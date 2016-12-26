Yabancılara Sosyal Uyum Programı Yardımı
Birleşmiş Milletler’in (BM) Türkiye’deki sığınmacılara yönelik başlattığı “Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı”ndan yararlanmak isteyenler, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yoğunluk oluşturdu.
Yeşilyurt SYDV Müdürü Sevgi Şahin, yardımın BM Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılayı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğiyle Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında başvuru sahiplerine verildiğini kaydetti.
Avrupa Birliği mali kaynaklarıyla yardımın finanse edildiğine değinen Şahin, Türk Kızılayı tarafından dağıtılan “Kızılay Kart” aracılığıyla yardımın verildiğini belirtti.
Şahin, yardımların hanede yaşayan birey başına 100’er lira olduğunu aktararak, “Hanede en az 2 engellisi bulunan haneler, tek kadından oluşan ve başka üyesi olmayan hanelerle 18 yaşından küçük en az 4 çocuğu bulunan haneler kişi başı 100 lira yardım alıyor.” diye konuştu.
Şahin, ayrıca 18- 59 yaş arası kimsenin bulunmadığı ve 60 yaş üzeri en az bir kişinin bulunduğu hanelerin de yardım alabileceğini aktardı.
Bu arada sığınmacılar, kayıt merkezinin önünde ara ara yoğunluk oluşturdu.
AA
ÇALIŞIR DÜNYA KADAR PARAYI SGK YA ÖDERSİN , HASTANEYE GİDERSİN SAATLERCE BEKLERSİN SIRA TAM SANA GELİR HOOP Bİ SURİYELİ GELİR ONU ALIRLAR NİYE ? ” BAKANLIK TEBLİĞİNE GÖRE ÖNCELİKLİ HASTA ONLAR ”
YILLARCA DİRSEK ÇÜRÜTÜRSÜN SENİN GİREMEDİĞİN ÜNİVERSİTEYE SURİYELİLERİ ALIRLAR NİYE ? BİRİLERİ ÖYLE EMİR VERMİŞ , SENİN ANA KUZUSU ÇOCUKLARIN GİDER SURİYEDE SAVAŞIR DİRİ DİRİ YAKILIR , SURİYELİLER BURADA BOL BOL ÇOCUK YAPAR NİYE ? ESED GİDECEK DİYE BU ARADA ESEDİN BİR YERE GİTTİĞİ DE YOK , BİZİMKİLER RUSYAYLA, İRANLA ANLAŞMAYI DA İMZALADI , ESED YAKINDA YİNE ESAD OLUR… UYUMAYA DEVAM ET GÜZEL ÜLKEM.