Y.Çolaklı’ya İçme Suyu Şebekesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Yukarıçolaklı Mahallesi’nde 2. Etap çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 3.000 metrelik içmesuyu hat çalışması ve 35 adet abone bağlantısı tamamlandı.

Yukarıçolaklı Mahallesi’nin 1. Etap çalışmaları kapsamında 3.000 metrelik içmesuyu hattını tamamladıklarını belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “ Kurulduğumuz günden beri şehrimizin altyapısını güçlendirmek, yenilemek için projeler hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz. Malatya’mızın Kaptaj’dan gelen kaynak suyunu en doğru şekilde yönetmek ve vatandaşlarımızın kullanımına kaliteli bir şekilde sunmak için altyapı çalışmaları yapıyoruz. Yukarıçolaklı Mahallesi’nde 1. Ve 2. Etap kapsamında içmesuyu hat çalışmalarını gerçekleştirdik. Yukarıçolaklı Mahallesi’nde 2. Etap kapsamında 3.000 metrelik içmesuyu altyapı çalışmasını tamamladık. Bölgede 35 adet abone bağlantısı yaptık. Yukarıçolaklı Mahallesi’nde yaptığımız 1. Ve 2. Etap içmesuyu altyapı çalışmalarımız sonucunda dış müdahaleler olmadığı müddetçe içmesuyu ile ilgili sıkıntı yaşanmayacak. Yukarıçolaklı Mahallesi içmesuyu altyapısının 3. Etap çalışmalarına en yakın zamanda başlayacağız. Malatya genelinde yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Şehrimizin geleceğini inşa etmek için özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. “ dedi.

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