Yağış Yok, Sıcaklık Düşecek

Doğu Anadoluda yağışlar yerini sis ve buzlanmaya bıraktı. Üç gün daha yağış yok, hava açık, gece don oluşmaya devam edecek. Gündüz sıcaklık Erzincan, Erzurum, Bitlis ve Karsda 0 derecenin altında, gece sıcaklığı Erzurumda -30 dereceye kadar iniyor. Bugün Erzurum -14, Malatya 4, Van 2 derece.

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