaki N.Y.nin çalıştığı şirkete ait olan kamyonetin arka kapı camını kırarak 2 adet bilgisayar hasasını çalan hırsız ya da hırsızlar aranıyor.

 Şehit Fevzi Mahallesinde belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada 16 yaşındaki S.Y.nin, aynı yaştaki M.G.yi koltuk altı ve diz altından bıçakla yaraladığı bildirildi.

 Şeyhbayram Mahallesinde 43 yaşındaki N.T. adlı kadına ait eve gece yarısı balkon kapısını açarak giren hırsız ya da hırsızların, maaş ve kredi kartları, nüfus cüzdanı ve 60 YTL bulunan parayı çaldığı bildirildi.

 Çukurdere Mahallesinde 42 yaşındaki M.E. adlı kadının adına kayıtlı Mondial marka kırmızı renkli motosiklet çalındı.

 Pütürge ilçe merkezinde belediyede görevli 33 yaşındaki Ş.A. ile 44 yaşındaki M.E. arasında, belediyeye ait su motorunun kablosunun tamiri konusunda tartışma çıktığı, M.E.nin tabanca ile Ş.A.ya ateş ettiği, ancak bu şahıs kaçınca varamadığı, olaydan sonra M.E.nin yakalandığı, olayda kullanılan silahı bu şahsın 17 yaşındaki oğlu İ.E.nin alarak kaçtığı, yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

 HSCB Bankın dolandırılması ile ilgili olarak bankanın Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun ardından Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesiyle 35 yaşındaki E.Ö., 26 yaşındaki H.A., 38 yaşındaki M.A., 25 yaşındaki S.K., 24 yaşındaki C.D., 26 yaşındaki H.G. adlı şahısların yakalandığı, 32 yaşındaki M.A. adlı şahsın da arandığı olayla ilgili olarak polis vukuat raporunda, Müşteki (banka) 05.09.2008 tarihli C.Başsavcılığına vermiş olduğu dilekçede, şüpheli E.Ö.nün 24.08.2008 günü T. Ç. adı altında faaliyet gösteren H.G. isimli şahsa ait iş yerinde bulunan post makinesinden kendi kredi kartına her biri 50.000,00YTL olmak üzere toplam 500.000,00YTL iade işlemi yaparak kullanılabilir limitini 500.134,00YTL çıkardığı ve hesabında artı bakiye olarak görünen bu paranın 495.620,00YTL sini çeşitli tarihlerde ve değişik işyerlerinde harcayarak usulsüz olarak hesabına geçirdiği, usulsüz olarak harcama yaptığı iş yerleri ile ortak hareket ederek bankalarını zarara uğrattığı ve dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini beyan ederek, bankalarını dolandıran şüpheli E.Ö. ve ortak hareket ettiklerini düşündükleri iş yeri sahipleri hakkında şikayette bulunması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmış olup, firari şüpheli M.A.nın aranmasına devam edilmektedir. bilgisi verildi.

 Battalgazi kavşağında 36 yaşındaki M.G. adlı şahıs yönetimindeki otoyla giderken, karşıdan karşıya geçmek isteyen 44 yaşındaki H.Ç. adlı kadına çarparak yaralanmasına yol açtı.

 Zafer Mahallesi Sağlık Caddesinde 17 yaşındaki M.G. ile 16 yaşındaki kardeşi M.G. arasında ailevi nedenle kavga çıktığı, ağabeyin küçük kardeş tarafından bıçakla yaralandığı, ağabeyin hastaneye kaldırıldığı, polise teslim olan kardeşin ailesine teslim edildiği, anne babanın şikayetçi olmadıkları bildirildi.

 Polise başvuran 37 yaşındaki Ş.K. adlı şahıs, 18.50 sıralarında Zafer Mahallesi Şahin Sokağında yürümekte iken daha önceden görmediği ve tanımadığı, 1.75-1.80 boylarında uzun siyah saçlı bir şahıs tarafından sebepsiz yere dövüldüğünü bildirdi ve şikayetçi oldu. Polis araştırmaya başladı.

 Kırçuval Mahallesinde park halinde olan 31 yaşındaki A.B.ye ait otodan teyp çalındı.

 İstiklal Mahallesinde oturan 43 yaşındaki H.B.K. polise başvurarak, borcundan dolayı icralık olduğunu, kendisi bulunmadığı bir sırada evdeki eşyalarının haczedildiğini, haczedilen eşyalarından çamaşır makinesinin musluğunun açık bırakılmasıyla bir takım eşyalarına zarar verildiğini bildirdi ve sorumlularından şikayetçi olduğunu belirtti. Devletin resmi görevlilerinin de katılımıyla yapılan icra işleminden kaynaklandığı öne sürülen olay Faili Meçhul olarak polis raporunda yeraldı.

 İlyas Mahallesindeki 2 Nolu Verem Savaş Derneğinde çalışan 38 yaşındaki H.N.Ö. adlı bayanın çalışırken masa üzerine bıraktığı cep telefonu ile içerisinde 50 YTL para, kimlikler, kredi kartı ve aracına ait ruhsatın bulunduğu çantası çalındı.

 Adliye binasında erkek kardeşinin boşanma davası için adliyede bulunan 38 yaşındaki A.B. adlı şahıs ile 25 yaşındaki V.G. arasında tartışma çıktığı, olaya karışan 31 yaşındaki O.S. adlı şahsın, A.B.yi dövdüğü, şikayet üzerine iki şahsın yakalandığı bildirildi.

 İnönü Caddesi Sıtmapınarı otobüs durağı önünde 24 yaşındaki T.A. yönetiminde bulunan motosiklet 22.00 sıralarında devrildi. Kazada sürücü ile arkasında bulunan26 yaşındaki E.D. yaralandı. Sürücü, arkadaşının dengesini kaybetmesi nedeniyle motorun devrildiğini öne sürdü.

 Başharık Mehmet Akif Caddesinde 21 yaşındaki S.D. yönetimindeki otoyla giderken aniden yola çıkan 5 yaşındaki İ.Y. adlı kıza çarparak yaralanmasına yol açtı.

 Çevreyolunda 42 yaşındaki S.P. yönetimindeki oto ile 20 yaşındaki H.K. yönetimide bulunan oto çarpıştı, S.P. yaralandı.

 Niyazi Mahallesinde oturan 21 yaşındaki E.H. adlı kadın, polise başvurarak 24 yaşındaki imam nikahlı eşi O.K. tarafından dövüldüğü iddiasında bulundu.

 TOKİ Konutlarında oturan 29 yaşındaki G.Ö. adlı şahıs ile eşi 27 yaşındaki D.Ö., gece yarısı banyoda karbonmonoksitten zehirlenince haberdar ettikleri komşuları tarafından hastaneye kaldırıldılar. Durumları ciddi olan karı kocanın TÖTMde tedavi edildikleri bildirildi.

 Akçadağ Doğu Mahallesinden öğle saatlerinde darp sonucu yaralanmış olarak İlçe Devlet Hastanesine getirilen 25 yaşındaki İ.Y. adlı şahıs, ilk müdahalenin ardından Malatyaya sevkedilirken, görgü tanıkları, şahsı yerde yaralı bulduklarını, şahsı dövenleri görmediklerini, ancak olay yerinden plakasını verdikleri bir oto ve ellerinde sopalar bulunan 4 kişinin Malatya yönüne gittiğini gördüklerini bildirdiler. Polis olayla ilgili araştırma sürüyor.

 Kayseri- Malatya yolu, Akçadağ- Bahri beldesi kavşağında 18.00 sıralarında 35 yaşındaki Z.T. yönetiminde bulunan minibüs, aniden yola çıkan yaban domuzuna çarpınca, meydana gelen sarsıntıdan minibüste bulunan 20 yaşındaki S.Ç. adlı şahıs yaralandı.

 Arguvan Tepebağ Mahallesinde oturan 36 yaşındaki S.K. adlı kadın, 44 yaşındaki eşi M.E.K. tarafından dövüldüğünü öne sürdü.

 Battalgazi Yarımcahan yolu Seringe mevkiinde 37 yaşındaki D.A.ya ait kayısı bahçesine trafodan çekilen 70 metrelik elektrik kablosu kesilerek çalındı.

 Battalgazi Tarım Meslek Lisesine ait ekim sahasındaki yonca ekili tarlaya büyükbaş hayvanlarını sokarak yaklaşık 400 YTL zarara yol açan 14 yaşındaki çoban S.Ö. hakkında yasal işleme başlandı.

 Kale ilçesi Salkımlı köyünde oturan 28 yaşındaki S.K. adlı bayan, fazla miktarda hap yutarak intihara kalkıştı.

 Darende ilçesi Ayvalı beldesi Karaağaç Mahallesinde 67 yaşındaki E.K. adlı kadına ait eve, sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açarken, vatandaşlar müdahale ederek yangını büyümeden söndürdüler.

 Kuluncak Kızılhisar Köyü civarında devriye görevi yapan jandarma 43 yaşındaki C.İ. adlı şahsı 2 adet ruhsatsız av tüfeğiyle yakaladı. Tüfeklere el konuldu.

 Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinde yaralama suçundan tutuklu bulunan 21 yaşındaki A.Y. adlı kadın 21.15 sıralarında bunalıma girerek jiletle sol bileğini kesip intihara kalkıştı ve hastaneye kaldırıldı.

 Merkez Gülümuşağı Köyünde su anlaşmazlığı yüzünden 34 yaşındaki O.T.nin, 66 yaşındaki H.Y.yi taşla vurarak yaraladığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

 49 yaşındaki H.O. adlı şahıs, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle uyardığı 3 kişi tarafından dövüldüğü, şahısların 44..824 plakalı otoyla kaçtıkları bildirildi.

 Konak Kasabasında olkollü olarak 05.00 sıralarında çevreyi rahatsız eden 48 yaşındaki M.G.ye jandarma tarafından idari para cezası uygulandı.

 Battalgazi Hasırcılar Beldesinde jandarma trafik timi tarafından yapılan kontrolden kaçan 44..009 plakalı otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki V.Ö. takip sonucu yakalandı ve hakkında Emre Aykırı Davranış suçlamasıyla işlem yapıldı.

 Hanımınçiftliği Hanbey Mahallesinde oturan 15 yaşındaki Ö.K. adlı erkek çocuk, okul için ayrıldığı evlerine dönmedi.

 Topsöğüt Kasabası Gülsever Sokakta oturan 18 yaşındaki F.Y. adlı kızın komşuya gitmek için ayrıldığı evlerine dönmediği ve arandığı bildirildi.

 Doğanşehir Fındık köyünde çobanlık yapan 22 yaşındaki I.C., 30 yaşındaki S.K.ya ait ruhsatsız tabancayı kurcalarken silahın ateş alması sonucu kendini sağ bacağından yaraladı ve Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 Hekimhan ilçesi Gelengeç Mahallesinde 1 yaşındaki M.L. adlı kız çocuk oynarken nohutun nefes borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi ve ilk müdahalenin ardından TÖTMde tedavi altına alındı.

 Akçadağ Bölüklü Köyünde oturan 56 yaşındaki M.K. adlı şahsın, alilevi geçimsizlik yüzünden tartıştığı 50 yaşındaki eşi A.K. ile 23 yaşındaki kızı N.K.yi ellerine vurarak dövdüğü gerekçesiyle yakalandı.

 Yeşilyurt Bostanbaşı sınırlarında 23.00 sıralarında Bölge Trafik Ekibinin Sivas yönünden gelen 34 yaşındaki H.G. yönetiminde bulunan 46..586 plakalı oto ile 49 yaşındaki E.G. adlı şahsın yönetimindeki 23..791 plakalı otomobilleri durdurduğu, iki şahsın alkollü olduğunun saptanması üzerine, suç tutanağı düzenlenmek istenirken araçlarda bulunan 31 yaşındaki N.Ç. ve 47 yaşındaki İ.Ç.nin, görevli polisler 34 yaşındaki M.Ö. ve 24 yaşındaki İ.K.ye hakaret edip, görevlerini yaptırmadıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapıldı.