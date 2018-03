Vukuat Raporu

HAKARET

Suçun Yeri Sancaktar Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki A A: S kızı 1960 doğumlu,

Şüpheli A G: A oğlu 1953 doğumlu,

Şüpheli F A: S kızı 1955 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüpheli F A nın kendisine hakaret ettiğini ve taş attığını, ancak taşın kendisine değmediğini, kendisine hakaret eden F G ile hakaretleri engellemeyen A G isimli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, olup olay ile ilgili şüphelilerin ifadeleri alınmış, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Uçbağlar Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki H B: A oğlu 1959 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; inşaata geldiğinde bırakmış olduğu 9 adet demir kalıbının olmadığını fark ettiğini, etrafta araştırma yaptığını ancak alan kişiyi bulamadığını, şüphelendiği kimsenin olmadığını, olay yerini gösterir kamera kaydının olmadığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup tahkikat devam etmektedir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki Z D: H kızı 1987 doğumlu,

Şüpheli A S: H oğlu 1968 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; kendisinin hastaneye doğru seyir ettiği sırada kaldırımdan caddeye ayağını attığı anda bir aracın aniden ayağının üzerinden geçtiği, kendisinin bağırınca bu aracın durduğunu, daha sonra başka bir aracın kendisini hemen Malatya Devlet Hastanesine götürdüğünü, bu kaza ile ilgili olarak araç şoförü şahıstan şikayetinin olmadığını beyan etmiş, şüpheli şahsın ifadesi alınarak tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Dabakhane Mah.

Suçun Tarihi 22.04.2012 günü saat: 18:15

İntikal Tarihi 23.04.2012

Mağdur B B: Y Z oğlu doğumlu,

Müşteki G B: M kızı 1959 doğumlu,

Şüpheli(Firar) M M ve S isimli şahıslar

Olayın Özeti Mağdur ifadesinde; şüphelinin kendisini darp ettiğini şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, şüphelileri hakkında gerekli arama ve yakalama çalışmaları başlatılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Kışla Cad.

Suçun Tarihi 23.04.2012 günü saat: 15:00

İntikal Tarihi 23.04.2012

Mağdure D G B: A kızı doğumlu,

Şüpheli/Müşteki S G: M kızı 1990 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki A K: C kızı 1980 doğumlu,

Olayın Özeti 23.04.2012 günü mağdur; şüpheli şahsın kendisine vurduğunu ve şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Konu ile ilgili olarak tahkikatta başlanmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 19.04.2012 günü saat: 13:00

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki S D: O kızı 1965 doğumlu,

Mağdur M D: İ oğlu doğumlu,

Olayın Özeti Mağdur ifadesinde; arkadaşlarıyla birlikte oynarken ayağının çukura takıldığını, yere düştüğünü ve yüzünün sol kısmı yerde bulunan ağacın köküne çarptığını ve yüzünden yaralandığını, gerekli tedavisinin yapıldığını, sağlık durumu iyi olduğunu. Konu ile ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

YANKESİCİLİK İDDİASI

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 20.04.2012 günü saat: 17:00

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki H G: M kızı 1992 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki beyanında; ikametinden çıkarken çantasının içine kırmızı renkli bayan cüzdanını koyduğunu, ve cüzdanının içerisinde de Nüfus cüzdanı ve bir kaç not kâğıdının olduğunu, bir süre Malatya Merkez’de dolaştığını, dolaştıktan sonra ikametine gittiğinde çantasının içinde cüzdanının olmadığını fark ettiğini, şikâyetçi olmadığını beyan etmiş olup tahkikata başlanmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Akpınar Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012 günü saat: 16:20

İntikal Tarihi 23.04.2012

Mağdur İ E: Y oğlu doğumlu,

Şüpheli A G: S oğlu 1986 doğumlu,

Olayın Özeti Mağdur beyanında; şüphelinin kendisini darp ettiğini, şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012 günü saat: 11:30

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki/Şüpheli S Y: A oğlu 1966 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki F Y: A oğlu 1983 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki F K: Ö oğlu 1983 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki A A: E oğlu 1985 doğumlu,

Olayın Özeti 23.04.2012 günü taraflar arasında kavga sonucu darp olayı meydana gelmiş olup, Tahkikat devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Kiltepe Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki S K: C kızı 1972 doğumlu,

Kayıp Şahıs S K: İ kızı doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki beyanında; kızının evden ayrıldığını, kızının eve gelmemesi üzerine kızının gidebileceği arkadaşları ve akrabalarına baktığını ancak kızını bulamadığını, kızının odasına baktığında evden ayrıldığına dair bir mektup bırakmış olduğunu gördüğünü beyan etmiş olup tahkikata merkezimizce başlanılmıştır.

KAYIP ŞAHISLAR

Suçun Yeri Taştepe Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki Ö Y: M kızı 1992 doğumlu,

Kayıp Şahıs N Y: M kızı 1994 doğumlu,

Olayın Özeti 23/04/2012 günü müşteki beyanında; kız kardeşinin çarşıya gidiyorum diyerekten ikametten ayrıldığını ve bu saate kadar kendisinden haber alamadığını beyan etmiştir.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Şehitfevzi Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki A A: H oğlu 1987 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki beyanında; evde yalnız iken kırık olan oturma odasının camını değiştirmek için çıkartmaya çalıştığı sırada sağ elinin üstü ve bileğinin üstünde kesi meydana geldiğini beyan etmiş olup tahkikata başlanılmıştır.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Selçuklu Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki E G: V oğlu 1993 doğumlu,

Olayın Özeti 23/04/2012 günü meydana gelen yüksekten düşme olayı ile ilgili olarak müştekinin hayatı tehlikesi bulunduğundan dolayı beyanı alınamamış, tahkikat merkezimizce başlatılmıştır.

KAYIP ŞAHISLAR

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki M K: M oğlu 1964 doğumlu,

Kayıp Şahıs A K: M kızı doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; kızının ikametinden arkadaşının doğum gününe gidiyorum diyerekten evden ayrıldığını, kızına bu saate kadar ulaşamadığını beyan etmiş olup tahkikata merkezimizce başlanılmıştır.

TEHDİT, HAKARET

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 01.03.2012 günü saat 01:00 sıraları

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki M B: M kızı 1993 doğumlu,

Şüpheli(Firar) A Y

Olayın Özeti Müşteki; şüpheli şahsın kendisini rahatsız ettiğini, tehdit ve hakaret ettiğini beyan etmiş olup, tahkikat devam etmektedir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Çukurdere Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012 günü saat: 08:45

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki M P: A oğlu 1975 doğumlu,

Şüpheli B T: İ oğlu 1957 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; yolun karşısına yaya olarak geçmek isterken bir anlık dalgınlıkla yolu kontrol etmeden yola çıktığında plakasını, marka ve modelini hatırlamadığı bir aracın kendisine çarptığını, yaralandığını, şikayetçi olmadığını, uzlaşmak istediğini beyan etmiştir. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA (Yaralamalı Trafik Kazası)

Suçun Yeri Şıkşık Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012 günü saat 11:00 sıraları.

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki/Şüpheli N Y: N oğlu 1948 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli S D T: N oğlu 1976 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli M Y: A oğlu 01.01.1982 doğumlu,

Olayın Özeti 23/04/2012 günü 34 ** 8471 plakalı aracın 44 ** 566 plaka sayılı araca çarpması sonucu taksirle yaralama olayı meydana gelmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Nuriye Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012 günü saat: 12:30

İntikal Tarihi 23.04.2012

Mağdur C E: R oğlu 1963 doğumlu, ,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde, 21 ** 626 plakalı arıcını park ettiğini, aracının yanına gittiğinde aracında hasar olduğunu gördüğünü, olayla ilgili şüphelendiği kimse olmadığını, şikayetçi olmadığını beyan etmiş, tahkikat devam etmekte olup düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Nuriye Mah.

Suçun Tarihi 15.04.2012 günü saat: 19:00

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki Y A: A oğlu 1943 doğumlu,

Müşteki Ö A: A B oğlu 1975 doğumlu,

Mağdur S Y: H oğlu doğumlu,

Mağdur S A: H H kızı doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Mağdurlar karşıya geçmek için tünel çıkışında dubaların yanında beklediklerini, dubaları geçmek üzere iken plakasını alamadıkları beyaz renkli doğan marka bir aracın kendilerine çarptığını, kendilerinin çok korktuklarını bu nedenle dolmuşa atlayarak eve gittiklerini, ifade edip şikayetçi olmuşlardır. Tahkikat devam etmektedir.

KASTEN YARALAMA, HAKARET

Suçun Yeri Şifa Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012 günü saat: 13:45

İntikal Tarihi 23.04.2012

Şüpheli/Müşteki U P: M oğlu 1973 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki M Y: A oğlu.1981 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki M Y: İ oğlu 1979 doğumlu,

Olayın Özeti 23.04.2012 günü meydana gelen Kasten Yaralama Ve Tehdit olayı ile ilgili olarak şahısların trafikte birbirleri ile yol verme meselesi yüzünden tartıştıklarını anlaşılmış olup beyanları alınmış ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olduklarını uzlaşmak istemediklerini beyan etmişlerdir. Düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Nuriye Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Mağdur R N: A oğlu 01doğumlu,

Şüpheli B A: F oğlu 1974 doğumlu,

Olayın Özeti 23.04.2012 günü şüpheli 06 ** 9114 plakalı aracı ile seyir halinde iken bisikleti ile seyir halinde olan mağdura çarpması neticesi mağdur yaralanmış, şahsın hastanede tedavisi yapılarak taburcu edilmiş alınan beyanında şikayetçi olmadığını beyan etmiş, olup düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Çilesiz Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki F K: M oğlu 1973 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; eve döndüğünde evinin giriş kapısında zorlama izlerinin olduğunu, 1 adet pırlanta saat, 2 adet bilezik, 1 adet yüzük, 1 adet altın set, 3 adet altın yüzük, incilerin yerinde olmadığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup tahkikata başlanmıştır.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012 günü saat: 00:00

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki M M: İ oğlu 1958 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; ikametinin kapısının açıldığı herhangi bir eşyasının alınmadığı fakat bodrum katının asma kilidinin kırılarak bodrumda bulunan iki adet bakır kazan, bakır teşt, bakır tencere ve bakır tabakların çalındığını beyan etmiş, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir

MALA ZARAR VERME

Suçun Yeri Doğanşehir, Doğu Mahallesi

Suçun Tarihi 22.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki S S: H oğlu 1984 doğ,

Şüpheli(Firar) B Z

Olayın Özeti Müşteki beyanında; 44 ** 9053 plaka sayılı aracını ikameti nizami olarak park ettiğini ve izne gittiğini, izin dönüşü, aracının kaputunun sağ kısmında 3(üç) adet delik, deliklerin çevresinde çeşitli çizik ve ezikler olduğunu, çevreden öğrendiği kadarıyla ikametinin yanında bulunan B Z ye ait olan inşaattan aracının üzerine inşaat demiri düştüğünü öğrendiğini şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Konu ile ilgili olarak gerekli yasal işlemlere başlanmıştır.

İKAMETTEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Doğanşehir, Doğu Mahallesi

Suçun Tarihi 23.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki E Ö: H kızı 1990 doğumlu,

Müşteki E Ö: M oğlu 1988 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti Müşteki beyanında; ikametine geldiğinde evinin dağıtılmış olduğunu gördüğünü verdiğini, ikametinden 130 TL para, bir adet gümüş künye, kolyenin çalındığını fark ettiğini beyan etmiştir. Tahkikata başlanmıştır.

TEHDİT VE HAKARET

Suçun Yeri Kuluncak, Meydanbaşı Mahallesi

Suçun Tarihi 23.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki G K

Şüpheli(Firar) C E K

Olayın Özeti 23.04.2012 günü müşteki şüpheli şahsın kendisini telefonla arayarak hakaretlerde bulunup tehdit ettiğini şahıstan şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Yeşilyurt, Hamidiye Mah.

Suçun Tarihi 23.04.2012

İntikal Tarihi 23.04.2012

Müşteki M S: H O oğlu 1959 doğumlu,

Kayıp Şahıs D D S: M E kızı doğumlu,

Olayın Özeti 23.04.2012 günü müşteki; kızının ikameti önünden kayıp olduğunu ve bu saat itibariyle kendisinden haber alamadıklarını beyan etmiş olup tahkikata başlanılmıştır.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA

Suçun Yeri Çevre Yolu

Suçun Tarihi 24.04.2012

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki E Z: H oğlu Yeşilyurt 1976 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki/şüpheli beyanında; 44 ** 1143 plakalı aracıyla çevre yolu Elazığ istikametinde yolun sol tarafında seyir halinde iken Yimpaş kavşağına geldiği esnada plakasını alamadığı rengini tam olarak bilmediği bir aracın yolun sağ tarafında seyir halinde iken sinyal vermeden sola döndüğü esnada aracına çarptığını, olaydan dolayı aracına çarpan araç sürücüsünden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konuyla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA, HAKARET

Suçun Yeri Başharık Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012 günü saat: 02.10

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki N Y: T oğlu Malatya 1971 doğumlu,

Şüpheli M K: M oğlu Malatya 1967 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüphelinin kendisine hakaret ve küfürlerde bulunduğunu, bir cisimle kafasına vurduğunu, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

TEHDİT, HAKARET (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 12/04/2012

İntikal Tarihi 24/04/2012

Müşteki A İ M: V oğlu Malatya 1984 doğumlu,

Şüpheli M Ö: H oğlu Konya 1963 doğumlu,

Şüpheli M Ö: M kızı Konya 1965 doğumlu,

Şüpheli H A: İ oğlu K.Maraş 1963 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki; şüphelilerin telefonla arayarak şahsına hakaret ve tehdit ettiklerini, şikayetçi olduğunu beyan etmişler olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA, HAKARET

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki S K: B oğlu Malatya 1984 doğumlu,

Şüpheli K P: B oğlu Malatya 1939 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüphelinin hakaret edip bahçede bulunan kendisine ait olan kürek ile üzerine saldırdığını, vücudunun değişik yerlerine vurduğunu, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

HAKARET

Suçun Yeri Akpınar Mahallesi

Suçun Tarihi 24.04.2012 günü saat: 13.00

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki S K: D oğlu Malatya 1967 doğumlu,

Şüpheli B Y: İ oğlu Malatya 1974 doğumlu,

Şüpheli M Y: İ oğlu Malatya 1991 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki; şüpheli şahsın kendisine küfür ettiğini, ancak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Çöşnük Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012 günü saat: 15.00

İntikal Tarihi 24.04.2012

Mağdure B K: M kızı doğumlu,

Müşteki S K: H kızı 1969 doğumlu,

Şüpheli Y G: M oğlu 1966 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; kızına çarparak yaralanmasına neden olan 44 ** 409 plaka sayılı araç sürücüsü şahıstan her hangi bir şikayetinin olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

HAKARET

Suçun Yeri Göztepe Mah.

Suçun Tarihi 21.04.2012

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki K T: İ oğlu 1984 doğumlu,

Şüpheli(Firar) 0542 *** ** ** nolu hat kullanıcısı

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; evlerine mutfak robotu satmak için iki şahsın geldiğini, kendisine hediye iki saat ve bir mutfak robotu vereceklerini söyleyerek bunları verdiklerini, karşılığında kendisine imza attırdıklarını, daha sonra bunun kendisine 450 TL karşılığında sattıklarını anladığını, telefonla arayarak iptal ettirmek istediğini söylediğini, ancak kabul etmediklerini, kendisine almasaydın deyip küfürler ettiklerini şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat başlamıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Başharık Mah.

Suçun Tarihi 24.03.2012 günü saat: 12:30

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki A A: İ H oğlu 1987 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti Müşteki; gezdiği sırada tanımadığı bir şahsın yanına gelerek ne bakıyorsun diyerek kendini darp ettiğini, kendini darp eden şahısı tanımadığını, olay ile ilgili her hangi bir şikayetinin olmadığını ifadesinde beyan etmiştir.

DOLANDIRICILIK

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki S Ç: M kızı 1966 doğumlu,

Şüpheli F. M

Olayın Özeti Müşteki; kendisinin ikametini arayarak dolandıran kişi yada kişilerden şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Faili Meçhul kinin yakalanması için tahkikat devam etmektedir.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki T U K: Z oğlu 1991 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; ikametine geldiğinde ikamet kapısının zorlandığını anladığını incelemenin akabinde ikametinin içerisini kontrol ettiğinde çalınan herhangi bir şeyin olmadığını anladığını, bu konu ile ilgili olarak şikayetinin olmadığını beyan etmiş ve tahkikata başlanılmıştır.

DÜŞME NETİCESİ YARALANMA

Suçun Yeri Yamaç Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki İ Ç: A oğlu 1963 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; ikametinin çatı katında bulunan güneşlikleri sökmek için çatıya çıktığında, ayağının üzerinde bulunan tahtasının kırılması sonucu düştüğünü ve yaralandığını, daha sonra hastaneye intikal ettirildiğini, şikayetinin olmadığını beyan etmiş ve tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA – TEHDİT

Suçun Yeri Halfettin Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki R S: Y oğlu Malatya 1987 doğumlu,

Şüpheli A Y: B oğlu Kahta 1964 doğumlu,

Şüpheli R Y: A oğlu 1981 doğumlu,

Şüpheli M Y: A oğlu 1987 doğumlu,

Şüpheli M Y: M oğlu 1985 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki beyanında; kendisini darp ve tehdit eden şüphelilerden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

MALA ZARAR VERME

Suçun Yeri İnönü Mah.

Suçun Tarihi 23-24.04.2012

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki A İ: A oğlu Hekimhan 1969 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; aracının lastiğini kimin patlattığını bilmediğini, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

HIRSIZLIK

Suçun Yeri Koşu Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki S K: H M kızı Malatya 1970 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki beyanında; ikametine geldiğinde kumbaranın kırık olduğunu ve içerisinde bulunan 1000 TL’nin olmadığını, 1000 TL’sini çalan şahıs yada şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri K.Mustafa Paşa Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012 günü saat: 12.15

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki M D: A kızı 1986 doğumlu,

Mağdur A B A: H oğlu doğumlu,

Şüpheli S S: S oğlu 1981 doğumlu,

Olayın Özeti 24/04/2012 günü 23 ** 431 plaka sayılı aracın olay yerinde mağduraa çarpması neticesi Taksirle Yaralama olayı meydana gelmiş, yaralı çocuk hastaneye intikal ettirilerek tedavisi yapılmış ve taburcu edilmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Niyazi Mah.

Suçun Tarihi 20.04.2012 günü saat: 12.45

İntikal Tarihi 24.04.2012

Mağdure Z E C: İ kızı Malatya doğumlu,

Müşteki İ C: M oğlu 1979 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; ikametlerinde bulunduğu esnada kızının plastik çamaşır sepetiyle oynarken dengesini kaybedip düştüğünü, düşme neticesinde kafasında şişlik olduğunu, tedavi için T.Ö.T.M’ ne götürdüğünü, kızının tedavisinin yapıldığını ve taburcu edildiğini, olayla ilgili kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Samanlı Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012 Günü saat:17.30 sıraları

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki/Şüpheli H E: İ oğlu 1970 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki-Şüphelinin ifadesinde; 44 ** 667 plakalı aracı ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve orta refüje çarptığını, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Turgut Özal Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012 günü saat: 18:00

İntikal Tarihi 24.04.2012

Şüpheli A A: S oğlu 1979 doğumlu,

Şüpheli M Ş: H oğlu 1969 doğumlu,

Olayın Özeti 24.04.2012 günü meydana gelen Yaralamalı Trafik Kazası olayı ile ilgili olarak, 44 ** 0249 plakalı motosiklet ile 44 ** 506 plakalı aracın çarpışması neticesinde kaza meydana gelmiş olup, evrakın tetkikinden birbirlerinden şikayetçi olmadıkları anlaşılmış olup düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Turgut Özal Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012 günü saat: 19:20

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki M E: Hüseyin oğlu 1967 doğumlu,

Şüpheli(Firar) 44 ** 642 plakalı araç sürücüsü

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; 44 ** 278 plakalı aracı ile orta şeritten ilerlemekteyken, sol şeritten ilerleyen 44 ** 642 plakalı kamyonun kendini sıkıştırdığını, aracının sol arka tarafına çarparak maddi hasar verdiğini, araç sürücüsünden şikayetçi olduğunu uzlaşmak istemediğini beyan etmiş olup tahkikat devam etmektedir.

TEHDİT

Suçun Yeri Merkez/Malatya

Suçun Tarihi 20.04.2012 günü

İntikal Tarihi 25.04.2012

Müşteki E C: A oğlu 1976 doğumlu,

Şüpheli(Firar) K C

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; şüphelinin kendisini tehdit ettiğini beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

İŞ KAZASI

Suçun Yeri Darende. Hacıderviş Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012 günü saat: 08.50

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki Ö G: M oğlu Patnos 1989 doğumlu,

Şüpheli S C K: A oğlu Ankara 1978 doğumlu,

Olayın Özeti 24.04.2012 günü müşteki şahsın çalışmakta olduğu esnada bulunduğu katın üstünden üzerine demir düşmesi neticesinde yaralandığı, şahsın hastaneye kaldırıldığı tespit edilmiş, hazırlanan tahkikat evrakının ikmalen gönderilmesi talimatı alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALANMA

Suçun Yeri Hekimhan, Fatih Mah.

Suçun Tarihi 24.04.2012

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki A S: A oğlu Arguvan 1964 doğumlu,

Olayın Özeti Müşteki ifadesinde; kendisine ait evinin önünde odun kırdığı esnada baltayla vurmuş olduğu odunun sıçrayarak yüzüne çarpması sonucu yaralandığını ve tedavisini yaptırmak üzere Hekimhan Devlet Hastanesine gittiğini, bu olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, olup, konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakının ikmalen gönderilmesi talimatı alınmıştır.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Yeşilyurt, Mullakasım Mah.

Suçun Tarihi 20/04/2012

İntikal Tarihi 24.04.2012

Müşteki M E: Y oğlu Malatya 1949 doğumlu,

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 25/04/2012 günü müşteki; tarlasına gittiğinde orada bulanan iki ayaklı yaklaşık 1000TL değerinde pulluğunun çalınmış olduğunu, bahse konu yerde bulunan bağ evinin dış duvarındaki elektrik saatinin yerinden sökülerek yere atılmış ve yaklaşık 4 metre elektrik kablosunun sökülerek çalınmış olduğunu tespit ettiğini, bu olayı gerçekleştiren şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

HEKİMHAN’DA HABERLEŞME VE ENERJİ NAKİL KABLOSU HIRSIZLIĞI: 20 Nisan 2012 günü saat 08.15 sıralarında, Mezralar arası (32) telefon direği arasından 1600 metre telefon kablosunun çalınmış olduğu tespit edilmiş, tahkikat başlanılmıştır.

DARENDE’DE KİŞİYE VEYA HATIRASINA HAKARET: 20 Nisan 2012 günü saat 09.30 sıralarında, M.A. daha önceden kavga ettiği ve konuşmadığı H.O.’nun kendisine küfür ederek hakarette bulunduğuna dair şikayette bulunmuştur.

DARENDE’DE KİŞİLERE AİT MALA ZARAR VERME: 20 Nisan 2012 günü saat 11.30 sıralarında, zihinsel engelli olan M.A. daha önceden tartıştığı A.C.’nin kayısı bahçesinin içerisinde bulunan sazlığı yakması sonucunda 10 adet ceviz ağacı, 1 adet söğüt ağacı, 250 metre plastik boru yanmıştır.

AKÇADAĞ’DA DİĞER KAZALAR: 20 Nisan 2012 günü M.T. spiral ile demir kesmeye çalıştığı esnada taş patlayarak elini kesmesi sonucu yaralanmıştır. Yaralı şahıs, hastanede tedavisine müteakip taburcu edilmiştir.

PÜTÜRGE’DE KASTEN YARALAMA: 20 Nisan 2012 günü saat 09.00 sıralarında, görevli olan E.D. ile N.S. arasında birbirleri hakkında dedikodu yaptıkları gerekçesi ile tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda şahıslar birbirlerini darp etmişlerdir.

PÜTÜRGE’DE KİŞİLERE AİT MALA ZARAR VERME: 20 Nisan 2012 günü saat 06.00 sıralarında, İ.K. isimli şahıs, B.K. tarafından kendisine ait arazisinde bulunan 3 adet dut ağacını kestiği, hayvanlarını bağladığı ahırın asma kilidini kırdığını beyan ederek şikâyetçi olmuştur.

YEŞİLYURT’TA İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK: 20 Nisan 2012 günü saat 11.00 sıralarında, Malatya-Adıyaman Karayolu üzerinde faaliyet göstermekte olan işyerinden demir boru çalan A.O. isimli şahıs yakalanmıştır.

HEKİMHAN’DA DİĞER KABAHATLER: 20 Nisan 2012 günü saat 13.30 sıralarında, icra edilen devriye esnasında kimlik kontrolü yapılan F.P’ nin bakaya suçundan arandığı, Askerlik Şubesiyle yapılan koordinede anlaşılmıştır. Kaymakamlımca şahsa idari para cezası uygulanmıştır.

HEKİMHAN’DA DİĞER KABAHATLER: 20 Nisan 2012 günü saat 13.30 sıralarında, icra edilen devriyesi esnasında kimlik kontrolü yapılan F.A’ nn bakaya suçundan arandığı, Askerlik Şubesiyle yapılan koordinede anlaşılmıştır. Kaymakamlımca şahsa idari para cezası uygulanmıştır.

DARENDE’DE KASTEN YARALAMA: 20 Nisan 2012 günü saat 17.00 sıralarında, M.B. komşularıyla geçinemediği gerekçesiyle kızı E.B.’e yumruk vurmak suretiyle yüzünden hafif şekilde yaralamıştır. Mağdur E.B. müdafii huzuruna ifadesi alınarak annesi E.B.’e teslim edilmiştir.

AKÇADAĞ’DA TREN KAZASI SONUCU TAKSİRLE ÖLDÜRME: 20 Nisan 2012 günü saat 14.00 sıralarında, Doğanşehir’den Malatya istikametine doğru yaklaşık seyir halinde olan DDY’ye ait R.K. ve R.E.G makinistliğini yaptığı tren, Akçadağ-Karapınar köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Karapınar tren istasyonunu yaklaşık olarak 1 km. geçince tren yolunun üzerinde yürüyen M.Y. isimli şahsa çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. M.Y. isimli şahıs, trenin çarpması neticesinde trenin altında yaklaşık 50 metre sürüklenmiş, olay yerinde hayatını kaybetmiştir. M.Y. isimli şahıs hakkında Karapınar köyünde yapılan araştırmada, sağır ve dilsiz olduğu tespit edilmiştir.

İL MERKEZ’DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: 20 Nisan 2012 günü saat 13.00 sıralarında, Malatya’dan Duranlar Köyü istikametine seyir halinde olan R.A. yönetimindeki 44……0477 plakalı öğrenci servis aracının dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetine kaybederek şarampolden çıkarak dereye düşmesi neticesinde kaza meydana gelmiştir. Kazada yaralanan Ü.G.S., Ö.N.K., M.U., S.D., Ö.T. yapılan tedavi ve muayenelerine müteakip taburcu edilmişlerdir.

DOĞANŞEHİR’DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: 20 Nisan 2012 günü saat 15.15 sıralarında, M.B. isimli şahıs, 01…….9498 plakalı motosikletle Polat Beldesi içerisinde seyir halinde iken cadde üzeride karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan M.E. isimli şahsa çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.B. ve M.E. hastaneye sevk edilmiş, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

İL MERKEZ’DE KAÇAK EŞYAYI TİCARİ MAKSATLA ALMAK, SATMAK, TAŞIMAK VEYA SAKLAMAK: 20 Nisan 2012 günü saat 17.00 sıralarında, görevli devriye petrol istasyonunda park halinde bulunan 34….48 plakalı şüpheli bir aracın fark edilmesi sonucu aracın içerisi gözle kontrol edilmesi sonucu kaçak sigara olduğu tespit edilmiştir. Adli makamdan alınan arama kararıyla bahse konu araçta yapılan aramada poşetler içerisinde toplam (6030) paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. C.Savcısının talimatı üzerine şüpheli R.Y.’un ifadesi alınarak serbest bırakılmış, kaçak sigaralar İl Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır.

HEKİMHAN’DA TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: 21 Nisan 2012 günü saat 03.30 sıralarında, Sivas’dan Malatya istikametine giden S.T. aşırı alkollü olarak kullandığı 61…595 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki küçük tepeciğe çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan H.Y. yaralanmıştır. Yaralılar, hastaneye sevk edilmiş, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

İL MERKEZ’DE KAYBOLMA (KAYIP ŞAHIS): 21 Nisan 2012 günü saat 02.00 sıralarında, R.M. müracaatla ederek, 20 Nisan 2012 günü saat 17.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işyerinde işçi olarak çalışan kızı F.M.’ nun iş yerinden eve gitmek için ayrıldığı ve halen ikamet ettiği eve dönmediğini, tüm aramalarına rağmen kendisine ulaşılamadığını beyan etmiştir. F.M. isimli kayıp şahıs, 23 Nisan 2012 günü Malatya Merkez polis merkezine başvurarak ailevi nedenlerden dolayı anne ve babası ile tartıştığını ve 3 gün süresince herhangi bir zorlama olmadan arkadaşının evinde kaldığını herhangi bir kişi ve kişilerce kaçırılmadığını beyan etmiştir.

ARGUVAN’DA TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: 21 Nisan 2012 günü saat 09.20 sıralarında Malatya-Arapgir karayolunun 40.km sinde T.T.’nin yönetimindeki 44 … 543 plakalı araç ile seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu trafik kazasının meydana geldiği, kazada araç sürücüsü T.T. ve araçta yolucu olarak bulunan S.A., F.T. ve Ş.Y. isimli şahısların yaralandıkları, sevk edildikleri hastaneden tedavi altına alınmışlardır.Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

HEKİMHAN’DA TEHDİT: 21 Nisan 2012 günü saat 13.00 sıralarında M.Ö. aynı evde yaşadığı İ.Ş. tartıştıkları esnada “öldürmekle” tehdit ettiği tespit edilmiş olup, C.Savcısının talimatıyla hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

İL MERKEZ’DE KİŞİLERE AİT MALA ZARAR VERME: 21 Nisan 2012 günü saat 09.30 sıralarında A.S. bağ evinin giriş demir kapısının kilidinin kırılarak içeri girildiğini bildirmiştir. C.Savcısının talimatıyla Olay Yeri İnceleme Timi ile birlikte olay yerinde yapılan incelemede; iki katlı beton evin giriş demir kapısının göbek kilidinin kırılmak suretiyle içeri girildiği, üst katta bulunan oda kapısının kırılmış olduğu tespit edilmiş olup, C.Savcısının talimatıyla olayı gerçekleştiren kimliği meçhul kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştır.

DOĞANŞEHİR’DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: 21 Nisan 2012 günü saat 18.40 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolunun 79.km sinde A.S. isimli şahıs yönetimindeki 44 … 478 plakalı motosiklet ile seyir halinde iken yola aniden çıkan köpeğe çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada motosiklet sürücüsü A.S.’nin yaralandığı, sevk edildiği hastaneden alınan adli raporunda hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

ARAPGİR’DE BAĞ, BAHÇE VE TARLADAN HIRSIZLIK: 21 Nisan 2012 günü saat 12.30 sıralarında T.K. isimli şahıs 19 Nisan 2012 günü saat 17.30 sıralarında tarlasına bıraktığı pulluğu, 21 Nisan 2012 günü almak için gittiğinde yerinde olmadığı ve yaptığı tüm aramalara rağmen bulamadığını bildirerek şikayetçi olmuştur. C.Savcısının talimatıyla olayı gerçekleştiren kimliği meçhul kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştır.

İL MERKEZ’DE KİŞİLERE AİT MALA ZARAR VERME: 21 Nisan 2012 günü saat 15.30 sıralarında M.G. isimli şahıs 23 … 533 plakalı traktörü ile seyir halin iken İ.E. isimli şahsın kendisini durdurularak hakaret ederek üzerinde bulunan tabanca ile iki el ateş etmesi nedeniyle traktörün yakıt deposunun delindiğini beyan ederek şikayetçi olmuştur.

HEKİMHAN’DA EVDEN HIRSIZLIK: 22 Nisan 2012 günü saat:13.30 sıralarında, M.P.’ın yazlık olarak kullandığı evin pencere demir korkuluğunu kesici aletle kesip camını kırmak suretiyle içeri giren kimliği meçhul kişi/kişiler evden, (1) adet elektrikli su motoru, (1) adet motorlu testere, dedesi M.P’ ın adına ruhsalı (1) adet av tüfeğini çalmışlardır. C.Savcısının talimatıyla olay fail/faillerinin tespit edilerek yakalanması için araştırmalara başlanılmıştır.

İL MERKEZ’DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: 22 Nisan 2012 günü saat 17.20 sıralarında, İ.K yönetimindeki 44…554 plakalı minibüsü ile seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halindeki Ö.Ö yönetimindeki 44…991 plakalı kamyona arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada yaralanan sürücü İ.K ile 44…554 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan İ.K, M.E.K, S.K, S.K ve F.K hastanede tedavi altına alınmıştır.

DOĞANŞEHİR’DE KASTEN YARALAMA: 22 Nisan 2012 günü saat 22.00 sıralarında, A.Ö.M kız meselesi nedeniyle tartıştığı E.Ç ile birbirlerine darp ederek yaralamışlar, hastanede tedavileri yapılan yaralılar taburcu edilmiştir.

ARAPGİR’DE HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KANUNUNDAKİ KABAHATLER: 22 Nisan 2012 günü saat 22.10 sıralarında icra edilen devriye faaliyeti esnasında, R.E. yönetimindeki 23..595 plakalı aracın kasasında yapılan kontrolde (2) adet koyun ile (3) adet dana menşei şahadetnamesiz ve veteriner sağlık raporunun olmadığı görülmüş, Arapgir İlçe Tarım Müdürlüğüne tahkikat evrakları ikmalen gönderilmiştir.

KULUNCAK’TA GENEL TEHLİKE YARATAN DİĞER SUÇLAR: 22 Nisan 2012 günü saat 10.00 sıralarında, M.K. isimli şahsa ait başıboş dolaşan çoban köpeğinin M.Y. isimli şahsın elinden ve kolundan ısırması sonucu yaralamıştır. Yaralı, hastaneye sevk edilmiş, yapılan muayene ve tedavisine müteakip taburcu edilmiştir.

HEKİMHAN’DA TEHDİT: 23 Nisan 2012 günü saat 12.00 sıralarında, A.Ç. isimli şahıs, Hekimhan İlçe J.K.lığına müracaatla, oğlu H.Ç.’ın kendisini ve eşi S. Ç.’ı bıçak ile ölümle tehdit ettiğini beyan ederek şikâyetçi olmuştur. C.Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda H.Ç. gözaltına alınmış, şahıs üzerinde yapılan aramada ele geçen çakı muhafaza altına alınmıştır.

İL MERKEZ’DE KAZAEN YANGIN: 23 Nisan 2012 günü saat 08.00 sıralarında, Y.T. şirket adına kayıtlı bulunan ekskavatör(kepçe)’ün bulunduğu yerde yanmış olduğunu beyan etmiştir. Olay yerinde yapılan araştırmada şahsa ait ekskavatörün akülerinin bulunduğu çelik muhafaza ile kapalı olan bölümünün yanmış olduğu, yangının elektrik aksamında meydana gelen arızadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Araçta yaklaşık 3.000 TL. maddi hasar meydana gelmiştir.

İL MERKEZ’DE KASTEN YANGIN ÇIKARMA: 23 Nisan 2012 günü saat 20.30 sıralarında, I.D. Çolaklı J.Krk.K.lığına müracaatla, evinin arka kısmında açık alanda bulunan 10 torba samanın ve 10 adet kullanılmış eski traktör lastiğinin saat 19.00 sıralarında yakıldığını beyan etmiş ve bu olaydan dolayı A.D. isimli şahıstan şikayetçi olmuştur

İL MERKEZ’DE TEHDİT: 23 Nisan 2012 günü saat 23.30 sıralarında, H.Y., 156 J.İmdat/İhbar hattına yaptığı bildirimde, ailesinin kendisini zorla evlendirmek istediğini, can güvenliğinin olmadığını bildirmiştir. H.Y. alınan ifadesinde, ailesi tarafından kendi isteği dışında nişanlandığı, ağabeyi A.Y. tarafından evlenmek istememesi nedeniyle ölümle tehdit edildiğini beyan etmiştir. C.Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda mağdur H.Y. Malatya Kadın Konukevine yerleştirilmiştir.

PÜTÜRGE’DE REŞİT OLMAYANLARLA CİNSEL İLİŞKİ: 24 Nisan 2012 saat 08.00 sıralarında Ö.C. isimli Çocuğun yapılan muayenesinde hamile olduğunu bildirmesi üzerine, C.Savcısının talimatıyla olay ile ilgili yapılan araştırmada; Ö.C.’nin kendi ve ailesinin rızasıyla 2011 yılı Kasım ayı içerisinde M.A. isimli şahıs ile evlendirildiği tespit edilmiş olup, C.Savcısının talimatıyla olay ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

MERKEZ’DE İŞ KAZASI: 24 Nisan 2012 günü saat 15.30 sıralarında fabrikada İşçi olarak çalışan M.B. isimli şahıs iş yerinde çalıştığı esnada kalıp tahtasının sol eline düşmesi neticesinde yaralandığı, sevk edildiği Malatya Devlet Hastanesinden alınan adli raporunda hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edilmiş olup, C.Savcısının talimatıyla hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

İL MERKEZ’DE HABERLEŞME VE ENERJİ NAKİL KABLOSU HIRSIZLIĞI: İl Merkez-Bağtepe Köyü mülki sınırları içerisinde 24 Nisan 2012 günü saat 18.00 sıralarında Türk Telekom görevlilerinin kablo hırsızlık olayı olduğunu bildirmesi üzerine yapılan araştırmada; yol kenarında bulunan üç direk arası yaklaşık (150) m’lik telefon kabloları kesilmek suretiyle çalındığı tespit edilmiş olup, C.Savcısının talimatıyla hırsızlık olayı gerçekleştiren kimliği meçhul kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştır.

DARENDE’DE-KARAYOLUYLA YASADIŞI GİRİŞ: Darende-Balaban Beldesinde 24 Nisan 2012 günü saat 23.00 sıralarında icra edilen devriye faaliyeti esnasında 34 … 0001 plakalı yolcu otobüsünde yapılan kontrolde ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen (8) Afganistan uyruklu erkek şahıs yakalanmıştır. C.Savcısının talimatı ile yakalanan şahısların ifadeleri alınarak sınır dışı edilmek üzere Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecektir.

DOĞANŞEHİR’DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE ÖLDÜRME: 24 Nisan 2012 günü saat 20.00 sıralarında A.H. isimli şahıs yönetimindeki 44 … 261 plakalı traktör ile seyir halinde iken traktörün vitesini değiştirmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu trafik kazasının meydana geldiği, kazada sürücü A.H. traktörün altında kalarak olay yerinde vefat ettiği, traktörde yolcu olarak bulunan K.Z. isimli şahıs ise hafif şekilde yaralanmıştır.