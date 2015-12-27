Vukuat Raporu

* KASTEN YARALAMA, 6136 SKM,AMAÇ DIŞI BIÇAK TAŞIMAK,TEHDİT,HAKARET

Suçun Yeri Akpınar Mah.

Suçun Tarihi 12.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki/Şüpheli F.A.: S. oğlu Malatya 1985 doğumlu,

Şüpheli E.S.: A. oğlu Çelikhan 1985 doğumlu,

Şüpheli E.D.: A. oğlu Malatya 1985 doğumlu,

Şüpheli B.K.: F. oğlu Malatya 1985 doğumlu,

Olayın Özeti 12.10.2010 günü saat 23.50 sıralarında meydana gelen olay ilgili olarak karşılıklı birbiriyle kavga eden şahıslara müdahale edilerek, E.S.ın elinde bulunan bıçak alınmış F.A.ın ifadesi alınmış, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, diğer taraflar alkollü olduklarından ifadeleri bilahare alınacaktır, tahkikat devam etmektedir.

* TEHDİT

Suçun Yeri Battalgazi Mah.

Suçun Tarihi 23.09.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki S.T.: A kızı Malatya 1962 doğumlu,

Şüpheli R.K.:A oğlu Malatya 1984 doğumlu,

Olayın Özeti müşteki alınan ifadesinde; evli oğlunun kayıp olduğunu tüm aramalarına rağmen bulunamadıklarını, bu konuda kayıp müracaatlarının bulunduğunu, gelininin abisi olan şüpheli tarafından tehdit edildiğini, sonrasında şüpheli ile anlaştıklarını şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmiş olup, tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Uçbağlar Mah.

Suçun Tarihi 06.10.2010 tarihi öncesi

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki M.K.: M.oğlu Malatya 1968 doğumlu,

Şüpheli M.A.: H.M.oğlu Türkoğlu 1985 doğumlu,

Olayın Özeti 06.10.2010 günü müracaat eden müştekinin alınan ifadesinde; işyerinde çalışan şüpheli şahsın işe gelmediğini, yaptığı kontrollerde işyerindeki bulunan değeri 1500TL civarında malzeme ve makinelerden eksik bulunduğu, ayrıca 1300TL borcunun bulunduğunu, olay ile ilgili şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüpheli şahıs vermiş olduğu ifadesinde; müştekinin yanında çalıştığını, rahatsızlığı nedeni ile bir müddet işe gidemediğini, sonrasında kendisini işten çıkarttığını, 20.09.2010 tarihinde iş teftiş kuruluna başvurusu bulunduğunu belirterek, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* TEHDİT, İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Hasan Varol Mah.

Suçun Tarihi 12.09.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki E.Ç.: H.oğlu Malatya 1968 doğumlu,

Müşteki L.Ç.: H.oğlu Malatya 1964 doğumlu,

Müşteki T.Ç.: S.oğlu Malatya 1988 doğumlu,

Müşteki S.Ç.: L.oğlu Malatya 1991 doğumlu,

Şüpheli M.Z.Ç.: H.oğlu Malatya 1955 doğumlu,

Şüpheli R.Ç.: H.oğlu Malatya 1950 doğumlu,

Şüpheli H.Ç.: M.Z.oğlu Malatya 1984 doğumlu,

Şüpheli O.Ç.: C.oğlu Malatya 1984 doğumlu,

Şüpheli(Firar) C.Ç.: H.oğlu Malatya 1952 doğumlu,

Olayın Özeti 15.09.2010 günü dairelerini kiraya vermek istedikleri ancak şüphelilerin kendilerine engel olarak tehdit ettiklerini belirtmiş, şikayetçi olduklarını beyan etmişler ve şüpheli şahısların da ifadeleri alınmış olup, hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ, BASİT TEHDİT VE HAKARET (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri İstiklal Mah.

Suçun Tarihi 26.09.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki B.F.: M.kızı Malatya 1961 doğumlu,

Şüpheli M.S.: R.oğlu Malatya 1944 doğumlu,

Şüpheli Z.S.: B.kızı Malatya 1958 doğumlu,

Olayın Özeti 01.10.2010 günü müşteki; ikamet ettiği apartmanda herkesin odun ve kömür koyduğu çatının anahtarını şüpheli şahısların kendisine vermediğini ve hakaret ederek tehditlerde bulunduklarını belirtmiş, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelilerin ifadeleri alınmış, hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* HAKARET VE TEHDİT (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Venk Köyü

Suçun Tarihi 04.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki G.T.: O.kızı Malatya 1987 doğumlu,

Şüpheliler Ş.T, F.T, A.T.

Olayın Özeti 04.10.2010 günü müşteki alınan ifadesinde; Ş.T.in kendisini beş yıl önce zorla kaçırdığını, şiddet uyguladığı için şikayetçi olduğunu ancak büyüklerin araya girdiği ve rahatsız edilmeyeceğini söyledikleri için şikayetini geri aldığını, tekrar aradıklarını ve rahatsız ederek tehditlerde bulunduklarını şüpheli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Çevreyolu

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki R.K.: B.oğlu Kahta 1966 doğumlu,

Şüpheli Belediye Yetkilisi

Olayın Özeti 13.10.2010 günü müracaatta bulunan müştekinin alınan ifadesinde; kendisinin, 13.10.2010 günü yapılan kazı çalışmalarında kabloların zarar gördüğünü, olaydan dolayı şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili olarak tahkikata başlanılmıştır.

* TEHDİT, HAKARET İDDİASI

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki A.G.: M.Z.oğlu Malatya 1968 doğumlu,

Şüpheli(Firar) H.A.

Olayın Özeti 13.10.2010 günü müracaatta bulunan müştekinin alınan beyanında; 13.10.2010 günü saat:11.00 sıralarında şüphelinin kendisini tehdit ettiğini şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

* DOLANDIRICILIK (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 05.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki O.A.: H.oğlu Palu 1980 doğumlu,

Şüpheli(Firaır) B.T.

Olayın Özeti C.Başsavcılığına 05.10.2010 günü vermiş olduğu şikayet dilekçesinde müşteki; şüpheli şahsı eskiden tanıdığını ve kendisine fırın kazanı alması için 350 TL verdiğini, bu güne kadar kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 12.09.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki A.Ö.: H.oğlu Hekimhan 1964 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti 24.09.2010 günü müşteki vermiş olduğu ifadesinde; telefonlarına asılsız mesaj atıldığını belirterek bu olayın faili meçhul kişi yada kişilerinden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK

Suçun Yeri Cumhuriyet Cad.

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki H.B.: M.oğlu D.1963 doğumlu,

Şüpheli B.D.: M.oğlu Şanlıurfa 1979 doğumlu,

Olayın Özeti 13.10.2010 günü müracaatta bulunan müştekinin alınan ifadesinde; bilgisayarını üç ay önce tamir için gönderdiği servisten halen teslim alamadığını şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

* İŞ KAZASI

Suçun Yeri MALATYA /MERKEZ

Suçun Tarihi 12.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki İ.Y.:Ş.oğlu H.1952 doğumlu,

Şüpheli A.Ç.: M.R.oğlu PALU 1965 doğumlu,

Olayın Özeti 12/10/2010 günü saat: 16:00 sıralarında meydana gelen İş Kazası Müşteki nin alınan ifadesinde; çevre düzenleme işinde çalıştığı sırada kullanmış olduğu kamyonun damperini kaldırırken kamyonun yan yattığını bu sırada başını çarparak yaralandığını olaydan dolayı kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakı İkmalen gönderilecektir.

* HAKARET

Suçun Yeri Kışla Caddesi

Suçun Tarihi 13.10.2010 günü saat: 15:30

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki E. D.: A.oğlu Kahta 1980 doğumlu.

Müşteki G. A.: S. kızı Hekimhan 1985 doğumlu.

Şüpheli M. A.: C. oğlu Malatya 1980 doğumlu.

Şüpheli A.A.: C. oğlu Malatya 1985 doğumlu..

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat: 15.30 sıralarında kendilerine hakarette bulunan şüphelilerden şikayetçi olup, alınan ifadelerinin ardından salıverilmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakları adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

* MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 14.10.2010 günü saat: 00:30 dan önce

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki K. Ç.: M. oğlu Malatya 1976 doğumlu.

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 14.10.2010 günü müracaatta bulunan müşteki; ikameti önünde park halinde bulunan aracının yan ve üst tarafının yandığını gördüğünü, olayı gerçekleştirenleri görmediğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat devam etmektedir.

* KARŞILIKLI DARP

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki İ.D.: N.oğlu Malatya 1990 doğumlu,

Şüpheli Ü.D.: C.oğlu Malatya doğumlu,

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 09.20 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili tarafların alınan ifadelerinde, tartışıp karşılıklı birbirlerini darp ettiklerini, şikayetçi olmadıklarını beyan etmişler, hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* DARP

Suçun Yeri Hanımın Çiftliği

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki A.A.: H.kızı Kahta 1983 doğumlu,

Şüpheli A.F.: M.kızı Kale 1986 doğumlu,

Şüpheli P.Y.: A.kızı Çelikhan 1990 doğumlu,

Şüpheli İ.Y.: S.oğlu Çelikhan 1985 doğumlu,

Şüpheli M.A.F.: N.oğlu Malatya 1978 doğumlu,

Şüpheli M.N.: Y.oğlu Malatya 1984 doğumlu,

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili müşteki alınan ifadesinde; şüpheli şahısların kendisini merdivende yakalayıp ikametinde darp ettiklerini belirterek şikayetçi olduğunu beyan etmiş tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* TELEFONLA TEHDİT

Suçun Yeri Babuktu Mah.

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki H.G.: İ.kızı Akçadağ 1977 doğumlu,

Şüpheli(Firar) H.E.

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 13:00 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili müştekinin alınan ifadesinde; komşusu olan şüpheli şahsın annesi ile alacak verecekleri bulunduğu, bu yüzden şahsın kendisine hakaret ederek tehditlerde bulunduğunu beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* DARP

Suçun Yeri Kaynarca Mah.

Suçun Tarihi 13/10/2010

İntikal Tarihi 13/10/2010

Müşteki A.K. :M. oğlu, Tunceli 1984 doğ.

Bilgi Veren H. A. :S. Z. kızı, Sivaslı 1985 doğumlu.

Şüpheli R. G. : H. oğlu, Malatya 1989 Doğumlu.,

Şüpheli A. G. H. oğlu, Malatya doğumlu.

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 14:30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili olarak müştekinin alınan ifadesinde; aracı ile giderken yolda önünü keserek kendisini darp eden şüphelilerden şikayetçi olmuştur şüphelilerin ifadeleri alınmış olup tahkikat devam etmektedir.

* KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Yeşiltepe mah.

Suçun Tarihi 13.10.2010 günü

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki A. Ö.: R.oğlu Malatya 1982 doğ.

Mağdur M. M. P.: H. oğlu Malatya doğ..

Şüpheli O.: (Açık Kimlik Bilgileri Tespit Edilemedi)

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 17.30 sıralarında ifadesi alınan mağdur; tartıştığı şüpheli tarafından darp edildiğini ve şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat devam etmektedir.

* YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri K. Mustafapaşa Mah.

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki E.Ş.H.kızı, Adana 1962 doğumlu,

Şüpheli E.K.Ali oğlu, Bingöl 1987 doğumlu,

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 07.30 sıralarında şüpheli şahıs sevk ve idaresinde bulunan 44 . 039 plakalı motosikleti ile yaya müştekiye çarpması neticesi yaralanma olayı ile ilgili müşteki ifadesinde şikayetçi olmamış, şüphelinin konu ile ilgili ifadesi alınmış olup evraklar ikmalen gönderilecektir.

* İKAMETTEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Karakavak Mah.

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki H.S.:Mehmet oğlu, Yeşilyurt 1972 doğumlu, ,

Şüpheli F. M.

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 16.50 sıralarında müracaatta bulunan müştekinin alınan ifadesinde; işte olduğu sırada eşinin kendisini arayarak içerisinde 300 tl para ve nüfus cüzdanının bulunduğu cüzdanın çalındığını beyan etmiş olup, tahkikata başlanmıştır.

* KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Turgut Özal Mah.

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki R. A.: İ. oğlu Akçadağ 1984 doğumlu.

Şüpheli M. I.: O. oğlu Akçadağ 1966 doğumlu..

Şüpheli D. I.: M. oğlu Malatya doğumlu.

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 14.25 sıralarında müracaatta bulunan müşteki; şüphelilerin akrabaları olduklarını, aralarında vuku bulan tartışma neticesinde darp edildiğini beyanla şikayetçi olmuş, şüphelilerin de konu ile ilgili olarak ifadeleri alınmış olup, hazırlanan tahkikat evrakları adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

* DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Şifa Mah.

Suçun Tarihi 12.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki M. S.: B. oğlu Çelikhan 1965 doğumlu..

Olayın Özeti 12.10.2010 günü saat 15.00 sıralarında su tesisatçısı olduğunu beyan eden müşteki; çalıştığı sırada kullanmış olduğu spiral makinesinin elinden düşmesi sonucu yaralanmış olup, hazırlanan tahkikat evrakları adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

* TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Paşaköşkü Mah.

Suçun Tarihi 13.10.2010 günü saat: 19:00

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki B. A.: H. kızı Adıyaman 1965 doğumlu..

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 13.10.2010 günü ifadesi alınan müşteki; dolmuşa bindiğini, yolcu durağında ineceği esnada şoförün aracı hareket ettirmesi ile birlikte düşerek yaralandığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat devam etmektedir.

* EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANARAK YARALAMALI TRAFİK KAZASINA SEBEBİYET VERME

Suçun Yeri Ofis Kavşağı

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki S. E.: H. oğlu Arguvan 1958 doğ.

Mağdur T. S. K.: H. A. kızı Malatya doğ.

Şüpheli Ö. F. K.: M. oğlu Çelikhan doğ..

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 16.55 sıralarında şüpheli sevk ve idaresinde bulunan aracı ile yolun karşısına geçmekte olan mağdura çarpmış ve yaralanmasına sebebiyet vermiş, taraflar alınan ifadelerinde şikayetçi olmadıklarını beyan etmişler olup, hazırlanan tahkikat evrakları adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

* KESİCİ ALETLE YARALANMA

Suçun Yeri Malatya

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki İ. Ş.: M. oğlu Hekimhan 1960 doğ.

Mağdur E. Ş. Ş.: İ. kızı Malatya doğ.

Şüpheli (Firar) B. ve N. isimli şahıslar

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 17.45 sıralarında ifadesi alınan mağdur; şüpheliler ile tartıştıklarını ve darp edildiğini, olay ile ilgili olarak şüphelilerden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat devam etmektedir.

* TEHDİT

Suçun Yeri Akçadağ Kültür Mah.

Suçun Tarihi 11.10.2010

İntikal Tarihi 11.10.2010

Müşteki N.S.: C.kızı Malatya 1984 doğumlu,

Şüpheli A.S.: A.oğlu Adıyaman 1974 doğumlu,

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 13.30 sıralarında müşteki alınan ifadesinde; eşi olan şüpheli şahsın kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek şikayetçi olduğunu beyan etmiş tahkikata başlanılmıştır.

* 6136 SKM İDDİASI

Suçun Yeri Akçadağ

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Şüpheli M. Y.: M. oğlu Akçadağ 1979 doğumlu.

Şüpheli C. Y.: M. oğlu Akçadağ 1969 doğumlu.

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 16.30 sıralarında şüphelilerin bahse konu suç ile ilgili olarak ifadeleri alınmış, olayda adı geçen suç unsuruna rastlanılmamış olup, tahkikat devam etmektedir.

* KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Akçadağ Kotangölü Mah.

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Şüpheli-Mağdur H. T.: H. oğlu Akçadağ 1993 doğumlu..

Şüpheli-Mağdur M. T.: H. oğlu Akçadağ 1993 doğumlu.

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat: 19.50 sıralarında adı geçen şahıslar arasında vuku bulan karşılıklı darp olayında; tarafların ifadeleri alınmış olup, adli mercilere sevk edilmek üzere salıverilmişlerdir.

* YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Doğanşehir

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki/Şüpheli N.S.: O.oğlu 1977 Akçadağ doğumlu,

Müşteki/Şüpheli E.A.: E.oğlu 1977 Elazığ doğumlu,

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 01.30 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili müşteki/şüphelilerin alınan ifadelerinde; N.S.nın kullanmakta olduğu 44 995 plaka sayılı aracına, E.A.ın kullanmakta olduğu 23 335 plaka sayılı aracın arkadan çarpması neticesinde, M.S. yaralanarak Beydağı Devlet Hastanesine kaldırılmış, taraflar birbirlerinden şikayetçi olduklarını beyan etmişler, hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Doğanyol, İshak Mah.

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki H.T.: M.oğlu Doğanyol 1983 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Meydana gelen olay ile ilgili müracaat eden müştekinin alınan ifadesinde; sabah işyerini açtığında tezgah çekmecesinde bulunan 670 TL ve işyeri ön camında bulunan güvenlik kamerası ve görüntülerin kayıt edildiği 16 gb’lık flash diskin olmadığını fark ettiğini beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

* HAKARET

Suçun Yeri Kuluncak Merkez

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki B. Ş.: Z. oğlu Hekimhan 1976 doğ..

Şüpheli İ. Z.: S. oğlu Darende 1972 doğ.

Olayın Özeti 13.10.2010 günü müracaatta bulunan müşteki; şüphelinin kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayette bulunmuş tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL, MALA ZARAR VERME

Suçun Yeri Yeşilyurt Ardıçtepe

Suçun Tarihi 13/10/2010

İntikal Tarihi 13.10.2010

Müşteki H.Ş.İ.oğlu, Arguvan 1951 doğumlu,

Şüpheli Ö.Ç.Ö.M.İ.oğlu, Ankara 1979 doğ,

Olayın Özeti 13.10.2010 günü müracaatta bulunan müşteki alınan ifadesinde; adına kayıtlı bir bahçesinin olduğu bahçe içireninde bulunan kulübesin kendisinin bahçede olmadığı zaman şüpheli şahsın kullanarak pislettiği bundan dolayı şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Konu ile ilgili C. Savcısına bilgi verilmiş olup gerekli tahkikata başlanmıştır.

* GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki A.K.: A. oğlu Malatya doğumlu,

Şüpheli S.Ş.: H. oğlu Battalgazi 1991 doğumlu,

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat:19.00 sıralarında müracaatta bulunan müştekinin alınan ifadesinde; şüphelinin cep telefonunu kullanmak için aldığını fakat geri vermediğini, bu sebeple şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup tahkikata başlanılmıştır.

* HAKARET

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 14.10.2010 günü saat:01.00

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki N.F.: M. kızı Malatya 1983 doğumlu,

Şüpheli E.Ö.: Y. oğlu Malatya 1984 doğumlu,

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili müştekinin alınan ifadesinde; şüpheli şahsın kendisini durdurup hakaret ettiğini, kendisini rahatsız eden şüpheliden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup; hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* 6136 S.K.M.

Suçun Yeri Bulgurlu Köyü Yolu

Suçun Tarihi 13.10.2010 günü saat: 23:00

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki Kamu Hukuku

Şüpheli E.D.: Y. oğlu Malatya 1965 doğumlu,

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 23.00 sıralarında ekiplerimizin yapmış oldukları uygulama esnasında, uygulama noktasına yaklaşıp sonra kaçan oto sürücüsü takip sonucu durdurulmuş, araçta koltuk üzerinde açık bir şekilde duran bir adet tabanca ele geçirilmiş olup; tahkikata başlanılmıştır.

* KASTEN YARALAMA – TEHDİT

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 14.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki/Şüpheli Ö.A.: C. oğlu Palu 1975 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli Z.S.: M. kızı 1979 doğumlu,

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 01.30 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili müşteki/şüpheli Ö.A., alınan ifadesinde; Z.S. nin kendisine olan borcu için tartıştıklarını ve hakaret ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, müşteki/şüpheli Z.S. ise alınan ifadesinde; Ö.A. nın kendisine telefonla mesaj atarak tehdit ettiğini ve kendisini yaraladığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup; tahkikata başlanılmıştır.

* HAKARET

Suçun Yeri Başharık Mah.

Suçun Tarihi 14.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki O.B.: H. oğlu Malatya 1977 doğumlu,

Şüpheli 44 — 282 plaka sayılı oto sürücüsü

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat:08.30 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili müştekinin alınan ifadesinde; aracı ile seyir halinde iken kırmızı ışıkta durduğunu, yeşil yanınca geçmek istediği esnada şüpheli şahsın kullandığı aracın kırmızı ışıkta geçtiğini ve kaza yapmamak için durduğunu, şahsın kendisine hakaret ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* DOLANDIRICILIK

Suçun Yeri Kırçuval Mah.

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki G.K.: A. kızı Malatya 1967 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 13.10.2010 günü saat 12.30 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili müştekinin alınan ifadesinde; ikametin zilini çalıp kendisini tüpçü olarak tanıtan şahsın para bozdurma bahanesiyle kendisini 200 TL dolandırdığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

* İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Saray Mah.

Suçun Tarihi 14.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki Z.B.: C. oğlu Malatya 1969 doğumlu

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 13.20 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili müşteki, alınan ifadesinde; olay saatinde işyerinde yalnız olarak bulunduğu esnada işyerine ismini bilmediği ancak görse tanıyabileceği bir bayanın müşteri olarak geldiğini, bu sırada kapı zilinin çalması üzerine kapıya bakıp birkaç dakika sonra geri döndüğünde bu bayanın bir arkadaşımı alıp geleceğim diyerek iş yerinden ayrıldığını, bayanın çıkmasından şüphelenerek masanın üzerinde bulunan kol çantasını kontrol ettiğinde çantasının açık olduğunu ve 90TL parasının çalınmış olduğunu farkettiğini, olay ile ilgili şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

* ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Malatya Merkez

Suçun Tarihi 12.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki A.S.: M. kızı Elazığ 1976 doğumlu.

Şüpheli(Firar) M.K.: G.oğlu Adana 1982 doğ.

Olayın Özeti Müracaat eden müştekinin alınan ifadesinde; şüpheli olan eski eşinin çocuğunu zorla kaçırdığını, bu sebeple şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelinin aranmasına ve olayla ilgili tahkikata başlanmıştır.

* DOLANDIRICILIK

Suçun Yeri İnönü Cad.

Suçun Tarihi 14/10/2010

İntikal Tarihi 14/10/2010

Müşteki M.G.: A.oğlu Bulam 1951 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 14/10/2010 günü müracaata bulunan müşteki, 05** *** ** ** numaralı hattan arayan ve kendisini emniyette görevli olarak tanıtan şahsın kendisine ait kartla çok miktarda borçlanma yapılmış olduğunu ve bu şebekeyi çökertmek için uğraştıklarını söyleyerek kendisini bir banka şubesine yönlendirdiğini ve bankanın ATM sinden şahsın vermiş olduğu 4 ayrı cep telefonu hattına toplam 2.000TL kartsız işlemler menüsünden havale yaparak gönderdiğini, daha sonra dolandırıldığını anladığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup; tahkikata başlanılmıştır.

* KAYIP ŞAHISLAR

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 13.10.2010 günü saat: 12.00

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki K.B.: H. kızı Kadıköy 1957 doğumlu

Kayıp Şahıs M.M.B.: Z. oğlu Malatya 1988 doğumlu

Olayın Özeti 14/10/2010 günü saat 20.30 sıralarında müracaatta bulunan müşteki, alınan ifadesinde; 13/10/2010 günü saat 12.00 sıralarında ikametten ayrılan öz oğlu M.M.B. dan bu zamana kadar haber alamadığını beyan etmiş olup; tahkikata başlanılmıştır.

* KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA, RAHATSIZ ETME

Suçun Yeri Battalgazi Kavşağı

Suçun Tarihi 14.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki Z.B.Ş.: S. kızı Çorum 1984 doğumlu,

Şüpheli(Firar) 0 5** *** ** ** numaralı telefon.

Olayın Özeti 14.10.2010 günü meydana gelen olay ile ilgili müştekinin alınan ifadesinde; minibüs beklediğini, bir otonun durarak adres sorduğunu, tarif ettiğinde kendisini de götürmek istediklerini, kabul etmediğini, telefon numarası yazılı bir kağıdı verip araç ile uzaklaşan şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

* ZEHİRLENME

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 14.10.2010 günü saat: 17:50

İntikal Tarihi 15.10.2010

Müşteki F.A.: Ö.F. kızı Şanlıurfa 1988 doğumlu

Olayın Özeti 14/10/2010 günü meydana gelen olay ile ilgili müracaat eden müşteki, alınan ifadesinde; baş ağrısı nedeni ile ismini bilmediği ağrı kesici haplardan aralıklarla bir miktar içtiğini, daha sonra midesinde ağrı olması nedeni ile hastaneye geldiğini, olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup; tahkikata başlanılmıştır.

* YARALAMALI VE MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Sanayi 1.Cadde

Suçun Tarihi 14.10.2010 günü saat: 10.30

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki A.S.: M.A. kızı Yeşilyurt 1968 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli A.S.: H. oğlu Malatya 1962 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli O.B.: R. oğlu Kahta 1973 doğumlu,

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, müşteki/şüpheli şahısların idarelerindeki araçlar çarpışmışlar, yaralanan müştekinin hastanede tedavisi yapılmış olup; tahkikata başlanılmıştır.

* YARALAMALI VE MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Çevre Yolu Üzeri

Suçun Tarihi 14.10.2010 günü saat:10.45

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki M.B.: A. oğlu Sotik 1947 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli N.E.: A. oğlu Hekimhan 1964 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki E.Y.: A. oğlu Arguvan 1975 doğumlu,

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 10.45 sıralarında müşteki/şüpheli N.E. nin sevk ve idaresindeki 44 — 348 plaka sayılı kamyonet ile şüpheli/müşteki E.Y. nin sevk ve idaresindeki 44 — 018 plaka sayılı minibüsün çarpışması sonucu müşteki yaralanmış, yaralının gerekli tedavisi yaptırılmış olup; tahkikata başlanılmıştır.

* 6136 S.K.M.

Suçun Yeri Cirikpınar Mahallesi

Suçun Tarihi 14/10/2010 günü saat: 15.00

İntikal Tarihi 14/10/2010

Müşteki Kamu Hukuku

Şüpheli B.G.: K. oğlu Malatya 1983 doğumlu

Şüpheli A.Ç.: H. oğlu Hekimhan 1982 doğumlu

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 15.00 sıralarında durumlarından şüphelenilen şahıslardan B.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında darasız toplam 0,8 gr yeşil renkli hint keneviri, 5 adet hap, 1 adet bıçak, 4 adet uç tarafında bilye olan fişek, 1 adet 9 mm. çapında bilye atar tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör elde edilmiş, A.Ç. nin üst aramasında toplamda darasız 2,3 gr yeşil renkli hint keneviri benzeri madde ve 1 adet bıçak elde edilmiş, şahısların üzerlerinden çıkan uyuşturucu maddelerle ilgili ayrı evrak düzenlenmiş, konu ile ilgili ifadeleri alınan şüphelilerden A.Ç. nin yapılan GBT sorgusunda arandığı tespit edilmiş olup, diğer şüpheli ise C.Savcısının talimatları doğrultusunda 15.10.2010 günü hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilecektir.

* UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK.

Suçun Yeri Cirikpınar Mahallesi

Suçun Tarihi 14/10/2010 günü saat: 15.00

İntikal Tarihi 14/10/2010

Müşteki Kamu Hukuku

Şüpheli B.G.: K. oğlu Malatya 1983 doğumlu

Şüpheli A.Ç.: H. oğlu Hekimhan 1982 doğumlu

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 15.00 sıralarında durumlarından şüphelenilen şahıslardan B.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında darasız toplam 0,8 gr yeşil renkli hint keneviri, 5 adet hap, 1 adet bıçak, 4 adet uç tarafında bilye olan fişek, 1 adet 9 mm. çapında bilye atar tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör elde edilmiş, A.Ç. nin üst aramasında toplamda darasız 2,3 gr yeşil renkli hint keneviri benzeri madde ve 1 adet bıçak elde edilmiş, şahısların üzerlerinden çıkan uyuşturucu maddelerle ilgili ayrı evrak düzenlenmiş, konu ile ilgili ifadeleri alınan şüphelilerden A.Ç. nin yapılan GBT sorgusunda arandığı tespit edilmiş olup, diğer şüpheli ise C.Savcısının talimatları doğrultusunda 15.10.2010 günü hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilecektir.

* OTODAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Aslanbey Mah.

Suçun Tarihi 14.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki A.K.: A. oğlu Doğanşehir 1962 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 08.15 sıralarında müracaatta bulunan müştekinin alınan ifadesinde; akşam saat 20.00 sıralarında bırakmış olduğu aracının yanına sabah saat 06.10 sıralarında geldiğini, aracın camının kırılmış olduğunu, torpido gözünde bulunan 1 adet güneş gözlüğünün ve 100 TL bozuk parasının olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

* YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Çevreyolu

Suçun Tarihi 14.10.2010 günü saat 10.00

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki M.B.: E. oğlu Malatya 1951 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki Ö.B.: M. oğlu Malatya 1988 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki M.E.: A. oğlu Malatya 1976 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki N.E.: A. oğlu Pütürge 1954 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki B.Ö.: K. oğlu Gürün 1983 doğumlu,

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 10.00 sıralarında Ö.B. isimli şahsın idaresindeki 44 *** 748 plakalı araç, M.E. isimli şahsın idaresindeki 44 *** 214 plakalı araç, N.E. isimli şahsın idaresindeki 44 *** 652 plakalı araç ve B.Ö. isimli şahsın idaresindeki 44 *** 870 plakalı araçların çarpışması neticesi trafik kazası meydana gelmiş, Ö.B., M.B. ve B.Ö. isimli şahıslar yaralanmış hastanede tedavileri yapılmış, taraflar alınan ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olduklarını beyan etmişler, hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* OLAY YERİ TERK YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Köy Garajı

Suçun Tarihi 14.10.2010 günü saat:12.00 sıraları

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki İ.D.: H. oğlu Malatya 1959 doğumlu,

Şüpheli(Firar) 29 *** 985 plakalı araç sürücüsü

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat:12.00 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili müştekinin alınan ifadesinde; yaya olarak yürüdüğü esnada şüpheli araç sürücüsünün kendisine çarptığı yere düştüğü ve şüphelinin durmadan gittiğini, hastanede tedavisinin yapıldığını, olay ile ilgili şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

* İKAMET MÜŞTEMİLATINDAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Hacı Abdi Mah.

Suçun Tarihi Son iki ay içerisinde

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki Ş.K.: Y. oğlu Malatya 1944 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 13.30 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili müşteki alınan ifadesinde; çatı katında kapı kilidinin kırılmış olduğu ve 1 adet banyo kazanı ve 3-4 adet soba borusunun çalınmış olduğunu belirtmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

* CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI İDDİASI

Suçun Yeri Halep Cad.

Suçun Tarihi 13.10.2010 günü

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki Y.Ç.: T. oğlu Malatya 1975 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 14.30 sıralarında müracaatta bulunan müştekinin alınan ifadesinde; iş yerinde rafa bırakmış olduğu telefonunun yerinde olmadığını gördüğünü, telefonunu çalan şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

* YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Çevre Yolu

Suçun Tarihi 14.10.2010 günü saat 16.00 sıraları

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki H.K.: M. kızı Yazıhan 1955 doğumlu

Şüpheli F.K.: M. oğlu Malatya 1960 doğumlu

Şüpheli V.K.: M. oğlu Arapkir 1966 doğumlu

Şüpheli İ.Ö.: M. oğlu Yazıhan 1972 doğumlu

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 16.00 sıralarında şüpheli F.K. nin sevk ve idaresindeki 44 — 792 plaka sayılı araç, şüpheli V.K. nin sevk ve idaresindeki 44 — 111 plaka sayılı araç ve şüpheli İ.Ö. nün sevk ve idaresindeki 44 — 005 plaka sayılı araçların çarpışması neticesi Yaralamalı Trafik Kazası meydana gelmiş, kaza neticesi 44 — 005 plaka sayılı araç içerisinde bulunan H.K. isimli şahıs yaralanmış, yaralı şahıs hastanede tedavisi yapılarak taburcu edilmiş, tarafların konu ile ilgili ifadeleri alınmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilmiştir.

* BIÇAKLA YARALAMA

Suçun Yeri Küçük Mustafa Paşa Mah.

Suçun Tarihi 14.10.2010 günü saat: 16.00 sıraları

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki D.I.: M. oğlu Malatya doğumlu

Şüpheli H.E.: B. oğlu Malatya 1990 doğumlu

Olayın Özeti 14/10/2010 günü saat 15.40 sıralarında bıçakla yaralı bir şahsın olduğu bildirilmesi üzerine görevlilerimizce olay yerine intikal edildiğinde D.I. isimli şahsın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış olarak yerde yattığı görülmüş ve olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen H.E. isimli şahıs, olay esnasında ensesinden yaralanması sebebiyle tedavi için gittiği M.D.H.de yakalanarak C.Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış, şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullandığı 1 adet bıçak ele geçirilerek geçici olarak muhafaza altına alınmış, yapılan araştırmada olayın para isteme meselesi yüzünden çıktığı anlaşılmış olup, tahkikata devam edilmektedir.

* AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri İsmet Paşa Caddesi

Suçun Tarihi 14.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki N.K.: M. kızı Malatya 1977 doğumlu

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 14.10.2010 günü müracaatta bulunan müşteki alınan ifadesinde; saat 16.45 sıralarında koltuğun üzerine bıraktığı çantasından cüzdanının çalındığını beyan ederek şikayetçi olmuş, aynı gün saat: 17.20 sıralarında S.P. isimli şahıs evinin giriş kapısının tokmağına takılı vaziyetteki poşetin içerisinde bulduğu cüzdanı Merkezimize teslim etmiş, bahse konu cüzdanın müştekiye ait olduğu tespit edilmiş, müşteki alınan ek ifadesinde cüzdanının içerisinde 45.00 TL parasının olmadığını diğer eşyalarının eksiksiz olduğunu beyan etmiş, cüzdanı bulan S.P. isimli şahsın bilgi veren olarak ifadesi alınmış olup, tahkikata devam edilmektedir.

* DOLANDIRICILIK İDDİASI

Suçun Yeri Niyazi Mah.

Suçun Tarihi 14.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki B.K.: Y. kızı Resulkehya 1930 doğumlu

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 19.40 sıralarında müşteki olarak ifadesi alınan B.K.; 14.10.2010 günü saat 11.00 sıralarında ikametinde bulunduğu esnada kapıyı çalan tanımadığı bir erkek şahsın kendisine para bozdurmak istediğini söylemesi üzerine boynunda asılı olan cüzdanından bir miktar para çıkarttığını, şahsın cüzdanından çıkarttığı parayı elinden alarak kaçtığını, bu şahsın açık eşkalini görmediğini, görse tanıyamayacağını, elindeki parasını alarak kaçan meçhul kişiden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

* İLAÇ İÇMEK SURETİYLE ZEHİRLENMEK

Suçun Yeri Özalper Mah.

Suçun Tarihi 14.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki O.R.: M. oğlu Akçadağ 1989 doğumlu

Mağdur O.R.: M. oğlu Akçadağ doğumlu

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 20.00 sıralarında dişi ağrıdığı için evde bulunan ağrı kesici haplardan 3 adet içen mağdur, midesi bulanması üzerine durumu anlattığı abisi tarafından hastaneye götürülmüş ve hastanede yapılan tedavisinin ardından konu ile ilgili alınan ifadesinde, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilmiştir.

* İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Akçadağ, Kotangölü Mah.

Suçun Tarihi 14.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki E.Y.: A. kızı Altındağ doğumlu

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 18.50 sıralarında intihara teşebbüs eden E.Y. isimli şahıs, Hastaneye kaldırılmış ve burada yapılan ilk müdahalesinin ardından T.Ö.T.M.ne sevk edildiğinden konu ile ilgili ifadesi alınamamış, temin edilen Dr. Raporunda hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

* TAKSİRLE YARALANMA (Kapıya Ayak Sıkışması Sonucu)

Suçun Yeri Hekimhan

Suçun Tarihi 14.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki M.T.: N. oğlu Van 1976 doğumlu,

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 09.05 sıralarında ayağının kapıya sıkışması sonucu yaralan müştekinin alınan Dr. Raporunda ayak parmağında kırık bulunduğu, ileri tetkik ve tedavi için Beydağı Devlet Hastanesine sevk edildiği tespit edilmiş, konu ile ilgili C.Savcısına bilgi verilmiş olup, talimatları doğrultusunda tahkikata devam edilmektedir.

* İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK, NİTELİKLİ YARALAMA

Suçun Yeri Yeşilyurt, Bahçelievler Mah.

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki İ.A.: R. oğlu Malatya 1967 doğumlu,

Mağdur/Şüpheli G.H.: R. oğlu Yeşilyurt 1986 doğumlu,

Şüpheli E.A.: A. oğlu Eminönü 1989 doğumlu,

Olayın Özeti 13.10.2010 günü meydana gelen olayla ilgili müştekinin alınan ifadesinde; mağdur/şüpheli G.H. nin işyerinde bulunan kasanın içinden 1200 TL parasını çalarken yakaladığını, bunun üzerine E.A. isimli şahsın mağdur/şüpheliyi darp ettiğini, bu sebeple şikayetçi olduğunu beyan etmiş konu ile ilgili C. Savcısına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

* ÇİFT TARAFLI MADDİ HASARLI VE YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Yakınca Beldesi

Suçun Tarihi 13.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki S.Ç.: A.R. oğlu Erzincan 1945 doğumlu,

Müşteki F.K.: H. kızı İstanbul 1942 doğumlu,

Mağdur D.K. : T. oğlu Almanya doğ,

Şüpheli M.K.: B.N. oğlu Pat 1940 doğ,

Şüpheli M.Ş.K.: A. oğlu Diyarbakır 1969 doğ,

Olayın Özeti 13.10.2010 günü 21.50 sıralarında meydana gelen olaya ekiplerimiz intikal etmiş, şüpheli şahısların kullanmış oldukları araçlar yaralamalı trafik kazasına karışmışlar, tahkikata başlanılmıştır.

* TEHDİT VE HAKARET

Suçun Yeri Yeşilyurt

Suçun Tarihi 14.10.2010

İntikal Tarihi 14.10.2010

Müşteki T.A.: M. kızı Malatya 1954 doğumlu,

Müşteki Z.Ü.: T. kızı Malatya 1981 doğumlu,

Şüpheli A.A.: M. oğlu Yeşilyurt 1960 doğumlu,

Olayın Özeti 14.10.2010 günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili müştekinin alınan ifadesinde; şüpheli şahsın hakaret ederek tehditlerde bulunduğunu, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüpheli şahıs verdiği ifadesinde; suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

* AKÇADAĞDA TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: 13.10.2010 günü saat 08.00 sıralarında Akçadağ Gürkaynak Köyünde M.B. (42 yaşında erkek) yönetimindeki 06 5749 plakalı kamyon ile seyir halindeyken virajı alamayarak uçuruma devrilmesi sonucunda kaza meydana gelmiştir. Hafif yaralanan sürücü M.B. ve kamyonda yolcu olarak bulunan M.P. (22 yaşında erkek) Beydağı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

* YAZIHANDA KİŞİLERE AİT MALA ZARAR VERME: 13.10.2010 günü saat 16.30 sıralarında Yazıhan Fethiye Beldesinde F.G. (42 yaşında erkek) C.Savcılığına müracaat ederek evinin arkasındaki taş duvarın amcasının oğlu A.G. (65 yaşında erkek) tarafından yıkıldığını ve bu şahıstan şikayetçi olduğunu bildirmiştir. C.Savcılığından gelen yazılı talimat üzerine şahısların ifadeleri alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

* PÜTÜRGEDE İNTİHARA TEŞEBBÜS: 13.10.2010 günü saat 13.00 sıralarında Pütürge Tepehan Beldesinde K.B. (24 yaşında kadın) evinde bulunduğu esnada ruhi bunalıma girerek kullanmakta olduğu Elyzna (Antidepresan hapı) hapından içerek intihara teşebbüs etmiştir. Hayati tehlikesi bulunan K.B. Malatya Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

* İL MERKEZDE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: 13.10.2010 saat 16.00 sıralarında İl Merkez Yaygın Beldesinde R.Ş. (36 yaşında erkek) yönetimindeki 44 674 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken frenin patlaması sonucunda yoldan çıkarak şarampole girmesiyle kaza meydana gelmiştir. Hafif yaralanan sürücü R.Ş. ve kamyonette yolcu olan İ.D. (23 yaşında erkek) Malatya Devlet Hastanesindeki tedavilerine müteakip taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

* DOĞANŞEHİRDE YARALAMALI TRAFİK KAZASI: 14.10.2010 günü saat:06.00 sıralarında, Doğanşehir-Reşadiye köyü mevkiinde F.Ç (40 yaşında erkek) yönetimindeki 02 478 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalara çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada yaralanan sürücü F.Ç Malatya Beydağı Devlet hastanesinde tedavi altına alınmış olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

* YAZIHANDA TEHDİT: 14.10.2010 günü saat 08.30 sıralarında, Yazıhan-Fethiye beldesinde ikamet eden H.Y (69 yaşında erkek) evinden çıkmasını istediği oğlu A.E.Y (50 yaşında erkek)ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayette bulunmuş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

* ARAPGİRDE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALANMA: 14.10.2010 günü saat 02.10 sıralarında, Arapgir-Deregezen köyü mevkiinde F.İ (21 yaşında erkek) yönetimindeki 02 622 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada yaralanan sürücü F.İ ile araçta bulunan Y.E (21 yaşında erkek) ve İ.K (21 yaşında erkek) Malatya Devlet hastanesinde tedavi altına alınmış olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

* AKÇADAĞDA DİĞER KAZALAR: 14.10.2010 günü saat.13.00 sıralarında, Akçadağ-Yağmurlu köyünde ikamet eden A.Ü (4 yaşında erkek) bahçede oyun oynadığı esnada su kanalına ayağı takılarak düşmesi sonucu yaralanmıştır. Akçadağ Devlet hastanesinde tedavi altına alınmış olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

* DOĞANŞEHİRDE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALANMA: 14.10.2010 günü saat 17.00 sıralarında, Doğanşehir-Söğüt beldesi mevkiinde E.D (32 yaşında erkek) yönetimindeki 44 922 plakalı otomobilinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada yaralanan sürücü E.D ile araçta bulunan G.T (25 yaşında erkek) Doğanşehir Devlet hastanesinde tedavileri yapılmasına müteakip taburcu edilmişlerdir. C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

* KALEDE TAKSİRLE YARALAMA: 14.10.2010 günü saat:16.30 sıralarında Kale-Karaağaç köyünde F.A (25 yaşında erkek) av tüfeği ile tarlasındaki kuşlara ateş ettiği esnada tarlada çalışan amcasının oğlu M.A (43 yaşında erkek)ı kazaen yaralanmıştır. Özel Malatya hastanesinde tedavisi yapılan M.A. taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.