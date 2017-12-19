Yabancılar Malatya’da da ‘Askeriye Yanı’ Alabilecek!

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, taşınmaz mülkiyetine ilişkin taleplerinde, taşınmazın Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgesinde kalıp kalmadığı 26 ilde daha sorgulanmayacak. Konu ile ilgili değerlendirme yapan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Daha önce bu il sayısı 32’ye çıkarılmıştı. 26 ilin de ilavesi ile artık toplam 58 ilde, yabancıya satış sırasında askeriye ile yazışmalar yapılmayacak” dedi.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, taşınmaz mülkiyetine ilişkin taleplerinde, taşınmazın Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgesinde kalıp kalmadığı 26 ilde daha sorgulanmayacak. Yürütülen çalışmalar sonrasında, askeri güvenlik bölgesi kuşağında kalan taşınmazlar belirlendi. Artık bu şehirlerde tapu işlemleri sırasında komutanlıklar ile yazışma yapılmadan işlem yapılabilecek.

Güvenlik bölgesinin tespiti işlemlerinin yabancılara satışları kolaylaştırdığını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Daha önce bu il sayısı 32’ye çıkarılmıştı. 26 ilin de ilavesi ile artık toplam 58 ilde, yabancıya satış sırasında askeriye ile yazışmalar yapılmayacak. Bu uygulama ile satış süresi kısalacak ve işlemler daha hızlı yapılacak” dedi.

“Yeni 26 il ile toplam 58 il kapsama alındı”

Yapılan son düzenleme ile 2565 sayılı kanun kapsamında sorgulama yapılmayacak iller listesinin tekrar düzenlendiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Özelmacıklı, “Bu kapsamda Adana’da Ceyhan, Karataş ve Yumutalık hariç ilçelerde, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Antalya, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, İmralı Adası hariç Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Karaman, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Silifke ve Tarsus ilçeleri hariç olarak Mersin, Merkez ve Malazgirt hariç Muş, Siirt, Trabzon, Altınova ve Çiftlikköy hariç Yalova ve Ereğli ilçesi hariç Zonguldak illeri dahil edildi” dedi.

“Yabancı alımında tapu süresi etkili”

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin hak edinim taleplerinin ilgili komutanlıklarla yazışma yapılmadan yapılacak olmasının bürokrasiyi azaltacağını belirten Altın Emlak Genel Müdürü, “Özellikle 2017 yılı Kasım ayına kadar yabancılara satış sayılarına baktığımızda öne çıkan illerimiz var. Bunlardan 3838 satış yapılan Antalya, 1144 satış yapılan Bursa, 838 satış yapılan Trabzon, 810 satış yapılan Yalova, 704 satış yapılan Aydın, 605 satış yapılan Sakarya, 458 satış yapılan Mersin için artık sorgulama yapılmayacak. Bu düzenleme ile tapu süreçleri kolaylaştıracak, işlemler hemen yapılabilecek. Çünkü tapu işlem süresinin uzaması yabancı yatırımcıyı ürkütüyor” dedi.

Daha önce kapsama alınan 32 il

Bu yıl yapılan iki ayrı düzenleme ile toplamda 32 ilin daha önce kapsama alındığını belirten Özelmacıklı, “Bu iller; Adıyaman, Hopa, Şavşat, Borçka hariç Artvin, Aksaray, Aydın, Bayburt, Bingöl, Burdur, Çankırı, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Perşembe ilçesi hariç Ordu, Merkez ve Toprakkale ilçesi hariç, Osmaniye , Pazar ilçesi hariç Rize, Samsun, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olmuştu” dedi.

İstanbul, iha