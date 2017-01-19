“Ya 3 Milyar Kayıp, Ya Biri Yalan!.”

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, AKP’li milletvekillerinden Öznur Çalık ve Mustafa Şahin’in, Malatya’ya yapılan yatırımlarla ilgili değişik zamanlarda yaptıkları açıklamaları değerlendirerek, iki vekilin verdiği rakamlar arasında 3 milyar TL fark bulunduğunu öne sürdü.

Küçükşahin, yaptığı açıklamada iddialarını şöyle dile getirdi:

“18 Ocak 2015 pazar günü Malatya’da yapılan benim de izleyici olarak katıldığım AKP kongresinde AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “12 yılda 9 katrilyonluk (9 milyar liralık) hizmeti Malatya ile buluşturduk” demişti.

03 Ocak 2017 tarihli yerel basında yer alan bir haberde Malatya AKP Milletvekili Şahin’in “15 yılda 15 milyarlık bir yatırımı Malatya’yla buluşturmuş olduk, 2016 yılından itibaren 1 milyar lirayı Malatya’mıza kazandırdık.” dediği ifade edilmektedir.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın söylediğini irdelediğimizde;

– Yıl, 2015’tir. AKP iktidarının 12’nci yılı geride kalmıştır.

– “12 yılda 9 katrilyon”. Türk lirasından altı sıfır atılalı yıllar olmasına rağmen halen “katrilyon”dan bahsedilmesi, parayı çok gösterme mantığından ileri geldiği düşünülmektedir.

– 12 yılda 9 milyar olduğuna göre bir yılda 750 milyon lira (9 milyar :12 yıl = 750 milyon) Türk lirası eder. Yani, yıllık yatırım miktarı 750 milyon liradır.

Malatya AKP Milletvekili Mustafa Şahin’in sözlerini irdelediğimizde;

– Yıl, 2017’dir. AKP iktidarının 14’üncü yılı geride kalmıştır.

– 15 yılda 15 milyarlık yatırım demek, yılda bir milyar liralık yatırım demektir. Oysa henüz 15’inci yılı yatırımları başlamamıştır. Bu söyleme göre, ya “15 milyarlık yatırım” ifadesi yanlış ya da “15 yıl” ifadesi yanlıştır.

– 2016 yılından itibaren 1 milyar lirayı Malatya’ya kazandırdık demek, 2016 yılı içerinde 1 milyar liralık yatırım yapıldı şeklinde anlaşılmaktadır.

– “15 yıl” ifadesinin dil sürçmesi olduğu kabul edildiğinde, 14 yılda Malatya’ya 14 milyar yatırım yapılmış olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak,

– Çalık’ın ifadesine göre, 12 yılda 9 milyar liralık yatırım yılda 750 milyon lira yatırım eder. Son iki yılda da 1’er milyar yatırım yapılmış olsa (Şahin’in rakamları ile), 14 yılda toplam 11 milyar Türk lirası yatırım yapılmış olur.

– Yılda 1 milyar Türk lirası yatırım yapıldığı yaklaşımı ile Milletvekili Şahin’in (düzeltilmiş) ifadesine göre, 14 yılda 14 milyar Türk lirası yatırım yapılmış demektir.

– Aradaki fark 14-11= 3 milyar Türk lirasıdır.

Yani, ya 3 milyar liramız kayıp, ya da iki kişiden birisi doğru söylüyor. Matematikte bir sonuç için iki doğru olmayacağına göre birisi de yalan söylüyor demektir.

Bence, biz kaybolan 3 milyar liramızın peşine düşmeliyiz.

3 milyar lira demek, 60.000 kişiye 50’şer bin lira kredi demektir.

3 milyar lira demek, 125 milyon dolara (500 milyon lira) (dolar 4 TL, kabul edilerek) mal olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 4 tane demektir.

3 milyar lira demek, 21,7 milyon dolara (yaklaşık 100 milyon lira) (dolar 4 TL, kabul edilerek) mal olan Boğaziçi Köprüsü’nden 30 tane demektir.”

ARŞİV FOTO: Mustafa Şahin (soldan 2.) ve Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile esnaf gezisinde

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi