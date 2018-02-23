Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem

Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem
  • 23.02.2018
  • 0

Ağır kış şartlarında aşırı kar alan kırsal alanlarda yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Kurumdan yapılan açıklamada, yem bulmak amacıyla üst rakımlı bölgelerden yol kenarlarına inen yaban hayvanlarının kendi yaşam alanları dışına çıkmaları sonucunda kaçak avcıların hedefi oldukları belirtildi. Zor kış şartlarında yem bulamayan hayvanların telef olduğunu da belirtilerek, ekolojik dengeyi ve yaban hayvanlarını korumak amacıyla her yıl düzenli olarak yemleme çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Bu çalışmalar kapsamında Malatya’da ağır kış şartlarında aşırı kar aldığı tespit edilen kırsal alanlara yaban hayvanları için yem bırakıldı.

iha

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."