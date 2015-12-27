Vukuat Raporu

TAKSİRLE YARALAMA (YARALAMALI TRAFİK KAZASI)

Suçun Yeri Elmasuyu Mah.

Suçun Tarihi 03.11.2011 günü saat: 13.00

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki F Y: S kızı, Çukur 1940 doğ.,

Mağdur N M: B kızı, Bakırköy 1985 doğ.,

Şüpheli A.İ M: M oğlu, Maden 1985 doğ.,

Şüpheli A B: E oğlu, Malatya 1982 doğ.,

Olayın Özeti 03/11/2011 günü şüpheli A.İ M 06 ** 071 plakalı araçla içerisinde eşi mağdur N M, anneannesi F Y ile birlikte caddede seyir ederken, şüpheli A B kullandığı 44 ** 528 plaka sayılı otobüs ile karşı karşıya gelerek çarpıştıkları, 06 ** 071 plaka sayılı araç içerisinde bulunan şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandıkları, alınan ifadelerden ve doktor raporlarından anlaşılmıştır.

6136 SKM (ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN)

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 01.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki K.H.

Şüpheli S B: C oğlu Malatya 1986 doğumlu,

Olayın Özeti 02.11.2011 günü şüpheliler S B, A K, K A ve K Y isimli şahısların ateş yakıp başında yüksek sesle konuştukları aralarında küfürleşmenin olduğu görülerek, müdahale edilip üst yoklaması yapılmış, şüphelilerden S B’nin üzerinden bir adet bıçak elde edilmiş, şüphelilere kabahatler kanununa göre işlem yapılmış olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VEYA ALIKONULMASI(Bulundu)

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 02.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki S Y: N kızı Malatya 1987 doğumlu,

Mağdur A Y: E oğlu Malatya doğumlu,

Şüpheli E Y: A oğlu Malatya 1982 doğumlu,

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; ayrıldığı eşi ile beraberliklerinden olan çocuğunu mahkemenin kendisine verdiğini, kendisini telefonla arayarak çocuğa bayramlık alacağını söyleyip çocuğu kendisinden aldığını ve tekrar geri getirmediğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam ederken şüpheli ve bahse konu çocuk merkeze intikal etmiş konu ile ilgili ifadesi alınmış olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (EMNİYETİ SUİSTİMAL)

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 02.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki S D: İ oğlu Malatya 1984 doğumlu,

Müşteki A G: M oğlu Malatya 1958 doğumlu,

Şüpheli(Firar) H A

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüpheliye kiraladığı 44 ** 857 plakalı aracı şüphelinin gereken süre içerisinde getirmediğini, telefonla aradığını ancak şüphelinin telefona cevap vermediğini, ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

KOLLUK KUVVETLERİNE DİRENME VE HAKARET

Suçun Yeri Göztepe Mah.

Suçun Tarihi 03.11.2011 08:00

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki A Ö: O oğlu İlmen 1971 doğumlu,

Şüpheli N T: M oğlu Malatya 1964 doğumlu,

Olayın Özeti 03/11/2011 günü Haber Merkezinin trafik ekibine zorluk çıkaran şahıs olduğunu anons etmesi üzerine bahse konu yere intikal edilmiş, şüpheliye ölçülü olarak zor kullanılıp merkeze intikal ettirilmiş, müşteki ifadesinde şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup C.Savcısının talimatı ile şüpheli mevcutlu olarak adli mercilere intikal ettirilecektir.

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA, TEHDİT (ŞİKAYET DİLEKÇESİ)

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 10.10.2011

İntikal Tarihi 03/11/2011

Müşteki T G: M kızı Malatya 1947 doğumlu,

Müşteki A G: M oğlu Malatya 1972 doğumlu,

Şüpheli Ş S: M kızı Akçadağ 1970 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki T G ifadesinde; şüphelinin oğlu A G’yi tehdit ettiğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Müşteki A G ifadesinde; daha önce şüpheliden borç para aldığını maddi konulardan dolayı bu parayı ödeyemediğini, bundan dolayı şüphelinin kendisini tehdit etiğini ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KAYIP EŞYA(CÜZDAN)

Suçun Yeri Çöşnük Mah.

Suçun Tarihi 03.11.2011 günü saat: 1100

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki F E A: N kızı Adana 1987 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; el cüzdanını kaybettiğini cüzdanın içerisinde, 500 TL parası, kendine ait nüfus cüzdanı, öğrenci kimliği, sürücü belgesi, kızına ve eşine ait nüfus cüzdanını olduğunu ifade edip müracaatta bulunmuştur. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

OLAY YERİ TERK MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 02.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki C B: M kızı Maden 1984 doğ.

Şüpheli(Firar) 44 ** 003 Plakalı Aracı Sürücüsü

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; 23 ** 883 plakalı aracı ile şüphelinin kullandığı 44 ** 003 plakalı araç ile maddi hasarlı kazaya karıştıklarını, şüpheliden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat devam etmektedir.

TEHDİT VE HAKARET

Suçun Yeri Göztepe Mah.

Suçun Tarihi 03/11/2011

İntikal Tarihi 03/11/2011

Müşteki/Şüpheli H D: N oğlu

Müşteki/Şüpheli H H: H oglu Arguvan 1974 doğumlu,

Olayın Özeti 03/11 2011 günü ev sahibi H D ile kiracısı H H arasında çatıdaki ortak kullandıkları enerji için tartıştıklarını birbirlerine hakaret ve tehditlerde bulunduklarını bu yüzden birbirlerinden şikayetçi oldukları alınan ifadelerden anlaşılmış olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 03.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki M G: N kızı Pütürge 1966 doğumlu,

Şüpheli A Y: H oğlu Malatya 1955 doğumlu,

Olayın Özeti Müştekinin alınan ifadesinde; yaya olarak yürüdüğü sırada şüphelinin kullandığı 44 ** 035 plakalı aracın ayağının üzerinden geçerek yaralanmasına sebep olduğunu ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri İnönü Caddesi

Suçun Tarihi 03.11.2011 günü saat.13:50-14.00 arası

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki F K: A. S kızı Malatya 1989 doğ.,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki; cep telefonunu lavaboya bıraktığını, daha sonra lavabodan ayrıldığını, yaklaşık 10 dakika sonra telefonunu lavaboda unuttuğunu fark etmesi üzerine tekrardan lavaboya gittiğinde ise cep telefonunun olmadığını çalınmış olduğunu anladığını, cep telefonunu çalan meçhul şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KAYIP CÜZDAN

Suçun Yeri Fuzuli Caddesi

Suçun Tarihi 02.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki Y G: M oğlu Malatya 1989 doğ.,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki; bisikleti ile gezerken cüzdanını kayıp ettiğini beyanla etmesi üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

DOLANDIRICILIK (telefonla)

Suçun Yeri Battalgazi Yeni Mahalle

Suçun Tarihi 03.11.2011 günü saat:15.30

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki B D: A oğlu, Malatya 1969 doğ.,

Şüpheli 0 507 *** ** ** Nolu Cep Telefon Kullanıcısı

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; ikametinde bulunduğu sırada kendine ait 0 530 *** ** ** nolu cep telefonunu, 0 507 *** ** ** nolu telefon arayarak kendisinin komiser olduğunu söyleyen şahıs, Ali isminde bir şahsın banka hesaplarına girdiğini, parasını kurtarmak için en yakın ATM’ye gitmesini söylediğini, şahsın söylemiş olduğu cep telefonu numaraları ile TC numaralarına ayrı ayrı 300 lira, toplamda 1200 lira para gönderdiğini, kendisini dolandıran şahıstan şikâyetçi olduğunu beyan etmiştir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 02.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki G Ç: R oğlu Elazığ 1991 doğ.,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki; odasına geldiğinde fotoğraf makinesinin ve 315TL parasının olmadığını fark ettiğini, olaydan dolayı kimseden şüphelenmediğini beyanla şikayeti üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA (YARALAMALI TRAFİK KAZASI)

Suçun Yeri Battalgazi Mah.

Suçun Tarihi 03.11.2011 günü saat:15.50

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki H A: S oğlu, Şemdinli doğ.,

Müşteki H A: S oğlu, Şemdinli 1993 doğ.,

Şüpheli H A: V oğlu, Malatya 1967 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; kardeşi ile görüştüğünde bisikleti ile seyir halindeyken bir minibüsün kendisine çarptığını söylediğini, şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TEK TARAFLI YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Çevre Yolu

Suçun Tarihi 03.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki M A: D A kızı Elbistan 1947 doğumlu,

Şüpheli M Ö: D A oğlu Elbistan 1954 doğ.,

Olayın Özeti 03.11.2011 günü şüpheli 46 ** 9683 plaka sayılı otosu ile Elazığ istikametinden Ankara istikametine doğru seyir halinde iken yolun kapalı olduğunu anlaması üzerine frene bastığını yolun yağıştan dolayı kaygan olması sebebi ile otonun kayarak taşa vurduğunu otoda yolcu olarak bulunan M A yaralandığını, Müştekinin alınan ifadesinde şikayetçi olmadığını beyan etmesi üzerine şüpheli şahıs salıverilmiş, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KAYIP EHLİYET

Suçun Yeri Malatya

Suçun Tarihi 03.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki M Ö: D A oğlu Elbistan 1954 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki; C sınıfı sürücü belgesinin kaybolduğunu, nerede ve ne zaman düşürdüğünü bilmediğini, şikayetçi olmadığını beyan etmesi üzerine düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

İKAMETTEN HIRSIZLIK,MALA ZARAR VERME

Suçun Yeri Dernek Mah.

Suçun Tarihi 03.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki A T F:K oğlu Malatya 1955 doğ.,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; ikametinin bodrum katın yan tarafında bulunan demir doğrama pencerenin menteşesini kırmak suretiyle içeri girildiğini fark ettiğini, içeri girdiğin de 2(iki) adet bakırdan banyo kazanların yerinde olmadığını gördüğünü, şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALANMA

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah.

Suçun Tarihi 19.10.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki H G: D oğlu Malatya 1989 doğumlu,

Olayın Özeti Müştekinin alınan ifadesinde; bisikleti ile seyir halinde iken görmeden bir çukura girerek düştüğünü, tedavi yaptırmak için hastaneye intikal ettiğini ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Beylerbaşı Mah.

Suçun Tarihi 02.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki S A: M A kızı Malatya 1985 doğumlu,

Şüpheli Ü A: M oğlu Malatya 1989 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüpheli şahsın eve gelerek kendisini darp ettiğini, şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALANMA

Suçun Yeri Melekbaba Mah.

Suçun Tarihi 27.08.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki N Ö: A oğlu Muş 1990 doğumlu,

Olayın Özeti Müştekinin alınan ifadesinde; ikametinin demir kapısını spiral makinesi ile tamir ederken dönen zımpara taşının aniden kırılarak yaralanmasına sebep olduğunu ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALANMA

Suçun Yeri Hidayet Mah.

Suçun Tarihi 04.07.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki A K: H kızı Malatya 1986 doğumlu,

Olayın Özeti 03.11.2011 günü ikametinde bulunduğu sırada bir odadan başka bir odaya geçerken dengesini kaybedip kapıya çarptığını kapı üzerindeki camın kırılarak yaralanmasına sebep olduğunu ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

MALA ZARAR VERME

Suçun Yeri Yeşiltepe Yeşilkaynak Mah.

Suçun Tarihi 03.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki H Ö: O oğlu Karakoçan 1979 doğ.,

Şüpheli Y B: M oğlu, Malatya 1985 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki alınan beyanında; aracını tamir için bıraktığını geri geldiğinde aracının ön camının değişmiş olduğunu gördüğünü ne olduğunu sorduğunda usta ile çırağının farklı beyanlar vermesi üzerine müracaat için polis merkezine geldiğini olay ile ilgili şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Şüpheli alınan ifadesinde; elinde bulunan tamir aletinin kaza ile aracın ön camına çarptığını ve olay ile ilgili kusurunun bulunmadığını beyan etmiştir. Tahkikat merkezimizce başlatılmıştır.

İŞ KAZASI

Suçun Yeri Yeni Sanayi Sitesi

Suçun Tarihi 03.11.2011 Saat:18.00

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki A R I- İ oğlu Baskil 1987 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki alınan beyanında; işyerinin çatısına hurda atmak amaçlı sandalyenin üzerine çıktığını ve dengesini kaybederek yere düştüğünü, yaralandığını, herhangi bir kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Tahkikata merkezimizce başlanılmıştır.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Taştepe Mahallesi

Suçun Tarihi 03.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki D Ç: C kızı Malatya doğ.,

Şüpheli A D: R oğlu Malatya 1978 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki alınan beyanında: karşıdan karşıya geçerken 44 ** 253 plakalı aracın kendisine çarptığını ve sürücünün kendisini alarak Malatya Devlet Hastanesine götürdüğünü tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olduğunu ve olayla ilgili olarak araç sürücüsü olan şüpheli şahıstan şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Tahkikat devam etmektedir.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (EMNİYETİ SUİİSTİMAL)

Suçun Yeri Cevatpaşa Mah.

Suçun Tarihi 31.10.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki İ G: A oğlu Van 1987 doğumlu,

Şüpheli(Firar) S M

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; otogarda bir bayan şahsı indirdiğini, bayanın kendisine bagajda bulunan gri renkli valizinde kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine bu valizi de bu bayana verdiğini, daha sonra Elazığ iline geldiğinde inen yolcunun gri renkli valizinin olmadığını söyleyince, gri renkli valizi Malatya’ da inen yolcuya verdiğini hatırlayıp şüpheliyi cep telefonundan aradığında şüphelinin kendisinden 340 TL para istediğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 29.10.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki E D: A oğlu Malatya 1977 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; ikametinde kimsenin olmadığı sırada hırsızlık olayının gerçekleşmiş olduğunu yaptığı kontrolde bir adet altın bilezik, üç adet altın kolye, üç adet altın yüzük ve fotoğraf makinesinin yerinde olmadığını çalınmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

4320 SKM

Suçun Yeri Özalper Mah.

Suçun Tarihi 02.11.2011 günü saat:19.00 sıraları

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki S K: Y kızı Malatya 1970 doğumlu,

Şüpheli M K: M oğlu Malatya 1965 doğumlu,

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; eşinin kendisine şiddet uyguladığını, den şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Çukurdere Mah.

Suçun Tarihi 01.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki M Y: Ykızı Malatya 1983 doğumlu,

Kayıp Şahıs Y N: C oğlu Malatya 1981 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki; eşinin kayıp olduğunu, tüm aramalarına rağmen eşine ulaşamadığını, hayatından endişe ettiğini ifade edip müracaatta bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 29.10.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki A Ö: K oğlu Ordu 1981 doğumlu,

Olayın Özeti Müştekinin alınan ifadesinde; yaya olarak seyir ederken yerlerin ıslak olması neticesi bir anda ayağının kayması sonucu düşerek yaralandığını, ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA İDDİASI

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 03.11.2011 günü saat: 21:15

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki F T :C oğlu, Malatya 1976 doğ.,

Şüpheli Ş K Ve Yanında Bulunan 2 Şahıs(Firar)

Olayın Özeti Müşteki; şüpheli Ş K’den borç para aldığını, şüphelilerin iş yerinden alarak kendisini darp ettiklerini, olay ile ilgili olarak her 3 şahıstan da şikayetçi olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır.

ZEHİRLENME

Suçun Yeri Yavuz Selim Mah.

Suçun Tarihi 03.11.2011 günü saat: 19.00

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki N P: Y kızı Yeşilyurt 1972 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; ikametinde bulunduğu sırada başının aşırı ağrıması üzerine daha önceden kullandığı ancak şu an isimlerini hatırlamadığı ağrı kesici ilaçlardan 3-4 adet içtiğini, rahatsızlandığını, 112 aracılığı ile hastaneye intikal ettirildiğini, hastanede tedavisini yaptırdığını, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK

Suçun Yeri Akçadağ/Malatya

Suçun Tarihi 03.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Şüpheli M A: G oğlu Akçadağ 1987 doğumlu,

Şüpheli H A: İ oğlu Akçadağ 1989 doğumlu,

Şüpheli M S A: K oğlu Adana 1983 doğumlu,

Olayın Özeti 03.11.2011 günü mahkeme kararına istinaden şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; M S A isimli kişinin evinde yapılan aramada çatı kısmında 10-15 gram ağırlığında esrar maddesi bulunduğu, M A isimli kişinin evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamış, M A isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, İkamet içerisinde bulunan H A isimli kişinin üzerinden yaklaşık 10 gram esrar maddesinin çıktığı, M A’ nın müştemilatında kumla karışık yaklaşık 7 Kg civarında esrar maddesi ele geçirilmiş olup şüpheli şahıslar mevcutlu olarak adli mercilere intikal ettirilecektir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Battalgazi, Alaca kapı Mah.

Suçun Tarihi 31.10.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki R H: Halil oğlu Gerger 1966 doğ.

Kayıp Şahıs F H: R oğlu Gerger 1988 doğ.

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; kayıp şahsın oğlu olduğunu ikametlerinden ayrıldığını, tekrar eve geri dönmediğini oğlunun hayatından endişe ettiğini ifade edip müracaatta bulunmuş, kayıp şahıs saat: 01:30 sularında Gaziantep İli İslahiye Polis Merkezi Amirliği tarafından bulunmuş olup ifadesinin fotokopisi fezlekesine eklenmiştir.

DEVLET MEMURUNA HAKARET

Suçun Yeri Hekimhan

Suçun Tarihi 03.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki/Şüpheli N A: H oğlu, Bekirhüseyin 1960 doğ.,

Şüpheli/Müşteki İ K: H İ oğlu, Hekimhan 1980 doğ.,

Olayın Özeti 03.11.2011 günü N A ifadesinde; bankada bulunduğu esnada banka müşterisi İ K bankaya gelerek banka memuru H G ile tartıştığını, kendisinin tartışmanın büyümemesi için İ K ile konuşmak istediğini ancak İ K’nin kendisine hakaret ettiğini, küfür ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Yakınca

Suçun Tarihi 01.11.2011

İntikal Tarihi 02.11.2011

Müşteki H Y: B kızı 1957 Kahta doğ.,

Müşteki A T: H kızı 1984 Kahta doğ.,

Şüpheli M Y:O oğlu 1955 Fahrikan doğ.,

Olayın Özeti 01.11.2011 günü şahısların alınan ifadelerinde; at arabasıyla giderken atın dengesini kaybetmesi neticesi at arabasından düştüklerini ve yaralandıklarını, konuyla ilgili şahıslar birbirinden şikayetçi olmadıklarını beyan etmişlerdir. Düzenlenen tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Yeşilyurt, Özsan Sanayi Sitesi

Suçun Tarihi 21.09.2011

İntikal Tarihi 02.11.2011

Müşteki R H:S oğlu Pötürge 1956 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; cami çıkışında merdivenden aşağıya inerken ayağının kayması neticesinde başını merdiven korkuluğuna çarptığını akabinde cami görevlilerinin ambulans çağırarak kendisini Malatya Devlet Hastanesine götürdüğünü ve tedavisinin yapıldığını, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Yakınca

Suçun Tarihi 27.10.2011

İntikal Tarihi 02.11.2011

Müşteki İ Y: R oğlu Malatya 1962 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; inşaatta çalışırken çay içmek için bir alt kata merdivenden inerken ayağının merdivene takılması sonucu dengesini kaybederek kafasını merdiven kenarına vurduğunu, hastaneye giderek tedavisini yaptırdığını, kimseden şikayetçi olmadığını ifadesinde beyan etmiştir. Hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

KAYIP EŞYA

Suçun Yeri Yeşilyurt/Malatya

Suçun Tarihi 02.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki E Y: T oğlu Malatya 1973 doğumlu,

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; cebinde bulunan cüzdanının kaybolduğunu cüzdanının içerisinde sürücü belgesi çeşitli bankalara ait kredi kartı ve belediyeye ait paso olduğunu ifade edip müracaatta bulunmuştur. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA (Zincirleme Maddi Hasarlı Yaralamalı Trafik Kazası)

Suçun Yeri Yeşilyurt, Özal Mah.

Suçun Tarihi 03.11.2011

İntikal Tarihi 03.11.2011

Müşteki B A: M oğlu Adıyaman 1997 doğ.,

Müşteki S G: İ kızı, Adıyaman doğ.,

Müşteki F A: R kızı, Gölbaşı 1977 doğumlu,

Şüpheli A.R K: Ş.M oğlu Gaziantep 1988 doğ.,

Şüpheli E A: B oğlu, Erzincan 1963 doğ.,

Şüpheli Ü B: N oğlu Kulp 1987 doğ.,

Şüpheli G G: R oğlu Gölbaşı 1967 doğ.,

Olayın Özeti 03.11.2011 günü sürücüsü Ü B olan 60 ** 875 plakalı araca sürücüsü A R K olan 06 ** 77 plakalı araca arkadan çarpmış olduğu görülmüş, kaza yapan bu iki araca çarpmamak için fren yapan sürücüsü G G olan 27 ** 791 plakalı araca da sürücüsü E A olan 24 ** 650 plakalı aracın arkadan çarptığı görülmüş, şahıslar şikayetçi olmadıklarını beyan etmişler olup, tahkikata başlanılmıştır.

MALA ZARAR VERME – İNŞAATTAN HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki H A:H oğlu Pütürge 1971 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 04.11.2011 günü istif halde makaralara sarılı vaziyetteki kabloları bulunduğu yerden alarak çalmaya teşebbüs eden kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar kabloları çalamamış ancak zarar vermiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Çevreyolu Çöşnük Kavşağı

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki S T:E oğlu Pütürge 1978 doğ.,

Şüpheli H T:A oğlu Darende 1955 doğ.,

Şüpheli A A:N oğlu Pütürge 1966 doğ.,

Olayın Özeti 04.11.2011 günü H T isimli şahsın kullanmış olduğu 44 ** 759 plaka sayılı oto ile A A isimli şahsın kullanmış olduğu 34 ** 17 plaka sayılı otonun çarpışması sonucu 34 ** 17 plaka sayılı oto içerisinde bulunan S T isimli şahıs yaralanmış, yaralı şahıs M.D.Hastanesine kaldırılmış, tarafların konu ile ilgili ifadeleri alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

DOLANDIRICILIK (Telefonla)

Suçun Yeri Kışla Caddesi

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki M Ö: A oğlu Hekimhan 1965 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki; 0 536 *** ** ** numaralı cep telefonundan kendisini arayarak polis olduğunu belirten erkek şahsın, C.Savcısının görüşeceğini söyleyerek telefonu başka bir erkek şahsa verdiğini, bu şahsın kendisinin C.Savcısı olarak tanıtıp kullandığı cep telefonunun PKK tarafından kopyasının çıkartıldığını, kredi kartlarının da kullanabileceğini, bu nedenle en yakın banka ATM’sine gitmesini söylemesi üzerine endişelendiğini, şahsın talimatlarına uyarak 350 TL para ile 50 TL Türkcell kontör gönderdiğini, işlemleri ATM’den yaptığı için parayı gönderdiği hesap numarası ile Türkcell numarasını tam olarak göremediğini, kendisini dolandıran kişilerden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

YANKESİCİLİK

Suçun Yeri Cengiz Topel Cad.

Suçun Tarihi 03.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki N S:S kızı Elbistan 1935 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; birkaç yerde alışveriş yaparak tekrar evine geldiğini, evine geldiğinde kol çantasının içerisinde bulunan beyaz renkli deri cüzdanın olmadığını fark ettiğini ve çalınmış olduğunu anladığını, çantasının fermuarının açık olduğunu, cüzdanının içerisinde yaklaşık 70 TL civarında para, adına kayıtlı nüfus cüzdanı, birkaç resim ve ikametinin anahtarları olduğunu, cüzdanını çalan şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT

Suçun Yeri Malatya-Merkez

Suçun Tarihi 05/10/2011

İntikal Tarihi 04/11/2011

Müşteki A G:S kızı Malatya 1973 doğ.,

Şüpheli E G:O oğlu Ankara 1967 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki; eşinin kendisine tehdit içerikli mesajlar çektiğini, bu olaydan dolayı eşinden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TEHDİT VE HAKARET İDDİASI

Suçun Yeri Yamaç Mah.

Suçun Tarihi 04.11.2011 12:00

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki A U: H oğlu Malatya 1967 doğ.,

Şüpheliler (Firar) M B ve M B

Olayın Özeti Müşteki; damadı şüphelilerin kendisine sinkaflı küfürler ederek tehdit ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

YANKESİCİLİK

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 04/11/2011

İntikal Tarihi 04/11/2011

Müşteki H Ş: O oğlu

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; bindiği belediye otobüsünde pantolonun cebinde bulunan 2.880,00 TL paranın olmadığın anladığını, parasını çalan meçhul şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.

TEHDİT-HAKARET İDDİASI

Suçun Yeri Halep cad.

Suçun Tarihi 04.11.2011 günü saat: 16:30

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki M A: R oğlu Malatya 1988 doğumlu

Şüpheli Ş A: Y oğlu Çelikhan 1970 doğumlu

Şüpheli B T: M oğlu Kahta 1986 doğumlu

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüpheli şahısların kendisine tehdit ve hakaret ettiklerini, bu şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelilerin ifadesi alınmış olup, tahkikata ballanmıştır.

YANGIN

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 04/11/2011

İntikal Tarihi 04/11/2011

Müşteki H S: D oğlu

Olayın Özeti Müştekinin alınan ifadesinde; ikametinde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktığını, yangını söndürdüklerini, bu olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

HAKARET-TEHDİT-KASTEN YARALAMA İDDİASI

Suçun Yeri Kanalboyu

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki Z A: İ kızı Elazığ 1981 doğumlu

Müşteki M A G: E oğlu, Baskil 1978 doğumlu

Müşteki Ş K: F oğlu Malatya 1987 doğumlu

Şüpheli(Firar) M, A, C A

Olayın Özeti Müştekiler ifadelerinde; şüphelilerin kendilerini hakaret edip darp ettiklerini, şahıslardan şikayetçi olduklarını etmişler olup, tahkikata başlanmıştır.

İKAMETTEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Üçbağlar Mah.

Suçun Tarihi 04/11/2011

İntikal Tarihi 04/11/2011

Müşteki M Ş T: M oğlu Malatya 1976 doğumlu

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; ikametten kapıyı kilitlemeden sadece çekerek ayrıldığını, akşam saat:18.00 sıralında ikamette döndüğünde kapının kırılmış olduğunu gördüğünü, içeriyi polislerle kontrol ettiğinde 2 adet altın yüzüğünün çalınmış olduğunu anladığını, hırsızlığı gerçekleştiren meçhul şahıs yada şahsılardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

OLAY YERİ TERK MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Kışla Caddesi

Suçun Tarihi 04/11/2011

İntikal Tarihi 04/11/2011

Müşteki S K: B oğlu Malatya 1987 doğumlu

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; 44 ** 837 plakalı aracıyla kışla caddesinde park halindeyken 44 ** 885 plakalı aracın kendisine ait araca arkadan çarptığın ve olay yerinde ayrıldığını, kendi aracında 750,00 TL civarında hasar olduğunu, kendi aracına çarpıp kaçan araç sürücüsünden şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüpheli araç sürücüsü şuan için firar olmasından dolayı ifadesi alınamamış olup, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Mehmet Buyruk Cad.

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki T E: F oğlu Malatya 1981 doğumlu

Şüpheli Ö M: H oğlu Malatya 1975 doğumlu

Olayın Özeti Müşteki; bisikletine 44 ** 0119 plakalı aracı kullanan şüphelinin otosuna çarptığı için yaralanarak 112 ekiplerince Malatya devlet hastanesine getirildiği, şahısların alınan ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını beyan etmeleri üzerine, olayla ilgili tahkikata başlanmıştır.

İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Akpınar Mah.

Suçun Tarihi 23.10.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki E C: Ş Kızı Bolu 1987 doğumlu

Olayın Özeti Müşteki; kullandığı Antideprasan ilaçlarından içtiğini, ne kadar içtiğini bilmediğini, kendi imkanları ile Malatya devlet hastanesine geldiğini, tedavisinin ardından taburcu olduğunu, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, tahkikata başlanmıştır.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Suçun Yeri Taştepe Mah.

Suçun Tarihi 11.10.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki R A:Ö oğlu Malatya 1981 doğ.,

Şüpheli H K: Şoğlu Malatya 1993 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüpheli şahsın telefonda kendisine mesaj atarak kendisini tehdit ettiğini, bu sebeple bu şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Suçun Yeri Akçadağ/Malatya

Suçun Tarihi 04.04.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki İ B: M oğlu Malatya 1970 doğ.,

Şüpheli (Firar) A K

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; 0 507 *** ** ** numaralı telefondan sürekli aranarak tehdit edildiğini, bu sebeple psikolojisinin bozulduğunu, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Malatya/Markaz

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Mağdure G D:Ö kızı Malatya doğ.,

Müşteki V D: M kızı Malatya 1959 doğ.,

Şüpheli (Firar) 1.50-1.55 boylarında bir erkek şahıs.

Olayın Özeti Mağdur alınan beyanında; evine doğru giderken parka geldiğinde ismini bilmediği erkek şahsın yanına gelerek kendisini darp ettiğini, şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Sarıcıoğlu Mah.

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki M D: M oğlu Hekimhan 1987 doğumlu,

Şüpheli H K: H oğlu Atikan 1946 doğumlu,

Şüpheli A K: H A oğlu Malatya 1980 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki beyanında; işten döndüğü esnada şüphelilerin kendisini darp ettiklerini, şahıslardan şikayetçi olduğunu ve uzlaşmakta istemediğini beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Aşağı Bağlar Mah.

Suçun Tarihi 22.10.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki D İ:Ş kızı İstanbul 1973 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; alkol almaya başladığını, daha sonra çocuklarında ayrı olduğu için meyve bıçağı ile bileğini kestiğini, daha sonrasını hatırlamadığını, konu ile ilgili olarak herhangi bir kimseden şikayetçi olmadığın beyan etmiş olup, düzenlen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TEHDİT VE HAKARET

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 26.10.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki H Ü: A oğlu Malatya 1967 doğ.,

Şüpheli M I:A oğlu Malatya 1957 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki; şüphelinin kendisine tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Şüpheli H T: İ oğlu Pütürge 1960 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli R I: H R oğlu Pütürge 1956 doğumlu,

Şüpheli M P ve S T (Firar)

Olayın Özeti 04.11.2011 günü haber merkezinin kavga olayını anons etmesi üzerine görevlilerimiz olay yerine intikal etmiş, olaya karışan taraflar merkezimize getirilmiş, şahısların konu ile ilgili alınan şüpheli-müşteki ifadelerinde; birbirlerinden şikâyetçi olduklarını beyan etmiş, olaya karışan ve şu an yakalanmayan M P ve S T isimli şahısların araştırılmasına ve tahkikata başlanmıştır.

TEHDİT İDDİASI

Suçun Yeri Abdulgaffar Mah.

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Şüpheli S Ö M kızı Adıyaman 1962 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki G G – A kızı Akçadağ 1967 doğumlu,

Olayın Özeti 04.11.2011 günü haber merkezinin kavga olayını bildirmesi üzerine görevlilerimiz olay yerine intikal etmiş, bahse konu yerde görüşülen S Ö ve G G isimli bayanların birbirlerinden şikâyetçi olacaklarını beyan etmeleri üzerine her iki şahıs merkezimize getirilmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

YANKESİCİLİK SURETİYLE HIRSIZLIK

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki İ P: İ oğlu Malatya 1968 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki; bindiği otobüsün çok kalabalık olduğunu, otobüste 50-55 yaşlarında bir şahsın kendisine bitişik halde olduğunu, bir ara sağ cebinde bir hareket hissettiğini, otobüse binerken pantolonunun sağ cebinde 3.100.00 TL para olduğunu, durakta otobüsten indiği esnada bu şahsın otobüste kendisine yol verdiğini, ikametine gittiğinde cebindeki parayı saydığında 200.00 TL parasının eksik olduğunu tespit ettiğini, parasını bu şahsın cebinden çalmış olduğunu düşündüğünü, olayla ilgili bu şahıstan şikayetçi olduğunu, bu şahsı tekrar görmesi halinde tanıyabileceğini beyan etmesi üzerine, meçhul failin araştırılmasına ve tahkikata başlanmıştır.

DOLANDIRICILIK

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki Y A: K Ş oğlu Akçadağ 1961 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki; 0530 *** ** ** numaralı telefonunu 0507 *** ** ** numaralı telefondan bir erkek şahsın aradığını, bu şahsın kendisini komiser olarak tanıttığını, şahsın kendisine banka hesabına girildiğini ve hesabının üzerinden terör örgütüne para transferi yapıldığını, kendisine bankaya giderek vereceği hesap numaralarına para yatırmasını istediğini, bunun üzerine ATM cihazına gittiğini, burada şahsın vermiş olduğu ve şuan hatırlamadığı hesaba 300,00 TL para yatırdığını, daha sonra dolandırıldığını anlayarak polis merkezine geldiğini, kendisini dolandıran şahıstan şikâyetçi olduğunu beyan etmesi üzerine meçhul failin araştırılmasına ve tahkikata başlanmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Hacıabdi Mah.

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki S Ş: İ kızı Yeşilyurt 1979 doğumlu,

Şüpheli M S: Ş oğlu Yeşilyurt 1972 doğumlu,

Olayın Özeti 04.11.2011 günü şüpheli 44 ** 0286 plakalı otosu ile yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan müşteki şahsa çarpması neticesi müşteki yaralanmış, yaralı şahsı sürücü aracına alarak hastaneye götürmüş, müşteki hastanedeki tedavisine müteakip taburcu olarak merkezimize gelmiş, şahsın alınan müşteki ifadesinde olayla ilgili olarak herhangi bir kimseden şikâyetçi olmadığını beyan etmiş, olup düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TEHDİT-MALA ZARAR VERME

Suçun Yeri İsmetiye Mah.

Suçun Tarihi 04.11.2011 günü saat:16.00 sıraları

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki M K: M oğlu Dicle 1976 doğumlu,

Müşteki H E: A oğlu Çelikhan 1975 doğumlu,

Şüpheli İ E: H oğlu Bünyan 1969 doğumlu,

Olayın Özeti 04.11.2011 günü taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkmış, taraflar birbirlerinden şikayetçi olduklarını beyan etmişler olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Şifa Mah.

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki N B: S kızı Ağrı-1989 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; akan trafiğin içerisinden yaya olarak karşıdan karşıya geçmek istediği esnada plakasını bilmediği bir aracın kendisine çarptığını, kendisine çarpan araç sürücüsünün yanına gelerek ısrarla kendisini hastaneye götürmek istediğini, ancak kendisinin bunu kabul etmeyerek bir şeyinin olmadığını söyleyip olay yerinden ayrıldığını, bir süre sonra başının kanadığını fark ettiğini, bir ara yolda sendelediğini, tanımadığı bir araçtaki iki şahsın kendisini Beydağı Devlet Hastanesine götürdüğünü, burada gerekli tedavilerinin yapılarak taburcu edildiğini, olayda kusurun kendisinde olduğunu, olayla ilgili olarak herhangi bir kimseden şikâyetçi olmadığını beyan etmiş, olaya karışan sürücünün araştırılmasına ve tahkikata başlanmıştır.

İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Cevatpaşa Mah.

Suçun Tarihi 04.11.2011 saat 21.30

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki A S: R oğlu Tarsus 1977 doğ.

Şüpheli M G: L oğlu Malatya 1993 doğ.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; iki şahsın şüpheli hareketlerinden dolayı şahısları takip ettiğini, bir şahsın sırtında kabarıklık fark ettiklerini, şahısları çağırmalarıyla birlikte kaçmaya başladıklarını kovalama neticesinde şüpheli şahsın çalmış olduğu değeri 120.00 TL montu çıkararak atıp kaçtığını, montu atan şahsın yanında bulunan ismini sonradan öğrendikleri M G isimli şahsı yakaladıklarını, olay ile ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikat devam etmektedir

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Akçadağ, Kotangölü Mah

Suçun Tarihi 03.11.2011 03.00

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki Ş K:Ö oğlu Akçadağ 1954 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; en son iki gün önce kontrol ettiğinde ilaç tankerinin yerinde olduğunu gördüğünü, 03.11.2011 günü kontrol ettiğinde 2 tonluk ilaç tankerinin yerinde olmadığını gördüğünü, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

BIÇAKLA YARALAMA VE DARP

Suçun Yeri Darende, Hacıderviş mah

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki O E: S oğlu Darende doğumlu,

Şüpheli K S: O oğlu Şeref 1963 doğumlu

Şüpheli C B: D oğlu Darende 1990 doğumlu,

Olayın Özeti 04.11.2011 günü taraflar arasında bıçakla yaralama ve darp olayı meydana gelmiş, şüpheliler yakalanarak görevli memura teslimen Darende C.Başsavcılığına gönderilmiş, ilgili C.Başsavcılığı tarafından K S isimli şüpheli tevkif edilmiş, C B isimli şüpheli ise salıverilmiştir.

SAHTE PARA

Suçun Yeri İnönü Cad.

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki K K K:S oğlu Malatya 1972 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; mağazaya iki müşterinin gelip alışveriş yaptığını karşılığında 100 TL verdiklerini, müşteriler gittikten sonra müşterinin verdiği paranın sahte olduğunu anladığını ve şikayetçi olduğunu ifade edip müracaatta bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

KENDİ KENDİNE ZARAR VERME

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki M K: İ oğlu Akçadağ 1989 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; ikametinde tek başına otururken ve alkol alırken alkolünde vermiş olduğu etki ile sinirlendiğini ve bu sebepten dolayı kafasını duvara vurduğu için yaralandığını ve kendi imkanları ile hastaneye giderek tedavisini yaptırdığını, yaralanmasında kimsenin etkisi olmadığını, ayrıca kimsenin kendisini yaralamadığını Olaydan dolayı kesmeden şikayetçi olmadığını ifade etmiş olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

HIRSIZLIK

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 05.11.2011 günü saat:11.30

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki Z T: O kızı Malatya 1984 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; ikametinde kimsenin olmadığı sırada hırsızlık olayının meydana geldiğini, yaptığı araştırmada içerisinde kendisine ait nüfus cüzdanı ve 45 TL parasının bulunduğu cüzdanın çalınmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

HAKARET

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki A K: S B kızı 1980 doğumlu,

Şüpheli 44 ** 0571 plaka sayılı taksi şoförü

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; bir yerden bir yere gitmek için 44 ** 0571 plaka sayılı taksiye bindiğini yolu tarif edip giderken, ana caddeye çıkacağı sırada bir araç önlerine çıktığını, taksi şoförü sinirlenerek kendisini indirdiğini, kendisine hakaret içerikli sözler söylediğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

EMNİYETİ SUİİSTİMAL YOLUYLA HIRSIZLIK

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 05.11.2011 günü saat:13.00

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki R A: A S oğlu, Malatya 1984 doğumlu,

Şüpheli(Firar) M T

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; seyyar tezgah ile pazarcılık yaptığını, yanında şüpheli şahsı çalıştırdığını, bir işi gereği tezgahın yanından ayrılıp geri döndüğünde şüpheliyi tezgahın başında görmediğini, emanet olarak verdiği 700 lira parayla bahse konu yerden ayrılmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

HIRSIZLIK

Suçun Yeri Milli Egemenlik

Suçun Tarihi 05.11.2011 günü saat:11.00

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki İ K: S kızı Adana 1992 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; alışveriş yapıp parasını ödediğini, daha sonra bir kuaföre gittiğini burada çantasını yanından hiçi ayırmadığını, para ödemek için çantasına baktığında 350 TL parasının yerinde olmadığını daha önce gittiği kalabalık olan mağazada tanımadığı kişi yada kişiler tarafından çalınmış olabileceğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Çöşnük Kavşağı

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki E G:M oğlu, Doğanyol 1993 doğ.,

Müşteki M T-F oğlu, Malatya-1987 doğ.,

Müşteki H G M kızı, Pütürge-1968 doğ.,

Müşteki D DR kızı, Pütürge-1981 doğumlu,

Müşteki M.M S:B oğlu, Pütürge-1967 doğ.,

Müşteki R Y:A kızı, Akçadağ-1982 doğ

Mağdur R D:M oğlu, İstanbul-doğ.,

Mağdur O D:D oğlu, Fatih-doğ.,

Müşteki A G: M kızı, Doğanyol-1991 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli H.B Ü:M. H oğlu, Malatya-1933 doğ.,

Şüpheli F Ö: A oğlu, Pütürge-1965 doğ.,

Olayın Özeti 05.11.2011 günü F Ö isimli şahsın kullandığı 44 ** 093 plaka sayılı araç ile H B Ü isimli şahsın kullandığı 44 ** 226 plaka sayılı aracın çarpışması sonucu 44 ** 093 plaka sayılı araçta bulunan E G, M T, H G, D D, M M S, R Y, R D, O D ve A G isimli şahıslar yaralanarak Malatya devlet hastanesine kaldırılmış, yine 44 ** 226 plaka sayılı aracı kullanan H B Ü isimli şahıs hayati tehlike kaydı ile Malatya Devlet Hastanesinde tedavisi devam ettiği için ifadesi alınmamış ve tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri İpek Caddesi

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki H Ö: M oğlu Malatya 1971 doğ.,

Şüpheli Ö D: H oğlu

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; beklediği esnada geri geri gelen 44 ** 356 plaka sayılı aracın kendisine çarptığını ve yaralandığını, araç sürücüsünden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Çevre Yolu

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Şüpheli/Müşteki İ Y: H Oğlu, Battalgazi-1986 doğ.,

Olayın Özeti Şüpheli-Müşteki alınan ifadesinde; kullandığı 44 ** 974 plaka sayılı oto ile Battalgazi yolundan Malatya Merkez istikametine geldiği sırada önünde seyir eden plakasını bilmediği bir aracı sollamak istediğini ancak önündeki aracın sola sinyal vererek yolun soluna doğru geçtiği sırada kendisinin kontrolünü kaybederek Battalgazi Kavşağının orta refüjüne çarptığını ve yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, kaza ile ilgili olarak kimseden şikayetinin olmadığını beyan etmiş ve tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Orduzu Karşıyaka Mahallesi

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki M A:V kızı, Malatya-1981 doğ.,

Şüpheli H A:M.A oğlu, Malatya-1976 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; eşi olan şüpheli şahısın kendisine tokat attığını ve kendisini darp ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri M.Buyruk Caddesi

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Mağdur-Şüpheli Z.A A:N oğlu Malatya doğ.,

Müşteki M A: N oğlu Malatya 1985 doğ.,

Şüpheli A E:M oğlu Arguvan-1965 doğ.,

Olayın Özeti 05.11.2011 günü Şüpheli şahıs 44 ** 083 plaka sayılı otosu ile sürücüsü Z A A isimli şahıs olan motosikletin çarpışması neticesi motosiklet sürücüsü Z A A isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralı Motosiklet sürücüsünün T.Ö.Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiğinden alınamamıştır. Şüpheli şahısın konu ile ilgili ifadesi alınarak gözaltına alınmıştır. Düzenlenen tahkikat evrakı ve Şüpheli şahıs görevli memura teslimen gönderilecektir.

HAKARET

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 03.11.2011 günü saat: 17:10

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki M H T: Y oğlu Palu 1981doğumlu,

Şüpheli 44 ** 0243 plakalı araç sürücüsü

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; trafikte seyir halinde iken 44 ** 0243 plakalı araç sürücüsünün uygunsuz yere park ederek trafiği engellediğini görüp ikaz ettiğini, bunun üzerini taksi sürücüsünün kendisine hakaret ettiğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SURETİ İLE OTO HIRSIZLIĞI,

OTODA IZRAR, KAMU MALINA ZARAR VERME

Suçun Yeri Hatunsuyu

Suçun Tarihi 03.11.2011 Saat:17.30

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki O A: D oğlu Çorum 1984 doğumlu,

Şüpheli(Firar) H A

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; aracını kiralamış olduğu A G isimli şahıstan herhangi bir dava ve şikayetçi olmadığını, uzlaşmak istediğini, fakat aracını çarparak aracında ve elektrik direğinde maddi hasar oluşmasına yol açan H A isimli şahıstan şikayetçi olduğunu, uzlaşmak istediğini beyan etmiş olup tahkikat devam etmektedir.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Yeni Sanayi Sit.

Suçun Tarihi 02.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki S Y: Z oğlu Çelikhan 1977 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; kendisinin çalışırken elinde bulunan demir köşe bentin ayağına düştüğünü, daha sonra tedavi için hastaneye gittiğini, konu ile ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

TEHDİT

Suçun Yeri Salköprü Mahallesi

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki M D: A S kızı Malatya 1985 doğumlu,

Müşteki A S K: İ oğlu Malatya 1961 doğumlu,

Şüpheli M D: A oğlu Malatya 1982 doğumlu,

Olayın Özeti Müştekilerin alınan müracaatlarında; şüphelinin kendilerini telefonla arayarak tehdit ettiğini ifade edip şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

ZARAR VERME

Suçun Yeri Salköprü Mah.

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki D Ç: B oğlu Malatya 1940 doğumlu,

Şüpheli N Y: H oğlu TOKAT 1948 doğumlu,

Olayın Özeti 05.11.2011 mala zarar verme olayı meydana gelmiş, müşteki şüpheliden şikayetçi olduğunu ifade etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Çevre Yolu

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki B A: B kızı Malatya 1990 doğ.,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; üst geçidin yanından karşıdan karşıya geçmek isterken plakasını alamadığı beyaz renkli aracın sağ dikiz aynası ile kendisine çarptığını, çevredeki vatandaşların 112 yi aradıklarını, tedavisinin yapıldığını, şuan da sağlık durumunun iyi olduğunu ancak kendisine çarpan plakasını alamadığı aracın sürücüsünden şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Tahkikat merkezimizce başlatılmıştır.

CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI

Suçun Yeri Hanımın Çiftliği Cevher Dudaev Mah.

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki M D: O oğlu Çelikhan 15.01.1964 doğ.,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; eşinin kullandığı cep telefonunun evde olmadığını fark ettiklerini, cep telefonunu çalan şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Konuyla ilgili olarak merkezimizce tahkikat başlatılmıştır.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Hanımın Çiftliği Fatih Mah.

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki M G:H oğlu Yeşilyurt 1988 doğ.

Kayıp Şahıs F G

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; Öz kardeşi olan kayıp şahısın olay günü ve saatte evden ayrıldığını ve geri gelmediğini, kardeşinin başına bir şey gelmesi halinde sorumlularından şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Tahkikat merkezimizce başlatılmıştır.

KASTEN YARALAMA-TEHDİT

Suçun Yeri Yeşilkaynak Mahallesi

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 06.11.2011

Müşteki D Z: F kızı doğ.,

Şüpheli S Z: Z oğlu 1988 doğ.,

Şüpheli Z Z : A oğlu 1948 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; şüphelilerin kendisini tehdit edip darp ettiklerini şikayetçi olduğunu söylemiş olup, tahkikat evrakı şüpheliler ile birlikte memura teslimen mevcutlu olarak gönderilmiştir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Hanımın Çiftliği Fatih Mahallesi

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki İ A: R oğlu Yeşilyurt 1966 doğ.,

Kayıp Şahıs C A

Olayın Özeti Müşteki alınan ifadesinde; Öz oğlu olan kayıp şahısın evden ayrıldığını, geri gelmediğini, oğlunun başına bir şey gelmesi halinde sorumlularından şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Konuyla ilgili olarak tahkikat merkezimizce başlatılmıştır.

MALA ZARAR VERME

Suçun Yeri Hacı Abdi Mah.

Suçun Tarihi 05.11.2011 Saat 01.45

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki H P: A oğlu Çatalelma 1961 doğumlu,

Müşteki G A: Ş oğlu Malatya 1980 doğ,

Şüpheli B K: H oğlu Malatya 1980 doğ,

Şüpheli M K: H oğlu Malatya 1973 doğ, ,

Şüpheli Ş G: A oğlu Malatya 1984 doğ,

Olayın Özeti 05.11.2011 günü meydana gelen olay ile ilgili; 46 ** 093 plakalı aracın sahibi H P’nin alınan müşteki ifadesinde, karşılıklı kavga eden iki gurubun aracına zarar verdiğini ve olay yerinden uzaklaştıklarını şikayetçi olmadığını beyan etmiş, 49 ** 575 plakalı aracın sahibi G A nın alınan müşteki ifadesinde aracına zarar veren şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup yapılan çalışma sonucu şüpheliler yakalanmış, konu ile ilgili ifadeleri alınmış, C.Savcısının talimatı ile tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

D.T.N. YARALANMA

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 05.11.2011 günü saat:07.30 sıraları

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki N G: H kızı Malatya 1946 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; plakasını bilmediği bir dolmuş bindiğini, ikametinin önünde araçtan inerken ayağının takılması sonucu düşerek yaralandığını ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

RAHATSIZ ETME (TELEFON İLE)

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 21.06.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki H A: İ kızı Osmancık 1968 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki; kendi kullanmış olduğu cep telefonu hattını özel numaradan bir şahsın aradığını, konuşmayarak sesini dinleyerek telefonu kapattığını, bu şahsın eylemlerinin süreklilik kazandığını, rahatsız olduğunu, şahsın tespitinin yapılmasını istediğini ve şikayetçi olduğunu ifade edip müracaatta bulunmuş tahkikat devam etmektedir.

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK (3167 SKM)

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 03.08.2011 – 02.09.2011 günü

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki S İnş. San. Tic. Ltd. Şti Yetkilisi

Şüpheli S K: M oğlu Malatya 1979 doğumlu,

Şüpheli S K: M oğlu, Malatya doğumlu

Olayın Özeti Müşteki S İnş. San. Tic. Ltd Şti isimli firma vekili vasıtası ile C. Başsavcılığına verdiği dilekçesinde; şüpheliler tarafından vekili olduğu şirkete çek verildiğini, çeki günü geldiğinde kontrol ettiklerinde karşılıksız olduğunu görüp şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

TEHDİT-HAKARET

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 05.11.2011 günü saat:11.00 sıraları

İntikal Tarihi 05.11.2011

Şüpheli/Müşteki A A: T oğlu Doğanşehir 1977 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki S A: T oğlu Doğanşehir 1985 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki M Ü: H kızı Akçadağ 1981 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki E Ü: H M kızı Malatya 1987 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki H Ü: M oğlu Akçadağ 1958 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki M Ü: Ş kızı Doğanşehir 1957 doğumlu,

Olayın Özeti 05/11/2011 günü meydana gelen olay ile ilgili tarafların birbirleri ile tartıştıkları birbirlerine hakaret ettikleri tarafların alınan ifadelerinden anlaşılmış olup C.Savcısının talimatı ile tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki O Ş: Ömer oğlu 1963 Hacıbektaş doğ.,

Şüpheli 44 ** 029 Plaka Sayılı Araç Sürücüsü

Olayın Özeti Müşteki; 42 ** 6242 plaka sayılı aracına ikametimin önünde park halindeyken 44 ** 029 plaka sayılı aracın çarparak kaçtığını gördüğünü, bu araç sürücüsünden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA ( Yaralamalı Trafik Kazası )

Suçun Yeri Yavuz Selim Mah.

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki A Y: A Adresi Tespit Edilemedi.

Şüpheli Z G: C oğlu 1962 Bagür doğ.

Olayın Özeti Şüpheli ifadesinde; kendine ait aracıyla ikametine doğru seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından ve yeterli ışıklandırmanın olmamasından dolayı birden karşısına çıkan Ai isimli şahsa çarptığını beyan etmiş, Müşteki ifadesi alındıktan sonra düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Şıkşık Mah.

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki M A : İ oğlu, Yeşilyurt 1982 doğ.,

Müşteki V A:İ oğlu, Yeşilyurt 1986 doğ.,

Müşteki F G: P oğlu, Malatya 1968 doğ.,

Şüpheli M S: K oğlu Yukarıkuluşağı 1966 doğ.,

Şüpheli Ö S: M oğlu, Malatya 1993 doğ.,

Olayın Özeti 05.11.2011 günü müştekiler şüphelilerin kendilerini darp ettiklerini, şikayetçi olduklarını beyan etmişler olup, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki O T:M oğlu 1987 Bakırköy doğ.,

Şüpheli A M: Ş oğlu Malatya 1982 doğ.,

Şüpheli M D:M oğlu 1964 Şanlıurfa doğ.,

Olayın Özeti Müşteki; şahısların kendisini darp ettiğini, kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi olduğunu, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

4320 S.K.M.

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki Ş A: D kızı, Malatya-1982 doğ.,

Şüpheli S A: M oğlu, Malatya-1974 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki; eşi olan şüpheli şahıs tarafından darp edildiğini, şikâyetçi olduğunu beyan etmesi üzerine tahkikata başlanmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri İnönü Mahallesi

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki Ç A: R oğlu, Adana 1986 doğ.,

Şüpheli A G (Açık Kimlik Bilgileri Tespit Edilemedi.)

Olayın Özeti Müşteki; şüpheli şahıs ile yanında bulunan bir şahsın kendisini darp ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanmıştır.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 27.10.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki M A; M oğlu, Elazığ-1986 doğ.,

Mağdur M.E A: M oğlu, Malatya-doğ.,

Olayın Özeti Müşteki; Öz oğlu olan mağdurun ikametlerinde kahvaltı ettikleri sırada çaydanlığı üstüne devirdiğini, çaydanlığın devrilmesi neticesi oğlunun sağ bacağının yandığını, kimseden şikâyetçi olmadığını beyan etmiş olup düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

MALA ZARAR VERME IZRAR

Suçun Yeri Arapgir, Yukarı Çörenge Mah.

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki K Y: A oğlu Arapgir.1970 doğumlu,

Şüpheli S P: K kızı Arapkir 1968 doğumlu,

Olayın Özeti Müştekinin alınan müracaatında; bahçesinde bulunan 20 yıllık ceviz ağıcının daha önce tartıştığı şüpheli tarafından kesilmiş olabileceğini ifade edip şikayetçi olmuştur. C.Savcısının talimatı ile şüphelinin ifadesi alınmış olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

DARP VE TEHDİT İDDİASI

Suçun Yeri Kale, Dedeköy Mahallesi

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki M Ö: V oğlu Malatya 1954 doğ.,

Müşteki F Ö: B kızı Malatya 1953 doğ.,

Şüpheli A P: B oğlu Malatya 1957 doğ.,

Şüpheli Z P: H kızı Malatya 1958 doğ

Olayın Özeti 05.11.2011 günü kavga olayı ihbarı üzerine olay yerine intikal edilmiş olay yerinde bulunan ve kardeşi ile yengesi tarafından darp edildiğini ve tehdit edildiğini iddi eden müşteki şahıs ile şahsın eşi ve diğer şüpheli şahıslar polis merkezimize getirilmiş, konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Malatya İl Merkezi Sanayi Kavşağı

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki-Şüpheli N Ö: A oğlu Malatya.1978 doğ.,

Olayın Özeti 05.11.2011 günü saat:20.30 sıralarında Yazıhan devlet hastanesinde yaralı olan N Ö yapılan görüşmede; kaza yaptığı yer sorulmuş ve şahsın Malatya il merkezi Sanayi Kavşağında kaza yaptığını beyan etmesi üzerine tahkikata başlanmıştır.

İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki O Ü: M oğlu Adıyaman.1981 doğumlu,

Olayın Özeti 05.11.2011 tarihinde meydana gelen intihara teşebbüs olayı ile ilgili olarak; müşteki alınan ifadesinde; asgari ücretle çalıştığını, maddi sıkıntılardan dolayı borcunu ödeyemediğini bu amaçla intihara kalkıştığını ifade etmiştir. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA (Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek)

Suçun Yeri Ankara Asfaltı Malatya İstikameti İpaş Kavşağı Trafik Işıkları

Suçun Tarihi 05.11.2011

İntikal Tarihi 05.11.2011

Müşteki N K: V kızı Akçadağ 1926 doğ.,

Şüpheli Ş E:M oğlu Malatya 1973 doğ.,

Şüpheli O G:M oğlu Akçadağ 1973 doğ.,

Olayın Özeti 05.11.2011 günü 44 ** 717 plaka sayılı aracın kırmızı ışıkta duran 06 ** 2584 plaka sayılı araca arkadan çarptığı, bu çapma neticesinde 44 ** 717 plaka araçta bulunan müşteki şahıs hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmiş, taraflar birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmamıştır. Hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA (İş Kazası)

Suçun Yeri Özsan Sanayi Sitesi

Suçun Tarihi 01.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki Z Ö:A oğlu Hekimhan 1966 doğ.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; kamyona eşya yüklerken kamyona yüklemiş olduğu cam yapmada kullanılan profilin üzerindeki alüminyum çubuğun kendisinin sol elini kestiğini ve hastaneye giderek tedavisini yaptırdığını, olayın kendi dikkatsizliği sonucu meydana geldiğini, bu olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Tahkikat devam etmektedir.

MALA ZARAR VERME

Suçun Yeri Yeşilyurt, Mullakasım Mah.

Suçun Tarihi 04.11.2011

İntikal Tarihi 04.11.2011

Müşteki M K: H oğlu Yeşilyurt 1975 doğ.

Şüpheli Ö G: H oğlu Hekimhan 1978 doğ.,

Olayın Özeti Müşteki; hayvan sürüsünü evine götürürken aydınlatma direğindeki elektrik kaçağından dolayı hayvanlarından bir tanesinin yaralandığını, konu ile ilgili olarak şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.