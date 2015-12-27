Vukuat Raporu

Olay Tarihi : 2012-03-28 09:00:00.0

İl Olay No : 2012-44-3494

Olay Adresi : Cevherizade Mah.

Olay Adı : KAYIP ŞAHISLAR

Müşteki : Ö F A: H oğlu Malatya 1989 doğumlu,

Kayıp Şahıs : H A: C oğlu Malatya 1963 doğumlu,

Olay Özeti : Müşteki; babasının evden ayrıldığını, bir daha kendisinden haber alamadıklarını beyan etmiş olup, kayıp şahsın aranmasına ve olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

RAHATSIZ ETME

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012 günü saat: 03.00

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki/Şüpheli A Ş: M F oğlu Malatya 1958 doğ.,

Müşteki/Şüpheli O K: A oğlu Osmangazi 1989 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli K B İ: İ S oğlu Altındağ 1988 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli M E B: M oğlu Kırşehir 1986 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki/şüpheli A Ş ifadesinde; şahısların sürekli gürültü yaptıklarını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

İŞYERİNDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Sancaktar Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki H D: M oğlu 1963 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; kendisinin bugün sabah işyerini açmak için işyerine geldiğinde işyerinin demir kapısına ait asma kilidin kırıldığını ve işyerinde hırsızlık olduğunu fark ettiğini, işyerinin içerisini kontrol ettiğinde, miktarını bilmediği yaklaşık 15 karton değişik markalarda sigara, bir kutu 50 adetlik çakmak, 200 TL madeni paranın çalındığını fark ettiğini, çalınan sigaralarının değerinin 5.000 TL civarında olduğunu, işyerinde hırsızlığı gerçekleştiren şahıs ve şahıslardan şikayetci olduğunu beyan etmiş ve tahkikata başlanılmıştır.

RAHATSIZ ETME

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 21/03/2012

İntikal Tarihi 29/03/2012

Müşteki G A: M kızı 1976 doğumlu,

Şüpheli Y E: A oğlu 1969 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki; şüphelinin kendisini rahatsız ettiğini şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

HAKARET

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki F K: H kızı 1958 doğumlu,

Şüpheli(Firar) M K: H oğlu 1963 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüphelinin kendisine hakaret ettiğini şahıstın şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki İ M: M oğlu 1975 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüphelilerin kendisini darp ettiklerini şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, gerekli tahkikata başlanmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Malatya Merkez

Suçun Tarihi 29.03.2012 Saat:14.15

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki N D: M.Z oğlu Erciş 1984 doğumlu,

Mağdur İ D: M oğlu Erciş doğumlu,

Şüpheli(Firar) M M

Olayın Özeti Mağdur beyanında; iki şahsın kendisini vücudunun değişik bölgelerine vurmak sureti ile darp ettiğini, şahıslardan şikayetçi olduğunu uzlaşmak istemediğini beyan etmiş olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki/Şüpheli M A: F oğlu 1979 doğumlu,

Şüpheli 44 ** 386 plakalı araç sürücüsü

Olayın Özeti Müşteki-Şüpheli ifadesinde; 44 ** 548 sayılı oto ile ilerlerken Battalgazi Kavşağında 44 ** 386 plaka sayılı otobüsün arka kısmının kendi aracına çarparak kaçtığını, olayla ilgili olarak otobüs sürücüsünden şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine gerekli tahkikata başlanmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA(Yaralamalı Trafik Kazası)

Suçun Yeri Malatya Merkez

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki N Ö: B kızı Malatya 1972 doğumlu,

Şüpheli O S: M oğlu Malatya 1973 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; otoparkta 44 ** 242 plaka sayılı otonun geri geri gelirken kendisine çarptığını, olayla ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı C.Savcısının talimatı ile ikmalen gönderilmiştir.

TAKSİRLE YARALAMA(Yaralamalı Trafik Kazası)

Suçun Yeri Malatya Merkez

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki N A: A kızı Ceyhan 1983 doğumlu,

Şüpheli H B A: H oğlu Malatya 1991 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde: bir aracın aniden frene bastığını, kendisinin ise arabanın ön camına çarparak yaralandığını, daha sonra araç sürücüsünün kendisini hastaneye getirdiğini tedavisinin yapıldığını, olayla ilgili olarak ta kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı C.Savcısının talimatı ile ikmalen gönderilmiştir.

TEHDİT, HAKARET İDDİASI

Suçun Yeri Akpınar Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki S Y: A oğlu Malatya 1965 doğumlu,

Şüpheli N P: A kızı Malatya 1952 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüphelinin kendisini tehdit edip hakaret ettiğini şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı C.Savcısının talimatı ile ikmalen gönderilmiştir.

KASTEN YARALAMA-HAKARET-TEHDİT İDDİASI

Suçun Yeri Hasan Varol Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki N G: M kızı Malatya 1962 doğumlu,

Şüpheli S K: H B kızı Malatya 1958 doğumlu,

Şüpheli M K: A oğlu Hekimhan 1955 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şahısların yanına gelerek balkona nemli halı ve benzeri eşyalar serdiği için kendisini hakaret edip ve darp ettiklerini, olayla ilgili olarak şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı C.Savcısının talimatı ile ikmalen gönderilmiştir.

OTODAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Sancaktar Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki S O: S kızı Malatya 1991 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; ikametinin önünde bulunan 44 ** 497 plakalı aracın içerisinde çantasını unuttuğunu, 10-15 dakika sonra arabanın yanına gittiğinde arabanın içerisinde çantasının çalınmış olduğunu fark ettiğini, çantasının içerisinde 30 TL para, kimliği, cep telefonunun olduğunu, olayla ilgili olarak ta araca girerek hırsızlık yapan şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine gerekli tahkikata başlanmıştır.

OTO HIRSIZLIĞINA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Sivas Cad.

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki B Ö: İ oğlu Malatya 1956 doğumlu,

Şüpheli M P: B oğlu Malatya doğumlu,

Şüpheli B G: M oğlu Malatya 1988 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; 44 ** 227 plaka sayılı otoyu park ederek ayrıldığını, otoyu kontrol ettiğinde alınan bir şeyinin olmadığını ancak kontak bölümünün bozulmuş olduğunu gördüğünü, bahse konu otosunu çalmaya teşebbüs eden kişi yada kişiler hakkında şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı C.Savcısının talimatı ile ikmalen gönderilmiştir.

OTODAN HIRSIZILIK

Suçun Yeri Melekbaba Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki S Y: B oğlu 1970 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti Müşteki beyanında: 44 ** 072 plaka sayılı aracını çalıştırdığında aracına ait olan CD çaların yerinde olmadığını tespit ettiğini ve müracaat için Sanayi Polis Merkezine geldiğini, konu ile ilgili olarak CD çalarını çalan şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Olayla ilgili Tahkikat devam etmektedir.

HAKARET, KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki E B: M kızı 1976 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki C Ç: K oğlu 1977 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki beyanında: şüphelinin kendisine hakaret ettiğini ve darp ettiğini şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. C.Savcısının talimatı ile tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

AÇIKTAN (İNŞAATTAN) HIRSIZLIK

Suçun Yeri Çukurdere Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012 günü saat 09:00 sıraları.

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki H K: H İ oğlu 1965 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki beyanında; inşaatın 4 katına monte ettirdiği ve döşettiği elektrik kablolarının gelişi güzel sökülerek, kesici bir alet ile kesilerek çalındığını tespit ettiğini, sorumlusu olduğu inşaattan çalınan elektrik kablolarının yaklaşık maddi değerinin 1500 TL civarında olduğunu, şüphelendiği kimse olmadığını, olay yerini gösterir güvenlik kamerası olmadığını, inşaatın kapı ve pencerelerinin henüz monte edilmemiş olduğunu, şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Olay ile ilgili tahkikat başlamıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri İsmetiye Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012 günü saat: 15:10

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki Ş K: C oğlu Malatya 1970 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki beyanında; çevre yolu istikametinden yolun karşı tarafına geçmek istediği esnada 55 ** plakalı sayı grubunu alamadığı bir aracın sol arka lastiğinin sol ayağının topuk kısmına çarptığını ve bahse konu aracın durmayarak yoluna devam ettiğini, ayağının ağrımasından dolayı da kendi imkanları ile Malatya devlet hastanesine gittiğini, burada gerekli tedaviyi gördükten sonrada taburcu olduğunu, kendisine çarpan 55 ** plakalı araç sürücüsünden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, gerekli tahkikata başlanmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Mustafa Paşa Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012 saat 21.30

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki M D: S oğlu Elbistan 1986 doğumlu,

Şüpheli(Firar) İ D isimli şahıs ve yanında bulunan 32-33 yaşlarındaki erkek şahıs

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüphelilerin kendisini darp ettiklerini şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanmıştır.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Şeyh Bayram Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012 günü saat: 18:00 sıraları.

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki E K: R oğlu Arguvan 1974 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti Müşteki beyanında; ikametinin kapısını anahtarı ile açtığında 4 – 5 adet adidas marka eşofmanın ve lap top bilgisayarının çalınmış olduğunu tespit ettiğini, ikametinin içerisini ve çevresini gösteren herhangi bir kamera kaydının olmadığını, konuyla ilgili olarak kimseden şüphelenmediğini, ikametine girerek içerisinden hırsızlık yapan meçhul şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, konuyla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALANMA

Suçun Yeri Battalgazi, Alacakapı Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki A B: M oğlu Malatya 1950 doğumlu,

Olayın Özeti Mağdur ifadesinde, motosikletini tamir ettiği esnada sol el serçe parmağının dişli ile zincir arasında kalması sonucu yaralandığını, gerekli tedavisi için Battalgazi Semt Polikliniğini gittiğini, bu olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TEHDİT

Suçun Yeri Hekimhan, Turgut Özal Mah.

Suçun Tarihi 27.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki M D: R oğlu 1981 doğumlu,

Şüpheli R D: B oğlu 1946 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüphelinin alkol alarak kendisini tehdit ettiğini, şikayetçi olmadığını beyan etmiş, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Yeşilyurt, Derme Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 29.03.2012

Müşteki V B: M oğlu Yeşilyurt 1957 doğumlu,

Şüpheli(Firar) 44 ** 723 Plaka Sayılı araç Sürücüsü

Olayın Özeti Müşteki; ikameti önünde duran aracına 44 ** 723 plaka sayılı kamyonetin park halindeki aracına çarparak kaçtığını, 44 ** 723 plaka sayılı araç sürücüsünden şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Konu ile ilgili günün nöbetçi C.Savcısına bilgi verilmiş, alınan talimat doğrultusunda hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

OTO HIRSIZLIĞI

Suçun Yeri Akpınar Mah.

Suçun Tarihi 01.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki R U: A oğlu Malatya 1978 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki; 44 ** 128 plaka sayılı motosikletini ikametinin önüne park ettikten sonra ayrıldığını, 30.03.2012 günü saat: 05.00 sıralarında geldiğinde ise motosikletinin yerinde olmadığını, çalınmış olduğunu beyanla şikayeti üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 20.03.2012 günü saat: 00.00

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki N A: S B kızı Malatya 1974 doğumlu,

Şüpheli V A: A oğlu 1969 doğumlu

Şüpheli A A: A oğlu Malatya 1975 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki; şüphelilerin kendisini tehdit ettiklerini şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Halfettin Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki S Ş: H İ oğlu Hekimhan 1986 doğ.,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki; komşularına ait olan Güneş Enerji Sistemlerinden su aktığını, oturduğu katın tavan kısmını rutubetten dolayı nem olduğunu, bunun yanı sıra çatıdan devamlı su damladığını, komşularına defalarca söylemesine rağmen kendisinin sorununa çare bulamadıklarını, bu konudan çok muzdarip olduğunu, ancak kimsenin kendilerine ait olan Güneş Enerji Sistemlerinden mesul olmadıklarını, şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili olarak tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 12.03.2012 günü saat: 00.00

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki Ç A: D oğlu Yeşilyurt 1971 doğumlu,

Şüpheli B U: H B oğlu Malatya 1970 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki; şüphelinin kendisini tehdit ettiğini şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

PARADA SAHTECİLİK (200TL)

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Bilgi Veren (Tanık)O Ç: A oğlu Arguvan 1982 doğumlu,

Şüpheli M Ş Ş: A oğlu Doğanşehir 1959 doğumlu,

Şüpheli (Firar) H A

Olayın Özeti Şüpheli ifadesinde; parasını havale etmek istediğini, bu parayı banka görevlisi şahısa verdikten kısa bir süre sonra vermiş olduğu paralar içerisinden bir adet 200TL paranın sahte olduğu para sayma makinesinden tespit edildiğini ve konunun kendisine anlatıldığını, olay ile ilgili olarak da kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA, TEHDİT (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 07.03.2012 günü saat: 00.00

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki A U T: A oğlu Pazarcık 1990 doğ.,

Şüpheli (Firar) Ö B isimli şahıs.

Olayın Özeti Müşteki; şahsın kendisine parayı getireceğini söylediğini, ancak parayı getirmediğini, daha sonra telefonu kardeşinin dayısına sattığını, bu nedenle telefonu getiremediğini, parayı da veremeyeceğini söylediğini ve kendisini bu nedenle tehdit ettiğini, olaydan dolayı şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALANMA

Suçun Yeri Akpınar Mah..

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki R G: M oğlu 1989 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; işyerinde yalnız olduğu sırada ustura ile elini kestiğini bu neden ile hastaneye tedavi amaçlı geldiğini, olay ile ilgili olarak kimseden şikayetinin olmadığını beyan etmiş olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Cevherizade Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki S K: M kızı 1978 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; çantasını oturmuş olduğu bankın üzerine koyduğunu, çantasının yerinde olmadığını, çalınmış olduğunu fark ettiğini, çantasını çalan şahıs ve şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA, 6136 S.K.M.

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah.

Suçun Tarihi 29/03/2012 günü saat: 23.00

İntikal Tarihi 30/03/2012

Mağdur İ Y: M oğlu Malatya doğumlu,

Müşteki V Ö: H oğlu Akçadağ 1987 doğumlu,

Bilgi Veren (Tanık) E P: Y oğlu 1993 doğumlu

Şüpheli U A: N oğlu Malatya 1992 doğumlu,

Olayın Özeti 29/03/2012 günü Kasten Yaralama, 6136 S.K.M. olayı meydana gelmiş oluptahkikata devam edilmektedir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Hidayet Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki H B: H oğlu Akçadağ 1981 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; ikametine ait demir bahçe kapısının yerinde olmadığını, maddi değerinin ise 200 TL civarında olduğunu, demir kapısını çalan şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Sarıcıoğlu Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki M B: S oğlu Şotik 1948 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki; ikametine ait demir bahçe kapısının yerinde olmadığını, çalınan kapısının gri renkli, 1 metre eninde ve 2 metre uzunluğunda eski bir kapı olduğunu, demir kapısını çalan şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

IZRAR

Suçun Yeri Kiltepe Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki M Z A: Ş oğlu Maden 1965 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; Telekom’a ait saha dolabını kontrol ettiğinde Saha Dolabının kırılmış ve dağınık bir vaziyette olduğunu gördüğünü, orada bulunan vatandaşların gece saatlerinde bir gürültü duyduklarını ve göremedikleri bir aracın telefon dolabına çarptığını ve olay yerinden kaçtığını söylediklerini, Telekom’a ait saha dolabına zarar veren şahıs yada şahıslardan kurum adına şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Cevatpaşa Mah.

Suçun Tarihi 28.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki D A: H oğlu Doğanşehir 20.07.1974 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; olay akşamı çok aşırı alkollü olduğundan kendisine ne olduğunu hatırlamadığını, hastanede Adli Rapor düzenlenmiş olduğunu ve burnunda çatlak olduğunu, aşırı alkollü olduğu için yere düşmüş olabileceğini, olay hakkında bir şey hatırlamadığını, olay günü herhangi bir kimseyle kavga etmediğini, kimseyle husumetinin olmadığını beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri İskender Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki K Y: İ kızı 1991 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti Müşteki beyanında: ikametine geldiğini ikametini kontrol ettiğinde oturma odasında bulunan bilgisayar kasasının yerinde olmadığını tespit ettiğini, konu ile ilgili olarak bilgisayar kasasını çalan şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Tahkikat devam etmektedir.

OTODAN HIRSIZILIK

Suçun Yeri Selçuklu Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki A Ç: M oğlu 1978 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti Müşteki beyanında: 44 ** 953 plaka sayılı aracını park ettiğini ve saat 17:00 sıralarında aracının alarmının çalması üzerine aracının yanına gittiğini ve aracının sol arka kapısının açık olduğunu gördüğünü, aracını kontrol ettiğinde arka koltuk üzerinde bulunan pantolonunun, kazağının ve montunun yerinde olmadığını tespit ettiğini, pantolonunun arka cebinde bulunan cüzdanının bulunduğunu cüzdanın içerisinde bulunan E sınıfı ehliyeti, Nüfus cüzdanı ve 300 TL parasının da pantolon ile beraber götürüldüğünü tespit ettiğini, ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

KASTEN YARALAMA, HAKARET

Suçun Yeri Cirikpınar Mah.

Suçun Tarihi 30/03/2012 Saat:23:30

İntikal Tarihi 31/03/2012

Müşteki S Ö: S kızı 1990 doğumlu,

Şüpheli(Firar) R Ö

Olayın Özeti Müşteki beyanında; işe tekrar dönmesi yüzünden kendisini darp eden ve hakarette bulunan, şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir, tahkikat devam etmektedir.

MALA ZARAR VERME

Suçun Yeri Şeyh Bayram Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012 günü saat: 01.00

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki E Y: İ oğlu Sivas 1975 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki; aracını ikametinin önüne park edip evine gittiğini ve 30.03.2012 günü saat: 08.30 sıralarında aracının yanına geldiğinde sağ arka lastiğinin ve sol arka lastiğinin kesilmiş vaziyette olduğunu görmesi üzerine 155 polis imdadı aradığını beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Şeyh Bayram Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012 günü saat: 11.30

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki E K: H oğlu Malatya 1991 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; ikametinden çıkıp yaya olarak ikametine yakın yerde bilmediği bir sokak üzerinde seyir ederken bir binanın önünden geçerken kafasına taş yada kiremit olarak düşündüğü bir cismin geldiğini ve hafif şekilde yaralandığını, daha sonra kendi imkanları ile Malatya Devlet Hastanesine intikal ettiğini ve gerekli tedavi sonucu taburcu edildiğini, olay ile ilgili kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

BELGEDE SAHTECİLİK, DOLANDIRICILIK

Suçun Yeri Şifa Mah. Terminal Cad. No: 24/12

Suçun Tarihi 02.03.2012 günü saat 12:00 sıraları

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki Burak IŞIK: Mustafa oğlu 31.08.1987 doğumlu, Malatya Akçadağ nüf kay,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; adına düzenlenmiş iki adet telefon faturası gördüğünü ve adına hat çıkartılarak dolandırıldığını anladığını, ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012 günü saat 19:30 sıraları

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki Y Z: A oğlu 1955 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; 44 ** 153 plakalı aracı ile sokağa girmek için sol sinyalini vererek sola doğru dönüş yapmak istediği esnada karşı istikametinden gelen farları ya da başka hiç bir ışığı yanmayan plakası olmayan bir motosikletin 44 ** 153 plaka sayılı aracının ön tarafına çarptığını, aracında maddi hasar meydana geldiğin, araçtan indiğinde aracına çarpan yaşının küçük olduğunu tahmin ettiği motosiklet sürücüsünü hastaneye götürmek istediğini ancak motosiklet sürücüsünün olay yerinden bir şeyim yok diyerek kaçtığını, şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Tahkikat devam etmektedir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Paşaköşkü Mah..

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Mağdur N Ç: B kızı doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti Mağdur ifadesinde; karşıdan gelen tanımadığı bayan şahıs kendisine çarptığını, üzerine yürüdüğünü ve saçından tutup yüzüne yumruk attığını, bunun üzerine kendisinin yere düştüğünü, yerdeyken bile kendisine tekmeyle vurmaya devam ettiğini, aldığı darbeler yüzünden bayıldığını, ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

TEHDİT, HAKARET

Suçun Yeri Samanlı Mah

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki K Ş: E oğlu 1975 doğumlu,

Şüpheli(Firar) Y A isimli şahıs

Olayın Özeti Müşteki; kendisinin inşaat işi ile uğraştığını, aralarında arsa ve inşaat işlerinden dolayı alacak verecek meselesi olan şahsın kendisini tehdit ettiğini, kendisine hakaret ettiğini, ifade edip şikayetçi olmuştur. Konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Karakavak Mah..

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki M Ö K: M oğlu 1987 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki; yalnız başına yürüdüğü esnada daha önceden tanımadığı üç erkek şahsın arkasından gelerek hiç bir şey söylemeden kendisini darp etmeye başladığını olayla ilgili olarak şikâyetçi olduğunu beyan etmesi üzerine olayla ilgili tahkikata başlanmıştır.

HAKARET

Suçun Yeri Paşaköşkü Mah..

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki E B: M kızı.1976 doğumlu,

Şüpheli(Firar) C Ç

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şahsın kendisine küfür ederek hakaret ettiğini, olayla ilgili olarak şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine şüphelinin araştırılmasına ve tahkikata başlanmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Battalgazi, Meydanbaşı Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Müşteki A Y: İ oğlu Malatya 22.02.1992 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki beyanında; ikametinden bisikleti ile tek başına çıktığını, yerdeki çakıllardan dolayı kayıp düştüğünü, başının kanadığını fark edince kendi imkanları ile hastaneye giderek tedavisini yaptırdığını, bu olay ile ilgili olarak hiç kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Battalgazi, Yeni Mah.

Suçun Tarihi 21.03.2012 günü saat: 17.30

İntikal Tarihi 30.03.2012

Mağdur B B: H oğlu Battalgazi doğumlu,

Müşteki S B: İ kızı Adıyaman 1974 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki; oğlunun evin önünde oynadığı sırada sırt üstü düştüğünü, oğlunu kendi imkanları ile hastaneye götürdüğünü, gerekli tedavisini yaptırdıktan sonra taburcu olduğunu, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

TEHDİT HAKARET

Suçun Yeri Yeşilyurt, GEDİK Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 30.03.2012

Mağdur İ S: H oğlu 1957 doğumlu,

Şüpheli İ S: İ oğlu 1980 doğumlu,

Olayın Özeti 30.03.2012 günü mağdur; şüphelinin kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu beyan ederek şahıstan şikayetçi olmuştur. Konu ile ilgili günün nöbetçi C. Savcısına bilgi verilmiş, talimat doğrultusunda hazırlanacak tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA (Yaralamalı Trafik Kazası)

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki H A: A oğlu Kahta 1962 doğumlu,

Şüpheli Y Ö: İ oğlu Malatya 1979 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki Y A: H oğlu Yeşilyurt 1987 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki A A: M oğlu Kahta 1976 doğumlu,

Olayın Özeti 31.03.2012 günü Taksirle Yaralama olayı ile ilgili olarak Müşteki ifadesinde; 44 ** 962 plaka sayılı oto ile seyir halinde iken kaza yaptıklarını, kazadan dolayı hafif şekilde yaralandığını hastanede gerekli tedavisinin yapıldığını, olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, kazaya karışan araç sürücüleri Y Ö, Y A ve A A’nın alınan şüpheli ifadelerinde kimseden şikayetçi olmadıklarını beyan etmişler olup, konu ile ilgili düzenlenen tahkikat evrakı C.Savcısının talimatı ile ikmalen gönderilmiştir.

TEHDİT, RAHATSIZ ETME İDDİASI

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 31.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki B D: O oğlu Doğanşehir 1982 doğumlu,

Şüpheli(Firar) A B

Olayın Özeti 31.03.2012 günü müşteki ifadesinde; şüphelinin kendisini tehdit ettiğini, kendisini tehdit ve rahatsız eden şüpheli şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Suçun Yeri İstiklal Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Mağdur M Ş: F oğlu

Müşteki F Ş: Ş oğlu Elazığ 1986 doğumlu,

Müşteki N Ş: B kızı Malatya 1984 doğumlu,

Olayın Özeti 31.03.2012 günü Müşteki ifadesinde; sabah kalktıklarında kendisinin ve eşinin başının ağrımaya başlaması üzerine oğlunu ve eşini alarak Devlet Hastanesine geldiklerini, tedavilerinin yapıldığını, olayın dikkatsizlikleri nedeni ile meydana geldiğini ve kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı C.Savcısının talimatı ile ikmalen gönderilmiştir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki Ü D: Ü Ş oğlu Gerger 1938 doğumlu,

Şüpheli(Firar) 44 ** 488 plakalı araç sürücüsü

Olayın Özeti 31.03.2012 günü müşteki ifadesinde; 44 ** 736 plaka sayılı otosunu park ettiğini ve orada bulunan berbere girdiğini, berbere girdiğinde çarpma sesi duyması üzerine dışarı çıktığında 44 ** 488 plaka sayılı otonun ters yönden gelip kendi aracına çarptığını ve olay yerinden kaçtığını gördüğünü, aracının yanına gittiğinde aracının yan tarafının çizilmiş, sağ arka far camının yerde olduğunu tespit ettiğini ve aracında ne kadar zarar olduğunu bilmediğini, olayla ilgili olarak aracına çarpıp kaçan 44 **488 plaka sayılı oto sürücüsünden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Suçun Yeri Sancaktar Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Maktül H Ç: M kızı Malatya 1922 doğumlu,

Olayın Özeti 31.03.2012 günü M Ç ve A Ö ‘nün bilgi veren olarak alınan ifadelerinde; akrabaları H Ç’ nin evine 31.03.2012 günü sabah tekrar gittiklerini kapıyı çaldıklarında açan olmayınca şüphelenip 112 -110 ve 155 ekiplerine bilgi verdiğini, itfaiyenin kapıyı açarak içeri girdiğinde akrabaları H Ç ‘nin öldüğünü söylediklerini, bildiklerinin bundan ibaret olduğunu beyan etmesi üzerine gerekli tahkikata başlanmış, düzenlenen tahkikat evrakı C.Savcısının talimatı ile ikmalen gönderilmiştir.

KAYIP ŞAHISLAR

Suçun Yeri Sancaktar Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012 günü saat: 08.00

İntikal Tarihi 31.03.2012

Kayıp Şahıs M Ş: H kızı Malatya

Müşteki P Ş: B kızı Malatya.1975 doğumlu,

Bilgi Veren (Tanık) H S K: N kızı Gaziantep 1989 doğumlu,

Şüpheli (Firar) G isimli şahıs.

Olayın Özeti 31.03.2012 günü müracaatta bulunan müşteki; M Ş’nin öz kızı olduğunu, sabah uyandığında kızının evde olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine kızının gidebileceği yerlere baktığını, kızının polis marifeti ile bulunmasını istediğini, kızının yerini bilen ve kendisine söylemeyen kızının arkadaşı olan G isimli şahıstan şikâyetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Malatya/Merkez

Suçun Tarihi 31.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki B P: A kızı Malatya.1988 doğumlu,

Şüpheli (Firar) H T isimli şahıs.

Olayın Özeti 31.03.2012 günü müşteki ifadesinde; şüphelinin boynunu eli ile sıktığını ve kendisinin yaralanmasına sebep olduğunu, bu olay ile ilgili olarak H T isimli şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Tandoğan Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki H Ö: O kızı Malatya.1983 doğumlu,

Olayın Özeti 31.03.2012 günü müşteki ifadesinde; ikametinde bulunduğu sırada daha önceden kullandığı haplardan şuan ismini bilmediği, 6-7 adet aldığını, daha sonra kendini kötü hissettiğini, hapları alma sebebinin ise bir anlık sinirden kaynaklandığını, evde bulunan kardeşine konuyu söylediğini ve hemen ikametinden çıkarak kardeşi ile birlikte M.D. Hastanesine geldiklerini, şuan sağlık durumunun iyi olduğunu, konu ile ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakları adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012 günü saat: 20.00

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki Y Ö: S oğlu Malatya.1974 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 31.03.2012 tarihinde müracaatta bulunan müşteki; evinde yaptığı kontrolde ise sarı renkli kol saatinin, köstekli saatinin, 1 adet digital saatinin olmadığını çalınmış olduğunu tespit ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

PARADA SAHTECİLİK

Suçun Yeri Akpınar Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012 günü saat: 19.55

İntikal Tarihi 01.04.2012

Müşteki A K: N oğlu Akçadağ.1981 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 01.04.2012 günü müracaatta bulunan müşteki; şüpheli şahsın kendisine 1 adet A267 219671 seri numaralı 200TL parayı verdiğini, kendisinin paradan şüphelendiği için incelediği sırada parayı veren şahsın parayı eczaneden aldığını söylediğini, kendisi de daha sonra parayı kasanın içerisine değil de yan tarafına koyduğunu, şahısların daha sonra ayrıldıklarını, şahıslardan başka kimsenin 200TL vermediğini, kendisine parayı veren şahsın yanında görse tanıyacağı 20-25 yaşlarında, 170-175 boylarında, esmer, siyah saçlı, siyah montlu şahsın durduğunu, dükkanı kapattığı sırada diğer 200TL ile şahsın vermiş olduğu parayı kıyasladığında şahsın vermiş olduğu paranın sahte olduğunu anladığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Beydağı Mah

Suçun Tarihi 31.03.2012 günü saat: 18.55

İntikal Tarihi 01.04.2012

Müşteki B Ç: A kızı Malatya

Olayın Özeti 31.03.2012 günü Devlet Hastanesine ilaç içmek sureti ile bir bayan şahsın intikal ettiği bildirilmesi üzerine bahse konu adrese görevlilerimizce intikal edilmiş, ilaç içen şahsın B Ç olduğu tespit edilmiş, şahsın hayati tehlikesi olmasından dolayı ifadesine başvurulamamış olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA- IZRAR

Suçun Yeri Cirikpınar Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki S D: B oğlu Hekimhan 1989 doğumlu,

Şüpheli M G: L oğlu Malatya 1993 doğumlu,

Olayın Özeti 31.03.2012 günü müşteki ifadesinde; kendisini darp eden ve kullandığı aracın anahtarını kıran M G ‘den şikayetçi olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA (Yaralamalı Trafik Kazası)

Suçun Yeri Halfettin Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012 günü saat: 13:00

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki NA: H A kızı Darende 1964 doğumlu,

Şüpheli E A: D oğlu Darende 1987 doğumlu,

Olayın Özeti 31.03.2012 günü belirtilen adreste 44 ** 914 plaka sayılı aracın geri geri giderken yol kenarında beklemekte olan N A isimli bayana hafifçe çarpması sonucu Taksirle Yaralama olayı meydana gelmiş, şahıslar ifadelerinde şikayetçi olmadıklarını beyan etmişler olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

ZEHİRLENME İDDİASI

Suçun Yeri Seyran Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki H K: H kızı Malatya 1977 doğumlu,

Müşteki F K: H oğlu Malatya 1970 doğumlu,

Mağdur C N K: F kızı Malatya

Mağdur Z K: F kızı Malatya

Mağdur Y E K: F oğlu Malatya

Olayın Özeti 31.03.2012 günü müşteki H K’ nın alınan ifadesinde; midesinin bulandığını, kendisinde de kronik şeker hastası olduğu için kan şekerinin düştüğünden dolayı rahatsızlandığını, eşinin gelerek kendilerini hep birlikte hastaneye götürdüğünü, kendisinin ve çocuklarının tedavisinin yapıldığını, herhangi bir zehirlenme olayının olmadığını kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA (Yaralamalı Trafik Kazası)

Suçun Yeri Yaka Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012 günü saat: 12.30

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki A S: A Çelikhan 1962 doğumlu,

Olayın Özeti 31.03.2012 günü meydana gelen Taksirle Yaralama (Tek Taraflı Yaralamalı ve Maddi Hasarlı Trafik Kazası) olayı ile ilgili olarak müşteki ifadesinde; yolun sol tarafından ara yoldan plakasını alamadığı bir aracın hızla ve dikkatsizce ana yola çıktığını gördüğünü, tali yoldan hızla çıkan araca çarpmamak için kendi sevk ve idaresindeki 44 **H 291 plakalı aracın yolun sağ kısmına doğru direksiyonunu kırdığını, bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, aracının yoldan çıkıp takla attığını, kısa bir süre sonra olay yerine ambulansın kendisini hastaneye götürdüğünü ve tedavisinin yapıldığını, olayla ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah

Suçun Tarihi 31.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki H S: A oğlu Malatya.1968 doğumlu,

Müşteki F S: H oğlu Yazıhan

Şüpheli M B: M oğlu Malatya.1986 doğumlu,

Şüpheli E Ö: O oğlu Kahta.1985 doğumlu,

Şüpheli S Ş: H oğlu Malatya.1985 doğumlu,

Olayın Özeti 31.03.2012 günü meydana gelen Kasten Yaralama olayı ile ilgili olarak müştekiler H S ve F S isimli şahıslar; 44 ** 169 plaka sayılı araç içerisinde bulunan 3 şahsın trafik yüzünden kendilerini darp ettiğini ve hakaret ettiklerini, konu ile ilgili olarak 44 ** 169 plaka sayılı araç sürücüsü ve yanında bulunan 2 şahıstan şikayetçi olduklarını beyan etmişler, tahkikata başlanılmıştır.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Hidayet Mah.

Suçun Tarihi 31/03/2012

İntikal Tarihi 31/03/2012

Müşteki E S: M oğlu Malatya.1973 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 31/03/2012 günü meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak müşteki alınan beyanında; 31/03/2012 günü saat: 08.00 sıralarında kalktığında evin eşyalarının dağınık vaziyette olduğunu ve evini kontrol ettiğinde 20 gr ağırlığında 2 adet bilezik, 8 gr ağırlığında bir adet bilezik ve 600 TL nakit parasının çalındığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Cirikpınar Mah.

Suçun Tarihi 30/03/2012

İntikal Tarihi 31/03/2012

Müşteki Ö Ü: Y oğlu Malatya.1979 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli S Ü: N kızı Malatya.1981 doğumlu,

Olayın Özeti 30/03/2012 günü müşteki beyanında; resmi nikahlı eşi olan S Ü’ nün evden ayrıldığını, eşinin başına bir durum gelmesi halinde sorumlularından şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

İŞ KAZASI

Suçun Yeri Çilesiz Mah.

Suçun Tarihi 29.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki İ H: İ oğlu Araklı 1979 doğumlu,

Olayın Özeti 29.03.2012 günü inşaatta yaralanan İ H isimli şahısın alınan ifadesinde; çay molasına inecekleri esnada merdivenlerden aşağıya düşmesi sonucu yaralandığını, arkadaşlarının kendisini Hastaneye götürerek tedavisini yaptırdığını, konu ile ilgili olarak herhangi bir şahıs yada şahıstan şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA, TEHDİT, HAKARET

Suçun Yeri B.Mustafa Paşa Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki/Şüpheli H B: A kızı Malatya 1984 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli M B: İ oğlu Yeşilyurt 1978 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli C İ: A kızı Akçadağ 1987 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli N G: A kızı Akçadağ 1991 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli M G: Y oğlu Malatya 1985 doğumlu,

Olayın Özeti 30.03.2012 günü Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret olayı meydana gelmiş, H B isimli şahısın dairesine top kaçması sonucu aralarında başlayan tartışmanın büyümesi neticesinde kavga çıktığı olaya karışan şahısların beyanlarından anlaşılmış, H B isimli şahıs alınan ifadesinde; alt kat komşuları olan N G ve ablası olan C İ isimli şahısların kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduklarını, ayrıca C İ isimli şahısın kendisini darp ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, olaya karışan M B isimli şahıs ifadesinde; eşinin kavga olayının sebebini öğrenmek için aşağı indiğini, ikametinin önünde kendisini darp eden tanımadığı 4-5 kişilik erkek şahıstan şikayetçi olduğunu ancak M G isimli şahıstan şikayetçi olmadığını beyan etmiş, olaya karışan şahısların müşteki/şüpheli olarak ifadeleri alınmış olup, konu ile ilgili olarak hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

RAHATSIZ ETME, KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki M D: M kızı Malatya 1986 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli R D: M oğlu Malatya 1979 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli A B: Y oğlu Malatya 1979 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli C Ş: M oğlu Akçadağ 1981 doğumlu,

Olayın Özeti 30.03.2012 günü müşteki beyanında; tanımadığı bir şahısın kapısın ziline basarak kendisini rahatsız ettiğini R D isimli şahıs eşini rahatsız eden ve kendisini darp etmeye çalışan A B isimli şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şahısların konu ile ilgili müşteki/şüpheli olarak ifadeleri alınmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Suçun Yeri B.Mustafa Paşa Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki Kamu Hukuku

Şüpheli C İ: A kızı Akçadağ 1987 doğumlu,

Olayın Özeti 30.03.2012 günü Kasten Yaralama-Tehdit ve Hakaret olayına karışan şüpheli C İ isimli şahıs, olay anında polis ekipleri geldiği sırada kendisinin nüfus cüzdanın olmadığından dolayı kız kardeşi olan N G isimli şahısa ait olan kimlik belgesini kendisine ait gibi göstermiş ve konu ile ilgili olarak alınan beyanında; yaptığı davranışın suç olmadığını düşündüğünden dolayı böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA- HAKARET

Suçun Yeri Niyazi Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012 günü saat: 08.00

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki/Şüpheli A A: A oğlu Akçadağ 1979 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki M E: A oğlu Malatya 1978 doğumlu,

Olayın Özeti 31.03.2012 günü A A isimli şahıs ile M E isimli şahıs aralarında alacak verecek meselesinden dolayı kavga ettikleri tespit edilmiş, alınan ifadelerinde karşılıklı şikayetçi olduklarını beyan etmişler olup, konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

İŞYERİNDEN HIRSIZLIK –MALA ZARAR VERME

Suçun Yeri Büyükmustafapaşa Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012 günü saat:04.45 sıraları

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki İ A: İ oğlu Doğanşehir 1974 doğumlu,

Şüpheli A B: H oğlu Ceyhan 1993 doğumlu,

Şüpheli E K: Y oğlu Malatya 1990 doğumlu,

Olayın Özeti 31.03.2012 günü müşteki İ A isimli şahsa ait işyerinin demir kepenk gemce demirinin zorlanarak açılıp işyerinden sigara, laptop bilgisayar ve parfüm ‘ün çalınması olayı ile ilgili olarak şüpheli A B isimli şahıs işyeri içerisinde yakalanmış, şüphelinin üst aramasında işyerinden çalındığı belirlenen 1 adet müştekinin kızına ait nüfus cüzdanı elde edilmiş, olaya karıştığı belirlenen diğer şüpheli E K ise yapılan çalışma sonucu yakalanmış, şüpheliler alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce serbest kalmışlardır.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Paşaköşkü Mah.

Suçun Tarihi Yaklaşık 3 ay önce

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki H A: C oğlu Hekimhan 1959 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 31.03.2012 günü müracaatta bulunan müşteki alınan beyanında; tam tarihini hatırlamadığı ancak bundan yaklaşık 3 ay kadar önce hurda topladığı 3 tekerlekli ahşaptan yapılı el arabasını yukarıda belirtilen adreste bulunduğu sırada çaldırdığını, çalınan el arabasının ahşaptan yapılı açık mavi renkli, ön tahtası kırık, arka kapağı olmayan üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan yaklaşık 10 yıllık bir araba olduğunu, arabasını çalan şahısların kim olduğu hakkında da bir bilgisi bulunmadığını, el arabasını maddi değerinin az olmasından dolayı da arabasını çalan şahıs yada şahıslardan şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, gerekli tahkikata başlanılmıştır.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA

Suçun Yeri Şeyh Bayram Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012 günü saat: 21.00

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki E Ö: M oğlu Malatya.1953 doğumlu,

Şüpheli (Firar) 44 ** 625 Plakalı araç sürücüsü

Olayın Özeti 31/03/2012 günü müracaatta bulunan E Ö isimli şahıs müşteki ifadesinde park halinde bulunan 44 ** 184 plaka sayılı aracına bir aracın çarpıp kaçtığını gördüğünü, arcının sol arka tekerlek, çamurluk ve stop lambaları kısımlarında hasar olduğunu fark ettiğini, çevrede yaptığı araştırmada 44 **184 plakalı aracına çarpan aracın 44 **625 plakalı bir araç olduğunu öğrendiğini, park halindeki aracına çarpıp kaçan 44 **625 plakalı araç sahibinden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Karakavak Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012 günü saat: 14.15

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki M A: M oğlu Yeşilyurt.1972 doğ.,

Mağdur U A: M oğlu Malatya

Şüpheli T A: Ş kızı Yeşilyurt.1973 doğumlu,

Olayın Özeti 31/03/2012 günü T A isimli şahsın alınan şüpheli ifadesinde; U A’ nın öz oğlu olduğunu, N’nin kendisini telefon ile aradığını, U’ nun reçete ile almış oldukları alerji ilacının yarısını içmiş olduğunu söylediğini, bunun üzerine evin yakınında bulunan hastaneye götürmesini söylediğini, kendilerinin de hastaneye geçtiklerini, oğlunun midesinin yıkandığını, doktorla görüştüklerinde 24 saat müşahede altında kalması gerektiğini öğrendiğini, şuan için sağlık durumun iyi olduğunu konu ile ilgili kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA (YARALAMALI TRAFİK KAZASI)

Suçun Yeri Akçadağ, Doğu Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki/Şüpheli Ş K: H oğlu Malatya 1986 doğumlu,

Müşteki S K: H oğlu Malatya

Müşteki H K: H oğlu Akçadağ 1962 doğumlu,

Şüpheli İ Ü: H oğlu Akçadağ 1967 doğumlu,

Şüpheli E L: H oğlu Akçadağ 1967 doğumlu,

Olayın Özeti 30.03.2012 günü meydana gelen kaza ile ilgili E L’ nin alınan ifadesinde; 44 **504 plaka sayılı araç ile seyir halindeyken Ören Caddesine 40 metre kala karşılarından bir motosiklet geldiğini, motosikletin çukura düşmemek için direksiyonu kırdığını ve araçlarının ön tarafına çarptığını, aracı durdurarak İ. ile beraber yaralı iki şahsı hastaneye getirdiklerini, konu ile ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, olayda yaralanan kişilerin alınan ifadelerinde olayla ilgili kimseden şikayetçi olmadıkları anlaşılmış olup, tanzim edilecek olan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ-TEHDİT-HAKARET

Suçun Yeri Akçadağ, Doğu Mah.

Suçun Tarihi 30.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki S G: H kızı Akçadağ 1993 doğumlu,

Müşteki M G: H kızı Akçadağ 1972 doğumlu,

Şüpheli E İ: İ oğlu Akçadağ 1990 doğumlu,

Olayın Özeti 30.03.2012 günü S G’nin alınan ifadesinde; bir dönem erkek arkadaşı olan E İ ismindeki şahısın telefon ile devamlı kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, E İ’ nin ikametlerine gelip İkametlerinin salon penceresine yumruk atıp motosiklet ile kaçtığını söylemesi üzerine E İ telefon ile aranarak Polis Merkezi Amirliğimize gelmesi sağlanmış, günün Nöb. C.Savcısına konu ile ilgili olarak bilgi verilmiş, S G ve M G ‘nin müşteki olarak ifadelerinin alınması, E İ’ nin ise Konut Dokunulmazlığının İhlali-Tehdit ve Hakaret suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması, evrakın ikmalen gönderilmesi talimatı alınmıştır.

BASİT YARALAMA

Suçun Yeri Darende

Suçun Tarihi 31.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Şüpheli B S: Z oğlu Darende 1971 doğumlu,

Şüpheli H F: O oğlu Elazığ 1972 doğumlu,

Olayın Özeti 31.03.2012 günü B S isimli H F isimli şahısla aralarında sebze ve meyve alış verişi olduğunu ve bu alış veriş sebebiyle aralarında alacak verecek davası olduğunu, kendisinin H F isimli şahısa borcu olduğunu ve bu borcu ödeyemediği için aralarında tartışma çıktığını ve şahsın kendisini darp ettiğini beyan etmesi üzerine konu ile ilgili günün Nöb. C.Savcısına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlanılmıştır.

İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Yeşilyurt

Suçun Tarihi 07.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Müşteki E Ü: D kızı Malatya.1986 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki E Ü isimli şahıs ifadesinde; hapları içmesinde intihar amacının olmadığını, sadece moralinin bir konudan ötürü bozulduğundan bir anlık kendisini kaybederek bu hapları içtiğini, eşi tarafından hastaneye götürüldüğünü ve tedavisinin yapıldığını, kimseden şikayetçi olmadığını, durumunun iyi olduğunu beyan etmiş olup, konu C.Savcısına arz edilerek alınan talimat doğrultusunda tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA (Eşe Karşı)

Suçun Yeri Yeşilyurt, Bahçelievler Mah.

Suçun Tarihi 31.03.2012

İntikal Tarihi 31.03.2012

Mağdure A Ö: V kızı Yeşilyurt.1970 doğumlu,

Şüpheli A Ö: Ş oğlu Yeşilyurt.1965 doğumlu,

Olayın Özeti 31.03.2012 günü mağdure A Ö’nün alınan ifadesinde; A Ö’ nün kendisinin eşi olduğunu, eşinin kendisinin başına yumrukla vurduğunu ve eşinden şikayetçi olduğunu beyan etmiş, konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Yeşilyurt, Gedik Mah.

Suçun Tarihi 31/03/2012

İntikal Tarihi 01.04.2012

Müşteki A O: A oğlu Malatya.1964 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 31/03/2012 günü A A isimli şahıs, işyerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin girdiğini, fabrikasının 6 odalı yazıhanesinin satış bölümüne ait odanın, alt yola bakan odanın pervazının kırıldığını ancak çalınan herhangi bir şeyin olmadığını, iş yerine izinsiz giren, fabrikaya ait pencereye zarar veren şahıs ya da şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, konu ile ilgili C.Savcısına bilgi verilmiş olup, olayın fail ya da faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalara başlanılmıştır.

AKÇADAĞ’DA ZEHİRLENME: 29 Mart 2012 günü saat:07.00 sıralarında, Y.İ rahatsızlığı nedeniyle kullandığı hapı içerek zehirlenmiştir. Hastanede tedavisi yapılan Y.İ taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

DOĞANŞEHİR’DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: 29 Mart 2012 günü saat 07.20 sıralarında, M.K yönetimindeki 44…434 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada (9) kişi yaralanmış; hastanede tedavileri yapılmasına müteakip taburcu edilmişlerdir. C.Savcısının talimatıyla hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilmiştir.

DARENDE’DE YÜKSEKTEN DÜŞME: 29 Mart 2012 günü saat:12.00 sıralarında, B.C.G evlerinin giriş merdiveninden düşerek yaralanmıştır. Hastanede tedavisi yapılan yaralı taburcu edilmiş olup, C.Savcısının talimatıyla hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilmiştir.

İL MERKEZ’DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALANMA: 29 Mart 2012 günü saat:12.00 sıralarında, A.K.A yönetimindeki 38…432 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı şarampol kenarındaki tümseğe çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada yaralanan sürücü A.K.K hastanede tedavisi yapılarak taburcu edilmiş olup, C.Savcısının talimatıyla hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilmiştir.

AKÇADAĞ’DA TEHDİT: 29 Mart 2012 günü saat:15.40 sıralarında, M.A aile içi sorunlar nedeniyle tartıştığı damadı T.B’ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştur. C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

YAZIHAN’DA KİŞİ VEYA HATIRASINA HAKARET: 21 Mart 2012 günü saat 11.00 sıralarında, M.B C.Savcılığına müracaat ederek arazi meselesi nedeniyle tartıştığı K.Ü’ nün kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olmuş, tahkikata başlanılmıştır.