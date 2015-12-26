‘Vuruldum Ambulans Çağırın..’

Malatya’da birlikte alkol alan 2 arkadaş, çıkan kavgada birbirini ağır yaraladı. Olayda bıçakla yaralanan şahıs, yakın mesafedeki Asayiş Şubesi’ne giderek kendisi için ambulans istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Asayiş Şube Müdürlüğü yanındaki Konak İş Merkezi’nde meydana geldi. İş hanının 3. katında boş bir dükkan içerisinde bir araya gelen Hüseyin Ö. (43) ile Cebrail Y. adlı şahıslar, burada birlikte alkol aldı. Sürekli birlikte vakit geçirdikleri tespit edilen 2 arkadaş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavga esnasında dükkanın camları kırılırken ortalık da dağıtıldı. Kavgada Hüseyin Ö. bıçakla Cebrail Y.’yi kasıklarından yaraladı. Cebrail Y. ise eline geçirdiği küçük sandalye ile Hüseyin Ö.’nun kafasına vurarak ağır yaralanmasına sebep oldu.

Kavgadan sonra Cebrail Y., iş hanından çıkarak Asayiş Şubesi’ne gidip kendisi için ambulans istedi. Buradaki görevliler de 112’yi arayarak ambulans çağırdı. Cebrail Y. arkadaşının da yaralı olduğunu söylemedi ancak iş hanı sakinlerinin 112’yi ve polisi araması ile 2. bir yaralının olduğu fark edilince olay yerine bir ambulans daha istendi.

Yaralı şahıslardan Cebrail Y. Malatya Devlet Hastanesi’ne, Hüseyin Ö. ise Beydağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.