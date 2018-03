Vukuat Raporu

4320 SKMSuçun Yeri Merkez / Malatya Suçun Tarihi 20.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki G T: G kızı Çorlu 1981 doğumlu, Şüpheli(Firar) A T: N oğlu Arpaçay 1979 doğumlu, Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki ayrılmak üzere olduğu eşinin kendisine telefonla arayarak tehdit ettiğini, bu sebeple şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelinin aranmasına ve tahkikata başlanmıştır.

TELEFONLA TEHDİT VE HAKARET Suçun Yeri Kırçuval Mah. Suçun Tarihi 14.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki E B: T oğlu Malatya 1975 doğumlu, Müşteki H K: M kızı Malatya 1955 doğumlu, Şüpheli A B: A kızı Malatya 1982 doğumlu, Şüpheli Açık kimliği tespit edilemeyen Z G isimli firari şahısOlayın Özeti 25.05.2011 günü meydana gelen olay ile tarafların ifadesi alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır .

TAKSİRLE YARALAMASuçun Yeri İnderesi Cad.Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Mağdur Ç F: C oğlu Malatya doğ,Müşteki C F: M oğlu Malatya 1975 doğŞüpheli A D: M oğlu Karlıova 1984 doğ Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki şüphelinin kullandığı 44**216 Plaka araç ile oğlu olan mağdura çarpması sonuca yaralamış olduğunu ifade edip şikayetçi olmamıştır.

AÇIKTAN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI Suçun Yeri Sancaktar Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki G Ç: Ö kızı Osmaniye 1992 doğ, Şüpheli Faili Meçhul Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki cep telefonunun çalındığını ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

KASTEN YARALAMA, HAKARET, GÖREV YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME, 5149 SKMSuçun Yeri Çevreyolu Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki F A: O oğlu Malatya 1985 doğ,Müşteki R K: M oğlu Malatya 1956 doğ, Şüpheli-Müşteki O K: İ oğlu Malatya 1965 doğ, Şüpheli E K: O oğlu Malatya 1990 doğ, Olayın Özeti 25.05.2011 günü meydana gelen olay ile ilgili tarafların ifadesi alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

5607 SKM BULUNTU KAÇAK SİGARA Suçun Yeri Malatya/Merkez Suçun Tarihi 25/05/2011 İntikal Tarihi 25/05/2011 Müşteki Kamu HukukuŞüpheli Faili Meçhul.Olayın Özeti 25/05/2011 günü Polis Ekibimizin kırmızı bez parçası üzerinde sigaraların olduğunu görülmüş, sigaranın bulunduğu yer kontrol edilmiş sigarayı satan şahıs yada şahıslara rastlanılmamış, toplam 16 paket sigara Polis Merkezimize teslim edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

ZEHİRLENME Suçun Yeri Saray Mah. Suçun Tarihi 25/05/2011 İntikal Tarihi 26/05/2011 Mağdur B A: M oğlu Malatya doğ, Şüpheli D A: H kızı Malatya 1987 doğ,Olayın Özeti 26/05/2011 günü müşteki mağdurun oğlu olduğunu oğlunun balkonda oynarken tiner şişesini alarak içmiş olduğunu, ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

DÜŞME NETİCESİNDE YARALANMA Suçun Yeri Kernek Mah. Suçun Tarihi 25/05/2011 İntikal Tarihi 26/05/2011 Mağdur E Ü: K oğlu Gölcük doğ, Müşteki K Ü: N oğlu Ankara 1978 Doğ, Olayın Özeti 25/05/2011 günü müşteki mağdurun oğlu olduğunu çocukların ikamette oynadıkları sırada çocuğunun düşüp yaralanmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TEHDİT, HAKARET Suçun Yeri Merkez/Malatya Suçun Tarihi 13.04.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki H K A oğlu Van 1977 doğ, Şüpheli M G: A oğlu Van 1959 doğ, Şüpheli(Firar) M G:M oğlu Malatya 1988 doğ, Olayın Özeti Müşteki şüphelilerin kendisine hakaret ederek tehdit ettiklerin beyanla şikayetçi olmuştur.

CEP TELEFONU HIRSIZLIĞISuçun Yeri Taştepe Mah. Suçun Tarihi 24.02.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki V K:K kızı Malatya 1984 doğ,Şüpheli F K: T oğlu Arguvan 1987 doğŞüpheli G G:H oğlu Arguvan 1987 doğŞüpheli (Firar) T AOlayın Özeti Müşteki oturmuş oldukları evin içerisinde telefonunun çalındığını, o anda evde F K, G G, T A ve kendisinin olduğunu, telefonunun piyasa değerinin 450 TL olduğunu, telefonunu çalan ve kullanan şahıslardan bulunana kadar şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT VE HAKARET Suçun Yeri Telefon ile Suçun Tarihi 02.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki A G: S oğlu Malatya 1962 doğ, Şüpheli A T M oğlu Malatya 1960 doğ, Olayın Özeti Müşteki Şüpheli ile şirket ortaklıkları olduğunu, daha sonra ayrıldıklarını ancak şahsın sürekli kendisini telefonla arayarak tehdit ettiğini, kendisine hakaretlerde bulunduğunu şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

KASTEN YARALAMA Suçun Yeri Çarmuzu Mah. Suçun Tarihi 24.05.201 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki K Ö: Ö oğlu Malatya 1982 doğumlu, Şüpheli Faili MeçhulOlayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki bir el silah sesi duyduğunu ayağından vurulduğunu karşıya baktığında karanlık bir şeyin yol üzerinde kaçtığını gördüğünü ama şahsı tanıyamadığını beyan etmiş, tahkikata başlanmıştır.

YANKESİCİLİK Suçun Yeri Yeşiltepe Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki Ü G: İ kızı Yeşilyurt 1979 doğumlu, Şüpheli Faili MeçhulOlayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki çantasını kontrol ettiğinde cep telefonu ve 25 TL parasının yerinde olmadığını gördüğünü şikayetçi olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlamıştır.

KAYIP ŞAHIS Suçun Yeri Hidayet Mah. İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki N Y: A kızı 1959 doğumlu, Kayıp Şahıs P Y: M kızı Malatya 1988 doğumlu, Olayın Özeti Müşteki öz kızının kayıp olduğunu beyan etmiş tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT Suçun Yeri Özalper MahSuçun Tarihi 29.03.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki F A: O oğlu Malatya 1987 doğ, Şüpheli M A: İ oğlu Hekimhan 1962 doğ, Şüpheli A A: M oğlu Malatya 1989 doğ, Olayın Özeti Müşteki Şüphelilerin kendisini tehdit ettiklerini beyanla şikayetçi olmuştur.

TEHDİT, HAKARET Suçun Yeri Çevreyolu Suçun Tarihi 11.04.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki N G: H oğlu, Malatya doğ, Şüpheli(Firar) İ D: N oğlu Malatya 1960 doğ, Olayın Özeti Müşteki şüphelinin kendisini sürekli telefon ile arayarak hakaret edip küfür ettiğini tehdit ettiğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI Suçun Yeri İlyas Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki F K: K kızı Pütürge 1968 doğ, Şüpheli M D: A oğlu Akçadağ 1965 doğ, Olayın Özeti 25/05/2011 günü şüpheli kullandığı 23 ** 012 plakalı araç ili müştekinin çocuğu olan çocuğa çarpması sonucu çocuk yaralanır, müşteki ifadesinde şikayetçi olmamıştır.

TELEFON İLE RAHATSIZ ETME Suçun Yeri Halfettin Mah. Suçun Tarihi 24.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki H A: H oğlu Akçadağ 1987 doğ, Şüpheli Faili Meçhul. Olayın Özeti 25/05/2011 günü müşteki kendisine ait telefonu tanımadığı bir şahsın arayarak hakaret ettiğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

İŞ KAZASI Suçun Yeri Yenisanayi Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki Y D: Y oğlu Çelikhan 1981 doğ, Olayın Özeti 25/05/2011 günü müşteki iş yerinde çalışırken Demir kestiği esnada kendi tedbirsizlik ve dikkatsizliğinden dolayı elinden yaralandığını ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA, HAKARET, TEHDİT Suçun Yeri İlyas Mahallesi Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki T D: A oğlu Malatya 1984 doğ, Müşteki A M: H oğlu Akçadağ 1984 doğ, Şüpheli M D: A oğlu Akçadağ 1961 doğ, Şüpheli N M: Z oğlu Akçadağ 1972 doğ, Şüpheli H D: Olayın Özeti 25.05.2011 günü Müşteki meydana gelen olay ile ilgili şüphelilerden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA Suçun Yeri Hanımın Çiftliği Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki S Ç: M oğlu Malatya doğ, Şüpheli Murat K: S oğlu Varto 1989 doğ, Şüpheli İ A: M oğlu Karlıova 1993 doğ, Olayın Özeti 25/05/2011 günü müşteki şüphelilerin yanına gelerek kendisine hakaret içerikli sözler söylediğini o şekilde konuşmayın deyince şüphelilerin kendisini darp ettiklerini ifade edip şikayetçi olmamıştır.

KAYIP ŞAHIS(– BULUNDU–), HAKARET, TEHDİT Suçun Yeri Yavuz Selim MahSuçun Tarihi 23.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki Ş K: N kızı Konya 1969 doğumlu, Kayıp Şahıs A G: R kızı Karatay doğumlu, Şüpheli(Firar) F ASOlayın Özeti 23.05.2011 günü müşteki şahıs kızının kayıp olduğunu bulunmasını istediğini, erkek arkadaşı F A isimli şahsın yanında olabileceğini düşündüğü için şüpheliyi telefonla aradığında kendine tehdit ve hakarette bulunduğunu, bu sebeple şikayetçi olduğunu beyan etmiş, kayıp şahıs bulanarak müştekiye teslim edilmiştir.

KAYIP ŞAHIS (BULUNDU) Suçun Yeri Paşaköşkü Mah. Suçun Tarihi 22.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki M D: M oğlu Yeşilyurt 1966 doğumlu, Kayıp Şahıs H D: M kızı Yeşilyurt 1990 doğumlu, Olayın Özeti 23.05.2011 günü Müşteki kızının evden çıktığını ve geri gelmediğini beyan etmiş, kayıp şahıs bulunarak müştekiye teslim edilmiştir.

KAYIP EŞYA Suçun Yeri Hamidiye Mah. Suçun Tarihi 24.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki S A: M oğlu Malatya 1979 doğumlu,Olayın Özeti 24.05.2011 günü müşteki el çantasını kayıp ettiğini şikayetçi olduğunu beyan etmiş, konuyla ilgili olarak tanzim edilen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ZORLA ALIKONULMASI.Suçun Yeri Şifa Mah. Suçun Tarihi 17.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Kayıp Şahıs E O: E kızı Baskil doğumlu, Müşteki Eral O: R oğlu Baskil 1971 doğumlu, Şüpheli M B: E oğlu Malatya1993 doğumlu, Şüpheli G B: A kızı Varto 1957 doğumlu, Şüpheli E B: K oğlu Malatya 1959 doğumlu, Şüpheli R Y: H oğlu Varto 1976 doğumlu, Şüpheli Y K: M oğlu Varto 1975 doğumlu, Olayın Özeti 24.05.2011 günü meydana gelen olay ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

RAHATSIZ ETME Suçun Yeri B.Mustafa Paşa Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki B Y: A oğlu Kale 1944 doğumlu, Şüpheli B Y:H oğlu Baskil 1966 doğumlu, Olayın Özeti 25.05.2011 günü Müşteki öz oğlu olan B Y’nin etrafa bağırarak rahatsızlık verdiğini şikayetçi olduğunu beyanla müracaatta bulunmuştur.

İŞ KAZASI Suçun Yeri Tecde Mah. Suçun Tarihi 24.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki S G: M oğlu Ceylanpınar 1988 doğOlayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki inşaat kalıplarını kaldırdığı esnada bu kalıplardan birisinin kayarak sağ el işaret parmağının üzerine düşmesi neticesi parmağından yaralandığını şikâyetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KAYIP ŞAHISLAR, ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VEYA ALIKONULMASI (Bulundu)Suçun Yeri Koyunoğlu Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Kayıp Şahıs S İ: H kızı Malatya doğ,Müşteki H İ: O oğlu Darende 1963 doğ, Şüpheli Y B: H oğlu Batalgazi doğ, Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki öz kızı olan kayıp şahsın kaldığı abisinin ikametinden ayrıldığını, kızını şüphelinin kaçırmış olabileceğini ifade edip müracaatta bulunmuş, tahkikat devam ederken kayıp şahıs bulunmuş, müşteki ek ifadesinde şikayetçi olmadığını belirtmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA, TEHDİT, KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA Suçun Yeri Yavuz Selim Mah. Suçun Tarihi 19.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki M S:A oğlu Doğanşehir 1985 doğŞüpheli S B:S oğlu Malatya 1981 doğ, Şüpheli B C: Ö oğlu Malatya 1977 doğumlu, Olayın Özeti Müşteki meydana gelen olay ile ilgili şüphelilerden şikayetçi olmuştur. Tahkikata başlanılmıştır.

İŞ KAZASI Suçun Yeri Çilesiz Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki S Y:A oğlu Doğanşehir 1976 doğ,Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki inşaat alanından atılmış tahtaları topladığı esnada ayağına çivi battığını şikayetinin olmadığını, beyan etmiş olup düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

EVDEN HIRSIZLIK Suçun Yeri Paşaköşkü Mah. Suçun Tarihi 30.04.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki Y Ö:H kızı Akçadağ 1975 doğumlu, Şüpheli Faili MeçhulOlayın Özeti 30.04.2011 günü müşteki ikametinden 2 adet parfüm çalındığını başka herhangi bir eşyasının çalınmadığını şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, şüphelenin araştırılmasına ve tahkikata başlanmıştır.

KAYIP EŞYA Suçun Yeri İnönü Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki A K:A oğlu Ereğli 1989 doğ, Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki kendine ait olan cep telefonunun kayıp olduğunu şikayetinin olmadığını beyan etmiş olup, kayıp cep telefonunun araştırılmasına ve tahkikata başlanmıştır.

TAKSİRLE YARALAMASuçun Yeri Turgut Temelli alt geçidi Suçun Tarihi 25.05.2011 günü saat: 14:00 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki/Şüpheli M Ç: İ oğlu Akçadağ 1989 doğ, Müşteki/Şüpheli A D: M oğlu Malatya 1942 doğ, Olayın Özeti 25.05.2011 günü 44 ** 040 plakalı araç ile 44 ** 025 plakalı aracın çarpışması sonucu kaza meydana gelmiş, kazada araç sürücüleri yaralanmış olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KAYIP ŞAHIS Suçun Yeri Koyunoğlu Mah. Suçun Tarihi 24.05.2011 günü saat: 10:00 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki E K: M kızı Mescit 1958 doğ, Kayıp Şahıs İ K: H oğlu Kangal 1982 doğ, Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki kayıp şahsın oğlu olduğunu oğlunun 2 gündür eve gelmediğini hayatından endişe ettiğini ifade edip müracaatta bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

KASTEN YARALAMA Suçun Yeri Şifa Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki S E: H oğlu Malatya 1993 doğ, Şüpheli(Firar) E A, B A ve yanlarındaki şahıs Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki şüphelilerin kendisini darp ettikten sonra olay yerinden kaçtıklarını ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

İNTİHARA TEŞEBBÜS Suçun Yeri Çukurdere Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki B Ç: M kızı Akçadağ doğ, Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki evde bulunan ilaçlardan 21 adet içtiğini ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA Suçun Yeri Şifa Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 günü saat: 17:00 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki T T: A oğlu Malatya 1976 doğ, Şüpheli(Firar) 44 ** 020 plakalı araç sürücüsü Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki park ettiği 34 ** 3129 plakalı aracına 44 ** 020 plakalı aracın çarparak olay yerinden ayrıldığını öğrendiğini ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

EVDEN HIRSIZLIK Suçun Yeri Niyazi Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki M M: Y oğlu Malatya 1968 doğŞüpheli F.M. Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki ikametinde bulunmadıkları sıra hırsızlık olayının meydana gelmiş olduğunu yaptığı incelemede 1 adet Laptop bilgisayar ve eşine ait 1 adet cep telefonunun çalınmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

KASTEN YARALAMA VE AMAÇ DIŞI BIÇAK TAŞIMA Suçun Yeri Şeyh Bayram Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Şüpheli/Müşteki Y T: R oğlu Malatya 1980 doğ, Şüpheli/Müşteki C S: E oğlu Malatya 1989 doğ, Şüpheli/Müşteki E S: Ö oğlu Malatya 1962 doğ, Şüpheli/Müşteki F S: C oğlu Malatya 1992 doğ, , Olayın Özeti 25.05.2011 günü komşu olan taraflar arasında kavga olayı meydana gelmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI Suçun Yeri Cemalgürsel Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Mağdur H A: M oğlu Malatya doğ, ,Müşteki M A: H oğlu Malatya 1975 doğ, Şüpheli Ş A: Ali oğlu Rize 1963 doğ, Olayın Özeti 25.05.2011 günü meydana gelen Yaralamalı Trafik Kazası ile ilgili tarafların ifadesi alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

KAYIP ŞAHIS Suçun Yeri Çilesiz Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki H S: M oğlu Adıyaman 1966 doğ, Kayıp Şahıs B S: H oğlu Adıyaman 1992 doğ, Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki kayıp şahsın öz oğlu olduğunu ifade edip müracaatta bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

EVDEN HIRSIZLIK Suçun Yeri Akçadağ, Doğu Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki S T: H oğlu Ölçekli 1979 doğ, Şüpheli F.M. Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki ikametin camının kırılmış evde buluna bir adet hızar motorunun çalınmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

EVDEN HIRSIZLIK Suçun Yeri Akçadağ, Doğu Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki M T: B oğlu Akçadağ 1971 doğ, Şüpheli F.M. Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki ikametinde kimsenin olmadığı sırada hırsızlık olduğunu yaptığı kontrolde çim kesme makinesinin yerinde olmadığını çalınmış olduğunu ifade edip müracaatta bulunmuştur

KASTEN YARALAMASuçun Yeri Battalgazi, Alacakapı Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Mağdur H G: F oğlu Malatya 1975 doğ, Şüpheli A B: H oğlu Malatya 1971 doğ, Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki daha önceden tanıdığı şüphelinin kendisini darp ettiğini ifade edip şikayetçi olmamıştır. Olay ile ilgili şüphelinin ifadesi alınmış olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

DOLANDIRICILIĞA TEŞEBBÜS Suçun Yeri Battalgazi, Alacakapı Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki S D: M kızı Gerger 1992 doğ, Şüpheli F D: R kızı Kahta doğ, Olayın Özeti Müşteki şüphelinin kendisine ait nüfus cüzdanını aldığını şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Tahkikat devam etmektedir.

YARALAMLI TRAFİK KAZASI Suçun Yeri Doğanşehir, Malatya Caddesi Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki Ö Y Müşteki-Şüpheli C D: İ oğlu 1980 doğumlu,Müşteki-Şüpheli M Y; M Şahin oğlu 1990 doğ, Olayın Özeti 20.05.2011 günü meydana gelen kaza olayı ile ilgili tarafların ifadesi alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ Suçun Yeri Hekimhan, Bağyolu Mah. Suçun Tarihi 25/05/2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki A S: G oğlu Hekimhan 1962 doğumlu, Şüpheli M K: M oğlu Hekimhan 1968 doğumlu, Şüpheli N K: M oğlu Hekimhan 1966 doğumlu, Şüpheli(Firar) N K: M oğlu Hekimhan 966 doğumlu, Olayın Özeti Müşteki bahse konu yerde bulunun kayısı bahçesinin tapusunun kendisinin olduğunu şüphelilerin bahçesine girmesine izin vermediklerini beyanla şikayetçi olmuştur. Tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA Suçun Yeri Yeşilyurt, Fatih Sultan Mehmet Mah. Suçun Tarihi 21/05/2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Mağdur A İ: İ oğlu Malatya doğumlu, Müşteki İ İ: Ş oğlu Malatya 1981 doğumlu, Şüpheli S İ: M kızı Yeşilyurt 1988 doğumlu, Olayın Özeti Müşteki çocuğun yeni yürümeyi öğrendiğini ikametlerinin merdivenlerinde düştüğünü şikayetçi olmadığını beyan etmişler olup, düzenlenen tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

İŞ KAZASI Suçun Yeri Yeşilyurt, Özal Mah. Suçun Tarihi 14.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki M M: Y oğlu Malatya 1976 doğumlu, Olayın Özeti 14/05/2011 günü mağdur işyerinde yaralandığını şikayetinin bulunmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

İŞ KAZASI Suçun Yeri Yeşilyurt, Hacı Molla Mah. Suçun Tarihi 13.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki E T: M oğlu Akçadağ 1980 doğumlu, Olayın Özeti 13/05/2011 günü mağdur telefon tamiri için suç adresinin çatısında çalışırken dengesini kaybedip yere düştüğünü sadece parmağının kesildiğini kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir.

TAKSİRLE YARALAMA Suçun Yeri Yeşilyurt, Mullakasım Mah. Suçun Tarihi 22/05/2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki İ Ş: A oğlu Yeşilyurt 1965 doğumlu, Olayın Özeti Mağdur merdivenlerin inşaat halinde olması ve basamaklarının olmaması sebebi ile düştüğünü şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA Suçun Yeri Yeşilyurt, Taşköprü Mah. Suçun Tarihi 18.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki E E: M oğlu Malatya 1975 doğumlu, Mağdur A E: E oğlu Malatya doğumlu, Şüpheli S E: Ö kızı Yeşilyurt 1983 doğumlu, Olayın Özeti Şüpheli oğlunun evin önünde oynarken dengesini kaybederek düştüğünü belirtmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KAYIP EŞYA Suçun Yeri Yeşilyurt/Malatya Suçun Tarihi 24/05/2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Müşteki E B:İ kızı Malatya doğ, Olayın Özeti 25/05/2011 günü müşteki cep telefonun cebinde olmadığını kaybolduğunu bütün aramalara rağmen bulamadığını ifade edip müracaatta bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

KASTEN YARALAMA, HAKARET, TEHDİT Suçun Yeri Yeşilyurt, Derme Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 25.05.2011 Mağdur T Ö: M oğlu Malatya 1982 doğ, Şüpheli U E: Y oğlu Yeşilyurt 1983 doğ, Şüpheli S G: A oğlu Malatya 1974 doğ, Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki şüphelilerden alacağı olduğunu bundan dolayı alacağını sormak için gittiğinde şüphelilerin kendisini tehdit edip darp ettiklerini ifade edip şikayetçi olmuştur.

EVDEN HIRSIZLIK Suçun Yeri Üçbağlar Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki A K: Z oğlu Malatya 1934 doğ.Şüpheli Faili MeçhulOlayın Özeti 25.05.2011 günü müştekiye ait ikametten 2 adet 22 ayar bilezik, 1 adet gerdanlık, 3 adet çeyrek altın ve 1 adet üzerinde Köstekli saat çalınmış olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

4320 S.K.M.Suçun Yeri Elmasuyu Mah. Suçun Tarihi 25/05/2011 İntikal Tarihi 26/05/2011 Müşteki G U: R kızı Yaylak 1966 doğ.Şüpheli C U: M oğlu Sincik 1983 doğ.Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki eşi olan şüpheli tarafından darp edildiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA, MALA ZARAR VERME (IZRAR) Suçun Yeri İzzetiye Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki A A: F oğlu Malatya 1976 doğ.Şüpheliler(Firar) H isimli şahsın kardeşi ve meçhul şahıslar.Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki H’nin kardeşinin, beraberindeki 4-5 kişi ile gelerek “kendisini darp ettiklerini evinden çıktığında ise 44 ** 035 plaka sayılı aracının ön camının ve camın iç tarafında bulunan elektrikli dikiz aynasının, sağ dikiz aynasının kırılmış olduğunu gördüğünü şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT Suçun Yeri Hamidiye Mah. Suçun Tarihi 25-26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki M E: H oğlu Malatya 1967 doğ.Şüpheli(Firar) İ YN: İ oğlu Malatya 1979 doğ.Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki şüphelinin tehdit içerikli şeyler yazdığını şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

KASTEN YARALAMA, HAKARET Suçun Yeri Çevre YoluSuçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki M K: M oğlu Çelikhan 1978 doğ Şüpheli(Firar) T M isimli şahıs.Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki şüphelinin kendisini darp ettiğini küfür ve hakaretler ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

EVDEN HIRSIZLIK Suçun Yeri Beydağı Mah.Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki AÖ: H oğlu İtkıran 1943 doğ. Şüpheli Faili MeçhulOlayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki yaptığı kontrol neticesi vitrinde süs çaydanlık içerisinde bulunan 4 adet cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın, 1 adet erkek yüzük ve 2 adet oltu tespihinin yerinde olmadığını gördüğünü, şikayetçi olduğu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

PARADA SAHTECİLİK Suçun Yeri İnönü Cad. Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki A E: A oğlu Malatya 1980 doğumlu, Şüpheli H K: M kızı Malatya 1977 doğumlu, Şüpheli H Ç ( Firar )Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki şüphelinin verdiği paraların sahte olduğunu anladığını beyan etmiş tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMASuçun Yeri Turgut Temelli Alt Geçidi Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki A A: M oğlu Akçadağ 1962 doğumlu, Şüpheli M Y: M oğlu Hekimhan 1949 doğumlu, Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki alt geçit çıkışından karşıya yaya olarak geçmek istediği esnada dalgın ve kontrolsüz şekilde yola indiğini ve olay sonrasında öğrendiği 34 ** 3758 plakalı aracın kendisine çarptığını şikayetçi olmadığını beyan etmiş, gerekli tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA Suçun Yeri Şık Şık Mah. Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki A O: M oğlu Malatya 1983 doğumlu, Şüpheli(Firar) İ EOlayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki şüphelinin kendisini darp ettiğini beyanla şikayetçi olmuştur.

KASTEN YARALAMA Suçun Yeri Kışla Caddesi Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki Z İ: V kızı Malatya doğumlu, Müşteki V İ: M oğlu Besni 1974 doğumlu, Şüpheli L Y: B oğlu Malatya 1970 doğumlu, Şüpheli H Y: R kızı Malatya 1978 doğumlu, Olayın Özeti 26.05.2011 günü taraflar arasında meydana gelen olay ile ilgili ifadeleri alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA Suçun Yeri Fırat Mah. Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki E A: C kızı Palu 1954 doğumlu, Şüpheli H Ö: A kızı Palu 1962 doğumlu, Şüpheli S Ö: Z kızı Malatya doğumlu, Şüpheli S Y: H oğlu Malatya doğumlu, Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki aralarında husumet şüphelilerin kendisini darp ettiklerini, bu sebeple şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelilerin ifadeleri alınmış olup, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

6136 SKM Suçun Yeri Cengiz TOPEL Cadde Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Şüpheli B İ: M oğlu Malatya 1989 doğumlu, Şüpheli M İ: Y oğlu Malatya 1992 doğumlu, Olayın Özeti 26.05.2011 günü şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada iki adet bıçak ele geçirilmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA Suçun Yeri Merkez / Malatya Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki B G: R oğlu Malatya 1987 doğumlu, Şüpheli A A isimli Firari ŞahısOlayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki daha önceden alacak verecek mevzusu bulunan şüphelinin kendisini darp edip kaçtığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır.

BIÇAKLA YARALAMA Suçun Yeri Şık Şık Mah. Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki A G: Y oğlu Malatya 1982 doğumlu, Müşteki F T: F oğlu Battalgazi 1989 doğumlu, Şüpheli(Firar) İ G isimli şahısOlayın Özeti 26.05.2011 günü müştekiler şüphelinin kendilerini bıçak ile yaraladığını beyanla şikayetçi olmuşlardır. Tahkikata başlanılmıştır.

MALA ZARAR VERME Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki T E: A oğlu Adana 1970 doğumlu, Şüpheli Faili MeçhulOlayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki 34 ** 7976 plaka sayılı aracına kimliği belirsiz bir araç sürücüsünün aracı ile çarparak hasar verip kaçtığını şikayetçi olduğunu beyan etmiş, tahkikata başlanmıştır.

EVDEN HIRSIZLIK Suçun Yeri Taştepe Mahallesi TSuçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki F Y: A kızı Malatya 1969 doğumlu, Şüpheli Faili MeçhulOlayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki ikametinden bakır olan banyo kazanın çalındığını şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat devam etmektedir.

6136 SKM Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Şüpheli H K: R oğlu Malatya 1976 doğumlu, Olayın Özeti 25.05.2011 günü 44 ** 447 plaka sayılı araçta yapılan arama sonucu 1 (bir) adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 (bir) adet şarjör ve şarjöre basılı vaziyette 10 adet fişek elde edilerek muhafaza altına alınmış olup, tahkikat devam etmektedir.

KASTEN YARALAMA-TEHDİT-HAKARET Suçun Yeri Taştepe Mah.Suçun Tarihi 25.05.2011 günü saat: 22:40 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki M T: A oğlu Malatya 1982 doğŞüpheliler(Firar) N D, R D ve M isimli şahıslar.Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki N D, R D ve M isimli şahıslar tarafından darp edildiğini, ayrıca M isimli şahıs kendisine bıçak çektiğini ve N D ile birlikte tehdit ve hakaret ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

İŞ KAZASI Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah. Suçun Tarihi 09.03.2011 günü saat: 17:10 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki D K: R kızı Pütürge 1965 doğ.Olayın Özeti 09.03.2011 günü müşteki iş yerinde çalıştığı esnada makinenin bir anda çalışması ile elini sıkıştırarak yaraladığını şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

RAHATSIZ ETME Suçun Yeri Salköprü Mah. Suçun Tarihi 26.05.2011 günü saat: 09:30 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki H Ö: M oğlu Akçamağara 1952 doğ.Şüpheli(Firar) M K isimli şahıs.Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki ikametinin üst katında oturan komşusu olan şüphelinin balkonundan çekirdek kabuğu, sigara izmariti vb. çöp atarak rahatsız ettiğini şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

KASTEN YARALAMA Suçun Yeri Taştepe Mah. Suçun Tarihi 26.05.2011 günü saat: 12:00 İntikal Tarihi 26.05.2011 Mağdur M G: A oğlu Van doğumlu, Müşteki N G: B kızı Beşiri 1972 doğumlu, Şüpheli(Firar) R İ F P, E G, M C, M KOlayın Özeti 26/05/2011 günü mağdur arkadaşı olan şüphelilerin kendisini darp ettiklerini, bu sebeple şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelilerin aranmasına ve tahkikata başlanmıştır.

DÜŞME NETİCESİ YARALANMA Suçun Yeri Çarmuzu Mah. Suçun Tarihi 09.05.2011 günü saat: 12.00 İntikal Tarihi 26.05.2011 Mağdur E A: R oğlu Malatya doğ., Müşteki R L: Ş oğlu Malatya 1976 doğ.Olayın Özeti 09.05.2011 günü mağdur ikametinin önünde oyun oynarken ayağının takılıp yüzüstü yere düştüğün beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA Suçun Yeri Salköprü Mah. Suçun Tarihi 26/05/2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Mağdur T Ş: C oğlu Yazıhan doğumlu, Müşteki M Ş: M kızı Doğanşehir 1984 doğumlu, Şüpheli B S: H oğlu Malatya 1974 doğumlu, Olayın Özeti 26.05.2011 günü şüpheli sürücü B S sevk ve idaresindeki 44 ** 916 plaka sayılı oto ile mağdura çarparak yaralamış olup, tahkikat devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS Suçun Yeri Niyazi Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki Ü E: B kızı Malatya 1969 doğ.Kayıp Şahıs M T: Ö oğlu Malatya doğ.Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki öz oğlu M T’ den haber alamadığını beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

5607 S.K.M.Suçun Yeri İsmetiye Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki Kamu Hukuku Şüpheli Faili MeçhulOlayın Özeti 25.05.2011 günü devriye görevini ifa eden görevlilerimizce, kime ait olduğu bilinmeyen 12 adet kaçak sigara bulunarak geçici muhafaza altına alınmış olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

İFTİRA, RAHATSIZ ETME Suçun Yeri Koyunoğlu Mah. Suçun Tarihi 26.05.2011 günü saat: 09.45 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki Y Ç: T oğlu Malatya 1975 doğ.Şüpheli(Firar) H isimli şahıs. Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki; ismini H olarak öğrendiği şahıs tarafından eşi hakkında ahlaksız ithamlarda bulunulduğunu, bu nedenle aile saadetinin yıprandığını, huzurunun kaçtığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT Suçun Yeri T.Temelli Cad. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki B Ö: R oğlu 1968 Adana doğ.. Şüpheli M A: S oğlu Malatya 1985 doğ.Olayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki şüphelinin kendisini tehdit eden şüpheliden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

DİĞER KAZALAR, MALA ZARAR VERME Suçun Yeri Şıkşık Mah.Suçun Tarihi 24.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki O A: A oğlu Sivas 1981 doğ. Müşteki/Şüpheli Y Ç:M oğlu Yeşilyurt 1982 doğ.Olayın Özeti 24.05.2011 günü müşteki/şüphelinin üzerinde bulunduğu bisikletten düşmesi neticesinde müştekiye ait işyeri camı kırılmış olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

MALA ZARAR VERME Suçun Yeri Şifa Mah. Suçun Tarihi Tarihten bir ay önce İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki M Ö: Ş kızı Malatya 1979 doğ Şüpheli(Firar) T T isimli şahıs.Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki yaklaşık bir aydan beri apartmanın üçüncü katında oturan T T isimli şahsın ikametinden kendi ikametinin banyosuna ve odasına su sızdığını, şahsa söylemelerine rağmen ilgilenmediğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

TAKSİRLE YARALAMA Suçun Yeri Aşağı Bağlar Mah.Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Mağdur İ Y: B oğlu Malatya doğ.Müşteki H K: Ş oğlu Malatya 1984 doğ.Şüpheli S K: M kızı Akçadağ 1982 doğ.Olayın Özeti 26/05/2011 günü şüpheli şahıs, sevk ve idaresindeki 44 ** 426 plaka sayılı aracı ile seyir halinde iken yaya olarak karşı yola geçmek isteyen mağdura çarparak yaralanmasına neden olmuş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

EVDEN HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS –MALA ZARAR VERMEK Suçun Yeri İnönü Mah. Suçun Tarihi 23.05.2011 günü saat: 18.30 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki N K S kızı Malatya 1985 doğ.Şüpheli Faili MeçhulOlayın Özeti 23.05.2011 günü müşteki ikametinin çelik kapı kilit aynasının sökülerek hırsızlığa teşebbüs olayının meydana geldiğini beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

TELEFONLA TEHDİT VE HAKARET İDDİASI Suçun Yeri Aslanbey Mah. Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki L Y: M Tevfik kızı Yeşilyurt 1960 doğ.Şüpheli(Firar) G MOlayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki ikametinde bulunduğu esnada öz halası G M’ nin telefonla arayarak kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

DİĞER KAZALAR Suçun Yeri Hacı Abdi Mah. Suçun Tarihi 15.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki E D: M oğlu Yeşilyurt 1985 doğ.Mağdur M D: Erdal oğlu Malatya doğ.Olayın Özeti 15.05.2011 günü yatağın kenarında uyuduğu esnada yere düşen mağdurun, ailesi tarafından intikal ettirildiği hastanede gerekli tedavisi yapılmış olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TEHDİT BIÇAK ÇEKME İDDİASI Suçun Yeri Zapçıoğlu cad. Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki K Y: M oğlu Kangal 1959 doğumlu, Şüpheli İ K: R oğlu Konak doğumlu, Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki şüphelinin elinde siyah renkli bir ekmek bıçağı ile kendisini tehdit ettiğini şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMASuçun Yeri Zaviye Mah. Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki N S: V kızı Malatya 1978 doğumlu, Şüpheli E K: M oğlu Malatya 1989 doğumlu, Şüpheli A M: M oğlu Malatya 1977 doğumlu, Olayın Özeti 26.05.2011 günü sürücü E K isimli şahsın sevk ve idaresindeki 44 ** 044 plakalı oto ile sürücü A M isimli şahsın sevk ve idaresindeki 44 ** 064 plakalı otonun çarpışmaları neticesi 44 ** 044 plakalı oto içerisinde yolcu olarak bulunan N S isimli şahıs yaralanmış olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

MALA ZARAR VERME Suçun Yeri Hacı Abdi Mah. Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki F Ç: M oğlu Adana 1979 doğumlu, Şüpheli(Firar) M İ-F İ-B İ-M İ isimli şahıslarOlayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki işyerine gelerek zarar veren şahısların kayınları olan şahıslardan şikayetçi olmadığını beyan etmesi üzerine şüphelilerin araştırılmasına ve tahkikata başlanmıştır.

KASTEN YARALAMA Suçun Yeri Özalper Mah.Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki T A: M oğlu Malatya 1972 doğumlu, Mağdur M A: T oğlu Malatya doğumlu, Şüpheli E S: S oğlu Malatya doğumlu, Olayın Özeti 25.05.2011 günü mağdur şüphelinin kendisini darp ettiğini şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KAYIP ŞAHISLAR ( BULUNDU ) Suçun Yeri Hacı Abdi Mah.Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki B A: H kızı Adıyaman 1965 doğumlu, Kayıp Şahıs S A.: A oğlu Ceyhan doğumlu, Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki oğlunun kayıp olduğunu beyan etmiş, kayıp şahıs bulunarak müştekiye teslim edilmiştir.

TAKSİRLE YARALAMASuçun Yeri Hamidiye Mah.Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki E G: İ kızı Yazıhan 1992 doğumlu, Şüpheli K G: M oğlu Çeltiksuyu 1964 doğumlu, Olayın Özeti 26.05.2011 günü sürücülüğünü K G’ nin yaptığı 44 ** 289 plakalı araç yaya olarak karşıdan karşıya geçmek isteyen E G’ ye çarpması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA-HAKARET Suçun Yeri Akçadağ,. Başpınar MahSuçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki/Şüpheli S A: M oğlu Akçadağ 1971 doğ.Müşteki/Şüpheli S A: K kızı Malatya 1976 doğ.Olayın Özeti 26.05.2011 günü taraflar arasında alacak verecek meselesinden dolayı Kasten Yaralama-Hakaret olayı meydana gelmiş, taraflar birbirlerinden şikayetçi olduklarını beyan etmişler olup, tahkikata başlanılmıştır. HAKARET-TEHDİT Suçun Yeri Akçadağ, Aktepe Mah.Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki M T: B kızı Akçadağ 1984 doğ.Şüpheli(Firar) Ş G: B oğlu Akçadağ 1973 doğ.Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki şüphelinin kendisini tehdit ettiğini hakarette bulunduğunu beyanla şikayetçi olmuştur. Tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA-TEHDİT-HAKARET Suçun Yeri Akçadağ, Doğu Mah. Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Şüpheli M P: M oğlu Gölpınar 1978 doğumlu, Şüpheli M U: M oğlu Akçadağ 1964 doğumlu, Olayın Özeti 26.05.2011 günü taraflar arasında meydana gelen olay ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA, KASTEN YARALAMA, TEHDİT, HAKARET Suçun Yeri Battalgazi, Alacakapı Mah. Suçun Tarihi 25.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki M B: M oğlu Battalgazi 1988 doğ Şüpheli T S: İ oğlu Kurtalan 1981 doğOlayın Özeti 25.05.2011 günü müşteki şüphelinin bir süre sonra başına silah dayayıp isteği dışında tenha bir yere götürdüğünü ve burada kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, başına sert bir cisimle vurması ile bayıldığını, şüpheliden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

İŞ KAZASI Suçun Yeri Battalgazi, Alacakapı Mah. Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki A T: A oğlu Mersin 1988 doğ.Olayın Özeti 26.05.2011 günü iş yerinde çalıştığı sırada kafasını makinenin demir aksamına çarpması ile yaralanan müşteki şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA, TAKSİRLE YARALAMA Suçun Yeri Battalgazi, Alacakapı Mah. Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki B T: A oğlu Akçadağ 1992 doğumlu, Mağdur A G: A oğlu Malatya 1955 doğumlu, Şüpheli E E: A oğlu Akçadağ 1991 doğumlu, Olayın Özeti 25.05.2011 günü şüpheli kullandığı 44 ** 908 plakalı araç ile önündeki traktöre çarparak traktör şoförünün ve yanındaki müştekinin yaralanmasına sebep olmuş, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA, MALA ZARAR VERME Suçun Yeri Battalgazi, Dolamantepe Mah. Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki Ö T: H oğlu Baskil 1975 doğumlu, Müşteki T K: C oğlu Malatya 1978 doğumlu, Müşteki R U: A oğlu Malatya 1982 doğumlu, Müşteki M S İ oğlu Kurtalan 1979 doğumlu, Şüpheli(Firar) M B: M oğlu Battalgazi 1988 doğumlu, Olayın Özeti 26.05.2011 günü meydana gelen olayla ilgili tarafların ifadesi alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

DARP Suçun Yeri Darende, Zaviye Mah.Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Mağdur M B: F oğlu Darende doğ.Şüpheli M E: H oğlu Darende 1979 doğ.Şüpheli Ö G: O oğlu Tepecik Gürün 1980 doğ.Olayın Özeti 26.05.2011 günü mağdur şüpheliler tarafından darp edildiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

EMNİYETİ SUİSTİMAL YOLU İLE HIRSIZLIK Suçun Yeri Doğanşehir Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki R U: M oğlu Doğanşehir 1991 doğumlu Şüpheli(Firar) Y ZOlayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki şüpheliye birkaç günlüğüne ödünç olarak cep telefonunu verdiğini fakat geri alamadığını beyan ederek müracaatta bulunmuş, tahkikata başlanılmıştır.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI Suçun Yeri Doğanşehir, Doğu Mahallesi Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Mağdur S Ü; İ oğlu Doğanşehir doğumlu Şüpheli A D; S oğlu 1970 doğumlu Olayın Özeti 26.05.2011 günü şüpheli kullandığı 44 ** 392 Plakalı aracıyla bisikletiyle seyir halindeki mağdura çarparak yaralamış olup, tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMASuçun Yeri Yeşilyurt, Derme Mah. Suçun Tarihi 25/05/2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Mağdur H Ç: A oğlu Yeşilyurt doğ.Müşteki S Ç: İ kızı Yeşilyurt 1984 doğ.Şüpheli A Ç: B oğlu Almanya 1978 doğOlayın Özeti 25.05.2011 günü koşarken düşmesi sonucu kaşından yaralanan mağdurhastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK Suçun Yeri Yeşilyurt, Özal Mah. Suçun Tarihi 17.04.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki Ö C: M oğlu Akçadağ 1962 doğ. Müşteki A Ş: M oğlu Malatya 1966 doğ.Şüpheli H A ve S isimli şahıs.Olayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki iş makinesinin şüpheler tarafından çalındığını beyanla şikayetçi olmuştur.

KAYIP ŞAHIS Suçun Yeri Malatya Suçun Tarihi 24/05/2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Kayıp Şahıs R B V kızı Diyarbakır doğ. Olayın Özeti Kayıp şahsın aranmasına ve tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA Suçun Yeri Yeşilyurt, Mullakasım Mah. Suçun Tarihi 26/05/2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki/Şüpheli R Ö: M oğlu Genç 1992 doğumlu, Müşteki/Şüpheli B Ö: A oğlu Yeşilyurt doğumlu, Müşteki/Şüpheli Ü M: H oğlu Akçadağ doğumlu,Müşteki/Şüpheli İ M: H oğlu Akçadağ doğumlu, Olayın Özeti 26/05/2011 günü taraflar arasında kavga meydana gelmiş, taraflar alınan ifadelerinde şikayetçi olmadıkları anlaşılmış olup, düzenlenen tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

EVDEN HIRSIZLIK Suçun Yeri Yeşilyurt, Hacı Molla Mah.Suçun Tarihi 26.05.2011 İntikal Tarihi 26.05.2011 Müşteki M S: A oğlu Malatya 1948 doğumlu, Şüpheli Faili MeçhulOlayın Özeti 26.05.2011 günü müşteki ikametinden banyo kazanının çalındığını şikayetçi olduğunu belirtmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

İL MERKEZ’ DE İŞ KAZASI: İl Merkez 2.Organize Sanayi Bölgesinde; 25.05.2011 günü saat 08.00 sıralarında Kazan Fabrikasında işçi olarak çalışan C.G(30 yaşında erkek) kaporta makinesine sağ elinin kaptırması sonucu sağ el yüzük parmağından yaralanmıştır. Yaralı Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan tedavisine müteakip taburcu edilmiştir. Olayla ilgili tahkikata başlanmıştır.

İL MERKEZ’ DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: İl Merkez Dilek Beldesinde; 25.05.2011 günü saat:11.00 sıralarında Dilek Beldesi girişinde O.C.(75 yaşında erkek) yönetimindeki 44 470 plakalı traktör ile B.B(27 yaşında erkek) yönetimindeki 44 665 plakalı aracın çarpışması sonucu kaza meydana gelmiştir. Otomobilde yolcu olarak bulunan R.Ç(31 yaşında erkek), S.G(23 yaşında erkek) ve traktör sürücüsü yaralanmıştır. Kazada yaralanan S.G’ nin Malatya Araştırma Hastanesinde müşahede altına alınmış olup, diğer yaralılar taburcu edilerek olayla ilgili tahkikata başlanmıştır.

KULUNCAK’ TA İŞ KAZASI: Kuluncak Kızılhisar Köyünde 25.05.2011 günü saat 17.30 sıralarında M.K(56 yaşında erkek) garaj içerisinde bulunan 44 741 plakalı traktörünün arkasında takılı ilaçlama makinesini kaldırmak için çalıştırdığı traktörün viteste olduğunu unutarak ayağını debriyajdan kaldırdığı esnasında traktörün garaj duvarını yıkarak 1 metre yükseklikten aşağıya düşmesi sonucu olay meydana gelmiştir. Yaralının tedavisine Malatya Beydağı Devlet Hastanesinde devam edilmektedir. Olayla ilgili tahkikata başlanmıştır.

AKÇADAĞ’DA İŞ KAZASI: 26.05.2011 günü saat 12.00 sıralarında, Akçadağ-Yalınbudak Köyünde; A.A (31 yaşında erkek) yönetimindeki 44…157 plakalı traktör ile engebeli yolda bahçesine gittiği esnada traktörde bulunan F.A (54 yaşında kadın) düşerek yaralanmıştır. Hastanede tedavisi yapılan F.A taburcu edilmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

PÜTÜRGE’DE İŞ KAZASI: 26.05.2011 günü saat 13.00 sıralarında, Pütürge-Tepehan Beldesinde prefabrik bakımevi bina yapımı için malzeme taşıyan Ş.B (27 yaşında erkek) el parmağı çatı sac arasına sıkışması sonucu yaralanmıştır. Hastanede tedavisi yapılarak taburcu edilmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

DOĞANYOL’DA KAZAEN YANGIN: 26.05.2011 günü saat 13.00 sıralarında, Doğanyol-Gökçe Beldesinde N.A (45 yaşında kadın)’ın evinin elektrik teçhizatı kısa devre yapması sonucu sıçrayan kıvılcımlar evin çatı ve mutfağında yangın meydana gelmiştir. Gökçe Belde itfaiyesi müdahale ederek söndürmüş olup, tahkikata başlanılmıştır.

PÜTÜRGE’DE SİLAHLA ATEŞ ETME: 26.05.2011 günü saat 12.00 sıralarında, Pütürge-Tepehan Beldesi Alihan Köyünde H.K (45 yaşında erkek), A.M (61 yaşında erkek) ve G.M (32 yaşında erkek) müracaat ederek traktör ile tarlalarına gittikleri esnada arazilerinden geçtikleri içen av tüfeği ile kendilerine ateş ettikleri iddiasıyla M.T (62 yaşında erkek) ve oğlu M.T (41 yaşında erkek)’un hakkında şikayette bulunmuşlardır. Adli Makamdan alınan aramam kararıyla şüphelilerin evinde yapılan aramada M.T (41 yaşında erkek)’un evinde (1) adet ruhsatsız av tüfeği, (37) adet kartuş ele geçirilerek muhafaza altına alınmış olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

PÜTÜRGE’DE İNTİHARA TEŞEBBÜS: 26.05.2011 günü saat 19.30 sıralarında Pütürge-Bölükkaya Köyünde ikamet eden Z.Y (37 yaşında erkek) aile içi sorunlar nedeniyle bunalıma girerek evde bulunan ağrıkesici haptan fazla miktarda içmek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir. Hastanede tedavisi yapılan Z.Y taburcu edilmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

AKÇADAĞ’DA KASTEN YARALAMA: 26.05.2011 günü saat 19.00 sıralarında, Akçadağ-İkinciler Köyünde İ.A (31 yaşında erkek) bahçesini sulamak maksadıyla kazdığı su kanalını kapatan H.K (49 yaşında erkek) ile aralarında çıkan tartışmaya H.K nın yeğeni E.K (31 yaşında erkek)’ nın da karışması sonucu meydana gelen kavgada E.K ile İ.A birbirlerini yumruklu darp ederek yaralamışlardır. Malatya Beydağı Devlet Hastanesinde tedavileri yapılan yaralılar taburcu edilmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

ARGUVAN’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ: Arguvan-Morhamam Köyünde icra edilen yol emniyet ve kontrol noktasında durmayarak (1500) metre uzaklaştıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan minibüs sürücüsü S.S (22 yaşında erkek) ile minibüste bulunan S.L (34 yaşında erkek) minibüsü terk ederek firar etmiş, minibüste bulunan (14) Afganistan ve (15) Pakistan uyruklu şahıs ile Minibüse eskortluk yapan A.T (23 yaşında erkek) yönetimindeki otomobilde bulunan G.T (32 yaşında erkek) ve C.T (14 yaşında erkek) yakalanmıştır. Yabancı uyruklu şahıslar Malatya Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine teslim edilecektir. Firar eden S.S ve S.L’in yakalanması için araştırmalara başlanılmış olup, tahkikat yapılmıştır.

DARENDE’DE SİLAHLA ATEŞ ETME: 26.05.2011 günü saat 20.00 sıralarında Darende-Yazıköy Köyü mevkiinde Beyaz renkli bir otomobilde bulunan şahısların havaya ateş ettikleri bilgisi alınmış, İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile yapılan koordine sonucunda F.D (37 yaşında erkek) yönetimindeki bahse konu otomobil Darende ilçesi girişinde durdurularak yapılan kontrol neticesinde araçta bulunan M.A (32 yaşında erkek)’ın üzerinde taşıma ruhsatlı (2) adet tabanca, (2) adet tabanca şarjörü, (6) adet 9 mm çapında dolu fişek (3) adet 9 mm çapında boş kovan üzerlerinde ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Olayın meydana geldiği Yazıköy mevkiinde (3) adet 9 mm çapında boş kovan bulunmuş olup, bilgi verilen C.Savcısının talimatı ile Olay Yeri İnceleme birimince şüphelilerin el sıvaplarını alınmıştır. İfadeleri alınan şüpheliler serbest bırakılarak tahkikat evrakın muameleten gönderilmiştir.

