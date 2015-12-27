Yağış Yok, Sıcaklık Düşecek
Doğu Anadoluda yağışlar yerini sis ve buzlanmaya bıraktı. Üç gün daha yağış yok, hava açık, gece don oluşmaya devam edecek. Gündüz sıcaklık Erzincan, Erzurum, Bitlis ve Karsda 0 derecenin altında, gece sıcaklığı Erzurumda -30 dereceye kadar iniyor. Bugün Erzurum -14, Malatya 4, Van 2 derece.
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