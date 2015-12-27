Vukuat Raporu

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA

Suçun Yeri Akpınar Mah.

Suçun Tarihi 22.11.2010 günü saat: 02.00

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki Y.T.: İ. kızı Malatya 1983 doğumlu

Şüpheli A.T.: M. oğlu Malatya 1970 doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma olayı ile ilgili olarak müşteki, alınan ifadesinde; boşanma davalı olduğu eşi olan şüphelinin evinin ziline basarak kendisini rahatsız ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelinin konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 22.11.2010 günü saat: 02.30

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki/Şüpheli O.A.: K. kızı,

Müşteki/Şüpheli F.T.: A. oğlu Malatya 1977 doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat 03.00 sıralarında bir bayan şahsın rahatsız edildiğinin bildirilmesi üzerine görevlilerimizce olay yerine intikal edilmiş ve olay yerinde O.A. ile görüşüldüğünde F.T. isimli şahıs ile tartıştığını, şikayetçi olmadığını beyan etmiş, olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA

Suçun Yeri K.Mustafa Paşa Mah.

Suçun Tarihi 22.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Mağdure E.H.D.: N. kızı Malatya doğumlu

Müşteki N.D.: R. oğlu Malatya 1957 doğumlu

Şüpheli M.N.A.: R. oğlu Malatya 1962 doğumlu

Olayın Özeti 22/11/2010 günü saat: 07.30 sıralarında şüphelinin sevk ve idaresindeki 44 – **03 plakalı aracın sağ ön tekerinin yaya olarak karşıdan karşıya geçmek için beklemekte olan mağdurenin ayağının üzerinden geçmesi sonucu Taksirle YaralamaTrafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma olayı meydana gelmiş, tarafların konu ile ilgili ifadeleri alınmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

YANKESİCİLİK

Suçun Yeri Başharık Mah.

Suçun Tarihi 20.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki Y.K.: A. kızı Malatya 1978 doğumlu

Şüpheli Faali Meçhul

Olayın Özeti 20.11.2010 günü saat: 12.30 sıralarında semt pazarında alışveriş yapmakta olan müştekinin çantasından, içerisinde kendisine ve kızı İ.K. ye ait nüfus cüzdanları, 30TL nakit para, ayrıca eşi ve çocuklarına ait vesikalık resimlerin bulunduğu cüzdanı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınmış, müştekinin konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

AİLE FERTLERİNE KÖTÜ MUAMELE

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 22.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki G.K.: H. kızı Malatya 1989 doğumlu

Şüpheli(Firar) R.K.: B. kızı Malatya 1949 doğumlu

Olayın Özeti 22/11/2010 günü saat 08.30 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili olarak müşteki, alınan ifadesinde; birlikte yaşadığı kayınvalidesi olan şüphelinin kendisini sevmediğini ve bu nedenle 22.11.2010 günü saat 08.30 sıralarında evden kovduğunu, bunun üzerine annesinin ikametine gittiğini, olayla ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri İstiklal Mah.

Suçun Tarihi 22.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki Ş.K.: A. oğlu Malatya 1975 doğumlu

Müşteki A.T.: İ. oğlu Doğanşehir 1973 doğumlu

Şüpheli F.Ş.: M. kızı Doğanşehir doğumlu

Şüpheli A.Ş.: M. kızı Malatya doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü iki ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak olayın şüphelileri mağaza görevlileri tarafından yakalanarak görevlilerimize teslim edilmiş, şahısların üzerinden 1 adet mont, 1 adet yelek, 1 hırka, 2 adet swit, 2 adet tişört, 3 adet çanta, 11 çift çorap ve bu ürünlerin barkodunu sökmek için kullanılan 2 adet yan keski ile 1 adet çakı bıçağı ele geçirilerek muhafaza altına alınmış, müştekiler alınan ifadelerinde, zararlarının hırsızlık olayına karışan şahısların aileleri tarafından karşılandığını ve şahıslardan şikayetçi olmadıklarını beyan etmişler tahkikata devam edilmektedir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 22.11.2010 günü saat: 07:00

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki A.Z.: M. kızı Pütürge 1962 doğumlu

Kayıp Şahıs M.F.Z.: E. oğlu Battalgazi doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü müracaatta bulunan müşteki, alınan ifadesinde; oğlu M.F.Z. nin sabah saat: 07.00 sıralarında okula gidiyorum diyerek evden ayrıldığını, bu saate kadar eve geri gelmediğini, oğlunun hayatından endişe ettiğini, Polis marifeti ile bulunmasını istediğini beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 22.11.2010 günü saat: 07:00

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki A.G.: H. oğlu Yeşilyurt 1965 doğumlu

Kayıp Şahıs Y.G.: A. oğlu Malatya doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü müracaatta bulunan müşteki, alınan ifadesinde; 22.11.2010 günü okula gideceğini söyleyerek evden ayrılan oğlu Y.G. nin saat 17.00 sıralarında eve gelmesi gerekirken gelmediğini, saat 22.00 sıralarında oğlunun telefonla arayarak M.F.Z. isimli şahısla beraber bir yerde olduklarını ve bir daha eve geri gelmeyeceğini söylediğini, oğlunun hayatından endişe ettiğini, polis marifeti ile bulunmasını istediğini beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

DARP – HIRSIZLIK

Suçun Yeri Taştepe Mah.

Suçun Tarihi 21.11.2010 günü saat: 18.00 sıraları

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki C.P.: A. oğlu Pütürge 1941 doğumlu

Şüpheli T.P.: B. oğlu Malatya 1991 doğumlu

Şüpheli M.P.: B. oğlu Malatya doğumlu

Şüpheli(Firar) F. ve yanında bulunan erkek şahıs. (Açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilemedi.)

Olayın Özeti 21.11.2010 günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili olarak müşteki, alınan ifadesinde; ikametinin altındaki iş yerinde bulunduğu sırada isimlerini M. ve F. olarak bildiği şahıslarla ismini bilmediği 3. bir şahsın iş yerine gelerek para vermeden bir şeyler alıp kaçtıklarını, şahısları kovaladığını ancak yakalayamadığını, daha sonra ikametinde bulunduğu sırada bu şahıslarla beraber T. isimli şahsın geldiğini ve elindeki sopa ile kendisine vurduğunu, konu ile ilgili adı geçen şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelilerden T.P. alınan ifadesinde, kesinlikle kimseyi darp etmediğini, kendisine iftira atan müştekiden şikayetçi olduğunu beyan etmiş konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

4320 S.K.M. – AİLE FERTLERİNE KÖTÜ MUAMELE

Suçun Yeri İnönü Mah.

Suçun Tarihi 21.10.2010 günü saat: 23.00 sıraları

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki D.B.: M.N. kızı Malatya 1980 doğumlu

Şüpheli A.B.: A.T. oğlu Malatya 1974 doğumlu

Olayın Özeti 21.11.2010 günü saat: 23.00 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili olarak müşteki, alınan ifadesinde; ailevi nedenlerden dolayı aralarında çıkan tartışma neticesi eşi olan şüpheli tarafından darp edildiğini, şikayetçi olmadığını beyan etmiş, şüphelinin konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

4320 S.K.M. – AİLE İÇİ ŞİDDET – TEHDİT VE HAKARET

Suçun Yeri İnönü Mah.

Suçun Tarihi 21.11.2010 günü saat: 23.30

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki S.Ş.: M. kızı Akçadağ 1974 doğumlu

Şüpheli N.Ş.: Ö. oğlu Akçadağ 1972 doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat: 11.00 sıralarında müracaatta bulunan müşteki, alınan ifadesinde; aralarında çıkan tartışma neticesi eşi olan şüphelinin kendisine tehdit ve hakarette bulunup darp ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce serbest kalmıştır.

TEHDİT VE HAKARET (Şik. Dil.)

Suçun Yeri Malatya

Suçun Tarihi 26.10.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki N.S.: S. kızı Hekimhan 1960 doğumlu

Şüpheli H.S.: M. oğlu Malatya 1959 doğumlu

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; 26.10.2010 günü eşi olan şüpheli ile boşanma davalarının olduğunu, duruşmadan çıktıktan sonra şüphelinin kendisini tehdit ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüpheli ise alınan ifadesinde müştekinin kendisine iftira attığını beyan etmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

İLAÇ İÇME NETİCESİNDE ZEHİRLENME

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah.

Suçun Tarihi 20.11.2010 günü saat: 21.30

İntikal Tarihi 22.11.2010

Şüpheli/Mağdur H.K.: H. oğlu Hekimhan 1988 doğumlu

Olayın Özeti 20.11.2010 günü saat 21.30 sıralarında ikametinde bir miktar alkol aldıktan sonra başının ağrıması üzerine 2 adet ağrı kesici hap içen H.K. isimli şahıs, daha sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından hastaneye intikal ettirilmiş ve yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiş, şahıs 22.11.2010 günü konu ile ilgili alınan ifadesinde, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

YARALAMALI VE MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mahallesi

Suçun Tarihi 22.11.2010 günü saat: 15.00

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki Ş.A.: A.R. oğlu Akçadağ 1956 doğumlu

Müşteki/Şüpheli M.A.: Ş. oğlu Malatya 1989 doğumlu

Şüpheli/Müşteki E.D.: İ. oğlu Malatya 1988 doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat: 15.30 sıralarında müşteki/şüphelinin sevk ve idaresindeki 44 — 245 plaka sayılı kamyonet oto ile şüpheli/müştekinin sevk ve idaresindeki 44 — 710 plaka sayılı otoların çarpışmaları neticesi 44 — 245 plaka sayılı araçta bulunan müşteki yaralanmış, yaralının alınan Dr. raporunda hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmiş, tarafların konu ile ilgili ifadeleri alınmış olup, tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

DARP  TEHDİT – HAKARET

Suçun Yeri Yeşiltepe Seyran Mah..

Suçun Tarihi 22/11/2010 günü saat: 17.30

İntikal Tarihi 22/11/2010

Müşteki/Şüpheli H.A.: M. oğlu Çelikhan 1974 doğumlu

Müşteki/Şüpheli Z.A.: M. kızı Çelikhan 1976 doğumlu

Şüpheli/Müşteki N.P.: O. kızı Malatya 1968 doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat 17.30 sıralarında müşteki/şüpheliler ile şüpheli/müşteki arasında Darp, Tehdit ve Hakaret olayı meydana gelmiş, taraflar alınan ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olduklarını beyan etmişler olup, konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

DARP-GASP İDDİASI

Suçun Yeri Hidayet Mah.

Suçun Tarihi 22/11/2010 günü saat: 18.00

İntikal Tarihi 22/11/2010

Müşteki S.E.: M.A. kızı Baskil 1990 doğumlu

Şüpheli G.K.: M.A. kızı Baskil 1980 doğumlu

Şüpheli N.P.: M.H. kızı Yazıhan 1990 doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat: 18.00 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili olarak müşteki, alınan ifadesinde; şüphelilerin kendisini darp edip içerisinde 650 TL para, nüfus cüzdanı, özel eşyaları ve çalışmayan bir cep telefonu bulunan çantasını alarak olay yerinden uzaklaştıklarını beyan etmiş, şüpheliler ise alınan ifadelerinde; aralarında sadece karşılıklı darp olayının olduğunu, suçlamaları kabul etmediklerini, kendilerini darp edip, iftira atan müştekiden şikayetçi olduklarını beyan etmişler olup, konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

AÇIKTAN KABLO HIRSIZLIĞI

Suçun Yeri İnönü Cad.

Suçun Tarihi 21.11.2010 günü saat: 00.20

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki G.E.: E. oğlu Malatya 1976 doğumlu

Şüpheli O.Ç.: O. oğlu Malatya 1974 doğumlu

Şüpheli A.B.: Z. oğlu Baskil doğumlu

Olayın Özeti 21.11.2010 günü saat 00.20 sıralarında görevlilerimizce iki şahsın çuval içerisinde bir cisim taşıdıkları ve şüpheli hareketleri olduğu görülerek şahısların yanına intikal edildiğinde, şahısların O.Ç. ve A.B. isimli şahıslar olduğu ve ellerinde bulunan çuvallarda toplam 50 metre uzunluğunda kablo taşıdıkları belirlenmiş, kabloların Niyazi Mah.içerisinde bulunan yol aydınlatma inşaat alanında kaldırım altına döşenmiş kablolar olduğu tespit edilmiş olup, şüphelilerden A.B. sevk edildiği adli mercilerce serbest kalmış, diğer şüpheli ise tevkif olmuştur.

İNŞAATTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Çilesiz Mah.

Suçun Tarihi 21-22.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki M.A.: K. oğlu Malatya 1972 doğumlu

Şüpheli(Firar) 44 — 523 plakalı araç sürücüsü. (Açık adres ve kimlik bilgileri tespit edilemedi.)

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat 13.00 sıralarında müracaatta bulunan müşteki, alınan ifadesinde; saat: 11.00 sıralarında şantiye şefliğini yaptığı inşaat alanına gittiğinde, içerisinde inşaat malzemelerinin bulunduğu deponun kapı kilidinin kırılmış olduğunu gördüğünü ve yaptığı kontrol neticesi 12 adet mutfak bataryasının, 28 adet lavabo bataryasının, 17 adet banyo dış fıskiyesinin yerinde olmadığını tespit ettiğini, yaptığı araştırma neticesi 22.11.2010 günü saat 09.00 sıralarında inşaat alanına 44 — 523 plakalı bir aracın girdiğini öğrendiğini, hırsızlık olayını gerçekleştiren meçhul şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri İnönü Cad.

Suçun Tarihi 22.11.2010 günü saat: 11.30 sıraları

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki Ş.K.: H. oğlu Hekimhan 1931 doğumlu

Şüpheli T.A.: K. oğlu Malatya 1980 doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat 11.30 sıralarında şüpheli, sevk ve idaresindeki 44 — 949 plaka sayılı aracı ile seyir halinde iken müştekiye çarparak yaralanmasına neden olmuş, yaralı şahıs hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiş, tarafların konu ile ilgili ifadeleri alınmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

YÜKSEKTEN DÜŞME NETİCESİ YARALANMA

Suçun Yeri Tecde Şentepe Mah.

Suçun Tarihi 13.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Mağdure İ.B.: S. kızı Malatya doğumlu

Müşteki S.B.: M.S. oğlu Malatya 1962 doğumlu

Olayın Özeti 13.11.2010 günü ikametin önünde bulunan merdivenlerden düşmesi sonucu yaralanan mağdure, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiş, mağdurenin babası 22.11.2010 günü saat: 12.30 sıralarında alınan müşteki ifadesinde; kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

HIRSIZLIK

Suçun Yeri Turgut Temelli Cad.

Suçun Tarihi 20.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki G.Y.: Ş. kızı Malatya 1988 doğumlu

Şüpheli D.U.: M. kızı Tut 1990 doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat 15.00 sıralarında müracaatta bulunan müşteki, alınan ifadesinde; 20.11.2010 günü çalıştığı iş yerinde arka taraftaki bölmede bulunan çantasından 450.00TL paranın çalınmış olduğunu, aynı iş yerinde çalışan D.U. dan şüphelendiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şahıs konu ile ilgili şüpheli olarak alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, kendisine iftira atan müştekiden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

DÜŞME NETİCESİ YARALANMA

Suçun Yeri Çukurdere Mah..

Suçun Tarihi 17.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Mağdur H.E.K.: S. oğlu Malatya doğumlu

Müşteki S.K.: S. oğlu Akçadağ 1975 doğumlu

Olayın Özeti 17.11.2010 günü meydana gelen olay ile ilgili olarak 22.11.2010 günü ifadesi alınan müşteki; olay günü akşam saatlerinde oğlu H.E.K. nin ın sağ kulağının arka tarafında şişlik olduğunu gördüğünü, hemen çocuğunu alarak T.Ö.T.M. ne götürdüğünü, çocuğunun kulağının arka tarafında kafa kısmında çatlak olduğunu öğrendiğini, bir gün boyunca hastanede tedavisi devam ettikten sonra taburcu edildiğini, çocuğunun ne şekilde yaralandığını bilmediğini, olay nedeniyle kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN BIÇAKLA YARALAMA ( Kardeşe Karşı )

Suçun Yeri Hacıabdi Mah.

Suçun Tarihi 22.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki Y.B.: H. oğlu Akçadağ 1983 doğumlu

Şüpheli U.B.: H. oğlu Akçadağ 1979 doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat 19.40 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili olarak müşteki, hastanede alınan ifadesinde; ağabeyi olan şüpheli ile tartıştıklarını, tartışma esnasında ağabeyinin olay yerine yakın bir lokantaya girerek elinde bıçak ile dışarı çıktığını, kendisinin ise ağabeyinin elindeki bıçağı almak istediğini, aralarında arbede yaşandığını, olay esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

İLAÇ İÇMEK SURETİYLE İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Koyunoğlu Mahallesi

Suçun Tarihi 22.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki G.Ö.: R. kızı Malatya 1979 doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat 19.00 sıralarında bir anlık sinirle ilaç içmek suretiyle intihara teşebbüs eden müşteki, konu ile ilgili alınan ifadesinde, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Arapgir, Çarşı Mah.

Suçun Tarihi 22.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki O.G.: A. oğlu Kemaliye 1980 doğumlu

Şüpheli V.B.: H.A. oğlu Arapkir 1979 doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat 13.30 sıralarında kavga olduğu bildirilmesi üzerine görevlilerimizce olay yerine intikal edildiğinde kavgaya karışanlardan O.G. isimli şahsın bilinci kapalı olarak Arapgir İlçe Hastanesine ve ardından ileri teşhis ve tedavi amacı ile Malatya Beydağı Devlet Hastanesine ambulans ile sevki sağlanmış, olaya karışan V.B. isimli şahıs ifadesine başvurulmak üzere Polis Merkezine davet edilmiş, konu ile ilgili C.Savcısına bilgi verilmiş olup, talimatları doğrultusunda tahkikata devam edilmektedir.

TEHDİT

Suçun Yeri Arapgir, Berenge Mah.

Suçun Tarihi 22.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Mağdur R.B.: S. oğlu Arapkir 1938 doğumlu

Şüpheli M.M.: A. oğlu Arapgir doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat 14.00 sıralarında kavga olduğu bildirilmesi üzerine görevlilerimizce olay yerine intikal edildiğinde; müştekinin, alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle şüpheli tarafından bıçakla tehdit edildiği anlaşılmış, şahıslar Merkezimize intikal ettirilmiş, şüpheli şahısın rızası ile olayda kullanıldığı iddia edilen bıçak geçici olarak muhafaza altına alınmış, konu ile ilgili C.Savcısına bilgi verilmiş olup, talimatları doğrultusunda tahkikata devam edilmektedir.

TAKSİRLE YARALANMA

Suçun Yeri Darende, İbrahimpaşa Mah.

Suçun Tarihi 22.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki O.D.: S. oğlu Darende 1985 doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat 10.00 sıralarında hastaneye adli vaka intikal ettiğinin bildirilmesi üzerine görevlilerimizce hastaneye intikal edildiğinde; O.D. isimli şahsın inşaat alanında çalışırken başının dönmesi neticesi üzerinde yürüdüğü yaklaşık 1m yükseklikteki kalaslardan yere düşmesi sonucu başından yaralandığı ve çevreden gelen vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırıldığı alınan beyanından anlaşılmış, konu ile ilgili günün Nöb. C.Savcısına bilgi verildiğinde şahsın şüpheli/müşteki olarak ifadesinin alınması ve hazırlanan tahkikat evrakının ikmalen gönderilmesi talimatı alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

SİLAHLA YARALAMA

Suçun Yeri Pütürge, Köylü Mah. Hükümet Cad.

Suçun Tarihi 22.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Müşteki S.Ç.: İ.Z. oğlu Malatya 1984 doğumlu

Müşteki S.S.: M. oğlu Malatya 1981 doğumlu

Şüpheli(Firar) B.Ç.: M.Ş. oğlu Pütürge 1988 doğumlu

Olayın Özeti 22.11.2010 günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili olarak yapılan tahkikatta; olayın şüphelisi B.Ç. isimli şahsın suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtığı, S.Ç. isimli şahsın sol bacağından, S.S. isimli şahsın sağ ayak bileğinden yaralandıkları tespit edilmiş, yaralılar Pütürge Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Malatya Devlet Hastanesine sevk edilmişler olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

İLAÇ İÇME SURETİ İLE ZEHİRLENME

Suçun Yeri Yeşilyurt, Fatih Mah.

Suçun Tarihi 09.11.2010

İntikal Tarihi 22.11.2010

Mağdur A.M.Ö.: A. oğlu Malatya doğumlu

Müşteki A.Ö.: Y. oğlu Malatya 1980 doğumlu

Şüpheli Ş.Ö.: H. kızı Malatya 1983 doğumlu

Olayın Özeti 09.11.2010 günü saat 06.00 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili olarak ailesi tarafından hastaneye intikal ettirilen mağdurun gerekli tedavisi yapılmış, mağdurun anne ve babasının konu ile ilgili ifadeleri alınmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA, MALA ZARAR VERME (IZRAR), BIÇAKLA TEHDİT

Suçun Yeri Kernek Mah.

Suçun Tarihi 23.11.2010 günü saat: 00:45

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki B.O.: R.oğlu Pütürge 1961 doğumlu,

Şüpheli(Firar) İ.Y.ve Y.isimli şahıs

Olayın Özeti 23.11.2010 günü meydana gelen olayla ilgili müştekinin alınan ifadesinde; işyerine gelen şüphelilerin alacak konusunda kendisini tehdit edip bıçakla saldırdıklarını, bu sebeple şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelilerin aranmasına ve olayla ilgili tahkikata başlanmıştır.

ZEHİRLENME

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 21.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki Y.O.: M.kızı Çelikhan 1990 doğumlu,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müştekinin alınan ifadesinde; 21.11.2010 günü ikametinde bulunduğu esnada başının ağrımasından dolayı daha öncede kullandığı Migren ilacından 5 Adet yuttuğunu, rahatsızlanınca hastaneye gittiğini, bu olaydan dolayı kimseden şikâyetçi olmadığını beyan etmesi üzerine, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

YANKESİCİLİK

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 13.11.2010 günü saat: 15:00

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki M.A.: Ş.oğlu İskilip 1964 doğumlu,

Şüpheli F. M.

Olayın Özeti 23.11.2010 tarihinde müracaatta bulunan müşteki, 13.11.2010 günü saat 15:00 sıralarında merkezden otobüse bindiğini, ikametinin yakınlarında indikten sonra pantolonunun arkasında bulunan cüzdanının olmadığını çalınmış olduğunu fark ettiğini beyanla şikayeti üzerine, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

DOLANDIRICILIK, EVRAKTA SAHTECİLİK (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 28.09.2010 ve öncesi

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki N.I.: B.oğlu Bilaluşağı 1951 doğumlu,

Şüpheli F.A.: A.kızı Malatya 1974 doğumlu

Şüpheli H.Y.: H.kızı Malatya 1971 doğumlu.

Olayın Özeti Malatya C.Başsavcılığına şikayet dilekçesiyle müracaat eden müştekinin alınan ifadesinde; şüphelilerin kendisini dolandırmak suretiyle 1000 TL parasını aldıklarını, bu sebeple şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelilerin ifadesi alınmış olup, düzenlenen tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Başharık Mah

Suçun Tarihi 22.11.2010 günü saat: 23:30

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki A.F.Ş.: H.oğlu Malatya 1991 doğumlu,

Şüpheli F. M.

Olayın Özeti 23.11.2010 tarihinde müracaatta bulunan müşteki, 22.11.2010 günü saat 23:30 sıralarında ikametinin önüne otosunu park ettikten sonra ayrıldığını, 23.11.2010 günü saat:10:00 sıralarında aracının yanına geldiğinde otosunun arka kapağında bulunan camının kırık olduğunu fark ettiğini beyanla şikayeti üzerine, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KİŞİLERİN HUZUR VE SUKUNU BOZMA (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Başharık Mah.

Suçun Tarihi 08.11.2010 ve öncesi

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki H.A.: K.kızı Malatya 1952 doğumlu.

Şüpheli O.K.: T.oğlu Öğrendik 1937 doğumlu.

Olayın Özeti Malatya C.Başsavcılığına şikayet dilekçesiyle müracaat eden müştekinin alınan ifadesinde; ikametinde komşusu olan şüphelinin hakkı olmadığı halde kendi dairesinin bulunduğu tarafa uydu kurduğunu, bu olaylardan dolayı şikayetçi olduğunu beyan etmiş. konuyla ilgili olarak şüphelinin ifadeleri alınmış olup, düzenlenen tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

BASİT YARALAMA, TEHDİT VE HAKARET (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Cengiz Topel Cad.

Suçun Tarihi 05.11.2010 ve öncesi

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki T.İ.: H.kızı Hekimhan 1964 doğumlu

Şüpheli R.İ.: İ.oğlu Malatya 1986 doğumlu

Olayın Özeti Malatya C.Başsavcılığına şikayet dilekçesiyle müracaat eden müştekinin alınan ifadesinde; üvey oğlu olan şüphelinin, sürekli kendisine hakaret ve küfür ettiğini, defalarca darp ettiğini, bu sebeple şikayetçi olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanmıştır.

HİZMET NEDENİ İLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 02.09.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki M.C.: S.kızı Hekimhan 1945 doğumlu

Şüpheli M.D.: M.oğlu Çelikhan 1977 doğumlu

Olayın Özeti Malatya C.Başsavcılığına şikayet dilekçesiyle müracaat eden müştekinin alınan ifadesinde; şüpheliye 02.09.2010 tarihinde 170.72 gram bilezik, 3 çeyrek altını emanet olarak verdiğini, fakat şüphelinin parasını vermediğini, bu sebepten dolayı şüpheli şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelinin ifadesi alınmış olup, düzenlenen tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 23.11.2010 günü saat: 11:20

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki H.T.: H.oğlu Yalındam 1966 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 23.11.2010 tarihinde müracaatta bulunan müşteki, evine geldiğini, yaklaşık 20 dakika sonra evinden çıktığında ayakkabılarının yerinde olmadığını, çalınmış olduğunu beyanla şikayeti üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

YANKESİCİLİK

Suçun Yeri MERKEZ / MALATYA

Suçun Tarihi 22.11.2010 günü saat: 17:00

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki A.G.: A.oğlu Malatya 1956 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 23.11.2010 tarihinde müracaatta bulunan müşteki, 22.11.2010 günü saat:17:00 sıralarında merkezden otobüse bindiğini, belli bir süre sonra ikametinin yakınlarında otobüsten indikten sonra eve gittiğini, 23.10.2010 günü saat 08:00 sıralarında ceketine baktığında nüfus cüzdanının olmadığını çalınmış olduğunu beyanla şikayeti üzerine, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Malatya

Suçun Tarihi 11.11.2010 günü saat: 20:30

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki A.G.: A.kızı Malatya 1988 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 23.11.2010 tarihinde müracaatta bulunan müşteki, 11.11.2010 günü saat 20:30 arkadaşları ile oturduğunu, çay almak için arkadaşı ile birlikte çay ocağına gittiklerini, geri geldiğinde cep telefonunun olmadığını, çalınmış olduğunu beyanla şikayeti üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA, HAKARET

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki G. H.: İ. kızı Doğanşehir 1936 doğumlu,

Şüpheli(Firar) H. H.

Olayın Özeti 23/11/2010 günü müştekinin alınan ifadesinde; şüphelinin kendisinin öz oğlu olduğunu oğlunun sürekli alkol aldığını, aralarında sorun olduğunu, kendisini sürekli rahatsız ettiğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

GÖREVLİ ZABITA MEMURUNA MUKAVEMET (KASTEN YARALAMA)

Suçun Yeri Zafer Mh.

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki/Şüpheli H. A.:M. oğlu Malatya 1966 doğ,

Müşteki/Şüpheli H. A.:H. oğlu Battalgazi doğ,

Müşteki/Şüpheli M. A.:H. oğlu Battalgazi 1987 doğ,

Müşteki/Şüpheli M. D.:İ. oğlu Darende 1967 Doğ,

Müşteki/Şüpheli İ. M.:H. M. oğlu Malatya 1983 doğ,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü meydana gelen olayda; pazarda ıspanak satan H.A., H.A. ve M.A. isimli şahısların Zabıtalara mukavemet ettiği ifade edilmiş, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmamışlardır. C.Savcısının talimatı ile tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRME-MALA ZARAR VERME

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Şüpheli O. S. K.: E. oğlu Mersin 1990 doğumlu,

Şüpheli M. Ü.: B. oğlu Hekimhan 1962 doğumlu,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü şüphelilerin alınan ifadelerinde; 06 .. 0458 Plaka sayılı araç ile 44..567 Plaka sayılı aracın çarpışması neticesi maddi hasarlı kaza meydana geldiği, birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını ifade etmişlerdir. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki Ke. C. K.: A. E. oğlu Malatya 1989 doğumlu,

Müşteki O. A.: Ş. oğlu Niğde 1989 Doğumlu,

Müşteki S. A.: M. oğlu Aksaray 1989 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 23/11/2010 günü müştekilerin alınan ifadelerinde; muhtemelen kapıdan girilmek sureti ile birlikte kaldıkları ikamette hırsızlık meydana geldiğini, evden 1 adet gitar, 1 adet bağlama, diz üstü bilgisayar, 1adet cep telefonu, 1 adet valiz, 1adet keman ve 1 adet ceketin çalınmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmuşlardır. Tahkikat devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 23.11.2020

İntikal Tarihi 23.11.2010

Kayıp Şahıs H.N.M.: R.kızı Sivas doğumlu,

Müşteki K. K.: B. kızı Arguvan 1978 doğumlu,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müştekinin alınan müracaatında; kayıp şahsın kızı olduğu geç geldiğinden dolayı kızdığını, kızının odasına girerek kapıyı kapattığını, bir müddet sonra odasına baktığında kızının odada ve evde olmadığını gidebileceği bir yerin olmadığını, kızının başına kötü bir işin gelmesinden korktuğunu ifade edip müracaatta bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Orduzu Piknik Alanı

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Şüpheli/Müşteki Ü. T.: R. oğlu Malatya 1982 doğumlu

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müşteki şüphelinin müracaatında; 44..698 Plakalı otosu ile Orduzu Piknik alanı gölet civarına gittiğini, tekrar geri dönerken aydınlatmanın yetersiz olmasından dolayı tek taraflı maddi hasarlı kaza yaptığını, aracının kaskolu olmasından dolayı müracaat ettiğini ifade edip şikayetçi olmamıştır. Evrak ikmalen gönderilecektir.

İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri İstiklal Mah.

Suçun Tarihi 11.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki Y. İ.: H. kızı Baskil 1974 doğumlu,

Mağdur H. İ.: M. kızı Baskil doğumlu,

Olayın Özeti 11.11.2010 günü müştekinin avukat huzurunda alınan ifadesinde; staj gördüğü iş yerine geç kaldığını bundan dolayı annesi ile tartıştıklarını, daha sonra evde bulunan ilaçlardan 15-20 adet içtiğini bir müddet sonra istifra edince annesinin kendisini hemen hastaneye götürdüğünü ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

DARP-IZRAR,SİLAH ÇEKME İDDİASI,HAKARET

Suçun Yeri Sarıcıoğlu

Suçun Tarihi 22/11/2010

İntikal Tarihi 22/11/2010

Müşteki/Şüpheli H.K.: A.oğlu Malatya 1981 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli E.D.: R.oğlu Malatya 1988 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli G.K.: M.oğlu Malatya 1987 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli Y.S,: M.oğlu Malatya 1979 doğumlu,

Şüpheli B.T.: A.oğlu Malatya 1974 doğumlu,

Olayın Özeti 22.11.2010 günü meydana gelen olayla ilgili müştekilerin alınan ifadelerinde; şüphelinin işyerlerine gelerek kendilerine silah çektiğini, bu sebeple şikayetçi olduklarını beyan etmişler, şüphelinin konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI

Suçun Yeri Hidayet Mah.

Suçun Tarihi 08.11.2010 günü saat 10:00 sıraları

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki F.S.: A.oğlu Baskil 1971 doğ,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müracaatta bulunan müştekinin alınan beyanında; 08.11.2010 günü iş yerinde bulunduğu sırada eşinin kendisini aradığını ve kendi adına kayıtlı olan cep telefonunu kızının dışarıya çıktığı sırada iki şahsın gelerek elinden aldıklarını öğrendiğini, bugüne kadar da işlerinin yoğun olmasından dolayı gelemediğini, olayla ilgili olarak kızının elinde kendi adına kayıtlı cep telefonunu alan şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu, uzlaşmak istemediğini beyan etmiş olup, tahkikata merkezimizce başlanılmıştır.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Merkez/ Malatya

Suçun Tarihi 21.11.2010 günü saat 19:00 sıraları

İntikal Tarihi 23.11.2010

Kayıp Şahıs S.Ö.: K.oğlu Yazıhan 1985 doğ,

Müşteki T.Ö.: K.oğlu Malatya 1974 doğ,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müracaatta bulunan müşteki, 21.11.2010 günü saat 19:00 sıralarında kardeşi olan S.Ö. nün arkadaşlarını görmeye gidiyorum diyerek yanından ayrıldığını ve o tarihten beri kardeşinden haber alamadıklarını, kardeşinin başına herhangi bir şey gelmesi halinde sorumlularından şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata merkezimizce başlanılmıştır.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Yeşiltepe cumhuriyet mah.

Suçun Tarihi 21.11.2010 günü saat 14:30 sıraları

İntikal Tarihi 23.11.2010

Kayıp Şahıs M.Ö.: H.oğlu Palu doğ,

Müşteki H.Ö.: A.oğlu Palu 1963 doğ,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müracaatta bulunan müşteki, oğlu M.Ö.nün ikametlerinde ayrıldığını ve bugüne kadar oğlundan haber alamadığını, gidebileceği her yere bakmasına rağmen oğluna ulaşamadığını, olayla ilgili olarak oğlunun başına herhangi bir şey gelmesi halinde sorumlularından şikayetçi olduğunu, uzlaşmak istemediğini beyan etmiş olup, tahkikata merkezimizce başlanılmıştır.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Beylerbaşı Mahallesi

Suçun Tarihi 22.11.2010-23.11.2010 tarihleri arası

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki Y.E.A.: Ö.oğlu Yeşilyurt 1989 doğ,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 22.11.2010 günü meydana gelen olay ile ilgili olarak müştekinin alınan beyanında; 23.11.2010 günü annesinin çamaşırları toplamak için bahçeye çıktığında ikametlerinin bahçesinde bulunan bakır leğenlerin yerinde olmadığını gördüğünü, olayla ilgili olarak bahçelerine girerek hırsızlık yapan şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata merkezimizce başlanılmıştır.

İŞ KAZASI

Suçun Yeri Yeni Sanayi Sitesi

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki N. M.: C. oğlu Yeşilyurt 1956 doğ,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müştekinin alınan müracaatında; iş yerinde kereste kesim işi yaptığı sırada makinenin keskin bıçak kısmının elini kestiğini ve yaralandığını, daha sonra hastaneye giderek tedavisini yaptırdığını, olayın tamamen kendisinin dikkatsizliği ve tedbirsizliğinden meydana geldiğini ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat devam etmektedir.

TEHDİT VE HAKARET

Suçun Yeri Sarıcıoğlu Mahallesi

Suçun Tarihi 23.11.2010 – 08:00

İntikal Tarihi 24.11.2010

Müşteki E. G.: V. kızı Baskil 1986 doğumlu,

Şüpheli A. Ç.: A. A. oğlu Sincik 1989 doğumlu,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müştekinin alınan müracaatında; arkadaşlık teklif eden şüphelinin teklifini kabul etmeyince, kendisini sürekli cep telefonu ile tehdit ettiğini, yine bu gün evine gittiği sırada önüne çıkarak zorla bir kafeye götürdüğünü ve cep telefonunu aldığını ifade edip şikayetçi olmuştur. Şüphelinin alınan ifadesinde; telefonu müştekinin kendi rızası ile verdiğini kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini ifade edip suçlamayı kabul etmemiştir. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

PARADA SAHTECİLİK

Suçun Yeri MERKEZ / MALATYA

Suçun Tarihi 23.11.2010 günü saat: 10:30

İntikal Tarihi 23.11.2010

Şüpheli A.r.Ş.: B.oğlu Malatya 1971 doğumlu,

Olayın Özeti 23/11/2010 günü saat:10:30 sıralarında işyerine ödeme yapan şüphelinin verdiği 1 adet 50 TLnin sahte olduğu tespit edilmiş, şüphelinin ifadesi alınmış olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

NŞAAT DEPOSUNDAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Fahri Kayıhan Bulvarı

Suçun Tarihi 15.11.2010 ile 19.11.2010 tarihleri arası

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki H. A.: N. oğlu Yeşilyurt 1982 doğumlu,

Şüpheli Ü. L.: M. oğlu Malatya 1982 doğumlu,

Şüpheli H.H. K.: B. oğlu Pütürge 1982 doğumlu,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü haklarında işlem yapılan şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 1 adet Bilgisayar Kasası elde edilmiş, çalıntı olması muhtemel olduğundan yapılan incelemede, bahse konu bilgisayarın, işyerinden çalındığı tespit edilerek müştekinin müracaat etmediği belirlenmiş, şüphelilerin başka suçtan tutuklandıklarından dolayı düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen C.Başsavcılığına gönderilmiştir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA, SUÇ ÜSTLENME

Suçun Yeri İnönü Mah.

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki/Şüpheli S. S.: A. oğlu Doğanşehir 1983 doğumlu,

Şüpheli U. K.: A. oğlu Malatya 1972 doğumlu,

Şüpheli H. A.: A. oğlu Malatya 1974 doğumlu,

Olayın Özeti 23/11/2010 günü meydana gelen olayla ilgili müşteki/şüphelinin alınan ifadesinde; 44 .. 030 plakalı aracına park halindeyken 44 .. 218 plakalı aracın çarptığını ve çarpma sonucu kaçtığını beyan etmesi üzerine, yapılan çalışma sonucu şüpheliler yakalanmış, şüphelilerden H. A. olayda ilk önce aracı kendisinin kullandığını ancak daha sonra pişman olduğunu ve arkadaşı için aracını kendisini kullandığını söylediğini beyan etmiş, her iki araç sürücüsünün de ifadeleri alınmış olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Paşaköşkü Mah

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki A. Ş.: M. kızı Akçadağ 1989 doğumlu,

Müşteki O. U.: H. H. oğlu Arguvan 1978 doğumlu,

Müşteki M. K. : H. oğlu Malatya 1980 doğumlu,

Müşteki T. K.: M. A. kızı Yeşilyurt 1984 doğumlu,

Müşteki S. K.: H.T. kızı Yeşilyurt 1976 doğumlu,

Mağdur D. U.: O. kızı Arguvan doğumlu,

Şüpheli K. K.: A. oğlu Malatya 1986 doğumlu,

Şüpheli Y.M.: H. oğlu Akçadağ 1964 doğumlu

Olayın Özeti 23/11/2010 günü meydana gelen kaza ile ilgili; şüphelilerin kullandığı 44 .. 0218 plakalı minibüs ile 34 .. 8641 plakalı araçların çarpışması sonucu meydana geldiği, müştekilerin ve mağdur ifadelerinde; şikayetçi olmamışlardır. Araç sürücülerin alınan ifadelerinde; birbirlerinden şikayetçi olmuşlardır. Tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Niyazi Mah.

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Şüpheli O. A.: H. oğlu Malatya 1965 doğumlu,

Şüpheli/Mağdur M. A.: M. oğlu Sincik doğumlu,

Olayın Özeti 23/11/2010 günü meydana gelen trafik kazası olayı ile ilgili; 44 .. 010 plakalı araç ile plakası bulunmayan tescilsiz motosikletin çarpışması neticesi yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş, motor sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılmış. Düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

AİLE EFRADINA KÖTÜ MUAMELE (4320 SKM)

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki G. K.: A. kızı Akçadağ 1966 doğumlu,

Şüpheli A. K.: M. oğlu Akçadağ 1963 doğumlu,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müştekinin alınan ifadesinde; şüphelinin eşi olduğunu kendisine hakaret ve küfür edip, kendisini darp ettiğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Şüphelinin konu ile ilgili ifadesi alınmış, C.Savcısının talimatı ile evrak ikmalen gönderilecektir.

BIÇAKLA BİRDEN FAZLA KİŞİYİ YARALAMA

Suçun Yeri Turgut Temelli Caddesi

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23,11,2010

Müşteki İ. G.: A. oğlu Van 1967 doğumlu,

Müşteki V. G.: İ. oğlu Malatya doğumlu,

Müşteki E. B.: M. oğlu Malatya 1986 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 23/11/2010 günü meydana gelen olayda; İ.G. ve oğlu V.G. nin ikinci el cep telefonu işi yaptıklarını, şüphelinin cep telefonu aldığını ve geri iade etmek istediklerinden dolayı aralarında kavga meydana geldiğini bu kavgada 19-20 yaşlarındaki şahıs tarafından bıçakla yaralandıkları, olayda aracılık yapan E.B.nin de elinden bıçakla yaralanmış olduğu, şüphelilerin kaçarak olay yerinden uzaklaştıkları beyan edilmiş olup tahkikat devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Hacı Abdi Mah.

Suçun Tarihi 22.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki F. Ö.: A. kızı Malatya 1987 doğ,

Kayıp Şahıs E. Ö.: Ş. oğlu Bakırköy 1980 doğ,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müştekinin müracaatında; eşi olan kayıp şahsın 22.11.2010 günü saat 09.00 sıralarında ikametlerinden ayrıldığını ancak bir daha geri dönmediğini, eşinin gidebileceği tüm yerleri araştırdığını ancak gören yada nerede olduğunu bilen kimseye rastlamadığını, hayatından endişe ettiğini ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat devam etmektedir.

ÖLÜMLE TEHDİT

Suçun Yeri Özalper Mah.

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki A D: N. kızı Malatya 1973 doğ,

Şüpheli İ. I.: H. oğlu Hekimhan 1983 doğ,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müştekinin alınan müracaatında; otobüsten inerek evine gittiği sırada, aynı iş yerinde çalışan şüphelinin sekreterlikten alınıp temizlik işine verildiğini bunun suçlusunun kendisi olduğunu bundan dolayı 44 .. 301 plakalı beyaz renkli aracı kendisinin üzerine sürdüğünü ve ani fren yaparak aracı durdurduğunu ve aracı ile oradan uzaklaştığını ifade edip şikayetçi olmuştur, konu ile ilgili şüphelinin ifadesi alınmıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

İŞYERİNDEN VE KURUMDAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Hacı Abdi Mah.

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Mağdur S. T.: H. oğlu Malatya doğumlu,

Müşteki S. T.: M. kızı Malatya 1971 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müştekinin alınan müracaatında; üzerinde içerisinde cep telefonu ve 8 TL para olan cüzdanı ile tuvalete gittiğini, cüzdanı tuvalette unuttuğunu, tekrar geri unuttuğu yere baktığında cüzdanının ve içindekilerin yerinde olmadığını, ifade edip cüzdanını alandan şikayetçi olmuştur. Tahkikat başlamıştır.

İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Akçadağ, Kotangölü Mah.

Suçun Tarihi 23.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki G.A.: K.kızı Seyhan doğumlu,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü meydana gelen olayla ilgili müştekinin alınan ifadesinde; ailevi sorunlarından dolayı intihara teşebbüs ettiğini, olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA(EMNİYETİ SUİSTİMAL)

Suçun Yeri Akçadağ, Aktepe Mah.

Suçun Tarihi 23.11.2010 ve önceki tarihler

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki N. Ş.: H. kızı Akçadağ 1968 doğumlu,

Müşteki T. E.: K. kızı Akçadağ 1980 doğumlu,

Şüpheli A. D.: C. oğlu Akçadağ 1971 doğumlu,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müştekilerin alınan müracaatında; şüphelinin yönetici olduğunu, aidatları düzenli ödedikleri halde, bu kişinin bina giderleri olan su, elektrik ve kaloriferci ücretlerini ödemediğini ve binanın 11.000TL borcunun olduğunu ifade edip şüpheliden şikayetçi olmuşlardır. Tahkikat devam etmektedir.

HAKARET VE TEHDİT İDDİASI

Suçun Yeri Doğanşehir, Doğu Mahallesi

Suçun Tarihi 23.11.2010 günü saat 09:30 sıraları

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki H.K.: İ.oğlu Doğanşehir 1970 doğ

Şüpheli Ş.E.: H.oğlu Doğanşehir 1972 doğ,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü saat:09:45 sıralarında müracaat eden müşteki, şüpheli şahsın traktörüne bindiğini, bu sebeple kendisine hakaret ve sinkaflı küfürler ettiğini beyanla şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelinin konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

ÇİFT TARAFLI YARALAMALI MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Meteoroloji Kavşağı

Suçun Tarihi 21/11/2010

İntikal Tarihi 21/11/2010

Müşteki Ş.S.K.: M.kızı Malatya 1984 doğ.

Şüpheli B.K.: V.oğlu Malatya 1989 doğ.

Şüpheli İ.Y.: H.oğlu Adıyaman 1967 doğ.

Olayın Özeti 21.11.2010 günü 44 — 660 plakalı araç ile 02 — 097 plakalı minibüsün çarpışması sonucu araçtaki kişiler yaralanmış, yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırılmış olup, hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir

KARŞILIKLI DARP VE HAKARET

Suçun Yeri Yeşilyurt, Fatih Mah.

Suçun Tarihi 21/11/2010

İntikal Tarihi 21/11/2010

Şüpheli M.E.: İ.oğlu Akçadağ 1956 doğ.

Müşteki/Şüpheli Ö.E.: M.oğlu Akçadağ 1984 doğ.

Müşteki/Şüpheli Ö.E.: M.oğlu Akçadağ 1982 doğ.

Müşteki/Şüpheli K.K.: A.kızı Elbistan 1965 doğ.

Müşteki/Şüpheli T.K.: A.oğlu Elbistan 1964 doğ.

Olayın Özeti 21.11.2010 günü meydana gelen olayda, taraflar arasında çocuk meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, taraflar alınan ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmadıkları anlaşılmış olup, hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Yeşilyurt, Fatih Mah.

Suçun Tarihi 22.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Müşteki A. Ş.: H. oğlu Çelikhan 1962 doğumlu,

Kayıp Şahıs M. Ş.: A. oğlu 1987 Malatya doğumlu

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müştekinin alınan müracaatında; oğlu olan kayıp şahsın 22.11.2010 günü 11:30 da evden ayrıldığını ve eve geri gelmediğini, beyan ederek oğlunun bulunmasını istemiş, Konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Yakınca Özal Mah.

Suçun Tarihi 22.11.2010

İntikal Tarihi 23.11.2010

Kayıp Şahıs U.A. G.: M. oğlu Kahta doğumlu,

Müşteki E. G.: O. kızı Pütürge 1967 doğumlu,

Olayın Özeti 23.11.2010 günü müştekinin müracaatında; kayıp şahsın oğlu olduğunu, oğluna kızdığını, oğlunun 22.11.2010 günü saat: 12.30 sıralarında okula gidiyorum diyerek evden çıktığını ve halen eve gelmediğini ifade edip müracaata bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

AKÇADAĞDA TEHDİT: 22.11.2010 günü C.Savcılığının soruşturma evrakı ile Akçadağ-Kahyalı Köyünde ikamet eden K.B (70 yaşında erkek) tartıştığı M.Ç (56 yaşında erkek)ın kendisini ölümlü tehdit ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuş olup, tahkikata başlanılmıştır.

YAZIHANDA KÖTÜ MUAMELE: 22.11.2010 günü saat:07.00 sıralarında, Yazıhan Boyaca köyünde B.D (65 yaşında erkek) tartıştığı eşi N.D (58 yaşında kadın)ın evi terk ederek oğlu M.D (38 yaşında erkek)ın evine gitmiştir. B.D eşini almak üzere M.D ın ile aralarında çıkan tartışmada B.D ruhsatsız av tüfeği ile M.Dı tehdit ettiği iddia edilmiş olup, C.Savcısının talimatıyla av tüfeği muhafaza altına alınarak tahkikata başlanılmıştır.

YAZIHANDA KASTEN YARALAMA: 22.11.2010 günü saat 20.30 sıralarında, Yazıhan-Fethiye Beldesinde Ü.İ (21 yaşında erkek) tartıştığı T.İ (19 yaşında erkek)ı yumrukla darp ederek yaralanmış, Yazıhan Devlet Hastanesinde tedavisini müteakip taburcu edilmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

İL MERKEZDE KAZAEN YANGIN: 22.11.2010 günü saat 20.10 sıralarında Malatya Erhaç Havaalanı yolu Akpınar köprüsü mevkiinde M.H (30 yaşında erkek) yönetimindeki 44 001 plakalı otomobil ile seyir halinde iken motor kısmında bilinmeyen nedeniyle meydana gelen yangında araç tamamen yanmıştır. İtfaiye ekibi yangına müdahale etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

İL MERKEZDE TEHDİT: 23.11.2010 günü saat:11:00 sıralarında Malatya Merkez Dilek Beldesinde ikamet eden M.Ö.(30 yaşında erkek) bahçesine gelen suyu bahçesinden geçirtmek istemeyen ve kendisini dövmekle tehdit eden A.Z.(38 yaşında erkek) dan şikayetçi olmuştur.Olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

İL MERKEZDE YASAK BÖLGEDE AVLANMA: 23.11.2010 günü saat:13.30 sıralarında Merkez Konak kırsalında icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında Konak yaban hayvanlarını yetiştirme sahasında ruhsatsız av tüfeği ile M.Y.(34 yaşında erkek) nin iki adet tavşan avladığı tespit edilmiştir. Av tüfeğine ve av hayvanlarına el konularak tahkikata başlanmıştır

DOĞANŞEHİRDE YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ KANUNUNA MUHALEFET: 23.11.2010 günü saat: 15.30 sıralarında Doğanşehir-Polatdere köyünde icra edilen plansız Adli Hizmet devriyesi esnasında yapılan kontrolde, A.U.(52 yaşında erkek)a ait bahçede M.K.(39 yaşında erkek) ın su kuyusu açmakta kullandığı sondaj kamyonunda, çalışma izni bulunmayan O.S.(44 yaşında erkek) ve A.A(33 yaşında erkek) isimli Suriye uyruklu iki şahsı çalıştırdığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

İL MERKEZDE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALANMA: 23.11.2010 günü saat:14.15 sıralarında Malatya Sütlüce köyü mevkiinde E.Ö.K.(32 yaşında erkek) 34 — 8741 plakalı araç ile seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarpması neticesinde kaza meydana gelmiştir.Kazada yaralanan araç sürücüsü Malatya Beydağı Devlet hastanesinde yapılan tedavisine müteakip taburcu edilmiştir.Olayla ilgili tahkikata başlanmıştır.

AKÇADAĞDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK: 24.11.2010 günü saat 15.00 sıralarında Malatya Erhaç Havaalanında A.İ. (25 yaşında erkek) Almanyaya gideceği esnada havaalanı polislerince pasaportunda yapılan kontrolde vizesinin sahte olduğu, Almanyaya kanuni olmayan yollarla gitmek istediği tespit edilmiştir. Bilgi Verilen C.Savcısı tarafından A.İ. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış olup, tahkikata başlanılmıştır.