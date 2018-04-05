Yılmaz Vural’ın Yardımcısı da Eski Malatyasporlu

Eskişehirspor’da Yücel İldiz’den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Yılmaz Vural, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Eskişehirspor, Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, Yılmaz Vural yönetiminde yaklaşık 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ve duran top çalışması ile devam etti. Antrenman, tam saha taktik maç ile son buldu.

Öte yandan, Eskişehirspor yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ın ekibinde Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş, Yardımcı Antrenör İlyas Kahraman, Yardımcı Antrenör İzzet Karakulak, Yardımcı Antrenör Cenk Özcan, Yardımcı Antrenör Muhammed Türkmen, Kaleci Antrenörü Cemal Tosun ve Performans Uzmanı Barış Gürol yer aldı.

MALATYASPOR’DA DA ÇALIŞMIŞLARDI

Eskişehirspor’dan ayrılan Yücel İldiz, 1997-1998 ve 1999-2000 sezonlarında Malatyaspor ve 2015- 2016 sezonunun bir bölümünde Yeni Malatyaspor’da teknik direktör olarak görev yapmıştı. İldiz’in çalıştırdığı Malatyaspor, 1999- 2000 sezonunda Süper Lige yükselmişti.

Eskişehirspor’da İldiz’in yerine göreve getirilen Yılmaz Vural ise, 1986- 1987 sezonunda Özkan Sümer’in yardımcısı olarak Malatyaspor’da görev yapmakta iken Sümer’in istifası üzerine teknik direktörlüğe getirilerek teknik direktörlük meslek kariyerine başlamış, sonraki sezonun ortasından sonra görevden ayrılmıştı.

Vural’ın teknik ekibinde Yardımcı Antrenör olarak görev alan İlyas Kahraman (fotoğrafta soldan 3.), 2003-2004 ve 2004- 2005 sezonlarında süper ligde iken Malatyaspor’da futbol oynamıştı.

Eskişehir, iha- malatyahaber.com