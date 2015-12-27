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Wikileakse Rakip

Wikileakse Rakip
  • 27.12.2015
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Wikileaks’in eski çalışanı Daniel Domscheit-Berg, rakip sitenin yolda olduğunu söyledi.

İsveçli yayın kuruluşu SVT’ye demeç veren eski Wikileaks sözcüsü Domscheit-Berg, gizli belgeleri ortaya döken rakip bir siteyi faaliyete geçirmeyi planladığını belirterek, sitenin, anonim kaynakların medyaya hassas bilgiler sunmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Anonim kaynakların ‘outleti’
Domscheit-Berg, “Openleaks” adını verdiği sitenin, anonim kaynakların “outleti” gibi çalışacağını ifade ederek, eski Wikileaks çalışanlarının da projede yer alacaklarını kaydetti.

Mülakatta Wikileaks kurucusu Julian Assange’ı da eleştiren Domscheit-Berg, karar verme sürecindeki şeffaflık eksikliği nedeniyle Wikileaks’den ayrılmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

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