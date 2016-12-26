Yabancılara Sosyal Uyum Programı Yardımı

Birleşmiş Milletler’in (BM) Türkiye’deki sığınmacılara yönelik başlattığı “Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı”ndan yararlanmak isteyenler, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yoğunluk oluşturdu.

Yeşilyurt SYDV Müdürü Sevgi Şahin, yardımın BM Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılayı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğiyle Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında başvuru sahiplerine verildiğini kaydetti.

Avrupa Birliği mali kaynaklarıyla yardımın finanse edildiğine değinen Şahin, Türk Kızılayı tarafından dağıtılan “Kızılay Kart” aracılığıyla yardımın verildiğini belirtti.

Şahin, yardımların hanede yaşayan birey başına 100’er lira olduğunu aktararak, “Hanede en az 2 engellisi bulunan haneler, tek kadından oluşan ve başka üyesi olmayan hanelerle 18 yaşından küçük en az 4 çocuğu bulunan haneler kişi başı 100 lira yardım alıyor.” diye konuştu.

Şahin, ayrıca 18- 59 yaş arası kimsenin bulunmadığı ve 60 yaş üzeri en az bir kişinin bulunduğu hanelerin de yardım alabileceğini aktardı.

Bu arada sığınmacılar, kayıt merkezinin önünde ara ara yoğunluk oluşturdu.

AA