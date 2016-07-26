Vurdu Geçti, Ezdi Geçti..

Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu askerlerin darbe girişimi esnasında 2. Ordu Komutanlığı’ndaki darbeci grubu kurtarmak için birliklerinden firar eden 2 adet Zırhlı Personel Taşıyıcısı’nın (ZPT) şehir merkezinden giderken oluşturduğu tehlikeli anlar Emniyet MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

FETÖ/PDY mensubu askerlerin darbe girişimi esnasında 16 Temmuz Cumartesi günü, 2. Ordu Karargahında bir grup darbeci asker, polislerle çatışmaya girerek teslim olmazken, bu darbeci grubu kurtarmak için Altay Kışlası’ndan çıkan 2 ZPT’nin, Çevreyolu üzerinden yolları kapatan belediye otobüs ve iş makinelerini aşarak, yolun ortasındaki refüje çıktığı görülüyor.

Tüm uyarı ve engellemelere rağmen 2 ZTP’den birisi Çevreyolu üzerindeki Turgut Temelli Alt Geçidinde vatandaşlar tarafından durdurulup polislere teslim edilirken, diğer ZPT ise, 2. Ordu Karargahının önüne kadar gelmiş, ancak içeri girememişti. ZPT duvarı yıkarak içeri girmeye çalışırken, polislerin ateş açması sonucunda üzerindeki kurmay Yarbay Ahmet Uçbudak, yaralı olarak karargaha kaçmış, daha sonra ele geçirilmişti.

ZTP’in çevreyolu üzerinden ilerken zaman zaman ters yöne girerek, araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattığı görülüyor.

ZPT, 5 adet araca ise çarparak zarar vermişti.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- AA