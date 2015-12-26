Vurmuş, Atmışlar!
Malatya’da gölet kenarında dolaşan bir köpeğin başına silahla ateş açılarak öldürüldüğü bildirildi.
Malatya merkezde piknik alanı olarak kullanılan Orduzu Pınarbaşı Göleti kenarında dolaşan bir köpeğin, öldürülerek suya atıldığı belirtildi. Çevredeki vatandaşlar köpeğin başına ateş açılarak öldürüldüğünü öne sürdü.
Çocukların da suya girdiği piknik alanında meydana gelen olaya tepki gösteren vatandaşlar, olayı “vahşet” olarak nitelendirdi.
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